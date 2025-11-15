#EnergiaAIL Men’s Divisions: Round 6 Results Round-Up
Terenure College claimed the Dublin 6W derby spoils, Instonians struck late against Highfield to extended their superb Energia All-Ireland League run of home wins to 30, while MU Barnhall and Galwegians are the only unbeaten teams left across the five Men’s divisions.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 5:
Saturday, November 15 –
DIVISION 1A:
CORK CONSTITUTION 3 CLONTARF 17, Temple Hill
Scorers: Cork Constitution: Pen: Aidan Moynihan
Clontarf: Tries: Fionn Gilbert 2; Cons: Conor Kelly 2; Pen: Conor Kelly
HT: Cork Constitution 3 Clontarf 7
CORK CONSTITUTION: Rob Hedderman; Sean Condon, Sean French, Eoghan Smyth, Matthew Bowen; Aidan Moynihan, Adam Maher; Mark Donnelly, Danny Sheahan, Luke Masters, Aidan Brien, Cian Barry, David Hyland (capt), Peter Hyland, Jack Kelleher.
Replacements: Billy Scannell, David Good, Mark Skelly, Richard Thompson, Ronan Byrd, Dylan Hicks.
CLONTARF: Tadhg Bird; Alex O’Grady, Hugh Cooney, Connor Fahy, Peter Maher; Conor Kelly, Sam Owens; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Niall Smyth, Fionn Gilbert, Brian Deeny, Paul Deeny, Aaron Coleman, Jordan Coghlan.
Replacements: Ben Griffin, Charlie Ward, Declan Adamson, Michael Moloney, Daniel Hawkshaw, Alan Spicer.
NENAGH ORMOND 3 BALLYNAHINCH 24, New Ormond Park
Scorers: Nenagh Ormond: Pen: Charlie O’Doherty
Ballynahinch: Tries: Tom McAllister, Aaron Sexton, Bradley Luney, Sam Warwick; Cons: Conor Rankin, Mark Best
HT: Nenagh Ormond 3 Ballynahinch 12
NENAGH ORMOND: Matt Brice; Davey Gleeson, Angus Blackmore, Willie Coffey, Fionn Higgins; Charlie O’Doherty, Luke Kerr; Mikey Doran, Dylan Murphy, Darragh McSweeney, Kevin O’Flaherty (capt), Fionn O’Meara, John O’Flaherty, Robbie Tynan, John Brislane.
Replacements: Mateo Sentous, Matthew Burke, Sean Frawley, Jake O’Kelly, Nicky Irwin, Oscar Davey.
BALLYNAHINCH: Conor Rankin; Aaron Sexton, Matthew Booth, Mark Best, Ethan Graham; Paul Kerr, Chris Gibson; Matthew Burke, Claytan Milligan (capt), Tom McAllister, Declan Horrox, Ryan Connolly, Zack McCall, Jon Rodgers, Bradley Luney.
Replacements: Josh Hanlon, John Dickson, Stephen Campbell, Sam Warwick, Ruairi Meharg, Pierce Crowe.
OLD BELVEDERE 11 LANSDOWNE 36, Ollie Campbell Park
Scorers: Old Belvedere: Try: Andre Ryan; Pens: Daragh O’Dwyer 2
Lansdowne: Tries: Andy Marks 2, Bobby Sheehan 2, George Morris; Cons: Charlie Tector 4; Pen: Charlie Tector
HT: Old Belvedere 6 Lansdowne 15
OLD BELVEDERE: Morgan Meredith; Jack Keating, Bryan Mollen, Jayden Beckett (capt), Andre Ryan; Daragh O’Dwyer, Chris O’Connor,; Hugo O’Malley, Luke McLaughlin, Ryan McMahon, George Methven, Eddie Rees, Paddy Dowling, Tom Mulcair, Will McDonald.
Replacements: Leo Dowling, Hugh Flood, Fionn McWey, Gerard Hill, Hugh O’Sullivan Sexton, Justin Leonard.
LANSDOWNE: Hugo McLaughlin; Tom Roche, Andy Marks (capt), Charlie Tector, Todd Lawlor; James Tarrant, Jack Matthews; Jerry Cahir, Bobby Sheehan, Greg McGrath, Ruairi Clarke, Juan Beukes, Matt Healy, Ross O’Neill, Max Deegan.
Replacements: Jack Treanor, George Morris, Hardus van Eaden, Paul Wilson, James Kenny, Harry O’Riordan.
