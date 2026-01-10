#EnergiaAIL Women’s Division: Round 10 Results Round-Up
Among the five bonus point wins in the Energia All-Ireland League Women’s Division today were six-try successes for Railway Union in Galway and Wicklow, who got the better of Tullow in a Leinster derby at Ashtown Lane.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 10:
Saturday, January 10 –
OLD BELVEDERE 29 ENNIS 12, Ollie Campbell Park
Scorers: Old Belvedere: Tries: Emily Byrne 2, Leah Nolan, Julie Nolan; Cons: Ellie O’Sullivan Sexton 3; Pen: Ellie O’Sullivan Sexton
Ennis: Tries: Caoilfhionn Conway Morrissey, Saher Hamdan; Con: Megan O’Connor
HT: Old Belvedere 14 Ennis 0
OLD BELVEDERE: Leah Nealon; Katie Corrigan, Kerry Browne, Hazel Simmons, Laura Carty; Ellie O’Sullivan Sexton, Eowyn Edwards; Hannah Wilson, Shana Murphy, Eilis Doyle, Grace Tutty, Éadaoin Murtagh, Julia O’Connor, Emily Byrne, Lesley Ring (capt).
Replacements: Kara Mulcahy, Hannah Rapley, Amy Bond, Zara Martin, Laura Sampson, Julie Nolan.
ENNIS: Patricia Coote; Emily Murphy, Saskia Conway Morrissey, Saher Hamdan, Aoibhín Donnelly; Adriana Mendoza, Megan O’Connor; Annie Lynch, Meadbh O’Driscoll, Ciara Coughlan, Laura Cooney, Aoibheann Hahessy, Micaela Glynn (capt), Aisling Heapes, Caoilfhionn Conway Morrissey.
Replacements: Róisín Dillon, Alana Foudy, Niamh McManus, Orna Moynihan.
GALWEGIANS 7 RAILWAY UNION 36, Crowley Park
Scorers: Galwegians: Try: Sarah McCormick; Con: Jemma Lees
Railway Union: Tries: Aimee Clarke, Heidi Lyons, Rhiann Heery, Chloé Ponthus, Miyu Kojima, Claire Boles; Cons: Heidi Lyons, Hannah Scanlan 2
HT: Galwegians 0 Railway Union 31
GALWEGIANS: Gemma Faulkner; Kila Curran Coleman, Orla Dixon, Sophie Cullen, Sinéad O’Brien; Jemma Lees, Aisling Whyte; Ellen Connolly (capt), Stacy Hanley, Laura Scuffil, Orla Fenton, Dearbhla Canty, Beibhinn Gleeson, Mollie Starr, Grace Browne Moran.
Replacements: Elizabeth McNicholas, Claudia Arranz, Máire Beth Kirby, Sarah McCormick, Megan Connolly, Rebecca Farrell, Saoirse Lawley.
RAILWAY UNION: Leah Tarpey; Aimee Clarke, Niamh Byrne (capt), Heidi Lyons, Rhiann Heery; Hannah Scanlan, Chloé Pontus; Evelyn Donnelly, Emily Gavin, Megan Collis, Aoife McDermott, Fiona Scally, Miyu Kojima, Hannah Johnston, Claire Boles.
Replacements: Méabh Keegan, Caoimhe O’Sullivan Roche, Grace Jackson, Danielle Borie, Ailsa Hughes, Nikki Caughey, Sarah O’Donnell.
BLACKROCK COLLEGE 78 COOKE 8, Stradbrook
Scorers: Blackrock College: Tries: Nikki Gibson 3, Sam Brackett 3, Clíodhna Ní Chonchobhair, Catherine Martin, Sarah Farley 2, Lauren Farrell McCabe, Hannah O’Connor; Cons: Hannah O’Connor 8
Cooke: Not submitted by club
HT: Blackrock College 33 Cooke 8
BLACKROCK COLLEGE: Jill O’Toole; Andi Murphy, Cara Martin, Catherine Martin, Sarah Farley; Lauren Farrell McCabe, Sophie Balay-Chawke; Aoife Moore, Sam Brackett, Ava Fannin, Clíodhna Ní Chonchobhair, Nikki Gibson, Carrie O’Keeffe, Sarah Moody, Hannah O’Connor (capt).
