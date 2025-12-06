#EnergiaAIL Men’s Divisions: Round 8 Results Round-Up
In the Energia All-Ireland League’s top flight, St. Mary’s College and Clontarf have opened up a seven-point gap between themselves and third-placed Lansdowne, while MU Barnhall and Galwegians still boast 100% winning records, the latter with a perfect 40 points earned after eight rounds.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 8:
Saturday, December 6 –
DIVISION 1A:
LANSDOWNE 38 UCD 43, Aviva Stadium back pitch (played on Friday)
Scorers: Lansdowne: Tries: Bobby Sheehan, Jack Matthews, Greg McGrath, Hardus van Eeden, James Kenny; Cons: James Tarrant 5; Pen: James Tarrant
UCD: Tries: Max Doyle, Daniel Hurley 2, Thomas Quinn, Evan Moynihan, Ben Brownlee; Cons: Paddy Clancy 5; Pen: Paddy Clancy
HT: Lansdowne 17 UCD 28
LANSDOWNE: Hugo McLaughlin; Cillian Redmond, Andy Marks (capt), Harry O’Riordan, Tom Roche; James Tarrant, Jack Matthews; George Morris, Bobby Sheehan, Greg McGrath, Matt Healy, Ruairi Clarke, Paul Wilson, Liam Molony, Hardus van Eaden.
Replacements: Tom Barry, Julien Valleise, Barry Fitzpatrick, Tom Daly, James Kenny, Jack Treanor.
UCD: Ruben Moloney; Daniel Hurley, Evan Moynihan, Ben Brownlee, Eoghan Walsh; Paddy Clancy, Thomas Quinn; Max Doyle, Tom O’Riordan, Sami Bishti, Dan Barron (capt), Conor O’Tighearnaigh, Oran Handley, Conor Tonge, Paul Gerard.
Replacements: Matthew Furlong, Jack Spencer, Mikey O’Reilly, Alex Muir, Andrew O’Mahony, Daragh Gilbourne.
BALLYNAHINCH 0 ST. MARY’S COLLEGE 14, Ballymacarn Park
Scorers: Ballynahinch: –
St. Mary’s College: Tries: Ronan Watters 2; Cons: Mick O’Gara 2
HT: Ballynahinch 0 St. Mary’s College 7
BALLYNAHINCH: Conor Rankin; Aaron Sexton, Matthew Booth, Paul Kerr, Pierce Crowe; James Humphreys, Ruairi Meharg; Matthew Burke, Claytan Milligan (capt), Joe Mawhinney, Declan Horrox, Bradley Luney, Zack McCall, Reuben Crothers, Marcus Rea.
Replacements: Josh Hanlon, John Dickson, Ryan Connolly, Stephen Campbell, Chris Gibson, Quinn Armstrong.
ST. MARY’S COLLEGE: Ruairi Shields; Leandro Ramirez, Myles Carey, Dan Goggin, Aaron O’Sullivan; Mick O’Gara, Rob Gilsenan; Oisin Michel, Jack Nelson Murray, Andrew Sparrow, Greg Jones, Daniel Leane, Josh Gimblett, Finn Burke, Ronan Watters (capt).
Replacements: Richie Bergin, Tom O’Reilly, Mick McCormack, David Leane, Adam McEvoy, Conor Dean.
CORK CONSTITUTION 21 OLD BELVEDERE 15, Temple Hill
Scorers: Cork Constitution: Tries: Danny Sheahan 2, David Good; Cons: Dylan Hicks 3
Old Belvedere: Tries: Jack Keating, Jayden Beckett; Con: David Wilkinson; Pen: David Willkinson
HT: Cork Constitution 14 Old Belvedere 8
CORK CONSTITUTION: Matthew Bowen; Joe O’Leary, Sean French, Darragh French, Sean Condon; Dylan Hicks, Adam Maher; Mark Donnelly, Danny Sheahan, Luke Masters, Michael Foy, Cian Barry, David Hyland (capt), Peter Hyland, Jack Kelleher.
Replacements: Billy Scannell, David Good, Mark Skelly, Richard Thompson, Ronan Byrd, Johnny Murphy.
