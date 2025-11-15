#EnergiaAIL Women’s Division: Round 6 Results Round-Up
There were bonus point home wins across the board today in the Energia All-Ireland League Women’s Division. A Chloe Pearse-inspired UL Bohemian won their top of the table clash with Galwegians, while Aoibhin Donnelly starred with four tries for Ennis against Cooke.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 6:
Saturday, November 15 –
ENNIS 22 COOKE 19, Drumbiggle Road
Scorers: Ennis: Tries: Aoibhin Donnelly 4; Con: Patricia Coote
Cooke: Tries: Katie Gilmour, Ilse van Staden 2; Cons: Amanda Morton 2
HT: Ennis 12 Cooke 0
ENNIS: Patricia Coote; Clodagh McMahon, Saskia Conway Morrissey, Saher Hamdan, Aoibhin Donnelly; Lyndsay Clarke, Emily Murphy; Annie Lynch, Aisling Heapes, Ciara Coughlan, Aoibheann Hahessy, Laura Cooney, Sally Kelly, Micaela Glynn (capt), Caoilfhionn Conway Morrissey.
Replacements: Caoilinn Cahill, Saoirse Reidy, Emily Anglim, Eileen Keane, Amy Flavin, Nell Walsh, Emma Keane.
COOKE: Molly Boyd; Elise McDermott, Paige Smyth, Teah Morton, Katie Gilmour; Amanda Morton, Georgia Boyce; Sophie Barrett, Maebh Clenaghan, Shola Iluyemi, Izzy Harris, Emilee Jalosuo, Bronach Cassidy, Laura Scott, Megan Simpson (capt).
Replacements: Ilse van Staden, Freya Craig, Emily Kingston.
BLACKROCK COLLEGE 60 TULLOW 5, Blackrock College school 4G pitch
Scorers: Blackrock College: Tries: Clíodhna Ní Chonchobhair, Lauren Farrell McCabe, Sam Brackett, Abby Moyles, Maeve Óg O’Leary, Maggie Boylan 2, Andi Murphy 2, Nikki Gibson; Cons: Abby Moyles 4, Lauren Farrell McCabe
Tullow: Try: Chloe Farrell
HT: Blackrock College 31 Tullow 0
BLACKROCK COLLEGE: Kate Farrell McCabe; Andi Murphy, Cara Martin, Megan Thornton, Maggie Boylan; Abby Moyles, Lauren Farrell McCabe; Katie O’Driscoll, Sam Brackett, Ava Fannin, Clíodhna Ní Chonchobhair, Kate Jordan, Carrie O’Keeffe, Maeve Óg O’Leary, Hannah O’Connor (capt).
Replacements: Ella Greene, Ann-Marie Rooney, Megan Brodie, Nikki Gibson, Sarah Moody, Giselle O’Donoghue, Catherine Martin.
TULLOW: Leanne Savage; Destiny Moses, Chloe Farrell, Emma Carroll, Lisa O’Toole; Hilary Fitzgerald, France Bloomfield; Grace Kelly (capt), Katie Ann O’Neill, Nicola Kilcoyne, Angela Viciano, Diana Kabi, Orla Hanlon, Leah Browne, Lana Brennan.
Replacements: Jess Nolan, Courtney Kelly, Siobhán Kennedy.
OLD BELVEDERE 65 BALLINCOLLIG 7, Bective Rangers FC
Scorers: Old Belvedere: Tries: Brooke Gilroy, Amy Larn, Lisa Callan 2, Robyn O’Connor 4, Katie Corrigan 2, Naoise Smyth; Cons: Hazel Simmons 5
Ballincollig: Try: Brighid Twohing; Con: Emma Connolly
HT: Old Belvedere 31 Ballincollig 0
OLD BELVEDERE: Amy Larn; Katie Corrigan, Robyn O’Connor, Brooke Gilroy, Katie Whelan; Hazel Simmons, Jade Gaffney; Hannah Rapley, Lisa Callan, Katie Layde, Éadaoin Murtagh, Zara Martin, Emma Kelly, Lesley Ring (capt), Ivana Kiripati.
