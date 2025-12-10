Larke And Byrne Continue To Blaze Scoring Trail In #EnergiaAIL Division 1B
Young full-backs Tom Larke and Noah Byrne, who have amassed 99 points and eight tries respectively, are still top of the scoring charts in Energia All-Ireland League Men’s Division 1B, on the cusp of the Christmas break.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISION 1B – TOP SCORERS AFTER ROUND 8:
POINTS –
99 – Tom Larke (Old Wesley)
66 – Matty Lynch (Dublin University)
60 – Paddy Taylor (Naas)
59 – Owen O’Kane (City of Armagh)
48 – Shane O’Riordan (Highfield)
52 – Tim Corkery (Blackrock College)
42 – Charlie O’Shea (UCC)
40 – Noah Byrne (Dublin University)
35 – James McCormick (City of Armagh), Bradley McNamara (Instonians)
34 – Ruairi O’Farrell (Instonians)
33 – Josh Eagleson (Instonians)
32 – Lachlan Stewart (Garryowen)
30 – Kieran O’Shea (Old Wesley)
25 – Oli Clark (Instonians), Daniel Green (Queen’s University), Henry Walker (Queen’s University), Alex Wood (Garryowen), Tom Wood (Garryowen)
20 – Noah Bell (City of Armagh), Tom Bohan (Naas), Donal Conroy (Naas), Glen Faloon (City of Armagh), Paidi Farrell (Old Wesley), Des Fitzgerald (Garryowen), Ciarán Mangan (Blackrock College), Ben O’Connor (UCC), Bevan Prinsloo (Instonians)
15 – John Andrew (Instonians), Christopher Barrett (UCC), Tadhg Brophy (Naas), Nicky Greene (Highfield), Kamil Nowak (UCC), Neville O’Leary (UCC), JJ O’Neill (Garryowen), Stephen O’Shaughnessy (UCC), Noah Patterson (Highfield), Fionn Rowsome (Garryowen), Neil Saulters (Instonians), Charlie Sheridan (Naas), Jack Sheridan (Naas), Ryan Street (Queen’s University)
13 – Harry Murphy (UCC)
10 – Zach Baird (Dublin University), Ethan Black (Old Wesley), Niall Carroll (Old Wesley), Oscar Cawley (Dublin University), Shane Cawley (Old Wesley), Max Clein (Garryowen), Davy Colbert (Dublin University), Travis Coomey (Highfield), Inigo Cruise O’Brien (Blackrock College), Eoin de Buitléar (Blackrock College), Eoin Deegan (Old Wesley), Mark Dorgan (Highfield), Matthew Dwan (Blackrock College), Hugo Ellerby (Instonians), Rian Handley (Old Wesley), Billy Hayes (Garryowen), Mark Hetherington (UCC), Adam Hewitt (Queen’s University), Kevin Jackson (Dublin University), Shane Jennings (Blackrock College), Mark Keane (Instonians), Mark Lee (Instonians), Clark Logan (Queen’s University), Josh McKinley (City of Armagh), Tom Monaghan (Naas), Nick Murray (City of Armagh), Gene O’Leary Kareem (UCC), Mahon Ronan (Old Wesley), Jamie Shanahan (Highfield), Artur Smykovskiy (Dublin University), Mark Walsh (Dublin University), Harry Waters (Blackrock College)
9 – Shane Buckley (Highfield)
6 – Jordan McAuley (Queen’s University)
5 – Chris Banon (Highfield), Niall Carville (City of Armagh), Jamie Clark (Old Wesley), Brad Clements (Naas), Oliver Coffey (Blackrock College), Billy Corrigan (Old Wesley), James Cronin (Highfield), Josh Cunningham (City of Armagh), Will Cusack (Queen’s University), Jules Fenelon (Old Wesley), Alex Finlay (Dublin University), Ryan Finlay (City of Armagh), Alan Fitzgerald (Garryowen), Daragh Fitzgerald (Highfield), Mark Fitzgerald (Garryowen), Lee Fitzpatrick (Blackrock College), Barry Galvin (Blackrock College), Craig Gilroy (Instonians), Ryan Gordon (Highfield), Conall Henchy (Dublin University), Joe Hopes (Queen’s University), Charles Johnston (Queen’s University), Evan Kenny (Old Wesley), Lukas Kenny (Queen’s University), Hugo Lynch (Dublin University), Pat McBarron (Old Wesley), Rory McGuire (City of Armagh), James McKillop (Queen’s University), Timmy McNiece (City of Armagh), Charlie Meagher (Old Wesley), Paul Mullen (City of Armagh), Shea O’Brien (City of Armagh), Dave O’Connell (Highfield), James O’Loughlin (Naas), Rocky Olsen (City of Armagh), Jack O’Neill (Dublin University), Liam O’Neill (Old Wesley), Dave O’Sullivan (Highfield), Johnny O’Sullivan (Dublin University), Jack Parkinson (Queen’s University), Ben Popplewell (Old Wesley), Peter Quirke (Blackrock College), Odhran Ring (Blackrock College), Jack Ringrose (Blackrock College), Jamie Rogan (Blackrock College), Sean Sexton (Garryowen), James Stockwood (Naas), Ross Taylor (City of Armagh), Schalk van der Merwe (Instonians), Marty Vorster (Instonians), Eoin Walsh (Naas), Ewan Watson (Old Wesley), Roy Whelan (Backrock College), Andrew Willis (City of Armagh), Rory Woods (Garryowen)