OLD BELVEDERE: Morgan Meredith; Jack Keating, Jayden Beckett, Justin Leonard, James Dillon; David Wilkinson, Hugh O’Sullivan; Hugo O’Malley, Calum Dowling (capt), Ryan McMahon, Fionn McWey, Gerry Hill, Paddy Dowling, Will McDonald, Josh Ericson.
Replacements: Liam Granville, Hugh Flood, Eddie Rees, Tom Mulcair, Chris O’Connor, Hugh Reddan.
NENAGH ORMOND 12 CLONTARF 28, New Ormond Park
Scorers: Nenagh Ormond: Tries: Charlie O’Doherty, Patrick Scully; Con: Charlie O’Doherty
Clontarf: Tries: Alex O’Grady, Alex Usanov, Sam Owens, Penalty try; Cons: Conor Kelly 3, Pen try con
HT: Nenagh Ormond 0 Clontarf 0
NENAGH ORMOND: Charlie O’Doherty; Matt Brice, Angus Blackmore, Sean O’Brien, Patrick Scully; Derek Corcoran, Nicky Irwin; Mikey Doran, Dylan Murphy, Matthew Burke, Kevin Seymour, Kevin O’Flaherty (capt), John O’Flaherty, Evan Murphy, John Brislane.
Replacements: Mateo Sentous, Darragh McSweeney, Ivan Struzia, Jake O’Kelly, Willie Coffey, Conor McMahon.
CLONTARF: Tadhg Bird; Alex O’Grady, Connor Fahy, David Hawkshaw, Peter Maher; Conor Kelly, Sam Owens; Alex Usanov, Dylan Donnellan (capt), Niall Smyth, Fionn Gilbert, Alan Spicer, Luke Brady, Aaron Coleman, Paul Deeny.
Replacements: Jim Peters, Ivan Soroka, Declan Adamson, Michael Moloney, Ross Deegan, Charlie Ward.
TERENURE COLLEGE 19 YOUNG MUNSTER 29, Lakelands Park
Scorers: Terenure College: Tries: Aran Egan 2, Caspar Gabriel; Cons: Caspar Gabriel 2
Young Munster: Tries: Shay McCarthy 2, Luke McCready, Hubert Gilvarry, Penalty try; Cons: Shane O’Leary, Pen try con
HT: Terenure College 0 Young Munster 22
TERENURE COLLEGE: Chris Cosgrave; Josh Kenny, Pa Ryan, Aran Egan, Adam La Grue; Caspar Gabriel, Will Reilly; Marcus Hanan, John McKee, Adam Tuite, Sean Rigney, Dave Maher, Harrison Brewer, Max Russell, Luke Clohessy (capt).
Replacements: Karl O’Brien, Luke Rigney, Darragh Brooks, Locky Wardick, Griffin Culver, Ed Kelly.
YOUNG MUNSTER: Shane O’Leary; Hubert Gilvarry, Fionn Gibbons, Luke McCready, Shay McCarthy; Kelvin Langan, John Poland; David Begley, Stephen McLoughlin, Conor Bartley, Alan Kennedy (capt), Evan O’Connell, Ajae Hanson, Bailey Faloon, Luke Murphy.
Replacements: Christian Foley, Kieran Ryan, Leo Langbridge, Jake O’Riordan, Harry Langbridge, Alex Flanagan Smith.
DIVISION 1B:
DUBLIN UNIVERSITY 19 HIGHFIELD 26, College Park
Scorers: Dublin University: Tries: Kevin Jackson, Noah Byrne, Oscar Cawley; Cons: Matthew Lynch 2
Highfield: Tries: Noah Patterson, Travis Coomey, Dave O’Connell, Shane O’Riordan; Cons: Shane O’Riordan 3
HT: Dublin University 12 Highfield 7
DUBLIN UNIVERSITY: Noah Byrne; Davy Colbert, Hugo Lynch, Mark Walsh, Johnny O’Sullivan; Matthew Lynch, Oscar Cawley; Eoin McDermott, Jack Pollard, Arthur O’Rahilly, Tom Davidson, Artur Smykovskiy, Kevin Jackson, Conall Henchy, David Walsh (capt).
Replacements: Jack O’Neill, Hunter Deane-Johns, Michael Walsh, Dan Carroll, Conor Tracey, Alex Finlay.
