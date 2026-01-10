#EnergiaAIL Men’s Divisions: Round 10 Results Round-Up
Cork Constitution have moved into Division 1A’s top four after completing a season’s double over UCD, while Nenagh Ormond picked up their first point in the Energia All-Ireland League’s top flight in a 43-31 defeat at home to Young Munster.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 10:
Saturday, January 10 –
DIVISION 1A:
LANSDOWNE 7 ST. MARY’S COLLEGE 13, Aviva Stadium back pitch (played on Friday)
Scorers: Lansdowne: Try: Penalty try; Con: Pen try con
St. Mary’s College: Try: Mick McCormack; Con: Mick O’Gara; Pens: Mick O’Gara 2
HT: Lansdowne 7 St. Mary’s College 3
LANSDOWNE: Hugo McLaughlin; Cillian Redmond, Andy Marks (capt), Tom Daly, Sean Galvin; James Tarrant, James Kenny; George Morris, Bobby Sheehan, Greg McGrath, Ruairi Clarke, Juan Beukes, Matt Healy, Ross O’Neill, Barry Fitzpatrick.
Replacements: Jack Treanor, Julien Valleise, Hardus van Eaden, Tom Barry, Jack Matthews, Tom Roche.
ST. MARY’S COLLEGE: Steven Kilgallen; Aaron O’Sullivan, Myles Carey, Mick O’Gara, Leandro Ramirez; Conor Dean (capt), Rob Gilsenan; Oisin Michel, Jack Nelson Murray, Mick McCormack, Greg Jones, Daniel Leane, Josh Gimblett, Finn Burke, Ronan Watters.
Replacements: Richie Bergin, Oisin Kearney, Ciaran Scott, Ethan Baxter, Aaron O’Neill, Ruairi Shields.
BALLYNAHINCH 20 CLONTARF 24, Ballymacarn Park
Scorers: Ballynahinch: Tries: Ryan Connolly, Penalty try; Cons: Conor Rankin, Pen try con; Pens: Conor Rankin 2
Clontarf: Tries: Alex O’Grady, Fionn Gilbert, Peter Maher, Alan Spicer; Cons: Conor Kelly 2
HT: Ballynahinch 6 Clontarf 12
BALLYNAHINCH: Conor Rankin; Daniel Bennett, Matthew Booth, Quinn Armstrong, Aaron Sexton; Paul Kerr, Chris Gibson; Matthew Burke, Claytan Milligan (capt), Tom McAllister, Declan Horrox, Ryan Connolly, Zack McCall, Reuben Crothers, Bradley Luney.
Replacements: Josh Hanlon, John Dickson, Joe Charles, Kyle Gill, Peter Heasley, Ruairi Meharg.
CLONTARF: Hugo Lennox; Ross Deegan, Alex O’Grady, Tadhg Bird, Peter Maher; Conor Kelly, Sam Owens; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Charlie Ward, Fionn Gilbert, Alan Spicer, Paul Deeny, Luke Brady, Jordan Coghlan.
Replacements: Fionn Hickey, Ben Griffin, Declan Adamson, Michael Moloney, Mark O’Sullivan, Jim Peters.
CORK CONSTITUTION 26 UCD 7, Temple Hill
Scorers: Cork Constitution: Tries: Michael Foy, Sean Condon, Danny Sheahan, Peter Hyland; Cons: Dylan Hicks 3
UCD: Try: Conor Tonge; Con: Paddy Clancy
HT: Cork Constitution 19 UCD 7
CORK CONSTITUTION: Darragh French; Joe O’Leary, Sean French, Eoghan Smyth, Sean Condon; Dylan Hicks, Adam Maher; Mark Donnelly, Danny Sheahan, David Good, Sean Duffy, Michael Foy, David Hyland (capt), Mark Skelly, Jack Kelleher.
Replacements: George Good, Michael Cogan, Richard Thompson, Peter Hyland, Louis Kahn, Johnny Murphy.
UCD: Mark Canniffe; Luka Hassett, Evan Moynihan, Ben Brownlee, Eoghan Walsh; Paddy Clancy, Andrew O’Mahony; Tom O’Riordan, Lucas Maguire, Mikey O’Reilly, Dan Barron (capt), Conor O’Tighearnaigh, Conall Hodges, Conor Tonge, Paul Gerard.