4 – Eamonn Rogers (Queen’s University)
2 – Matthew Neill (Instonians)
TRIES –
8 – Noah Byrne (Dublin University)
7 – James McCormick (City of Armagh), Bradley McNamara (Instonians)
6 – Kieran O’Shea (Old Wesley), Paddy Taylor (Naas)
5 – Oli Clark (Instonians), Henry Walker (Queen’s University), Alex Wood (Garryowen)
4 – Noah Bell (City of Armagh), Donal Conroy (Naas), Glen Faloon (City of Armagh), Paidi Farrell (Old Wesley), Des Fitzgerald (Garryowen), Ciarán Mangan (Blackrock College), Ben O’Connor (UCC), Bevan Prinsloo (Instonians)
3 – John Andrew (Instonians), Christopher Barrett (UCC), Tadhg Brophy (Naas), Nicky Greene (Highfield), Tom Larke (Old Wesley), Kamil Nowak (UCC), Ruairi O’Farrell (Instonians), Neville O’Leary (UCC), JJ O’Neill (Garryowen), Stephen O’Shaughnessy (UCC), Noah Patterson (Highfield), Fionn Rowsome (Garryowen), Neil Saulters (Instonians), Charlie Sheridan (Naas), Jack Sheridan (Naas), Ryan Street (Queen’s University)
2 – Zach Baird (Dublin University), Ethan Black (Old Wesley), Niall Carroll (Old Wesley), Oscar Cawley (Dublin University), Shane Cawley (Old Wesley), Max Clein (Garryowen), Davy Colbert (Dublin University), Travis Coomey (Highfield), Inigo Cruise O’Brien (Blackrock College), Eoin de Buitléar (Blackrock College), Eoin Deegan (Old Wesley), Mark Dorgan (Highfield), Matthew Dwan (Blackrock College), Hugo Ellerby (Instonians), Rian Handley (Old Wesley), Billy Hayes (Garryowen), Mark Hetherington (UCC), Adam Hewitt (Queen’s University), Kevin Jackson (Dublin University), Shane Jennings (Blackrock College), Mark Keane (Instonians), Mark Lee (Instonians), Clark Logan (Queen’s University), Josh McKinley (City of Armagh), Tom Monaghan (Naas), Nick Murray (City of Armagh), Gene O’Leary Kareem (UCC), Shane O’Riordan (Highfield), Mahon Ronan (Old Wesley), Jamie Shanahan (Highfield), Artur Smykovskiy (Dublin University), Mark Walsh (Dublin University), Harry Waters (Blackrock College)
1 – Chris Banon (Highfield), Shane Buckley (Highfield), Niall Carville (City of Armagh), Jamie Clark (Old Wesley), Brad Clements (Naas), Oliver Coffey (Blackrock College), Tim Corkery (Blackrock College), Billy Corrigan (Old Wesley), James Cronin (Highfield), Josh Cunningham (City of Armagh), Will Cusack (Queen’s University), Jules Fenelon (Old Wesley), Alex Finlay (Dublin University), Ryan Finlay (City of Armagh), Alan Fitzgerald (Garryowen), Daragh Fitzgerald (Highfield), Mark Fitzgerald (Garryowen), Lee Fitzpatrick (Blackrock College), Barry Galvin (Blackrock College), Craig Gilroy (Instonians), Ryan Gordon (Highfield), Conall Henchy (Dublin University), Joe Hopes (Queen’s University), Charles Johnston (Queen’s University), Evan Kenny (Old Wesley), Lukas Kenny (Queen’s University), Hugo Lynch (Dublin University), Matty Lynch (Dublin University), Pat McBarron (Old Wesley), Finn McCall (Garryowen), Rory McGuire (City of Armagh), James McKillop (Queen’s University), Timmy McNiece (City of Armagh), Charlie Meagher (Old Wesley), Paul Mullen (City of Armagh), Shea O’Brien (City of Armagh), Dave O’Connell (Highfield), James O’Loughlin (Naas), Rocky Olsen (City of Armagh), Jack O’Neill (Dublin University), Liam O’Neill (Old Wesley), Charlie O’Shea (UCC), Dave O’Sullivan (Highfield), Johnny O’Sullivan (Dublin University), Jack Parkinson (Queen’s University), Ben Popplewell (Old Wesley), Peter Quirke (Blackrock College), Odhran Ring (Blackrock College), Jack Ringrose (Blackrock College), Jamie Rogan (Blackrock College), Sean Sexton (Garryowen), Lachlan Stewart (Garryowen), James Stockwood (Naas), Ross Taylor (City of Armagh), Schalk van der Merwe (Instonians), Marty Vorster (Instonians), Eoin Walsh (Naas), Ewan Watson (Old Wesley), Roy Whelan (Blackrock College), Andrew Willis (City of Armagh), Tom Wood (Garryowen), Rory Woods (Garryowen)
