Larke Continues To Lead The Way As #EnergiaAIL Division 1B’s Top Scorer
Old Wesley’s Tom Larke took his Energia All-Ireland League season’s haul to 35 points last Saturday, maintaining his run as Division 1B’s leading points scorer in these early rounds.
The former Ireland age-grade international helped Wesley to beat UCC 31-29 in a classic encounter at Energia Park. Morgan Lennon’s side are now three points clear at the top of the table, ahead of next week’s trip to Instonians.
Larke, Wesley’s player-of-the-match against the Cork students, has landed 13 of his 16 place-kicks during the first three weeks of the campaign. He was also a try scorer away to Naas in round two.
Dublin University out-half Matty Lynch is Larke’s main rival so far. He took his tally to 26 points after converting all three of their tries in their comeback victory over Naas at College Park.
Owen O’Kane, Ulster’s Under-19 captain this season, is another impressive young goalkicker. He split the posts five times during City of Armagh’s 36-19 triumph at Highfield as Chris Parker’s men made it back-to-back bonus point wins.
Armagh winger Glen Faloon, affectionately nicknamed ‘Giraffe’, collected a brace of tries during that game, making him the division’s joint-top try scorer with three.
Garryowen’s Alex Wood (pictured below) caught the eye with a hat-trick against Instonians at Dooradoyle, deservedly earning the player-of-the-match accolade on the day.
Mike Sherry’s Light Blues are currently second in the standings, closely followed by Armagh and Inst. UCC remain without a win and are second from bottom, but hooker Stephen O’Shaughnessy is in a rich vein of form with a trio of tries to his name.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISION 1B – TOP SCORERS AFTER ROUND 3:
POINTS –
35 – Tom Larke (Old Wesley)
26 – Matty Lynch (Dublin University)
21 – Owen O’Kane (City of Armagh)
16 – Tom Bohan (Naas), Tim Corkery (Blackrock College)
15 – Glen Faloon (City of Armagh), Bradley McNamara (Instonians), Stephen O’Shaughnessy (UCC), Lachlan Stewart (Garryowen), Alex Wood (Garryowen)
13 – Josh Eagleson (Instonians)
11 – Shane O’Riordan (Highfield)
10 – Zach Baird (Dublin University), Chris Barrett (UCC), Noah Byrne (Dublin University), Max Clein (Garryowen), Mark Dorgan (Highfield), Des Fitzgerald (Garryowen), Nicky Greene (Highfield), Mark Hetherington (UCC), James McCormick (City of Armagh), Kamil Nowak (UCC), Kieran O’Shea (Old Wesley), Noah Patterson (Highfield), Bevan Prinsloo (Instonians), Jamie Shanahan (Highfield), Paddy Taylor (Naas), Henry Walker (Queen’s University)
9 – Charlie O’Shea (UCC)
8 – Daniel Green (Queen’s University)
6 – Harry Murphy (UCC), Tom Wood (Garryowen)
5 – Ethan Black (Old Wesley), Tadhg Brophy (Naas), Oscar Cawley (Dublin University), Shane Cawley (Old Wesey), Oli Clark (Instonians), Donal Conroy (Naas), Billy Corrigan (Old Wesley), Inigo Cruise O’Brien (Blackrock College), Will Cusack (Queen’s University), Eoin Deegan (Old Wesley), Hugo Ellerby (Instonians), Jules Fenelon (Old Wesley), Alan Fitzgerald (Garryowen), Mark Fitzgerald (Garryowen), Alex Finlay (Dublin University), Ryan Finlay (City of Armagh), Craig Gilroy (Instonians), Will Hayes (Garryowen), Conall Henchy (Dublin University), Kevin Jackson (Dublin University), Shane Jennings (Blackrock College), Charles Johnston (Queen’s University), Lukas Kenny (Queen’s University), Clark Logan (Queen’s University), Ciarán Mangan (Blackrock College), James McKillop (Queen’s University), Paul Mullen (City of Armagh), Nick Murray (City of Armagh), Ruairi O’Farrell (Instonians), Gene O’Leary Kareem (UCC), Rocky Olsen (City of Armagh), Liam O’Neill (Old Wesley), Dave O’Sullivan (Highfield), Ben Popplewell (Old Wesley), Peter Quirke (Blackrock College), Odhran Ring (Blackrock College), Jack Ringrose (Blackrock College), Jamie Rogan (Blackrock College), Mahon Ronan (Old Wesley), Fionn Rowsome (Garryowen), Charlie Sheridan (Naas), Artur Smykovskiy (Dublin University), Ross Taylor (City of Armagh), Marty Vorster (Instonians), Eoin Walsh (Naas), Mark Walsh (Dublin University), Harry Waters (Black College), Roy Whelan (Backrock College), Andrew Willis (City of Armagh)
4 – Shane Buckley (Highfield), Jordan McAuley (Queen’s University)
2 – Eamonn Rogers (Queen’s University)
TRIES –
3 – Glen Faloon (City of Armagh), Bradley McNamara (Instonians), Stephen O’Shaughnessy (UCC), Alex Wood (Garryowen)
2 – Zach Baird (Dublin University), Chris Barrett (UCC), Noah Byrne (Dublin University), Max Clein (Garryowen), Mark Dorgan (Highfield), Des Fitzgerald (Garryowen), Nicky Greene (Highfield), Mark Hetherington (UCC), James McCormick (City of Armagh), Kamil Nowak (UCC), Noah Patterson (Highfield), Bevan Prinsloo (Instonians), Kieran O’Shea (Old Wesley), Jamie Shanahan (Highfield), Paddy Taylor (Naas), Henry Walker (Queen’s University)
1 – Ethan Black (Old Wesley), Tadhg Brophy (Naas), Oscar Cawley (Dublin University), Shane Cawley (Old Wesley), Oli Clark (Instonians), Donal Conroy (Naas), Billy Corrigan (Old Wesley), Inigo Cruise O’Brien (Blackrock College), Will Cusack (Queen’s University), Eoin Deegan (Old Wesley), Hugo Ellerby (Instonians), Jules Fenelon (Old Wesley), Alan Fitzgerald (Garryowen), Mark Fitzgerald (Garryowen), Alex Finlay (Dublin University), Ryan Finlay (City of Armagh), Craig Gilroy (Instonians), Will Hayes (Garryowen), Conall Henchy (Dublin University), Kevin Jackson (Dublin University), Shane Jennings (Blackrock College), Charles Johnston (Queen’s University), Lukas Kenny (Queen’s University), Tom Larke (Old Wesley), Clark Logan (Queen’s University), Matty Lynch (Dublin University), Ciarán Mangan (Blackrock College), James McKillop (Queen’s University), Paul Mullen (City of Armagh), Nick Murray (City of Armagh), Ruairi O’Farrell (Instonians), Gene O’Leary Kareem (UCC), Rocky Olsen (City of Armagh), Liam O’Neill (Old Wesley), Dave O’Sullivan (Highfield), Ben Popplewell (Old Wesley), Peter Quirke (Blackrock College), Odhran Ring (Blackrock College), Jack Ringrose (Blackrock College), Jamie Rogan (Blackrock College), Mahon Ronan (Old Wesley), Fionn Rowsome (Garryowen), Charlie Sheridan (Naas), Artur Smykovskiy (Dublin University), Lachlan Stewart (Garryowen), Ross Taylor (City of Armagh), Marty Vorster (Instonians), Eoin Walsh (Naas), Mark Walsh (Dublin University), Harry Waters (Blackrock College), Roy Whelan (Blackrock College), Andrew Willis (City of Armagh)
