Energia All-Ireland League: Play-Off Results Round-Up

Terenure College are through to their first ever Energia All-Ireland League Division 1A final where they will meet table toppers Clontarf. Elsewhere, either Naas or Shannon will be promoted to the top flight after their nail-biting semi-final victories.

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE: MEN’S DIVISIONS RESULTS:

Saturday, April 23

DIVISION 1A SEMI-FINALS:

CLONTARF 29 CORK CONSTITUTION 13, Castle Avenue

Scorers: Clontarf: Tries: Michael Courtney, Cian O’Donoghue 2, Tadhg Bird, Dylan Donnellan; Cons: Conor Kelly 2

Cork Constitution: Try: John Forde; Con: Aidan Moynihan; Pens: Aidan Moynihan 2

HT: Clontarf 15 Cork Constitution 13

CLONTARF: Tadhg Bird; Michael Brown, Michael Courtney, Matt D’Arcy (capt), Cian O’Donoghue; Conor Kelly, Angus Lloyd; Ivan Soroka, Dylan Donnellan, Ben Griffin, Fionn Gilbert, Michael Kearney, Cormac Daly, Adrian D’Arcy, Tony Ryan.

Replacements: Cathal O’Flynn, JP Phelan, Darragh Bolger, Andrew Feeney, Andrew Smith, Max Kearney, Ed Kelly, Conor Kearns.

CORK CONSTITUTION: Billy Crowley; JJ O’Neill, Greg Higgins, Niall Kenneally, Rob Jermyn; Aidan Moynihan (capt), Duncan Williams; Liam O’Connor, Max Abbott, Rory Burke, Cian Barry, Cathal O’Flaherty, John Forde, James Murphy, Luke Cahill.

Replacements: Luke McAuliffe, Brendan Quinlan, Luke Masters, Eoin Quilter, Gerry Hurley, Jack Crowley, Matisse Lamarque d’Arrouzat, Alex McHenry.

TERENURE COLLEGE 20 LANSDOWNE 18, Lakelands Park

Scorers: Terenure College: Try: Adam La Grue; Pens: Caolan Dooley 5

Lansdowne: Tries: Charlie Tector, Sean Galvin; Con: Charlie Tector; Pens: Charlie Tector 2

HT: Terenure College 12 Lansdowne 6

TERENURE COLLEGE: Adam La Grue; Caolan Dooley, Colm de Buitléar, Peter Sylvester, Craig Adams; Cathal Marsh, Alan Bennie; Dewald Barnard, Levi Vaughan, Andy Keating, Matthew Caffrey, Michael Melia, Harrison Brewer (capt), Luke Clohessy, Jordan Coghlan.

Replacements: Conor McEvoy, Adam Tuite, Conor McCormack, Mike Murphy, Conall Boomer, James Thornton, Sam Coghlan Murray, Adam Melia.

LANSDOWNE: Eamonn Mills; Sean Galvin, Andy Marks, Paul Kiernan, Peter Sullivan; Charlie Tector, Jack Matthews; Oisin Michel, Luke Thompson, Ben Popplewell, Ruairi Clarke, Jack Dwan, Clive Ross, Jack O’Sullivan (capt), Mark Boyle.

Replacements: Michael O’Brien, Daniel Murphy, Frank Kavanagh, Joey Szpara, Adam Boland, James Kenny, Corey Reid, Stephen Madigan.

Adult tickets are €10 each and Under-18s go free – an Under-18 ticket must be purchased with an adult ticket. Under-18s attending require adult supervision. Any request for disabled access tickets should be emailed here.

DIVISION 1A RELEGATION PLAY-OFF FIRST LEG:

UCC 17 BALLYNAHINCH 21, the Mardyke

Scorers: UCC: Tries: Andrew O’Mahony, Penalty try; Cons: Andrew O’Mahony, Pen try con; Pen: Andrew O’Mahony

Ballynahinch: Tries: Josh Hanlon, George Pringle; Con: Conor Rankin; Pens: Conor Rankin 3

HT: UCC 7 Ballynahinch 15

UCC: Rob Hedderman (capt); Joe O’Leary, Darragh French, Daniel Squires, Matthew Bowen; Cian Bohane, Andrew O’Mahony; Alessandro Heaney, Tadgh McCarthy, Corey Hanlon, Richard Thompson, Mark Bissessar, Sam O’Sullivan, Jack O’Sullivan, Jack Kelleher.

