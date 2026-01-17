#EnergiaAIL Men’s Division 2A: Rescheduled Round 10 Fixture Result
Ballymena claimed the Ulster derby spoils, and four precious Energia All-Ireland League points, as they beat Dungannon 15-7 in today’s rescheduled Division 2A fixture at Eaton Park.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISION 2A – ROUND 10:
Saturday, January 17 –
BALLYMENA 15 DUNGANNON 7, Eaton Park
Scorers: Ballymena: Tries: Ben Neely, Angus Robson; Con: Callum Davidson; Pen: Callum Davidson
Dungannon: Try: James Gamble; Con: Toby Gribben
HT: Ballymena 12 Dungannon 0
BALLYMENA: Rodger McBurney; Ben Neely, Dean Millar, Callum Patterson, Michael McLean; Joe O’Rawe, Callum Davidson; Andrew Warwick, Alexander Clarke, Angus Graham, Paddy Browne, Luke McCluskey, Adam Lamont (capt), James McClean, Josh Dobbin.
Replacements: Matthew Wright, Justin Mark, David Milford, Lee Montgomery, Angus Robson.
DUNGANNON: Jack Girvan; Charlie Conroy, James Girvan, Kyle Gormley, Mervyn Brown; Andrew McGregor, Toby Gribben; James Gamble, Sam Montgomery, Sean O’Hagan, Cameron Steenson, Peter Nicholl, David Leyburn, Adam Milligan (capt), James McMahon.
Replacements: James McCammon, Adam Edgar, Callum Johns, Matthew Maguire, Alfie Lewis.