Replacements: Ben Porter, Jack Spencer, Joe Elliott, Thomas Quinn, Daragh Gilbourne, Larry Kirkham.
NENAGH ORMOND 31 YOUNG MUNSTER 43, New Ormond Park
Scorers: Nenagh Ormond: Tries: Willie Coffey 2, Charlie O’Doherty, Luke Kerr; Cons: Charlie O’Doherty 4; Pen: Charlie O’Doherty
Young Munster: Tries: Oran O’Reilly, Luke McCready, Ajae Hanson, Stephen McLoughlin, Oisin Pepper, Jake O’Riordan; Cons: Shane O’Leary 5; Pen: Shane O’Leary
HT: Nenagh Ormond 24 Young Munster 26
NENAGH ORMOND: Davey Gleeson; Patrick Scully, Sean O’Brien, Angus Blackmore, Fionn Higgins; Charlie O’Doherty, Luke Kerr; Mikey Doran, Dylan Murphy, Matthew Burke, Kevin Seymour, Kevin O’Flaherty (capt), John O’Flaherty, Rob Buckley, Willie Coffey.
Replacements: Mateo Sentous, Sean Frawley, Fionn O’Meara, Robbie Tynan, Nicky Irwin, James Finn.
YOUNG MUNSTER: Shane O’Leary; Oisin Pepper, Fionn Gibbons, Luke McCready, Shay McCarthy; Kelvin Langan, Jake O’Riordan; David Begley, Stephen McLoughlin, Kieran Ryan, Alan Kennedy (capt), Oran O’Reilly, Ajae Hanson, Bailey Faloon, Luke Murphy.
Replacements: Arron Roulston, Ben Everard, James Horrigan, Leo Langbridge, Tony Butler, Orin Burke.
TERENURE COLLEGE 27 OLD BELVEDERE 19, Lakelands Park
Scorers: Terenure College: Tries: Ed Kelly, Will Hickey, Chris Cosgrave, Harrison Brewer; Cons: Chris Cosgrave 2; Pen: Chris Cosgrave
Old Belvedere: Tries: Morgan Meredith 2, Hugo O’Malley; Cons: Morgan Meredith 2
HT: Terenure College 17 Old Belvedere 0
TERENURE COLLEGE: Adam La Grue; Chris Cosgrave, Craig Adams, Peter Sylvester, Ed Kelly; Aran Egan, Griffin Culver; Marcus Hanan, Max Russell, Adam Tuite, Sean Rigney, Harrison Brewer, Luke Clohessy (capt), Ben Blaney, Will Hickey.
Replacements: Harry O’Neill, Luke Rigney, Oisin Shannon, Darragh Brooks, Will Reilly, Pa Ryan.
OLD BELVEDERE: Morgan Meredith; Jack Keating, Andre Ryan, Johnny Kiely, James Dillon; Daragh O’Dwyer, Hugh O’Sullivan; Hugo O’Malley, Calum Dowling (capt), Ryan McMahon, Paddy Dowling, Gerry Hill, Tom Mulcair, Josh Ericson, Will McDonald.
Replacements: Liam Granville, Hugh Flood, Eddie Rees, Órán O’Brien, Chris O’Connor, Hugh Reddan.
DIVISION 1B:
INSTONIANS 29 CITY OF ARMAGH 14, Shaw’s Bridge
Scorers: Instonians: Tries: David Whitten, Paul Pritchard, Mark Lee, Mark Keane; Cons: Josh Eagleson 3; Pen: Josh Eagleson
City of Armagh: Tries: Cameron Cummings 2; Cons: Owen O’Kane 2
HT: Instonians 7 City of Armagh 7
INSTONIANS: Mark Keane; Simon McMaster, Bevan Prinsloo, Ian Whitten, Craig Gilroy; Josh Eagleson, Andrew Keane; Anton Lupari, Oli Clark, Liam Kaprigiannis, Ali Burke, Mark Mairs, Mark Lee, Paul Pritchard, David Whitten (capt).
Replacements: Terry Coombes, Schalk van der Merwe, Neil Saulters, Rob Whitten, Matthew Keane, Zak Davidson.