Replacements: Billy Kingston, Alan McDonald, Rory Duggan, Aidan Brien, Peter Hyland, Louis Kahn, Louis Bruce, Billy Kiernan.

BALLYNAHINCH: Conor Rankin; Ronan Patterson, George Pringle, Greg Hutley, Aaron Cairns; Ryan Wilson, Conor McAuley; John Dickson, Josh Hanlon, Kyle McCall, Thomas Donnan (capt), John Donnan, Bradley Luney, Reuben Crothers, Callum Irvine.

Replacements: Ben Cullen, Peter Cooper, David Cooper, Kyle Gill, Chris Gibson, Ben McMullan, Callum McLaughlin, Zac Ward.

DIVISION 1B PROMOTION PLAY-OFF SEMI-FINALS:

OLD WESLEY 36 NAAS 37, Energia Park

Scorers: Old Wesley: Tries: Cronan Gleeson, Ben Murphy, Ben Burns, Charlie O’Regan, Brendan Monahan; Cons: Ian Cassidy 2, Paddy McKenzie 2; Pen: Ian Cassidy

Naas: Tries: Gary Kavanagh, Tim Murphy, Sam Cahill, Donal Conroy; Cons: Peter Osborne 4; Pens: Peter Osborne 3

HT: Old Wesley 14 Naas 16

OLD WESLEY: Alex Molloy; Tommy O’Callaghan, James O’Donovan, Eoin Deegan, David Poff; Ian Cassidy, Ben Murphy; Harry Noonan, Ben Burns, Cronan Gleeson, JJ O’Dea, Iain McGann (capt), Will Fay, Josh Pim, Reuben Pim.

Replacements: Robert Byrne, Sam Kenny, David Young, Alastair Hoban, Brian Short, Paddy McKenzie, Brendan Monahan, Charlie O’Regan.

NAAS: Peter Osborne (capt); Donal Conroy, Gary Kavanagh, Craig Ronaldson, Sam Cahill; Bryan Croke, Tim Murphy; Adam Coyle, John Sutton, Peter King, Paul Monahan, Patrick O’Flaherty, Cillian Dempsey, Will O’Brien, Ryan Casey.

Replacements: Connor Johnson, Jack Barry, Conor Doyle, David Benn, Paulie Tolofua, Connor Halpenny, Matt Stapleton, Fionn Higgins.

HIGHFIELD 19 SHANNON 25, Woodleigh Park

Scorers: Highfield: Try: Paddy O’Toole; Con: Shane O’Riordan; Pens: Shane O’Riordan 4

Shannon: Tries: Jordan Prenderville, Jack O’Donnell, Ronan Coffey; Cons: Jake Flannery 2; Pens: Jake Flannery 2

HT: Highfield 16 Shannon 15

HIGHFIELD: Sam Burns; Ben Murphy, Paddy O’Toole, Mark Dorgan, Luke Kingston; Shane O’Riordan, Chris Banon (capt); Cillian Buckley, Travis Coomey, Daragh Fitzgerald, Eoin Keating, Fintan O’Sullivan, Ronan O’Sullivan, Cathal Gallagher, Miah Cronin.

Replacements: Robert Murphy, Michael Dillane, Ian McCarthy, Eddie Earle, Ryan Murphy, Paul Stack, Colin O’Neill, David O’Sullivan.

SHANNON: Jamie McGarry; Josh Costello, Killian Dineen, Alan Flannery, Jack O’Donnell; Jake Flannery, Aran Hehir; Conor Glynn, Jordan Prenderville, Luke Rigney, Ronan Coffey, David Maher, Sean McCarthy, Kelvin Brown, Lee Nicholas (capt).

