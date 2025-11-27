Division 1A Top Scorer O’Gara Widens The Gap
There are now 31 points between the two leading points scorers in Energia All-Ireland League Men’s Division 1A, with St. Mary’s College centre Mick O’Gara (78 points) pushing further clear.
The Energia All-Ireland League resumes on Saturday with table toppers St. Mary’s playing Nenagh Ormond for the first time ever, while the irishrugby+ cameras will be at Tom Clifford Park for the meeting of Young Munster and Cork Constitution.
O’Gara’s 12-point tally from the kicking tee was not enough for Mary’s to edge out local rivals Terenure College last time out. But it did extend his lead as Division 1A’s top scorer.
Conor Kelly is next up on 47 points, having split the posts three times during Clontarf’s 17-3 victory at Cork Con. Reigning champions ‘Tarf host Terenure this weekend, with the both teams just a single point behind Mary’s.
With six tries each during the first third of the regular season, wingers Ethan Graham (Ballynahinch) and Dan Martin (Terenure) remain the leading try scorers in the top flight.
The chasing pack is growing just behind them, however, as Young Munster’s Shay McCarthy and Lansdowne captain Andy Marks both bagged braces in the last round to move onto five tries overall.
Hooker Bobby Sheehan (pictured below) also touched down twice for Lansdowne against Old Belvedere, taking his season’s haul to four – the same amount as tallismanic Ballynahinch forward Bradley Luney, one of their try scorers away to Nenagh.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISION 1A – TOP SCORERS AFTER ROUND 6:
POINTS –
78 – Mick O’Gara (St. Mary’s College)
47 – Conor Kelly (Clontarf)
40 – David Wilkinson (Old Belvedere)
38 – Paddy Clancy (UCD)
36 – Conor McMahon (Nenagh Ormond)
33 – Charlie Tector (Lansdowne)
30 – Ethan Graham (Ballynahinch), Dan Martin (Terenure College)
26 – Caspar Gabriel (Terenure College), Dylan Hicks (Cork Constitution), Conor Rankin (Ballynahinch)
25 – Dylan Donnellan (Clontarf), Hubert Gilvarry (Young Munster), Jack Kelleher (Cork Constitution), Andy Marks (Lansdowne), Shay McCarthy (Young Munster), Shane O’Leary (Young Munster), James Tarrant (Lansdowne)
20 – Aran Egan (Terenure College), Bradley Luney (Ballynahinch), Duinn Maguire (UCD), Danny Sheahan (Cork Constitution), Bobby Sheehan (Lansdowne)
19 – Chris Cosgrave (Terenure College)
17 – Paul Kerr (Ballynahinch)
16 – Kelvin Langan (Young Munster)
15 – Angus Blackmore (Nenagh Ormond), Daniel Hurley (UCD), Todd Lawlor (Lansdowne), Tom McAllister (Ballynahinch), Oisin McCormack (Terenure College), Hugo McLaughlin (Lansdowne), Liam McMahon (Young Munster), Ryan McMahon (Old Belvedere), Charlie Molony (UCD), Aaron Sexton (Ballynahinch), Ruairi Shields (St. Mary’s College)
13 – Julian Leszczynski (Terenure College)
12 – Stephen Madigan (Lansdowne), Aidan Moynihan (Cork Constitution)
10 – Declan Adamson (Clontarf), Arthur Ashmore (Terenure College), Dan Barron (UCD), Ben Blaney (Terenure College), Matthew Booth (Ballynahinch), Matthew Bowen (Cork Constitution), Orin Burke (Young Munster), Ruairi Clarke (Lansdowne), Griffin Culver (Terenure College), Fionn Gilbert (Clontarf), Rob Gilsenan (St. Mary’s College), Peter Hyland (Cork Constitution), Lucas Maguire (UCD), Peter Maher (Clontarf), Luke McLaughlin (Old Belvedere), Evan Moynihan (UCD), Ross O’Neill (Lansdowne), Aaron O’Sullivan (St. Mary’s College), Leandro Ramirez (St. Mary’s College), Max Russell (Terenure College)
7 – Mark Best (Ballynahinch), Morgan Meredith (Old Belvedere)
6 – Daragh O’Dwyer (Old Belvedere)
5 – Craig Adams (Terenure College), Paul Allen (Young Munster), Cian Barry (Cork Constitution), Jayden Beckett (Old Belvedere), Richie Bergin (St. Mary’s College), Tadhg Bird (Clontarf), Mark Canniffe (UCD), Myles Carey (St. Mary’s College), Joe Coffey (Nenagh Ormond), Jordan Coghlan (Clontarf), Aaron Coleman (Clontarf), Derek Corcoran (Nenagh Ormond), Pierce Crowe (Ballynahinch), Sam Cusack (Nenagh Ormond), Conor Dean (St. Mary’s College), Calum Dowling (Old Belvedere), Sean Duffy (Cork Constitution), Connor Fahy (Clontarf), Christian Foley (Young Munster), Sean Galvin (Lansdowne), Chris Gibson (Ballynahinch), Fionn Higgins (Nenagh Ormond), Justin Leonard (Old Belvedere), Mick McCormack (St. Mary’s College), Will McDonald (Old Belvedere), Adam McEvoy (St. Mary’s College), Greg McGrath (Lansdowne), John McKee (Terenure College), Claytan Milligan (Ballynahinch), George Morris (Lansdowne), Dylan Murphy (Nenagh Ormond), Jack Nelson Murray (St. Mary’s College), John O’Flaherty (Nenagh Ormond), Alex O’Grady (Clontarf), Joe O’Leary (Cork Constitution), Andrew O’Mahony (UCD), Mikey O’Reilly (UCD), Oran O’Reilly (Young Munster), Tom O’Reilly (St. Mary’s College), Harry O’Riordan (Lansdowne), Sam Owens (Clontarf), Ethan Reilly (Terenure College), Tom Roche (Lansdowne), Jon Rodgers (Ballynahinch), Arron Roulston (Young Munster), Andre Ryan (Old Belvedere), Stephen Ryan (Clontarf), Billy Scannell (Cork Constitution), Alan Spicer (Clontarf), Hardus van Eeden (Lansdowne), Bryn Ward (Ballynahinch), Sam Warwick (Ballynahinch), Ronan Watters (St. Mary’s College), Jim White (UCD), Joe White (Old Belvedere)
4 – Darragh French (Cork Constitution), Daragh Gilbourne (UCD)
3 – George Coomber (Cork Constitution), Charlie O’Doherty (Nenagh Ormond)
2 – Aaron O’Neill (St. Mary’s College)
TRIES –
6 – Ethan Graham (Ballynahinch), Dan Martin (Terenure College)
5 – Dylan Donnellan (Clontarf), Hubert Gilvarry (Young Munster), Jack Kelleher (Cork Constitution), Andy Marks (Lansdowne), Shay McCarthy (Young Munster)
4 – Bradley Luney (Ballynahinch), Duinn Maguire (UCD), Danny Sheahan (Cork Constitution), Bobby Sheehan (Lansdowne)
3 – Angus Blackmore (Nenagh Ormond), Chris Cosgrave (Terenure College), Daniel Hurley (UCD), Todd Lawlor (Lansdowne), Tom McAllister (Ballynahinch), Oisin McCormack (Terenure College), Hugo McLaughlin (Lansdowne), Liam McMahon (Young Munster), Ryan McMahon (Old Belvedere), Charlie Molony (UCD), Mick O’Gara (St. Mary’s College), Aaron Sexton (Ballynahinch), Ruairi Shields (St. Mary’s College)
2 – Declan Adamson (Clontarf), Arthur Ashmore (Terenure College), Dan Barron (UCD), Ben Blaney (Terenure College), Matthew Booth (Ballynahinch), Matthew Bowen (Cork Constitution), Orin Burke (Young Munster), Ruairi Clarke (Lansdowne), Griffin Culver (Terenure College), Aran Egan (Terenure College), Fionn Gilbert (Clontarf), Rob Gilsenan (St. Mary’s College), Peter Hyland (Cork Constitution), Lucas Maguire (UCD), Peter Maher (Clontarf), Luke McLaughlin (Old Belvedere), Evan Moynihan (UCD), Ross O’Neill (Lansdowne), Aaron O’Sullivan (St. Mary’s College), Leandro Ramirez (St. Mary’s College), Max Russell (Terenure College)
1 – Craig Adams (Terenure College), Paul Allen (Young Munster), Cian Barry (Cork Constitution), Jayden Beckett (Old Belvedere), Richie Bergin (St. Mary’s College), Mark Best (Ballynahinch), Tadhg Bird (Clontarf), Mark Canniffe (UCD), Myles Carey (St. Mary’s College), Joe Coffey (Nenagh Ormond), Jordan Coghlan (Clontarf), Aaron Coleman (Clontarf), Derek Corcoran (Nenagh Ormond), Pierce Crowe (Ballynahinch), Sam Cusack (Nenagh Ormond), Conor Dean (St. Mary’s College), Calum Dowling (Old Belvedere), Sean Duffy (Cork Constitution), Connor Fahy (Clontarf), Christian Foley (Young Munster), Sean Galvin (Lansdowne), Chris Gibson (Ballynahinch), Dylan Hicks (Cork Constitution), Fionn Higgins (Nenagh Ormond), Conor Kelly (Clontarf), Paul Kerr (Ballynahinch), Justin Leonard (Old Belvedere), Mick McCormack (St. Mary’s College), Will McDonald (Old Belvedere), Adam McEvoy (St. Mary’s College), Greg McGrath (Lansdowne), John McKee (Terenure College), Conor McMahon (Nenagh Ormond), Morgan Meredith (Old Belvedere), Claytan Milligan (Ballynahinch), George Morris (Lansdowne), Aidan Moynihan (Cork Constitution), Dylan Murphy (Nenagh Ormond), Jack Nelson Murray (St. Mary’s College), John O’Flaherty (Nenagh Ormond), Alex O’Grady (Clontarf), Joe O’Leary (Cork Constitution), Shane O’Leary (Young Munster), Andrew O’Mahony (UCD), Mikey O’Reilly (UCD), Oran O’Reilly (Young Munster), Tom O’Reilly (St. Mary’s College), Harry O’Riordan (Lansdowne), Sam Owens (Clontarf), Ethan Reilly (Terenure College), Tom Roche (Lansdowne), Jon Rodgers (Ballynahinch), Arron Roulston (Young Munster), Andre Ryan (Old Belvedere), Stephen Ryan (Clontarf), Billy Scannell (Cork Constitution), Alan Spicer (Clontarf), Charlie Tector (Lansdowne), Hardus van Eeden (Lansdowne), Bryn Ward (Ballynahinch), Sam Warwick (Ballynahinch), Ronan Watters (St. Mary’s College), Jim White (UCD), Joe White (Old Belvedere)