CITY OF ARMAGH: Shea O’Brien (capt); Matthew Hooks, Timmy McNiece, Cameron Cummings, Archie Johnston; Owen O’Kane, Nick Murray; Niall Carville, Jonny Morton, Griffin Phillipson, Noah Bell, Josh McKinley, John Glasgow, Curtis Pollock, Thomas Dougan.
Replacements: Finn Fehnert, Philip Fletcher, Connor Neary, James Anderson, Danny Guy, Matthew Monaghan.
DUBLIN UNIVERSITY 48 QUEEN’S UNIVERSITY 26, College Park
Scorers: Dublin University: Tries: Davy Colbert, Hugh Goddard, Jack O’Neill, Conall Henchy, Matty Lynch, Oscar Cawley 2; Cons: Matty Lynch 5; Pen: Matty Lynch
Queen’s University: Tries: Henry Wallker 2, Oliver Hughes, Adam Lowey; Cons: Ethan Duncan 3
HT: Dublin University 31 Queen’s University 7
DUBLIN UNIVERSITY: Callum McDonald; Davy Colbert, Hugo Lynch, Mark Walsh, Hugh Goddard; Matty Lynch, Oscar Cawley; Eoin McDermott, Jack O’Neill, Arthur O’Rahilly, Jack Riley, Artur Smykovskiy, Kevin Jackson, Conall Henchy, David Walsh (capt).
Replacements: Jack Pollard, Johannes Dreischmeier, Hunter Deane-Johns, Tom Davidson, Paul McConkey, Zach Quirke.
QUEEN’S UNIVERSITY: Adam Hewitt; Reuben Allen, Ryan Street, Jake Carpenter, Evan McGonigle; Ethan Duncan, Clark Logan; Jacob Boyd, Henry Walker (capt), Flynn Longstaff, Patrick Woods, Korede Sanusi, Patrick Donaghy, Josh Stevens, Tom Brigg.
Replacements: Jack Parkinson, Tyrese Abolarin, Oliver Hughes, Ethan Pavlovic, Adam Lowey, Rob Henderson.
GARRYOWEN 10 HIGHFIELD 15, Dooradoyle
Scorers: Garryowen: Try: Luca Cleary; Con: Lachlan Stewart; Pen: Lachlan Stewart
Highfield: Tries: James Cronin, Nicky Greene; Con: Shane O’Riordan; Pen: Shane O’Riordan
HT: Garryowen 10 Highfield 7
GARRYOWEN: Fionn Rowsome; Tom Ironside Wickham, Alex Wood, JJ O’Neill, Colm Quilligan; Lachlan Stewart, Luca Cleary; George Hadden, Max Clein, Ben Leahy, Jack Costello, Rory Woods, Des Fitzgerald (capt), Billy Hayes, Alan Fitzgerald.
Replacements: Dara Phelan, Mark Fitzgerald, Taylor Gayle, Sean Rennison, Chulainn Williams, Sean Sexton.
HIGHFIELD: Shane Buckley; Nicky Greene, Dave McCarthy, Mark Dorgan, Noah Patterson; Shane O’Riordan, Chris Banon; James Cronin, Travis Coomey, Daragh Fitzgerald, Conor Kennelly, Dave O’Connell (capt), Aidan Keane, Conor Galvin, Ryan Gordon.
Replacements: Rob Murphy, Cillian Buckley, Dave O’Halloran, Mark Fitzgerald, Jack Quinlan, Dave O’Sullivan.
OLD WESLEY 27 BLACKROCK COLLEGE 21, Energia Park
Scorers: Old Wesley: Tries: Ethan Black, Jamie Clark 2, Jules Fenelon; Cons: Tom Larke 2; Pen: Tom Larke
Blackrock College: Tries: Harry Waters, Derry Moloney, Richie Allen; Cons: Tim Corkery 3
HT: Old Wesley 19 Blackrock College 7
OLD WESLEY: Tom Larke; Paidi Farrell, Ethan Black, Eoin Deegan, Jules Fenelon; Niall Carroll, Evan Kenny; Jamie Clark, Kieran O’Shea (capt), Ben Popplewell, Mahon Ronan, Billy Corrigan, Luke O’Connor, Charlie Meagher, Pat McBarron.
Replacements: Stephen Smyth, Adam Watchorn, Dan Campbell, Cathal Kelly, Stephen Hendy, Kristian Jensen.