Replacements: Declan Moore, Jade Kriel, Kieran Ryan, John O’Sullivan, Ian Leonard, Colm Heffernan, Daniel Okeke, Darragh McSweeney.

DIVISION 1B RELEGATION PLAY-OFF FIRST LEG:

NAVAN 17 BANBRIDGE 25, Balreask Old

Scorers: Navan: Try: Sean McEntagart; Pens: Mark Farrell 4

Banbridge: Tries: Brendan McSorley, Ben Carson, Conor Field; Cons: Adam Doherty 2; Pens: Adam Doherty 2

HT: Navan 8 Banbridge 7

NAVAN: Ben Daly; Mark Coen, Evan Dixon, Riaan van der Vyver, Sean McEntagart; Colm O’Reilly, Mark Farrell; Liam Carroll, Jack Nelson, Eoin King, Eoghan Noonan, Conor Hand, Ben McEntagart, Conor Farrell (capt), Conor Ryan.

Replacements: David Clarke, Charles Johnston, Leigh Jackson, Ronan Meegan, Niall Farrelly, Rory Gordon, Shane Walshe, Cillian Farrell.

BANBRIDGE: Adam Doherty; Conor Field, Joe Finnegan, Ben Carson, Josh Cromie; Andrew Morrison, Neil Kilpatrick; Callum Reid, Peter Cromie, Michael Cromie (capt), Brendan McSorley, Max Lyttle, Matthew Laird, David McCann, Robin Sinton.

Replacements: Timothy Savage, Josh Chambers, Stuart Cromie, Martin Vorster, Alex Weir, Aaron Kennedy, Macauley Little, Ross Cartmill.

DIVISION 2A PROMOTION PLAY-OFF SEMI-FINALS:

Queen’s University 82 Ballymena 14, Dub Lane

Cashel 17 Buccaneers 25, Spafield

DIVISION 2A RELEGATION PLAY-OFF FIRST LEG:

Rainey Old Boys 17 Nenagh Ormond 17, Hatrick Park

DIVISION 2B PROMOTION PLAY-OFF SEMI-FINALS:

Greystones 19 Galway Corinthians 14, Dr Hickey Park

Belfast Harlequins 17 Blackrock College 29, Deramore Park

DIVISION 2B RELEGATION PLAY-OFF FIRST LEG:

Galwegians 34 Ballina 19, Crowley Park

DIVISION 2C PROMOTION PLAY-OFF SEMI-FINALS:

Enniscorthy 12 Tullamore 9, Alcast Park

Skerries 32 Bangor 29, Holmpatrick

DIVISION 2C RELEGATION PLAY-OFF FIRST LEG:

Clonmel 33 City of Derry 17, Ardgaoithe

UPCOMING FIXTURES:

Saturday, April 30

Kick-off 2.30pm unless stated –

DIVISION 1B PROMOTION PLAY-OFF FINAL:

Shannon v Naas, Thomond Park back pitch

DIVISION 1B RELEGATION PLAY-OFF SECOND LEG:

Banbridge (25) v Navan (17), Rifle Park

DIVISION 2A PROMOTION PLAY-OFF FINAL:

Queen’s University v Buccaneers, Dub Lane

DIVISION 2A RELEGATION PLAY-OFF SECOND LEG:

Nenagh Ormond (17) v Rainey Old Boys (17), New Ormond Park

DIVISION 2B PROMOTION PLAY-OFF FINAL:

Greystones v Blackrock College, Dr Hickey Park

DIVISION 2B RELEGATION PLAY-OFF SECOND LEG:

Ballina (19) v Galwegians (34), Heffernan Park

DIVISION 2C PROMOTION PLAY-OFF FINAL:

Enniscorthy v Skerries, Alcast Park

DIVISION 2C RELEGATION PLAY-OFF SECOND LEG:

City of Derry (17) v Clonmel (33), Judge’s Road

Sunday, May 1

DIVISION 1A FINAL:

CLONTARF v TERENURE COLLEGE, Aviva Stadium, 3pm