Replacements: Ann-Marie Rooney, Katie O’Driscoll, Megan Brodie, Molly Fitzpatrick, Ciara Scanlan, Ella Durkan, Megan Thornton.
COOKE: Molly Boyd; Elise McDermott, Teah Morton, Paige Smyth, Luighseach Murnaghan; Amanda Morton, Georgia Boyce; Alanagh van Staden, Megan Simpson (capt), Ilse van Staden, Izzy Harris, Sorcha Mac Laimhin, Emily Kingston, Katie Gilmour, Bronach Cassidy.
Replacements: Hannah Lee, Kellie Graham, Chloe Harwin, Dulcie Bowden, Codie McCloskey.
UL BOHEMIAN 36 BALLINCOLLIG 0, UL 4G pitch
Scorers: UL Bohemian: Tries: Chloe Pearse 2, Claire Bennett 2, Clara Barrett, Ciara McLoughlin; Cons: Éabha Nic Dhonnacha 3
Ballincolling: –
HT: UL Bohemian 31 Ballincollig 0
UL BOHEMIAN: Clara Barrett; Nina Mathastein, Éabha Nic Dhonnacha, Stephanie Nunan, Aisling Stock; Nicole Cronin, Abbie Salter-Townshend; Marea Walshe-Heke, Ciara O’Dwyer, Ciara McLoughlin, Clodagh O’Halloran, Claire Bennett, Niamh Brodie, Anaïs Jubin, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Sarah O’Gorman, Mary Maher, Laoise Noonan, Sarah Heavenor, Maddy Kushner, Abaigael Connon, Holly O’Dwyer.
BALLINCOLLIG: Kate O’Sullivan; Niamh Crotty, Alison Kelly, Awatere McLean-Wanoa, Emelia Deane; Emma Connolly, Kelly Griffin; Sinéad O’Donnell, Aoife Fleming, Megan O’Callaghan, Anna Kavanagh, Caolainn Healy, Ciara Falvey, Alex Good, Aoife Madigan (capt).
Replacements: Charlotte O’Neill, Ciara Fleming, Brighid Twohig, Fia Whelan, Rachel Naughton.
WICKLOW 38 TULLOW 10, Ashtown Lane
Scorers: Wicklow: Tries: Jamie Church, Ciara Short, Sophie Murphy, Erin McConnell, Faye O’Neill, Nicola Schmidt; Cons: Beth Roberts 4
Tullow: Tries: Grace Kelly, Destiny Moses
HT: Wicklow 24 Tullow 5
WICKLOW: Faye O’Neill; Millie Leonard, Jamie Church, Robyn Johnston, Sophie Murphy; Beth Roberts, Erin McConnell; Faye Bolger, Eimear Douglas (co-capt), Dannii Masters, Renee Koper, Laura Newsome, Ciara O’Leary, Ciara Short, Usha Daly O’Toole.
Replacements: Joanne Smith, Sarah Fitzpatrick, Róisín Ridge, Nicola Schmidt, Rachel Griffey (co-capt), Laura Griffin, Nicole Fogarty, Emily Roberts.
TULLOW: Sara Rennick; Leanne Savage, Emma Carroll, Alex O’Brien, Destiny Moses; Chloe Farrell, Hilary Fitzgerald; Grace Kelly (capt), Katie Ann O’Neill, Gabby Cuddy, Angela Viciano, Orla Hanlon, Leah Browne, Emma Byrne, Lana Brennan.
Replacements: Jess Nolan, Joanna Mahon, Diana Kabi, Courtney Kelly, Alannah O’Donovan, Lisa O’Toole, Catherine Dempsey, Siobhán Kennedy.