HIGHFIELD: Shane Buckley; Nicky Greene, Dave McCarthy, Mark Dorgan, Noah Patterson; Shane O’Riordan, Chris Banon; James Cronin, Travis Coomey, Daragh Fitzgerald, Eoin Keating, Dave O’Connell (capt), Ryan Gordon, Conor Galvin, Adam Murphy.
Replacements: Niall Downing, Cillian Buckley, Aidan Keane, James Brugger, Liam McCarthy, Dave O’Sullivan.
GARRYOWEN 19 NAAS 24, Dooradoyle
Scorers: Garryowen: Tries: JJ O’Neill, Billy Hayes, Rory Woods; Cons: Tom Wood 2
Naas: Tries: Brad Clements, Tadhg Brophy, Donal Conroy; Cons: Paddy Taylor 3; Pen: Paddy Taylor
HT: Garryowen 12 Naas 14
GARRYOWEN: Fionn Rowsome; JJ O’Neill, Alex Wood, Jack Delaney, Daniel O’Connell; Tom Wood, Luca Cleary; George Hadden, Max Clein, Ben Leahy, Jack Costello, Rory Woods, Des Fitzgerald (capt), Billy Hayes, Sean Rennison.
Replacements: Johnny Byrne, Mark Fitzgerald, Thymo Peters, James Houlihan, Harry Chittick, Lachlan Stewart.
NAAS: Jack Sheridan; Donal Conroy, Charlie Sheridan, Dylan O’Keeffe, David O’Sullivan; Paddy Taylor, Tadhg Brophy; Stephen Lackey, Brad Clements, Adam Deay, James O’Loughlin, James Stockwood, Oisin Halpin, Will O’Brien (capt), Eoin Walsh.
Replacements: Tadhg Dooley, Callum Coyne, Darragh Murphy, Muiris Cleary, Cormac King, Fionn O’Hara.
INSTONIANS 42 BLACKROCK COLLEGE 18, Shaw’s Bridge
Scorers: Instonians: Tries: Neil Saulters, Bradley McNamara 2, Mark Lee, Oli Clark 2; Cons: Josh Eagleson 5, Ruairi O’Farrell
Blackrock College: Tries: Ciarán Mangan 2; Con: Tim Corkery; Pens: Tim Corkery 2
HT: INstonians 21 Blackrock College 6
INSTONIANS: Bradley McNamara; Simon McMaster, Bevan Prinsloo, Ian Whitten, Hugo Ellerby; Josh Eagleson, Ruairi O’Farrell; Anton Lupari, Neil Saulters, Liam Kaprigiannis, Marty Vorster, Ed Broom, Mark Lee, Paul Pritchard, David Whitten (capt).
Replacements: Oli Clark, Schalk van der Merwe, Blake McClean, Matthew Neill, Ali Burke, Craig Gilroy.
BLACKROCK COLLEGE: Ciarán Mangan; Harry Waters, Matthew Dwan, Daniel Squires, Barry Galvin; Tim Corkery, Oliver Coffey; Paddy Moore, Jamie Rogan, Shane Connolly, Roy Whelan (capt), Jack Gardiner, James Burke, Alex Simpson, Odhran Ring.
Replacements: Andrew Savage, Charles O’Brien, Conor Hanly, Ben O’Halloran, Matthew McCarthy, Jack Ringrose.
OLD WESLEY 63 QUEEN’S UNIVERSITY 5, Energia Park
Scorers: Old Wesley: Tries: Paidi Farrell, Mahon Ronan, Jamie Clark, Charlie Meagher, Evan Kenny, Eoin Deegan, Niall Carroll, Kieran O’Shea, Pat McBarron; Cons: Tom Larke 9
Queen’s University: Try: Adam Hewitt
HT: Old Wesley 28 Queen’s University 5
OLD WESLEY: Tom Larke; Paidi Farrell, Ethan Black, Eoin Deegan, Jarrod Homan; Niall Carroll, Evan Kenny; Jamie Clark, Rian Handley, Kian Regan, Mahon Ronan, Shane Cawley, Luke O’Connor, Charlie Meagher, Pat McBarron.