BLACKROCK COLLEGE: Ciarán Mangan; Harry Waters, Matthew Dwan, Daniel Squires, Matthew MacCarthy; Tim Corkery, Oliver Coffey; Paddy Moore, Richie Allen, Shane Connolly, John Forde, Roy Whelan (capt), James Burke, Dave Fortune, Inigo Cruise O’Brien.
Replacements: Alex Simpson, Andrew Savage, Alex Mullan, Conor Hanly, Brian Colclough, Derry Moloney.
UCC 41 NAAS 28, the Mardyke
Scorers: UCC: Tries: Kamil Nowak, Charlie O’Shea, Jason Aherne, David Cogan 2, Penalty try; Cons: Charlie O’Shea 3, Pen try con; Pen: Charlie O’Shea
Naas: Tries: Paddy Taylor, Jack Sheridan 2, Eoin Walsh; Cons: Paddy Taylor 4
HT: UCC 10 Naas 14
UCC: Harry Murphy; Neville O’Leary, Gene O’Leary Kareem, David Cogan, Mark Hetherington; Charlie O’Shea, Jack Casey; Sean Dunne, Stephen O’Shaughnessy, Danny McCarthy, Sam O’Sullivan (capt), Jason Aherne, Michael O’Sullivan, Dawid Nowak, Kamil Nowak.
Replacements: Darragh Prenter, Alex Hamilton, Ted O’Callaghan, Conor Kidney, Paddy Gaffney, David Kiely.
NAAS: Charlie Sheridan; Donal Conroy, Paddy Taylor, Tom Monaghan, Jack Sheridan; Tom Bohan, Tadhg Brophy; Stephen Lackey, Brad Clements, Adam Deay, James O’Loughlin, Oisin Halpin, Muiris Cleary, Paulie Tolofua, Darragh Murphy.
Replacements: Harry Dunne, Callum Coyne, Eoin Walsh, Conor Butler, Cormac King, Dylan O’Keeffe.
DIVISION 2A:
OLD CRESCENT 10 SHANNON 21, Takumi Park (played on Friday)
Scorers: Old Crescent: Tries: Stephen Kiely, Oisin Toland
Shannon: Tries: Cian McCann, Darren Gavin; Con: Jamie Gavin; Pens: Jamie Gavin 3
HT: Old Crescent 5 Shannon 6
OLD CRESCENT: Jack O’Mahony; Stephen Kiely, Brian Molloy, Paul McNamara, Dan Hurley; Jeff Williams, Aaron Cosgrove; Joe Rickard, Niall Hardiman (capt), Dennis O’Dwyer, John Moloney, Oisin Toland, John Toland, James McKeogh, Jack Dineen.
Replacements: James Rael, Nesta Nyamakazi, John Lyons, Joe McEnery, John Hurley.
SHANNON: Matt Te Pou; Darren Gavin, Cian O’Halloran, Harry Long (capt), Josh Costello; Jamie Gavin, Neil Cronin; Shane Carew, Adam Moloney, Tony Cusack, Luke Moylan, Cian McCann, Alex Lautsou, Oisin Minogue, Neal Moylett.
Replacements: Gus Harrington, Ronan Ryan, Samson Alaimoana, Lee Nicholas, Robbie Deegan.
Corinthians 9 MU Barnhall 18
Corinthian Park
Scorers Corinthians:
Penalties: Jack Conway 2, Billy Cross.
Scorers MU Barnhall:
Tries: Conor Duggan, Greg Edogun, Cathal Duff.
Penalties: Jack Hannon.
HT: Corinthians 3 MU Barnhall 10
Corinthians: Joseph Smyth, Sean Fox, Harry Rogers, Tom Waters, Eoin Conlon, Jack Conway, Joey Tierney, Rory Lyons, Adam Nash, Patrick Fahy, Rory Glynn, Mark Boyle (capt), Charlie Keane, John Claffey, Max Flynn.
Replacements: Max Holmes, Cormac Walsh, James Duffy, Tomas Farthing, Billy Cross.
MU Barnhall: Neil Byrne, Conor Duggan, Shane Mallon, Jack Hannon, Greg Edogun, Oisin O’Neill, Rob Holt (capt), Sean Hopkins, Cathal Duff, Darragh Bellanova, Sean Walsh, Daniel Murphy, Donny Freeman, Abdul Olaosebikan, Eoin Kelly.
