Nic Dhonnacha And Pearse Kick Off 2026 At Top Of #EnergiaAIL Scoring Charts
UL Bohemian duo Éabha Nic Dhonnacha and Chloe Pearse are the main movers in the Energia All-Ireland League scoring charts, having helped the defending champions to make a winning start to the new year.
With Caitríona Finn away on Celtic Challenge duty, Nic Dhonnacha has edged ahead of her UL Bohs team-mate as the top points scorer in the Women’s Division. She kicked three conversions against Ballincollig to move onto 73 points for the season so far.
In the recent absence of both Finn and Kate Flannery, the 21-year-old Ros a’ Mhíl native has really stepped up, moving to out-half and contributing three tries and 14 conversions in the last three rounds.
Finn’s 70-point tally has been matched by Railway Union youngster Heidi Lyons who continues to impressive in her debut campaign at this level. The Naas teenager (pictured above) scored her 12th try of 2025/26 against Galwegians, and also landed her fifth conversion.
In the try-scoring stakes, both Lyons and UL captain Pearse have caught up with Blackrock College’s Maggie Boylan, who is busy running in scores for the Wolfhounds. The trio are on 12 tries each after ten rounds of league action.
Experienced number 8 Pearse, who has lifted the All-Ireland League trophy the last two seasons, is in a rich vein of form currently. Her brace at home to Ballincollig made it eight tries in her last six appearances for Bohs.
The division’s leading nine scorers are separated by 18 points, with Railway Union’s Hannah Scanlan and Claire Boles, UL winger Alana McInerney, and Old Belvedere out-half Ellie O’Sullivan Sexton all tucked closely behind Boylan and Pearse.
Meanwhile, Blackrock College captain Hannah O’Connor starred with a 21-point haul against Cooke, which included eight conversions. Their runaway victory also saw forwards Sam Brackett and Nikki Gibson both register hat-tricks.
Round 11 takes place on Saturday with matches in Dublin, Belfast, Tullow, and Wicklow. The meeting of second-placed Blackrock and Galwegians, who are fifth in the table, is being live streamed from Stradbrook on irishrugby+ (kick-off 3pm).
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – TOP SCORERS AFTER ROUND 10:
POINTS –
73 – Éabha Nic Dhonnacha (UL Bohemian)
70 – Caitríona Finn (UL Bohemian), Heidi Lyons (Railway Union)
60 – Maggie Boylan (Blackrock College), Chloe Pearse (UL Bohemian)
57 – Hannah Scanlan (Railway Union)
55 – Claire Boles (Railway Union), Alana McInerney (UL Bohemian), Ellie O’Sullivan Sexton (Old Belvedere)
50 – Aoife Corey (UL Bohemian)
49 – Abby Moyles (Blackrock College)
47 – Beth Roberts (Wicklow)
40 – Emily Foley (Galwegians), Niamh Murphy (Galwegians), Robyn O’Connor (Old Belvedere), Maeve Óg O’Leary (Blackrock College)
36 – Emma Connolly (Ballincollig), Hannah O’Connor (Blackrock College)
35 – Jemima Adams Verling (Galwegians), Caoilfhionn Conway Morrissey (Ennis)
34 – Síofra Hession (Galwegians)
30 – Lisa Callan (Old Belvedere), Kate Flannery (UL Bohemian), Nikki Gibson (Blackrock College), Aoibhe O’Flynn (UL Bohemian), Chloé Ponthus (Railway Union)