Replacements: Kieran O’Shea, Luke McAuliffe, Dan Campbell, Billy Corrigan, Ewan Watson, Jules Fenelon.
QUEEN’S UNIVERSITY: Eamonn Rogers; Adam Hewitt, Fraser Cunningham, Jake Carpenter, Reuben Allen; Jordan McAuley, Clark Logan; Tyrese Abolarin, Henry Walker (capt), Bryan O’Connor, Patrick Woods, Korede Sanusi, Paddy Donaghy, Ethan Pavlovic, Billy Allen.
Replacements: Jack Parkinson, Jacob Boyd, Daniel Moore, Calum Millar, Adam Lowey, Rob Henderson.
UCC 24 CITY OF ARMAGH 34, the Mardyke
Scorers: UCC: Tries: Ben O’Connor 2, Neville O’Leary; Cons: Charlie O’Shea 2, Harry Murphy; Pen: Charlie O’Shea
City of Armagh: Tries: Penalty try, Noah Bell, James McCormick, Josh McKinley; Cons: Pen try con, Owen O’Kane 3; Pens: Owen O’Kane 2
HT: UCC 17 City of Armagh 14
UCC: Ben O’Connor; Neville O’Leary, Gene O’Leary Kareem, David Cogan, Evan Clarke; Charlie O’Shea, Paddy Gaffney; Sean Dunne, Stephen O’Shaughnessy, Danny McCarthy, Sam O’Sullivan (capt), Jason Aherne, Michael O’Sullivan, Dawid Nowak, Sean Edogbo.
Replacements: George Rasmussen, Peter Wall, John Cussen, Jamie Browne, Christopher Barrett, Harry Murphy.
CITY OF ARMAGH: Timmy McNiece; Josh Cunningham, Ross Taylor, Rocky Olsen, Matthew Hooks; Owen O’Kane, Nick Murray; Niall Carville, James McCormick, Griffin Phillipson, Noah Bell, Josh McKinley, John Glasgow (capt), Curtis Pollock, Thomas Dougan.
Replacements: Finn Fehnert, Dylan Poyntz, James Anderson, Ryan Morton, Danny Guy, Luke McCall.
DIVISION 2A:
GALWAY CORINTHIANS 10 CASHEL 9, Corinthian Park
Scorers: Galway Corinthians: Try: Joey Tierney; Con: Jack Conway; Pen: Jack Conway
Cashel: Pens: Ben Twomey 3
HT: Galway Corinthians 0 Cashel 9
GALWAY CORINTHIANS: Rory King; Sean Fox, Colm de Buitléar, Tom Waters, Ned Williams; Jack Conway, Joey Tierney; Rory Lyons, Charlie Leonard, Fiachna Barrett, Rory Glynn, Liam McNamee, Charlie Keane, John Claffey, Mark Boyle (capt).
Replacements: Cormac Walsh, James Duffy, Adam Nash, Tomás Farthing, Harry Rogers.
CASHEL: Ben Twomey; Marcel Strydom, Alan Flannery, Jamie Ryan, Paudie Leamy; John O’Sullivan, Fionn Carney; Cormac O’Donnell, David Upton, Adam Shirley, Fearghail O’Donoughue, Max Riley Fox, Brendan Ryan, Mikey Wilson, Ciaran Ryan.
Replacements: Philly Ryan, Noel Roche, Michael Treacy, Ryan O’Sullivan, Josh Pickering.
GREYSTONES 24 MU BARNHALL 31, Dr Hickey Park
Scorers: Greystones: Tries: Finn Gilmore, Jamie Mulhern, Reeve Satherley; Cons: Gavin Rochford 3; Pen: Gavin Rochford
MU Barnhall: Tries: Neil Byrne 2, Jack Hannon, Finn Brien, Greg Edogun; Cons: Neil Byrne 3
HT: Greystones 21 MU Barnhall 12
GREYSTONES: Jack O’Brien; Mark Myler, Andrew Lynch, Peter Ford, Finn Gilmore; Gavin Rochford, Paddy Byrne; Jamie Mulhern, Freddie Happonen, Conor Pearse, Eoin Marmion (capt), Johan van der Flier, James Douglas, Stephen Bourke, Reeve Satherley.