Replacements: Finn Brien, Jack Castles, Stephen Callinan, Luke Fogarty, Adam Gray.
Greystones 29 Banbridge 19
Dr. Hickey Park
Scorers Greystones:
Tries: Ferdia Kenny, Freddy Happonen, Reeve Satherley 2.
Conversions: David Baker 3.
Penalties: David Baker.
Scorers Banbridge:
Tries: Peter Cromie 2, Dean Hayes.
Conversions: Charlie Beattie 2.
HT: Greystones 22 Banbridge 19
Greystones: Conor Balmaine, Ferdia Kenny, Con Callan, Peter Ford, Mark Myler, Jack O’Brien, David Baker, Quermy Warmerdam, Freddy Happonen, Conor Pearse, Eoin Marmion (capt), James Douglas, Adam Benson, Stephen Bourke, Reeve Satherley.
Replacements: Matt Looby, Cole Kelly, Johan Van Der Flier, Ken Murphy, Jack Commons.
Banbridge: Robert Lyttle, Jona Mataiciwa, Nathan Hook, Jamie Mullan, Adam Doherty, Charlie Beattie, Neil Kilpatrick, Rio McDonagh, Peter Cromie, Michael Cromie, Daniel Kilpatrick, Axel Montgomery, Dean Hayes, Matthew Heasley, Robin Sinton.
Replacements: John Wilson, Finlay King, Ryan Rodgers, Xander Lowham, Joe Dickson.
Wanderers 25 Cashel RFC 24
Merrion Road
Scorers Wanderers: Not Submitted
Scorers Cashel RFC:
Tries: Marcel Strydom, Ryan O’Sullivan, David Upton, Joseph Lawrence.
Conversions: John O’Sullivan 2.
HT: Wanderers 15 Cashel RFC 12
Wanderers: Cathal MacGearailt, Mick McGrath, Deon Mau’u, Louis McDonough, Val McDermott, David Fitzgibbon, Dylan Kelly, Rob Scully, Jamie Kavanagh (capt), Fionn Finlay, Mark O’Reilly, Simon Burke, Karl Madden, Dylan Ryan, JJ McIlwrath.
Replacements: Aaron O’Callaghan, Eoghan McCaul, James Kenny, Conor Booth, Eoin O’Shaughnessy.
Cashel RFC: Timothy Townsend, Marcel Strydom, Alan Flannery, Jamie Ryan, Ryan O’Sullivan, John O’Sullivan, Fionn Carney, Cormac O’Donnell, David Upton, Brendan Ryan, Brendan Crosse, Max Riley Fox, Richard Moran, Joseph Lawrence, Ciaran Ryan.
Replacements: Joseph Callery, Adam Shirley, Noel Roche, Michael Treacy, Ben Twomey.
Ballymena v Dungannon – OFF
Eaton Park
DIVISION 2B:
Buccaneers 7 Clogher Valley 45
Dubarry Park
Scorers Buccaneers:
Tries: Gearoid McDonald, Sean Glennon.
Scorers Clogher Valley:
Tries: Taine Haire, Matthew Bothwell 3, Jamie Allen, Aaron Dunwoody 2.
Conversions: David Maxwell 5.
HT: Buccaneers 0 Clogher Valley 24
Buccaneers: Dylan Duffy, Tom Shine, Thomas Cotton, Orrin Burgess, Ross Murphy Sweeney, Gearoid McDonald, Abel Bouwens, Adam Cooper, Sean Glennon, Charlie Byrne, Samuel Meecham, Ryan O’Meara, Conor Sheehan, Jack Crampton, Dan Donovan.
Replacements: Dylan Bolger, Paddy Egan, James Kelly, Kyle Barrett, Samuel Tan.
Clogher Valley: Taine Haire, Philip Wilson, Michael Bothwell, Joshua Kyle, Jake Woods, David Maxwell, Matthew Bothwell, Jamie Allen, Luke Allen, Neil Henderson, Eugene McKenna (capt), Joel Busby, David Stinson, Aaron Dunwoody, Callum Smyton.
