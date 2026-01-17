#EnergiaAIL Women’s Division: Round 11 Results Round-Up
Wicklow held off Ballincollig’s second-half revival with a crucial 60th-minute try from Jamie Church, while it is as you were in the top four of the Energia All-Ireland League Women’s Division. The leading quartet were all in bonus point-winning form.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 11:
Saturday, January 17 –
RAILWAY UNION 50 ENNIS 0, Park Avenue
Scorers: Railway Union: Tries: Chloé Ponthus 3, Leah Tarpey 2, Miyu Kojima, Evelyn Donnelly 2; Cons: Heidi Lyons 3, Nikki Caughey 2
Ennis: –
HT: Railway Union 19 Ennis 0
RAILWAY UNION: Leah Tarpey; Aimee Clarke, Niamh Byrne (capt), Heidi Lyons, Rhiann Heery; Hannah Scanlan, Chloé Ponthus; Méabh Keegan, Emily Gavin, Megan Collis, Keelin Brady, Aoife McDermott, Miyu Kojima, Hannah Johnston, Emma Fabby.
Replacements: Evelyn Donnelly, Caoimhe O’Sullivan Roche, Fiona Scally, Grace Jackson, Mira Broeks, Nikki Caughey, Sarah O’Donnell.
ENNIS: Patricia Coote; Orna Moynihan, Saskia Conway Morrissey, Saher Hamdan, Aoibhín Donnelly; Adriana Mendoza, Megan O’Connor; Annie Lynch, Meadbh O’Driscoll, Ciara Coughlan, Laura Cooney, Aoibheann Hahessy, Micaela Glynn (capt), Aisling Heapes, Caoilfhionn Conway Morrissey.
Replacements: Saoirse Reidy, Alana Foudy, Emily Anglim, Nell Walsh, Róisín Dillon, Niamh McManus, Clodagh McMahon.
COOKE 12 OLD BELVEDERE 54, Shaw’s Bridge
Scorers: Cooke: Tries: Shola Iluyemi, Ilse van Staden; Con: Amanda Morton
Old Belvedere: Tries: Emily Byrne, Leah Nealon, Amy Larn, Katie Corrigan 2, Brooke Gilroy, Kara Mulcahy, Laura Carty; Cons: Ellie O’Sullivan Sexton 7
HT: Cooke 5 Old Belvedere 21
COOKE: Molly Boyd; Elise McDermott, Teah Morton, Paige Smyth, Codie McCloskey; Amanda Morton, Georgia Boyce; Shola Iluyemi, Megan Simpson (capt), Ilse van Staden, Izzy Harris, Hannah Lee, Laura Scott, Katie Gilmour, Bronach Cassidy.
Replacements: Chloe Harwin, Alanagh van Staden, Sorcha Mac Laimhin, Angelique Corry, Kellie Graham, Emily Martin, Emily Kingston.
OLD BELVEDERE: Amy Larn; Katie Corrigan, Julie Nolan, Hazel Simmons, Leah Nealon; Ellie O’Sullivan Sexton, Amy McGuire; Hannah Wilson, Shana Murphy, Eilis Doyle, Grace Tutty, Laura Sampson, Éadaoin Murtagh (capt), Emily Byrne, Emma Kelly.
Replacements: Kara Mulcahy, Chloe Ericson, Hannah Rapley, Zara Martin, Kerry Browne, Laura Carty, Brooke Gilroy.
BLACKROCK COLLEGE 28 GALWEGIANS 7, Blackrock College school 4G pitch
Scorers: Blackrock College: Tries: Carrie O’Keeffe, Catherine Martin, Aoife Moore, Nikki Gibson; Cons: Hannah O’Connor 4
Galwegians: Try: Grace Browne Moran; Con: Jemma Lees
HT: Blackrock College 21 Galwegians 0
BLACKROCK COLLEGE: Jill O’Toole; Andi Murphy, Ella Durkan, Catherine Martin, Sarah Farley; Abby Moyles, Lauren Farrell McCabe; Aoife Moore, Sam Brackett, Ava Fannin, Clíodhna Ní Chonchobhair, Nikki Gibson, Carrie O’Keeffe, Sarah Moody, Hannah O’Connor (capt).