Replacements: Quermy Warmerdam, Cole Kelly, Adam Benson, Ken Murphy, Con Callan.
MU BARNHALL: Neil Byrne; Conor Duggan, Shane Mallon, Jack Hannon, Adam Gray; Oisin O’Neill, Rob Holt (capt); Keith Farrell, Cathal Duff, Jack Castles, Sean Walsh, Ciaran Enright, Dan Murphy, Abdul Olaosebikan, Eoin Kelly.
Replacements: Finn Brien, Darragh Bellanova, Sean Hopkins, Conor Neville, Greg Edogun.
OLD CRESCENT 18 DUNGANNON 20, Takumi Park
Scorers: Old Crescent: Tries: Niall Hardiman, Joe McEnery; Con: Jeff Williams; Pens: Jeff Williams 2
Dungannon: Tries: Adam Milligan, Alfie Lewis, Charlie Conroy; Con: Peter Nelson; Pen: Peter Nelson
HT: Old Crescent 11 Dungannon 3
OLD CRESCENT: John Hurley; Jack O’Mahony, Brian Molloy, Darragh Long, Dan Hurley; Jeff Williams, Gary Fitzgerald; Joe Rickard, Niall Hardiman (capt), Dennis O’Dwyer, John Toland, Oisin Toland, Cillian Toland, James McKeogh, Jack Dineen.
Replacements: Colin Kelly, Evan Creaven, John Lyons, Joe McEnery, Timmy Duggan.
DUNGANNON: Jack Girvan; Charlie Conroy, James Girvan, Andrew McGregor, Toby Gribben; Peter Nelson, Alex Johnston; James Gamble, Sam Montgomery, Sean O’Hagan, Cameron Steenson, Peter Nicholl, David Leyburn, Matthew Maguire, Adam Milligan (capt).
Replacements: Ryan Abernethy, Adam Edgar, Ben Connelly, Stephen Todd, Alfie Lewis.
WANDERERS 25 SHANNON 22, Merrion Road
Scorers: Wanderers: Tries: Val McDermott, Fionn Finlay, Mick McGrath; Cons: Cian Whooley, David Fitzgibbon; Pens: David Fitzgibbon 2
Shannon: Tries: Cian McCann, Darren Gavin, Josh Costello; Cons: Jamie Gavin 2; Pen: Jamie Gavin
HT: Wanderers 15 Shannon 10
WANDERERS: Val McDermott; Mick McGrath, Deon Mau’u, Louis McDonough (capt), Jordan Conroy; Cian Whooley, Dylan Kelly; Rob Scully, Jamie Kavanagh (capt), Fionn Finlay, Mark O’Reilly, Conor McMenamin, Karl Madden, Dylan Ryan, JJ McIlwrath.
Replacements: Aaron O’Callaghan, Eoghan McCaul, James Kenny, Simon Burke, David Fitzgibbon.
SHANNON: Matt Te Pou; Cian O’Halloran, Robbie Deegan, Harry Long (capt), Josh Costello; Jamie Gavin, Neil Cronin; Michael Donnelly, Jordan Prenderville, Jamie Conway, Samson Alaimoana, Cian McCann, Alex Kennedy, Alex Lautsou, Neal Moylett.
Replacements: Adam Moloney, Shane Carew, Lee Nicholas, Kelvin Brown, Darren Gavin.
BALLYMENA v BANBRIDGE, Eaton Park (Match abandoned due to injury)
BALLYMENA: Tristan Ferguson; Ben Neely, Daniel Vercoe Rogers, Callum Patterson, Michael McLean; Tim Small, Callum Davidson; Andrew Warwick, Alexander Clarke, Angus Graham, Alan O’Connor, Paddy Browne, Adam Lamont (capt), James McClean, Josh Dobbin.
Replacements: Josh Mark, Callum Mustoe, Matthew Wright, Luke McCluskey, Angus Robson.
BANBRIDGE: Robert Lyttle; Joe Dickson, Jamie Mullan, Justin Burns, Adam Doherty; Andrew Jackson, Neil Kilpatrick; Rio McDonagh, Peter Cromie, Michael Cromie, Daniel Kilpatrick, Alexander Thompson (capt), Kyle Stirling, Matthew Heasley, Robin Sinton.