Replacements: Kyle Cobane, Aaron Crawford, Michael Treanor, Ryan Stewart, Thomas Barnett.
Enniscorthy 10 UL Bohemian 21
Alcast Park
Scorers Enniscorthy:
Tries: Tom Ryan.
Conversions: Conal Kervick.
Penalties: Ben Kidd.
Scorers UL Bohemian:
Tries: Paul Clancy, Padraic Galvin, Jordan Mills.
Conversions: Cian Casey 3.
HT: Enniscorthy 3 UL Bohemian 7
Enniscorthy: Jack Kelly, Robbie Chapman, Rhyan Whelan, Anthony Byrne, Miguel Byrne, Ben Kidd, Fiachra Hourihane, Ore Lasisi, Davie Murphy (capt), Scott O’Connor, Tom Ryan, Tomas Stamp, Mikey McVeigh, Lee Treacy, Tony Ryan.
Replacements: Grant Palmer, Shane O’Rourke, Andrew Redmond, Graham Barry, Conal Kervick.
UL Bohemian: Oisin Fagan, Greg Fitzgerald, Killian Dineen, Paul Clancy, Darragh O’Gorman (capt), Cian Casey, Donnchadh O’Callaghan, Kean Sheehy, Darren Ferrar, Jack Ryan, Simon Staunton, Padraic Galvin, Liam Neilan, Mihlali Mgolodela, Jordan Mills.
Replacements: Tom Cullen, Pauric Nesbitt, Shane Buckley, Zac O’Loughlin, Joe Johnson.
Malone 20 Rainey RFC 37
Gibson Park
Scorers Malone: Not Submitted
Scorers Rainey RFC:
Tries: Daniel O’Neill, Ronan McCusker, Adam Montgomery, Michael McCusker.
Conversions: Scott McLean 4.
Penalties: Scott McLean 3.
HT: Malone 10 Rainey RFC 17
Malone: Davy McMaster, Michael Melville, Ben Gibson, Thomas Quigley, Cameron McCaughey, Mathew Rae, Dara Gaskin, Bailey Young, Dan Kerr, Ben Halliday, Ben Grimley, Zach Devine, Logan Wakefield, David Greatorex, Ross Todd (capt).
Replacements: Sam Green, Dean Hewitt, Josh Storey, Michael Crothers, Callum Soper.
Rainey RFC: Ross McLaughlin, Tom Crozier, Killene Thornton, Jim McCartney, Andrew Brown, Scott McLean, Andrew Donaghy, Andrew Nevin, Daniel O’Neill, Calum Smyth, Ronan McCusker, Tom Hutchinson, Adam Montgomery, Michael McCusker (capt), Jody McMurray.
Replacements: Michael Nevin, Thomas McNicholl, Ewan Bolton, Diarmuid Devlin, Lorcan Quinn.
Navan 30 Sligo 29
Balreask Old
Scorers Navan:
Tries: Will Finegan (23′), Ben Mc Entagart (31′), Gary Faulkner (42′, 47′).
Conversions: Harrison Astley (42′), Tom Gavigan (47′).
Penalties: Mark Farrell (65′).
Drop Goals: Harrison Astley (80+2′).
Scorers Sligo:
Tries: Evin Ballantine (11′), Will Whelan (17′), Kuba Wojtkowicz (29′), James O’Hehir (63′).
Conversions: Euan Brown (11′, 18′, 64′).
Penalties: Euan Brown (75′).
HT: Navan 10 Sligo 19
Navan: Will Finegan, Mark Coen, Ben Mc Entagart, Tom Gavigan, Shane Walshe, Harrison Astley, Kit Waddington, Liam Carroll, Fionn Craik, Gary Faulkner, Saul Nicholson, Karolis Navickas, Andrew Beggy, Oisin Heffernan, Conor Farrell (capt).
Replacements: Shane O’Connor, Ben McCreary, Saul Harris, Mark Farrell, Cormac Horan.
Sligo: Cameron Griffith, Conor Creavan, Mark McGlynn, Euan Brown, Will Whelan, Cillian O’Neill, Andrew Ward, Oisin Lawley, Matthew Earley (capt), Kuba Wojtkowicz, Ciaran Cummins, Evin Ballantine, Eoin Ryan, James O’Hehir, Ciaran Cassidy.