UCD 34 YOUNG MUNSTER 12, UCD Bowl
Scorers: UCD: Tries: Evan Moynihan 2, Michael O’Reilly, Dan Barron, Daniel Hurley; Cons: Paddy Clancy, Daragh Gilbourne; Pen: Paddy Clancy
Young Munster: Tries: Shay McCarthy 2; Con: Shane O’Leary
HT: UCD 15 Young Munster 7
UCD: Andrew Osborne; Daniel Hurley, Evan Moynihan, Ben Brownlee, Luka Hassett; Paddy Clancy, Thomas Quinn; Tom O’Riordan, Lucas Maguire, Jack Spencer, Dan Barron (capt), Conor O’Tighearnaigh, Conor Tonge, Jim White, Oran Handley.
Replacements: Duinn Maguire, Michael O’Reilly, Paul Gerard, Andrew O’Mahony, Daragh Gilbourne, Eoghan Walsh.
YOUNG MUNSTER: Orin Burke; Hubert Gilvarry, Shane O’Leary, Luke McCready, Shay McCarthy; Tony Butler, Jake O’Riordan; David Begley, Liam McMahon, Kieran Ryan, Alan Kennedy (capt), Oran O’Reilly, Stephen McLoughlin, Leo Langbridge, Luke Murphy.
Replacements: Arron Roulston, Ben Everard, Ajae Hanson, Bailey Faloon, John Poland, Harry Langbridge.
TERENURE COLLEGE 14 ST. MARY’S COLLEGE 12, Lakelands Park
Scorers: Terenure College: Tries: John McKee, Oisin McCormack; Cons: Chris Cosgrave 2
St. Mary’s College: Pens: Mick O’Gara 4
HT: Terenure College 7 St. Mary’s College 6
TERENURE COLLEGE: Adam La Grue; Dan Martin, Ethan Reilly, Aran Egan, Eddie Kelly; Chris Cosgrave, Griffin Culver; Marcus Hanan, John McKee, Adam Tuite, Sean Rigney, Harrison Brewer, Oisin McCormack, Max Russell, Luke Clohessy (capt).
Replacements: Karl O’Brien, Luke Rigney, David Maher, Ben Blaney, Will Reilly, John Devine.
ST. MARY’S COLLEGE: Aaron O’Neill; Mark Fogarty, Myles Carey, Mick O’Gara; Leandro Ramirez; Conor Dean (capt), Colm Reilly; Oisin Michel, Jack Nelson Murray, Mick McCormack, Greg Jones, Conor Pierce, Josh Gimblett, Ronan Watters, Dan Goggin.
Replacements: Richie Bergin, Tom O’Reilly, Andrew Sparrow, Daniel Leane, Finn Burke, Rob Gilsenan.
DIVISION 1B:
CITY OF ARMAGH 15 GARRYOWEN 29, Palace Grounds
Scorers: City of Armagh: Tries: Timmy McNiece, James McCormick 2
Garryowen: Tries: Fionn Rowsome 3, JJ O’Neill, Des Fitzgerald; Cons: Lachlan Stewart 2
HT: City of Armagh 15 Garryowen 17
CITY OF ARMAGH: Shea O’Brien (capt); Josh Cunningham, Ross Taylor, Timmy McNiece (capt), Glen Faloon; Owen O’Kane, Danny Guy; Niall Carville, James McCormick, Rory McGuire, Noah Bell, Josh McKinley, John Glasgow, Curtis Pollock, Thomas Dougan.
Replacements: Jonny Morton, Philip Fletcher, Andrew Willis, Lloyd Quinn, Rocky Olsen, Matthew Hooks.
GARRYOWEN: Fionn Rowsome; JJ O’Neill, Alex Wood, Gordon Wood, Sean Sexton; Lachlan Stewart, Harry Chittick; George Hadden, Max Clein, Ronan Foxe, Oisin Cooke, Finn McCall, Jack Costello, Des Fitzgerald (capt), Alan Fitzgerald.
Replacements: Dara Phelan, Mark Fitzgerald, Sean Rennison, Rory Woods, Luca Cleary, Jack Delaney.
INSTONIANS 17 HIGHFIELD 15, Shaw’s Bridge
Scorers: Instonians: Tries: Bradley McNamara, Oli Clark; Cons: Ruairi O’Farrell 2; Pen: Ruairi O’Farrell
Highfield: Tries: Shane O’Riordan, Chris Banon; Con: Shane O’Riordan; Pen: Shane O’Riordan
HT: Instonians 7 Highfield 3
INSTONIANS: Bradley McNamara; Craig Gilroy, Mark Keane, Ian Whitten, Hugo Ellerby; Ruairi O’Farrell, Matthew Neill; Anton Lupari, Oli Clark, Liam Kaprigiannis, Ed Broom, Mark Mairs, Mark Lee, Paul Pritchard, David Whitten (capt).
Replacements: Neil Saulters, Schalk van der Merwe, Terry Coombes, Marty Vorster, Andrew Keane, Simon McMaster.