25 – Lily Brady (UL Bohemian), Sam Brackett (Blackrock College), Niamh Byrne (Railway Union), Katie Corrigan (Old Belvedere), Kila Curran Coleman (Galwegians), Vicky Elmes Kinlan (Wicklow), Andi Murphy (Blackrock College), Ava Usanova (Railway Union)
24 – Méabh Deely (Blackrock College), Dolores Hughes (Galwegians)
22 – Nikki Caughey (Railway Union), Chloe Farrell (Tullow)
21 – Clara Barrett (UL Bohemian), Jemma Lees (Galwegians)
20 – Beth Buttimer (UL Bohemian), Aimee Clarke (Railway Union), Hannah Clarke (Old Belvedere), Aoibhín Donnelly (Ennis), Ailsa Hughes (Railway Union), Sarah Munnelly (Railway Union), Faye O’Neill (Wicklow), Eve Prendergast (Ballincollig)
19 – Hazel Simmons (Old Belvedere)
15 – Emily Byrne (Old Belvedere), Eilís Cahill (UL Bohemian), Jamie Church (Wicklow), Megan Collis (Railway Union), Clara Dunne (Wicklow), Emily Gavin (Railway Union), Rachel Griffey (Wicklow), Aoibheann Hahessy (Ennis), Shola Iluyemi (Cooke), Grace Kingston (Ballincollig), Aoife Madigan (Ballincollig), Ciara McLoughlin (UL Bohemian), Amanda Morton (Cooke), Sophie Murphy (Wicklow), Naoise Smyth (Old Belvedere), Roisin Stone (Wicklow), Leah Tarpey (Railway Union), Brighid Twohig (Ballincollig), Ilse van Staden (Cooke), Katie Whelan (Old Belvedere)
14 – Megan O’Connor (Ennis)
13 – Emma Keane (Ennis)
12 – Lauren Farrell McCabe (Blackrock College)
10 – Sophie Barrett (Cooke), Claire Bennett (UL Bohemian), Molly Boyne (Railway Union), Rebecca Brennan (Wicklow), Emma Dunican (UL Bohemian), Sarah Farley (Blackrock College), Brooke Gilroy (Old Belvedere), Alex Good (Ballincollig), Saher Hamdan (Ennis), Sinéad Hogg (UL Bohemian), Robyn Johnston (Wicklow), Ivana Kiripati (Old Belvedere), Miyu Kojima (Railway Union), Amy Larn (Old Belvedere), Lucia Linn (UL Bohemian), Cara Martin (Blackrock College), Erin McConnell (Wicklow), Aoife McDermott (Railway Union), Awatere McLean-Wanoa (Ballincollig), Sarah Moody (Blackrock College), Destiny Moses (Tullow), Clíodhna Ní Chonchobhair (Blackrock College), Alex O’Brien (Tullow), Sinéad O’Brien (Galwegians), Sarah O’Donnell (Railway Union), Clodagh O’Halloran (UL Bohemian), Kate O’Sullivan (Ballincollig), Laura Sheehan (Railway Union), Ciara Short (Wicklow), Mollie Starr (Galwegians), Trinity Todd (Blackrock College), Angela Viciano (Tullow)
9 – Patricia Coote (Ennis)
7 – Rachel Allen (UL Bohemian), Ella Durkan (Blackrock College)
6 – France Bloomfield (Tullow), Éadaoin Murtagh (Old Belvedere), Fia Whelan (Ballincollig)
5 – Kate Ballance (Old Belvedere), Natasja Behan (Blackrock College), Mira Broeks (Railway Union), Gráinne Burke (UL Bohemian), Ella Burns (Galwegians), Megan Burns (Blackrock College), Emma Carroll (Tullow), Louise Carter (UL Bohemian), Regan Casey (Blackrock College), Lyndsay Clarke (Ennis), Maebh Clenaghan (Cooke), Jane Clohessy (UL Bohemian), Ciara Coughlan (Ennis), Niamh Crotty (Ballincollig), Sophie Cullen (Galwegians), Usha Daly O’Toole (Wicklow), Emelia Deane (Ballincollig), Eimear Douglas (Wicklow), Eilis Doyle (Old Belvedere), Ava Fannin (Blackrock College), Sinéad Farrell (Old Belvedere), Gemma Faulkner (Galwegians), Molly Fitzpatrick (Blackrock College), Aoife Fleming (Ballincollig), Catherine Fleming (Galwegians), Ciara Fleming (Ballincollig), Alisha Flynn (Old Belvedere), Poppy Garvey (Railway Union), Katie Gilmour (Cooke), Micaela Glynn (Ennis), Vicki Good (Ballincollig), Amelia Green (Ballincollig), Orla Hanlon (Tullow), Olivia Hay Mulvihill (Ballincollig), Rhiann Heery (Railway Union), Hannah Johnston (Railway Union), Anaïs Jubin (UL Bohemian), Méabh Keegan (Railway Union), Emma Kelly (Old Belvedere), Grace Kelly (Tullow), Nicola Kilcoyne (Tullow), Katie Layde (Old Belvedere), Jennifer Madden (Wicklow), Catherine Martin (Blackrock College), Orlaith McAuliffe (Old Belvedere), Siobhán McCarthy (Railway Union), Sarah McCormick (Galwegians), Caoimhe Molloy (Wicklow), Gráinne Moran (Galwegians), Leah Nealon (Old Belvedere), Julie Nolan (Old Belvedere), Julia O’Connor (Old Belvedere), Ciara O’Dwyer (UL Bohemian), Ciara O’Leary (Wicklow), Ava O’Malley (UL Bohemian), Katie Ann O’Neill (Tullow), Becca O’Shea (UL Bohemian), Roisin O’Toole (Tullow), Róisín Ridge (Wicklow), Lesley Ring (Old Belvedere), Abbie Salter-Townshend (UL Bohemian), Nicola Schmidt (Wicklow), Megan Simpson (Cooke), Paige Smyth (Cooke), Lorraine Voorbach (Wicklow)
4 – Hilary Fitzgerald (Tullow)
TRIES –
12 – Maggie Boylan (Blackrock College), Heidi Lyons (Railway Union), Chloe Pearse (UL Bohemian)
11 – Claire Boles (Railway Union), Alana McInerney (UL Bohemian)
10 – Aoife Corey (UL Bohemian)
9 – Éabha Nic Dhonnacha (UL Bohemian)
8 – Emily Foley (Galwegians), Niamh Murphy (Galwegians), Robyn O’Connor (Old Belvedere), Maeve Óg O’Leary (Blackrock College)
7 – Jemima Adams Verling (Galwegians), Caoilfhionn Conway Morrissey (Ennis)
6 – Lisa Callan (Old Belvedere), Nikki Gibson (Blackrock College), Aoibhe O’Flynn (UL Bohemian), Chloé Ponthus (Railway Union)
5 – Lily Brady (UL Bohemian), Sam Brackett (Blackrock College), Niamh Byrne (Railway Union), Katie Corrigan (Old Belvedere), Kila Curran Coleman (Galwegians), Vicky Elmes Kinlan (Wicklow), Andi Murphy (Blackrock College), Ava Usanova (Railway Union)
4 – Beth Buttimer (UL Bohemian), Aimee Clarke (Railway Union), Hannah Clarke (Old Belvedere), Méabh Deely (Blackrock College), Aoibhín Donnelly (Ennis), Caitríona Finn (UL Bohemian), Kate Flannery (UL Bohemian), Ailsa Hughes (Railway Union), Dolores Hughes (Galwegians), Sarah Munnelly (Railway Union), Hannah O’Connor (Blackrock College), Faye O’Neill (Wicklow), Eve Prendergast (Ballincollig)
3 – Clara Barrett (UL Bohemian), Emily Byrne (Old Belvedere), Eilís Cahill (UL Bohemian), Jamie Church (Wicklow), Megan Collis (Railway Union), Clara Dunne (Wicklow), Chloe Farrell (Tullow), Emily Gavin (Railway Union), Rachel Griffey (Wicklow), Aoibheann Hahessy (Ennis), Shola Iluyemi (Cooke), Grace Kingston (Ballincollig), Aoife Madigan (Ballincollig), Ciara McLoughlin (UL Bohemian), Sophie Murphy (Wicklow), Hannah Scanlan (Railway Union), Naoise Smyth (Old Belvedere), Roisin Stone (Wicklow), Leah Tarpey (Railway Union), Brighid Twohig (Ballincollig), Ilse van Staden (Cooke), Katie Whelan (Old Belvedere)