Replacements: Luke Timms, Max O’Hehir, Shane O’Hehir, Will MacAuley, Aorelian Durkan.
Skerries 14 Galwegians 52
Holmpatrick
Scorers Skerries:
Tries: Kevin McGrath, Trevor Scuffil.
Conversions: Ronan Mulcahy 2.
Scorers Galwegians:
Tries: Cian Brady 2, Stephen Mannion 2, David Walsh 2, Dylan Keane, Rory Gavin.
Conversions: Conor O’Shaughnessy 6.
HT: Skerries 7 Galwegians 26
Skerries: Jack Litchfield, Taidgh Keane-Boylan, Kevin McGrath, Michael Sherlock, David Goodman, Ronan Mulcahy, Dara Twomey, Oisin McNamara, James Brennan, Trevor Scuffil, Sam Deering, Rossa Gilbride, Alex Cleary, Ben McKiernan, Peter O’Neill (capt).
Replacements: Ryan Kiernan, Darragh McEneaney, Barry Murphy, John Healy, Brian Walsh.
Galwegians: Tiarnan Neville, Darragh Kennedy, Cian Brady, Stephen Mannion, Oisin McKey, Conor O’Shaughnessy, Andrew Sherlock, Jack Winters, Ryan Smith, Tom Gormley, Oisin McNicholas, David Walsh, Bobby Power, Dylan Keane (capt), Eanna McCarthy.
Replacements: Eoin Ferry, Luke Murtagh, Rory Gavin, Jarrad Butler, Paul Sharkey.
DIVISION 2C:
Belfast Harl. 24 Ballyclare RFC 24
Deramore Park
Scorers Belfast Harl.:
Tries: David Armstrong, Zac Solomon, Penalty Try.
Conversions: Johnny McCracken 2, Penalty Try.
Penalties: Johnny McCracken.
Scorers Ballyclare RFC: Not Submitted
HT: Belfast Harl. 3 Ballyclare RFC 17
Belfast Harl.: Mark Glover, David Armstrong, Luke Graham, Callum Florence, Owen Henry, Thomas Armstrong, Johnny McCracken, Stephen Hunter, Joel Dundas (capt), Roland Marki, Aidan Kelleher, Christian Bennison, Ollie McCauley, Zac Solomon, Nathaniel Peters.
Replacements: Cameron Hillis, Steven Weir, Ben Porter, Jack Tindal, Alex Armstrong.
Ballyclare RFC: Mark Jackson, Jacob Scarlett, Joel McBride, Jack Gamble (capt), Peter Gillespie, Alex Darrah, James Creighton, Adam Barron, Matthew Coulter, Jack Black, Dave Gillespie, Joshua Young, Aaron Playfair, Adam Campbell, Luke Mcllwrath.
Replacements: Ryan McNeill, Dean Jones, Grant Bartley, Ross Johnston, Ruben Moxham.
Clonmel 24 Bective Rangers 20
Ard Gaoithe
Scorers Clonmel:
Tries: Tom Ross, 2 x Penalty Tries.
Conversions: Joey O’Connor, 2 x Penalty Tries.
Penalties: Joey O’Connor.
Scorers Bective Rangers: Not Submitted
HT: Clonmel 17 Bective Rangers 10
Clonmel: Jack Walsh, Michael Connellan, Henry Buttimer (capt), Joey O’Connor, Freddie Davies, Drew Musa, Tom Ross, Jason Monua, Brandon Delicato, Tomas Stransky, Tom O’Dea, Keith Melbourne, Conor Bowen, Ben Masuku, Andrew Daly.
Replacements: Liam Ryan, Davy Coyne, Zac Cahalan, Luke Slattery, Luke Hogan.
Bective Rangers: Tim Carroll, Chris Rolland, Ben Garrett, Bobby Holland, Dave McPolin, Matthew Gilsenan (capt), Connor Halpenny, Oscar Egan, Christopher Hennessy, Conor Kelly, Donagh Lawler, Gavin Kelly, Mark Dennis, Chris Poole, Tiarnan McCloskey.
Replacements: Luke Mion, Mark O’Brien, Oisin McCloskey, Tom McCarthy, Conor Murphy.
Malahide 24 Dolphin 15
Estuary Road
Scorers Malahide:
Tries: David O’Halloran, Darragh Sweeney, Michael Tyrrell.
