Old Wesley’s Table-Topping Form Mirrored by Sharpshooter Larke

The top two points scorers in Energia All-Ireland League Men’s Division 1B came face to face in the last round, with Old Wesley and Tom Larke coming out on top.

Old Wesley won their top of the table clash with Dublin University, emerging as 30-16 victors at Energia Park. Influential full-back Larke set up the opening try for Niall Carroll, and kicked 15 points to take his season’s haul to 70.

Dublin University out-half Matty Lynch moved onto 55 points, having fired over three penalties and a conversion from the kicking tee during the Donnybrook game.

Lynch is seven points ahead of in-form Naas back Paddy Taylor, who starred with 17 points – including finishing off a brilliant team try – in their home win over Blackrock College.

Highfield’s Shane O’Riordan did his best to end Instonians’ longstanding unbeaten home run in the league. His 10-point tally in Belfast included a slick sidestepping try, but it was Inst who prevailed, aided by Bradley McNamara’s fourth try of the season.

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISION 1B – TOP SCORERS AFTER ROUND 6:

POINTS –

70 – Tom Larke (Old Wesley)

55 – Matty Lynch (Dublin University)

48 – Paddy Taylor (Naas)

40 – Tim Corkery (Blackrock College)

37 – Owen O’Kane (City of Armagh)

30 – Noah Byrne (Dublin University), Shane O’Riordan (Highfield)

26 – Charlie O’Shea (UCC)

25 – Daniel Green (Queen’s University), Kieran O’Shea (Old Wesley), Henry Walker (Queen’s University)

21 – Josh Eagleson (Instonians), Ruairi O’Farrell (Instonians), Lachlan Stewart (Garryowen), Tom Wood (Garryowen)

20 – Tom Bohan (Naas), Glen Faloon (City of Armagh), Des Fitzgerald (Garryowen), James McCormick (City of Armagh), Bradley McNamara (Instonians), Alex Wood (Garryowen)

15 – John Andrew (Instonians), Chris Barrett (UCC), Oli Clark (Instonians), Donal Conroy (Naas), Kamil Nowak (UCC), Stephen O’Shaughnessy (UCC), Bevan Prinsloo (Instonians), Fionn Rowsome (Garryowen), Ryan Street (Queen’s University)

11 – Harry Murphy (UCC)

10 – Zach Baird (Dublin University), Noah Bell (City of Armagh), Ethan Black (Old Wesley), Max Clein (Garryowen), Eoin de Buitléar (Blackrock College), Mark Dorgan (Highfield), Matthew Dwan (Blackrock College), Hugo Ellerby (Instonians), Paidi Farrell (Old Wesley), Nicky Greene (Highfield), Rian Handley (Old Wesley), Mark Hetherington (UCC), Shane Jennings (Blackrock College), Clark Logan (Queen’s University), Ciarán Mangan (Blackrock College), Tom Monaghan (Naas), Neville O’Leary (UCC), JJ O’Neill (Garryowen), Noah Patterson (Highfield), Jamie Shanahan (Highfield), Charlie Sheridan (Naas), Jack Sheridan (Naas), Artur Smykovskiy (Dublin University), Mark Walsh (Dublin University), Harry Waters (Blackrock College)

9 – Shane Buckley (Highfield)

5 – Chris Banon (Highfield), Tadhg Brophy (Naas), Niall Carroll (Old Wesley), Niall Carville (City of Armagh), Oscar Cawley (Dublin University), Shane Cawley (Old Wesey), Oliver Coffey (Blackrock College), Billy Corrigan (Old Wesley), James Cronin (Highfield), Inigo Cruise O’Brien (Blackrock College), Josh Cunningham (City of Armagh), Will Cusack (Queen’s University), Eoin Deegan (Old Wesley), Jules Fenelon (Old Wesley), Alex Finlay (Dublin University), Ryan Finlay (City of Armagh), Alan Fitzgerald (Garryowen), Daragh Fitzgerald (Highfield), Mark Fitzgerald (Garryowen), Lee Fitzpatrick (Blackrock College), Craig Gilroy (Instonians), Ryan Gordon (Highfield), Billy Hayes (Garryowen), Conall Henchy (Dublin University), Adam Hewitt (Queen’s University), Joe Hopes (Queen’s University), Kevin Jackson (Dublin University), Charles Johnston (Queen’s University), Mark Keane (Instonians), Lukas Kenny (Queen’s University), Hugo Lynch (Dublin University), Rory McGuire (City of Armagh), James McKillop (Queen’s University), Timmy McNiece (City of Armagh), Paul Mullen (City of Armagh), Nick Murray (City of Armagh), Ben O’Connor (UCC), Gene O’Leary Kareem (UCC), Rocky Olsen (City of Armagh), Liam O’Neill (Old Wesley), Dave O’Sullivan (Highfield), Johnny O’Sullivan (Dublin University), Ben Popplewell (Old Wesley), Peter Quirke (Blackrock College), Odhran Ring (Blackrock College), Jack Ringrose (Blackrock College), Jamie Rogan (Blackrock College), Mahon Ronan (Old Wesley), Neil Saulters (Instonians), Sean Sexton (Garryowen), James Stockwood (Naas), Ross Taylor (City of Armagh), Schalk van der Merwe (Instonians), Marty Vorster (Instonians), Eoin Walsh (Naas), Ewan Watson (Old Wesley), Roy Whelan (Backrock College), Andrew Willis (City of Armagh)