2 – Sophie Barrett (Cooke), Claire Bennett (UL Bohemian), Molly Boyne (Railway Union), Rebecca Brennan (Wicklow), Emma Dunican (UL Bohemian), Sarah Farley (Blackrock College), Lauren Farrell McCabe (Blackrock College), Brooke Gilroy (Old Belvedere), Alex Good (Ballincollig), Saher Hamdan (Ennis), Síofra Hession (Galwegians), Sinéad Hogg (UL Bohemian), Robyn Johnston (Wicklow), Ivana Kiripati (Old Belvedere), Miyu Kojima (Railway Union), Amy Larn (Old Belvedere), Lucia Linn (UL Bohemian), Cara Martin (Blackrock College), Erin McConnell (Wicklow), Aoife McDermott (Railway Union), Awatere McLean-Wanoa (Ballincollig), Sarah Moody (Blackrock College), Destiny Moses (Tullow), Abby Moyles (Blackrock College), Clíodhna Ní Chonchobhair (Blackrock College), Alex O’Brien (Tullow), Sinéad O’Brien (Galwegians), Sarah O’Donnell (Railway Union), Clodagh O’Halloran (UL Bohemian), Kate O’Sullivan (Ballincollig), Ellie O’Sullivan Sexton (Old Belvedere), Laura Sheehan (Railway Union), Ciara Short (Wicklow), Mollie Starr (Galwegians), Trinity Todd (Blackrock College), Angela Viciano (Tullow)
1 – Rachel Allen (UL Bohemian), Kate Ballance (Old Belvedere), Natasja Behan (Blackrock College), Mira Broeks (Railway Union), Gráinne Burke (UL Bohemian), Ella Burns (Galwegians), Megan Burns (Blackrock College), Emma Carroll (Tullow), Louise Carter (UL Bohemian), Regan Casey (Blackrock College), Nikki Caughey (Railway Union), Lyndsay Clarke (Ennis), Maebh Clenaghan (Cooke), Jane Clohessy (UL Bohemian), Emma Connolly (Ballincollig), Patricia Coote (Ennis), Ciara Coughlan (Ennis), Niamh Crotty (Ballincollig), Sophie Cullen (Galwegians), Usha Daly O’Toole (Wicklow), Emeila Deane (Ballincollig), Eimear Douglas (Wicklow), Eilis Doyle (Old Belvedere), Ella Durkan (Blackrock College), Ava Fannin (Blackrock College), Sinéad Farrell (Old Belvedere), Gemma Faulkner (Galwegians), Molly Fitzpatrick (Blackrock College), Aoife Fleming (Ballincollig), Catherine Fleming (Galwegians), Ciara Fleming (Ballincollig), Alisha Flynn (Old Belvedere), Poppy Garvey (Railway Union), Katie Gilmour (Cooke), Micaela Glynn (Ennis), Vicki Good (Ballincollig), Amelia Green (Ballincollig), Orla Hanlon (Tullow), Olivia Hay Mulvihill (Ballincollig), Rhiann Heery (Railway Union), Hannah Johnston (Railway Union), Anaïs Jubin (UL Bohemian), Méabh Keegan (Railway Union), Emma Kelly (Old Belvedere), Grace Kelly (Tullow), Nicola Kilcoyne (Tullow), Katie Layde (Old Belvedere), Jemma Lees (Galwegians), Jennifer Madden (Wicklow), Catherine Martin (Blackrock College), Orlaith McAuliffe (Old Belvedere), Siobhán McCarthy (Railway Union), Sarah McCormick (Galwegians), Caoimhe Molloy (Wicklow), Gráinne Moran (Galwegians), Leah Nealon (Old Belvedere), Julie Nolan (Old Belvedere), Julia O’Connor (Old Belvedere), Megan O’Connor (Ennis), Ciara O’Dwyer (UL Bohemian), Ciara O’Leary (Wicklow), Ava O’Malley (UL Bohemian), Katie Ann O’Neill (Tullow), Becca O’Shea (UL Bohemian), Roisin O’Toole (Tullow), Róisín Ridge (Wicklow), Lesley Ring (Old Belvedere), Abbie Salter-Townshend (UL Bohemian), Nicola Schmidt (Wicklow), Hazel Simmons (Old Belvedere), Megan Simpson (Cooke), Paige Smyth (Cooke), Lorraine Voorbach (Wicklow)