Replacements: Finlay King, Christian Trimble, Ryan Rodgers, Xander Lowham, Luke Gibson.
DIVISION 2B:
BUCCANEERS 15 RAINEY 7, Dubarry Park
Scorers: Buccaneers: Tries: Orrin Burgess, Leo McFarlane; Con: Gearoid McDonald; Pen: Gearoid McDonald
Rainey: Try: Tom Hutchinson; Con: Scott McLean
HT: Buccaneers 0 Rainey 0
BUCCANEERS: David Colgan; Harry Balsiger, Orrin Burgess, Corey Reid (capt), Ross Murphy Sweeney; Gearoid McDonald, Leo McFarlane; Adam Cooper, Dylan Bolger, Ryan O’Meara, Sam Meecham, Conor Sheehan, Paddy Egan, Dan Donovan, Luke Balsiger.
Replacements: Sean Glennon, Charlie Byrne, James Kelly, Abel Bouwens, Jack Crampton.
RAINEY: Jim McCartney; Tom Crozier, Killene Thornton, Andrew Brown, Nathan Overend; Scott McLean, Andrew Donaghy; Andrew Nevin, Daniel O’Neill, Calum Smyth, Ronan McCusker, Tom Hutchinson, Adam Montgomery, Michael McCusker (capt), Jody McMurray.
Replacements: Michael Nevin, Kieran Donaghy, Ewan Bolton, Joel Bell, Jac Lloyd Evans.
ENNISCORTHY 12 SLIGO 42, Alcast Park
Scorers: Enniscorthy: Tries: Davie Murphy, Ben Kidd; Con: Ben Kidd
Sligo: Tries: Ben Hynes, Matthew Earley 2, Mark McGlynn 2, Facundo Dellemea; Cons: Cons: Euan Brown 6
HT: Enniscorthy 5 Sligo 21
ENNISCORTHY: Ben Kidd; Ivan Jacob, Rhyan Whelan, Shane McGuire, Miguel Byrne; Conal Kervick, Fiachra Hourihane; Ore Lasisi, Davie Murphy (capt), Andrew Redmond, Marco Byrne, Tomás Stamp, Laurence Power, Lee Treacy, Timmy Morrissey.
Replacements: Gavin Redmond, Shane O’Rourke, Tom Ryan, Anthony Byrne, Mikey McVeigh.
SLIGO: Cameron Griffith; Louis McVitty, Mark McGlynn, Euan Brown, Will Whelan; Cillian O’Neill, Andrew Ward; Oisin Lawley, Matthew Earley, Kuba Wojtkowicz, Ciaran Cummins, Eoin Ryan, James O’Hehir, Ben Hynes (capt), Facundo Dellemea.
Replacements: Max O’Hehir, Evin Ballantine, Ciaran Cassidy, Aorelian Durkin, Conor Creavan.
MALONE 30 UL BOHEMIAN 29, Gibson Park
Scorers: Malone: Tries: Tane Hotham, Matty Rae, Dan Kerr, Logan Wakefield; Cons: Thomas Quigley 2; Pens: Matty Rae, Ben Gibson
UL Bohemian: Tries: Donnchadh O’Callaghan, Zac O’Loughlin, Tom Cullen, Darragh O’Gorman; Cons: Oisin Fagan 3; Pen: Oisin Fagan
HT: Malone 20 UL Bohemian 3
MALONE: Davy McMaster; Michael Melville, Ben Gibson, Thomas Quigley, Tane Hotham; Matty Rae, Dara Gaskin; Ben Halliday, Dan Kerr, Ricky Greenwood, Logan Wakefield, Zach Devine, Jacob Edwards, David Greatorex (capt), Michael Crothers.
Replacements: Sam Green, Bailey Young, Josh Storey, Callum Soper, Josh Pentland.
UL BOHEMIAN: Cian Casey; Joe Johnson, Greg Fitzgerald, Paul Clancy, Darragh O’Gorman (capt); Oisin Fagan, Donnchadh O’Callaghan; Kean Sheehy, Darren Ferrar, Jake Considine, Simon Staunton, Padraic Galvin, Liam Neilan, John Coleman, Jordan Mills.