Replacements: Shana Murphy, Eilis Doyle, Alisha Flynn, Orlaith McAuliffe, Naoise Smyth, Emily Byrne, Julia O’Connor.
BALLINCOLLIG: Kate O’Sullivan; Vicki Good, Brighid Twohig, Alison Kelly, Niamh Crotty; Emma Connolly, Eve Prendergast; Ciara Fleming, Aoife Fleming, Lily Morris, Anna Kavanagh, Amelia Green, Katelyn Fleming, Alex Good, Aoife Madigan (capt).
Replacements: Sinéad O’Donnell, Orlaith Morrissy, Olivia Hay Mulvihill, Caolainn Healy, Kelly Griffin, Awatere McLean-Wanoa, Fia Whelan.
RAILWAY UNION 48 WICKLOW 7, Park Avenue
Scorers: Railway Union: Tries: Heidi Lyons 2, Chloé Ponthus, Claire Boles 2, Molly Boyne, Ava Usanova, Aimee Clarke; Cons: Hannah Scanlan 2, Nikki Caughey 2
Wicklow: Try: Roisin Stone; Con: Beth Roberts
HT: Railway Union 22 Wicklow 7
RAILWAY UNION: Chloé Ponthus; Ava Usanova, Niamh Byrne (capt), Heidi Lyons, Aimee Clarke; Hannah Scanlan, Ailsa Hughes; Méabh Keegan, Emily Gavin, Megan Collis, Keelin Brady, Aoife McDermott, Poppy Garvey, Molly Boyne, Claire Boles.
Replacements: Hannah Johnston, Emer Meagher, Michelle Nadine, Grace Jackson, Nikki Caughey, Viola Maffia, Leah Tarpey.
WICKLOW: Clara Dunne; Laura Griffin, Jamie Church, Roisin Stone, Faye O’Neill; Beth Roberts, Erin McConnell; Dannii Masters, Lorraine Voorbach, Eimear Douglas (co-capt), Renee Koper, Usha Daly O’Toole, Ciara O’Leary, Ciara Short, Rachel Griffey (co-capt).
Replacements: Joanne Smith, Valerie Conyard, Laura Newsome, Caitlin Griffey, Rebecca Brennan, Sophie Richardson, Teni Onigbode.
UL BOHEMIAN 36 GALWEGIANS 24, UL 4G pitch
Scorers: UL Bohemian: Tries: Chloe Pearse 3, Lucia Linn, Éabha Nic Dhonnacha, Caitríona Finn; Cons: Caitríona Finn 3
Galwegians: Tries: Penalty try, Niamh Murphy, Jemima Adams Verling 2; Cons: Pen try con, Síofra Hession
HT: UL Bohemian 26 Galwegians 14
UL BOHEMIAN: Aoife Corey; Lucia Linn, Éabha Nic Dhonnacha, Caitríona Finn, Alana McInerney; Kate Flannery, Abbie Salter-Townshend; Ciara McLoughlin, Emma Dunican, Eilís Cahill, Aoibhe O’Flynn, Claire Bennett, Anaïs Jubin, Clodagh O’Halloran, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Ciara O’Dwyer, Gráinne Burke, Jane Clohessy, Caoimhe Murphy, Rachel Allen, Maddy Kushner, Aisling Stock.
GALWEGIANS: Gemma Faulkner; Kila Curran Coleman, Niamh Murphy, Sophie Cullen, Emily Foley; Síofra Hession, Gráinne Moran (co-capt); Ella Burns, Elizabeth McNicholas, Ellen Connolly (co-capt), Orla Fenton, Grace Browne Moran, Stacey Hanley, Mollie Starr, Jemima Adams Verling.
Replacements: Laura Scuffil, Hannah Coen, Dearbhla Canty, Eve Tarpey, Megan Connolly, Saoirse Lawley, Sinéad O’Brien.