HIGHFIELD: Shane Buckley; Nicky Greene, Dave McCarthy, Mark Dorgan, Noah Patterson; Shane O’Riordan, Chris Banon; Ryan Gordon, Conor Galvin, Adam Murphy, Dave O’Connell, Eoin Keating, Daragh Fitzgerald, Travis Coomey, Cillian Buckley.
Replacements: Niall Downing, Cillian Twomey, Mark Fitzgerald, Aidan Keane, James Brugger, Liam McCarthy.
NAAS 32 BLACKROCK COLLEGE 20, Forenaughts
Scorers: Naas: Tries: Tom Monaghan 2, Paddy Taylor, James Stockwood; Cons: Paddy Taylor 3; Pens: Paddy Taylor 2
Blackrock College: Tries: Eoin de Buitléar 2, Shane Jennings; Con: Tim Corkery; Pen: Tim Corkery
HT: Naas 10 Blackrock College 15
NAAS: Charlie Sheridan; Donal Conroy, Paddy Taylor, Tom Monaghan, Jack Sheridan; Tom Bohan, Tadhg Brophy; Stephen Lackey, Brad Clements, Adam Deay, James O’Loughlin, James Stockwood, Oisin Halpin, Will O’Brien (capt), Eoin Walsh.
Replacements: Tadhg Dooley, John King, Paulie Tolofua, Darragh Murphy, Cormac King, David O’Sullivan.
BLACKROCK COLLEGE: Shane Jennings; Harry Waters, Matthew Dwan, Brian Colclough, Barry Galvin; Tim Corkery, Oliver Coffey; Paddy Moore, Eoin de Buitléar, Jack Mullany, Jack Gardiner, Roy Whelan (capt), Max Brophy, Inigo Cruise O’Brien, Odhran Ring.
Replacements: Jamie Rogan, Andrew Savage, Shane Connolly, Alex Simpson, Conor Hanly, Peter Quirke.
OLD WESLEY 30 DUBLIN UNIVERSITY 16, Energia Park
Scorers: Old Wesley: Tries: Paidi Farrell, Niall Carroll, Kieran O’Shea; Cons: Tom Larke 3; Pens: Tom Larke 3
Dublin University: Try: Artur Smykovskiy; Con: Matty Lynch; Pens: Matty Lynch 3
HT: Old Wesley 17 Dublin University 9
OLD WESLEY: Tom Larke; Paidi Farrell, Ethan Black, Eoin Deegan, Jules Fenelon; Niall Carroll, Evan Kenny; Jamie Clark, Kieran O’Shea (capt), Kian Regan, Billy Corrigan, Shane Cawley, Dan Campbell, Charlie Meagher, Pat McBarron.
Replacements: Luke McAuliffe, Adam Watchorn, Liam O’Neill, Luke O’Connor, Jarrod Homan, Ewan Watson.
DUBLIN UNIVERSITY: Steve McMahon; Davy Colbert, Alex Finlay, Mark Walsh, James O’Sullivan; Matty Lynch, Oscar Cawley; Karl Brennan, Jack Pollard, Eoin McDermott, Jack Riley, Artur Smykovskiy, Dan Carroll, Conall Henchy, David Walsh (capt).
Replacements: Jack O’Neill, Hunter Deane-Johns, Michael Walsh, Kevin Jackson, Conor Tracey, Hugh Goddard.
UCC 27 QUEEN’S UNIVERSITY 12, the Mardyke
Scorers: UCC: Tries: Neville O’Leary 2, Charlie O’Shea, Ben O’Connor; Cons: Charlie O’Shea 2; Pen: Harry Murphy
Queen’s University: Tries: Joe Hopes, Henry Walker; Con: Eamonn Rogers
HT: UCC 17 Queen’s University 0
UCC: Ben O’Connor; Neville O’Leary, Evan Clarke, David Cogan, Mark Hetherington; Charlie O’Shea, Paddy Gaffney; Sean Dunne, Stephen O’Shaughnessy, Danny McCarthy, Conor Ryan, Jason Aherne (capt), Kamil Nowak, Dawid Nowak, Sean Edogbo.
Replacements: George Rasmussen, Alex Hamilton, Peter Wall, John Cussen, Jack Casey, Harry Murphy.
QUEEN’S UNIVERSITY: James Kerr; Reuben Allen, Ryan Street, Jake Carpenter, Ethan Spratt; Eamonn Rogers, Clark Logan; Jacob Boyd, Henry Walker, Bryan O’Connor, Joe Hopes, Korede Sanusi, Will Cusack, Josh Stevens, Billy Allen.
Replacements: Jack Parkinson, Tyrese Abolarin, Flynn Longstaff, Oliver Hughes, Harry Larkin, Matthew Curry.