Replacements: Tom Cullen, Jack Ryan, Seamus Brannagh, Zac O’Loughlin, Liam O’Shanahan.
NAVAN 3 GALWEGIANS 24, Balreask Old
Scorers: Navan: Pen: Harrison Astley
Galwegians: Tries: Darragh Kennedy, Albert Lindner, David Walsh, Eoin Ferry; Cons: Conor O’Shaughnessy 2
HT: Navan 0 Galwegians 12
NAVAN: Harrison Astley; Mark Coen, Will Finegan, Ben McEntagart, Shane Walshe; Tom Gavigan, Kit Waddington; Liam Carroll, Gary Faulkner, Jordan Finney, Saul Nicholson, Karolis Navickas, Oisin Heffernan, Johnny McKeown, Conor Farrell (capt).
Replacements: Fionn Craik, Shane O’Connor, Andrew Beggy, Kade Su’a, Harry Devlin.
GALWEGIANS: Cian Brady; Darragh Kennedy, Cody Farrell, Stephen Mannion, Eoghan Fahy; Conor O’Shaughnessy, Albert Lindner; Jack Winters (capt), Ryan Smith, Tom Gormley, Rob Holian, David Walsh, Liam Angermann, Bobby Power, Jarrad Butler.
Replacements: Eoin Ferry, Dylan Keane, Éanna McCarthy, Tiarnan Neville, Luke Casserly.
SKERRIES 10 CLOGHER VALLEY 28, Holmpatrick
Scorers: Skerries: Try: Kevin McGrath; Con: Ronan Mulcahy; Pen: Ronan Mulcahy
Clogher Valley: Tries: Josh Kyle, Callum Smyton, Aaron Crawford 2; Cons: David Maxwell 4
HT: Skerries 10 Clogher Valley 7
SKERRIES: Jack Litchfield; Taidgh Keane Boylan, Kevin McGrath, Mikey Sherlock, David Goodman; Ronan Mulcahy, Dara Twomey; Oisin McNamara, Cal Marrey, Trevor Scuffil, Sam Deering, Ben McKiernan, Alex Cleary, Darragh McEneaney, Peter O’Neill (capt).
Replacements: Ryan Kiernan, Griffin Carrick, Oscar Price, Paul O’Loghlen, Harry Cole.
CLOGHER VALLEY: Taine Haire; Philip Wilson, Michael Bothwell, Josh Kyle, Jake Woods; David Maxwell, Matthew Bothwell; Jamie Allen, Luke Allen, Neil Henderson, Tommi Coulter, Joel Busby, David Stinson, Aaron Dunwoody, Callum Smyton (capt).
Replacements: Kyle Cobane, Aaron Crawford, Michael Treanor, Ryan Stewart, Matthew Wilson.
DIVISION 2C:
BELFAST HARLEQUINS 24 BECTIVE RANGERS 13, Deramore Park
Scorers: Belfast Harlequins: Tries: Zac Solomon, Roland Marki, Nathaniel Peters; Cons: Johnny McCracken 3; Pen: Johnny McCracken
Bective Rangers: Tries: Gavin Kelly, Chris Hennessy; Pen: Matthew Gilsenan
HT: Belfast Harlequins 14 Bective Rangers 8
BELFAST HARLEQUINS: Mark Glover; Alex Armstrong, Luke Graham, Zac Solomon, Jayden Shiels; Thomas Armstrong, Johnny McCracken; Stephen Hunter, Steven Weir (capt), Roland Marki, Aidan Kelleher, Harry Palmer, Ollie McCauley, Christian Bennison, Nathaniel Peters.
Replacements: Yeray Carrasco, Ignacio Said, Ben Porter, Patrick Hall, Nikki Joyce-Ryan.
BECTIVE RANGERS: Chris Rolland; Ben Garrett, Bobby Holland, Matthew Gilsenan (capt), Tom McCarthy; Oly Foote, Connor Halpenny; Oscar Egan, Chris Hennessy, Conor Kelly, Donagh Lawler, Tadhg O’Dwyer, Gavin Kelly, Oisin McCloskey, James Gallagher.
Replacements: Rory Mulvihill, Luke Mion, Mark O’Brien, Conor Murphy, Dave McPolin.