Conversions: David O’Halloran 3.
Penalties: David O’Halloran.
Scorers Dolphin:
Tries: Cameron O’Shaughnessy, Richie Heaslip.
Conversions: Hunter Yarrell.
Penalties: Billy Kiernan.
HT: Malahide 14 Dolphin 3
Malahide: James McKeown, Daniel Hayes, Tom Hogan, David O’Halloran, Darragh Sweeney, Michael Hanley, Conrad Daly, Reece O’Connell, Lee Byrne, James Hurley, Marc Kelly, Shane O’Casey, Matt Faulkner, Sam Lindeman, Sam Pene.
Replacements: Timmy O’Connor, Michael Tyrrell, Roan Freehill, Gareth O’Brien, Billy Stanbridge.
Dolphin: Cameron O’Shaughnessy, Thomas Scannell, Scott Sexton, Sam Boyle, Darragh Buckley, Billy Kiernan, Ryan Foley, Jack Fox, Max Abbott, Dalton O’Shaughnessy, Brian O’Mahony, Brian O’Connor, Eoin Sheehan, Conor Drummey, Matt Barry.
Replacements: Philip Elwood, Finn Cowhig, Richie Heaslip, Hunter Yarrell, Craig O’Connell.
Monkstown 33 Midleton 5
Sydney Parade
Scorers Monkstown:
Tries: Conor Lohan, Saul O’Carroll, Matt Stapleton, Cian O’Donoghue, Jake Kennedy.
Conversions: Matt Stapleton 4.
Scorers Midleton:
Tries: Dan Walsh.
HT: Monkstown 14 Midleton 5
Monkstown: Tom Griffin, Conor Lohan, Saul O’Carroll, Matt Stapleton, Cian O’Donoghue, Fraser Wright, Tristan Brady (capt), Rico Webster, Rob Wynne, Michael Ashdown, Conor Hurley, Jake Kennedy, Luke Kelly, John Wallace, Stephen McVeigh.
Replacements: Tony McGinness, Chris Stack, Michael Hayes, Andrew O’Leary, Oisin Brady.
Midleton: Jack Colbert, Bastien Zino, Aaron Leahy, Ted Coleman, William Meyer, Seamus Lyne, Kyle Read, Steve Monaghan, Evan Chester, Solomon Delea, Andrew Beyrooti, Idris Rqibi (capt), Flor McCarthy, Conor McCarthy, Dan Walsh.
Replacements: Shane O’Driscoll, Ryan Lehane, Denis Broderick, Lee McSherry, Cillian Lynch.
Thomond RFC 22 Bruff 20
Liam Fitzgerald Park
Scorers Thomond RFC:
Tries: Jamie McGarry, Sam Birrane 2.
Conversions: Evan Cusack 2.
Penalties: Evan Cusack.
Scorers Bruff:
Tries: Wiktor Wilczuk, Fionn Flanagan.
Conversions: John Bateman, Paul Collins.
Penalties: John Bateman, Paul Collins.
HT: Thomond RFC 5 Bruff 10
Thomond RFC: Jamie McGarry, Sam Birrane, Jason Kiely, Luke Fitzgerald, Luke Costello, Evan Cusack, Evan Maher (capt), Cathal Ryan, Sean Rice, Kian McGrath, Shane Kelly, Suliano Mainavolau, Ryain O’Donovan Ahern, Joshua Tunney-Ware, Riann O’Dwyer.
Replacements: Colin Slater, Tom Goggin, Daniel O’Flaherty, Kealan McMahon, Eoghain Sherlock.
Bruff: Clem McAuliffe, Patricio Neheun, Jesse Bowring, Andrew O’Byrne, Mike O’Grady, John Bateman, Cathal Garvey, Darragh O’Brien, Wiktor Wilczuk, Fionn Flanagan, Brendan Gleeson, Pa Maher, Mike Frawley, John Sheehan, Cillian Rea (capt).
Replacements: Kieran O’Dwyer, Tom O’Dwyer, Aidan Carroll, Mark Kennedy, Paul Collins, Ben Tucker.
Keep up to date with all the latest news in our dedicated website hub at www.irishrugby.ie/energiaail, and follow #EnergiaAIL on social media channels.