4 – Jordan McAuley (Queen’s University), Eamonn Rogers (Queen’s University)

TRIES –

6 – Noah Byrne (Dublin University)

5 – Kieran O’Shea (Old Wesley), Paddy Taylor (Naas), Henry Walker (Queen’s University)

4 – Glen Faloon (City of Armagh), Des Fitzgerald (Garryowen), James McCormick (City of Armagh), Bradley McNamara (Instonians), Alex Wood (Garryowen)

3 – John Andrew (Instonians), Chris Barrett (UCC), Oli Clark (Instonians), Donal Conroy (Naas), Kamil Nowak (UCC), Stephen O’Shaughnessy (UCC), Bevan Prinsloo (Instonians), Fionn Rowsome (Garryowen), Ryan Street (Queen’s University)

2 – Zach Baird (Dublin University), Noah Bell (City of Armagh), Ethan Black (Old Wesley), Max Clein (Garryowen), Eoin de Buitléar (Blackrock College), Mark Dorgan (Highfield), Matthew Dwan (Blackrock College), Hugo Ellerby (Instonians), Paidi Farrell (Old Wesley), Nicky Greene (Highfield), Rian Handley (Old Wesley), Mark Hetherington (UCC), Shane Jennings (Blackrock College), Tom Larke (Old Wesley), Clark Logan (Queen’s University), Ciarán Mangan (Blackrock College), Tom Monaghan (Naas), Ruairi O’Farrell (Instonians), Neville O’Leary (UCC), JJ O’Neill (Garryowen), Noah Patterson (Highfield), Jamie Shanahan (Highfield), Charlie Sheridan (Naas), Jack Sheridan (Naas), Artur Smykovskiy (Dublin University), Mark Walsh (Dublin University), Harry Waters (Blackrock College)

1 – Chris Banon (Highfield), Tadhg Brophy (Naas), Shane Buckley (Highfield), Niall Carroll (Old Wesley), Niall Carville (City of Armagh), Oscar Cawley (Dublin University), Shane Cawley (Old Wesley), Oliver Coffey (Blackrock College), Tim Corkery (Blackrock College), Billy Corrigan (Old Wesley), James Cronin (Highfield), Inigo Cruise O’Brien (Blackrock College), Josh Cunningham (City of Armagh), Will Cusack (Queen’s University), Eoin Deegan (Old Wesley), Jules Fenelon (Old Wesley), Alex Finlay (Dublin University), Ryan Finlay (City of Armagh), Alan Fitzgerald (Garryowen), Daragh Fitzgerald (Highfield), Mark Fitzgerald (Garryowen), Lee Fitzpatrick (Blackrock College), Craig Gilroy (Instonians), Ryan Gordon (Highfield), Billy Hayes (Garryowen), Conall Henchy (Dublin University), Adam Hewitt (Queen’s University), Joe Hopes (Queen’s University), Kevin Jackson (Dublin University), Charles Johnston (Queen’s University), Mark Keane (Instonians), Lukas Kenny (Queen’s University), Hugo Lynch (Dublin University), Matty Lynch (Dublin University), Rory McGuire (City of Armagh), James McKillop (Queen’s University), Timmy McNiece (City of Armagh), Paul Mullen (City of Armagh), Nick Murray (City of Armagh), Ben O’Connor (UCC), Gene O’Leary Kareem (UCC), Rocky Olsen (City of Armagh), Liam O’Neill (Old Wesley), Charlie O’Shea (UCC), Dave O’Sullivan (Highfield), Johnny O’Sullivan (Dublin University), Ben Popplewell (Old Wesley), Peter Quirke (Blackrock College), Odhran Ring (Blackrock College), Jack Ringrose (Blackrock College), Jamie Rogan (Blackrock College), Mahon Ronan (Old Wesley), Neil Saulters (Instonians), Sean Sexton (Garryowen), Lachlan Stewart (Garryowen), James Stockwood (Naas), Ross Taylor (City of Armagh), Schalk van der Merwe (Instonians), Marty Vorster (Instonians), Eoin Walsh (Naas), Ewan Watson (Old Wesley), Roy Whelan (Blackrock College), Andrew Willis (City of Armagh), Tom Wood (Garryowen)