MALAHIDE 8 BALLYCLARE 21, Estuary Road
Scorers: Malahide: Try: Conrad Daly; Pen: David O’Halloran
Ballyclare: Tries: Joel McBride, Jack Gamble, Ross Johnston; Cons: James Creighton 3
HT: Malahide 5 Ballyclare 7
MALAHIDE: James McKeown; Dan Hayes, Tom Hogan, Ollie Brown, Conrad Daly; David O’Halloran, Rory McGinty; Reece O’Connell, Lee Byrne, James Hurley, Oisin Power, James Doyle (capt), Sam Pene, Richie McHugh, Marc Kelly.
Replacements: Michael Tyrrell, Evan Tyndall, Sam Lindeman, Gareth O’Brien, Matt Faulkner.
BALLYCLARE: Jacob Scarlett; Ross Patterson, Joel McBride, Jack Gamble (capt), Peter Gillespie; Alex Darrah, James Creighton; Dean Jones, Matthew Coulter, Adam Barron, Dave Gillespie, Grant Bartley, Josh Young, Adam Campbell, Luke Mcllwrath.
Replacements: Ryan McNeill, Jack Black, Ross Johnston, Aaron Playfair, Zachary Scarlett.
MONKSTOWN 29 DOLPHIN 13, Sydney Parade
Scorers: Monkstown: Tries: Cian O’Donoghue 2, Saul O’Carroll, Tom Griffin; Cons: Matt Stapleton 3; Pen: Matt Stapleton
Dolphin: Try: Matt Barry; Con: Hunter Yarrell; Pens: Hunter Yarrell 2
HT: Monkstown 19 Dolphin 6
MONKSTOWN: Tom Griffin; Conor Lohan, Saul O’Carroll, Matt Stapleton, Cian O’Donoghue; Fraser Wright, Tristan Brady (capt); Rico Webster, Rob Wynne, Michael Ashdown, Conor Hurley, Luke Kelly, Sean Glynn, Dave Cave, Stephen McVeigh.
Replacements: Jack Deegan, Chris Stack, Tony McGinnis, Andrew O’Leary, Oisin Brady.
DOLPHIN: Karl Waterman; Thomas Scannell, Scott Sexton, Cameron O’Shaughnessy, Liam Ormond; Hunter Yarrell, Ryan Foley; Finn Cowhig, Philip Elwood, Dalton O’Shaughnessy, Brian O’Mahony, Eoin Sheehan, Matt Barry, Fergus Hennessy, Richie Heaslip.
Replacements: Jack Fox, David Byrne, Diarmuid Keogh, Brian O’Connor, Daryl Foley.
THOMOND v MIDLETON, Liam Fitzgerald Park (Match postponed due to unplayable pitch)
CLONMEL 22 BRUFF 20, Ard Gaoithe
Scorers: Clonmel: Tries: Keith Melbourne, Diarmuid Brannock, Penalty try; Cons: Joey O’Connor, Pen try con; Pen: Joey O’Connor
Bruff: Tries: Wiktor Wilczuk, Paul Collins, Mike Frawley; Con: Paul Collins; Pen: Paul Collins
HT: Clonmel 8 Bruff 8
CLONMEL: Jack Walsh; Liam Maher, Michael Connellan, Joey O’Connor, Freddie Davies; Drew Musa, Tom Ross; Sean Sweetman, Brandon Delicato, Tomas Stransky, Keith Melbourne, Diarmuid Brannock, Luke Slattery, Ben Masuku, Tom O’Dea (capt).
Replacements: Davy Coyne, Liam Ryan, Zac Cahalan, Ben O’Dwyer, Henry Buttimer.
BRUFF: Paul Collins; Shane Duggan, Patricio Neheun, Andrew O’Byrne, Mike O’Grady; John Bateman, Niall Byrne; Danny Kavanagh, Wiktor Wilczuk, Kieran O’Dwyer, Brendan Gleeson, Pa Maher, Mike Frawley, Aidan Carroll, Cillian Rea (capt).
Replacements: Darragh O’Brien, Tom O’Dwyer, Mark Kennedy, Clem McAuliffe, Ben Tucker.