Replacements: Ann-Marie Rooney, Megan Brodie, Molly Fitzpatrick, Regan Casey, Sophie Balay-Chawke, Cara Martin, Kate Farrell McCabe.
GALWEGIANS: Sophie Cullen; Gemma Faulkner, Orla Dixon, Rebecca Farrell, Emily Foley; Jemma Lees, Aisling Whyte; Laura Scuffil, Elizabeth McNicholas, Ellen Connolly (capt), Dearbhla Canty, Grace Browne Moran, Beibhinn Gleeson, Stacy Hanley, Sarah McCormick.
Replacements: Claudia Arranz, Máire Beth Kirby, Mollie Starr, Aisling Hahessy, Megan Connolly, Kila Curran Coleman, Saoirse Lawley.
TULLOW 17 UL BOHEMIAN 58, Blackgates
Scorers: Tullow: Tries: Chloe Farrell, Emma Carroll, Destiny Moses; Con: Chloe Farrell
UL Bohemian: Tries: Anaïs Jubin, Caoimhe Murphy 2, Maddy Kushner, Chloe Pearse 2, Mary Maher, Clara Barrett 2, Holly O’Dwyer; Cons: Clara Barrett 4
HT: Tullow 12 UL Bohemian 38
TULLOW: Sara Rennick; Leanne Savage, Emma Carroll, Chloe Farrell, Destiny Moses; Hilary Fitzgerald, Chloe Crotty; Gabby Cuddy, Grace Kelly (capt), Jess Nolan, Angela Viciano, Orla Hanlon, Leah Browne, Emma Byrne, Katie Ann O’Neill.
Replacements: Joanna Mahon, Diana Kabi, Courtney Kelly, Nicola Kilcoyne.
UL BOHEMIAN: Clara Barrett; Holly O’Dwyer, Maddy Kushner, Stephanie Nunan, Aisling Stock; Rachel Allen, Becca Bradshaw; Ciara McLoughlin, Ciara O’Dwyer, Nicola Sweeney, Clodagh O’Halloran, Mary Maher, Caoimhe Murphy, Anaïs Jubin, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Lily Brady, Fiona Reidy, Claire Bennett, Sarah Heavenor, Sinéad Hogg.
WICKLOW 22 BALLINCOLLIG 21, Terenure College RFC 4G pitch
Scorers: Wicklow: Tries: Clara Dunne, Usha Daly O’Toole, Ciara O’Leary, Jamie Church; Con: Beth Roberts
Ballincollig: Tries: Aoife Madigan, Awatere McLean-Wanoa, Aoife Fleming; Cons: Emma Connolly 3
HT: Wicklow 17 Ballincollig 14
WICKLOW: Teni Onigbode; Faye O’Neill, Jamie Church, Clara Dunne, Sophie Murphy; Beth Roberts, Sophie Richardson; Eimear Douglas (co-capt), Lorraine Voorbach, Joanne Smith, Renee Koper, Laura Newsome, Ciara O’Leary, Usha Daly O’Toole, Rachel Griffey (co-capt).
Replacements: Dannii Masters, Sarah Fitzpatrick, Róisín Ridge, Rebecca Brennan, Nicola Schmidt, Erin McConnell, Naoise O’Reilly.
BALLINCOLLIG: Kate O’Sullivan; Awatere McLean-Wanoa, Brighid Twohig, Alison Kelly, Niamh Crotty; Emma Connolly, Kelly Griffin; Ciara Fleming, Aoife Fleming, Megan O’Callaghan, Olivia Hay Mulvihill, Sinéad O’Donnell, Alex Good, Clodagh O’Dowd, Aoife Madigan (capt).
Replacements: Charlotte O’Neill, Orlaith Morrissy, Ciara Falvey, Fia Whelan, Rachel Naughton, Vivienne O’Donovan.
