#EnergiaAIL Men’s Divisions: Round 3 Results Round-Up
The first three-week block of Energia All-Ireland League fixtures has produced some absorbing contests and interesting results. There are five unbeaten divisional leaders in St. Mary’s College, Old Wesley, MU Barnhall, Galwegians, and Thomond.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 3:
Saturday, October 11 –
DIVISION 1A:
BALLYNAHINCH 57 UCD 19, Ballymacarn Park
Scorers: Ballynahinch: Tries: Ethan Graham 6, Bryn Ward, Matthew Booth, Aaron Sexton; Cons: Paul Kerr 6
UCD: Tries: Daniel Hurley, Duinn Maguire, Andrew O’Mahony; Cons: Paddy Clancy 2
HT: Ballynahinch 24 UCD 12
BALLYNAHINCH: Pierce Crowe; Ethan Graham, Ben Carson, Mark Best, Aaron Sexton; Paul Kerr, Chris Gibson; Matthew Burke, Claytan Milligan (capt), Tom McAllister, Bradley Luney, Kyle Gill, Marcus Rea, Zack McCall, Bryn Ward.
Replacements: Josh Hanlon, John Dickson, Declan Horrox, Peter Heasley, Matthew Booth, Ruairi Meharg.
UCD: Charlie Molony; Daniel Hurley, Tom Murtagh, Daragh Gilbourne, Mark Canniffe; Paddy Clancy, Thomas Quinn; Tom O’Riordan, Duinn Maguire, Sami Bishti, Donnacha Maguire, Dylan McNeice, Dan Barron (capt), Conor Tonge, Oran Handley.
Replacements: Lucas Maguire, Max Doyle, Jack Spencer, Jim White, Andrew O’Mahony, Luka Hassett.
CLONTARF 28 YOUNG MUNSTER 26, Castle Avenue
Scorers: Clontarf: Tries: Sam Owens, Dylan Donnellan, Jordan Coghlan, Conor Kelly; Cons: Conor Kelly 4
Young Munster: Tries: Hubert Gilvarry, Shay McCarthy 2, Shane O’Leary; Cons: Shane O’Leary 3
HT: Clontarf 21 Young Munster 0
CLONTARF: Dylan O’Grady; Alex O’Grady, Connor Fahy, Tadhg Bird, Peter Maher; Conor Kelly, Sam Owens; Alex Usanov, Dylan Donnellan (capt), Niall Smyth, Fionn Gilbert, Alan Spicer, Paul Deeny, Aaron Coleman, Jordan Coghlan.
Replacements: Declan Adamson, Ivan Soroka, Jim Peters, Sean Finlay, Daniel Magner, Ben Griffin.
YOUNG MUNSTER: Shane O’Leary; Hubert Gilvarry, Fionn Gibbons, Luke McCready, Shay McCarthy; Kelvin Langan, Jake O’Riordan; David Begley, Liam McMahon, Kieran Ryan, Alan Kennedy (capt), Evan O’Connell, Leo Langbridge, Bailey Faloon, Luke Murphy.
Replacements: Stephen McLoughlin, Christian Foley, Paul Allen, James Horrigan, Harry Langbridge, Orin Burke.
NENAGH ORMOND 17 CORK CONSTITUTION 25, New Ormond Park
Scorers: Nenagh Ormond: Tries: Sam Cusack, Angus Blackmore; Cons: Conor McMahon 2; Pen: Conor McMahon
Cork Constitution: Tries: Jack Kelleher, Danny Sheahan 2, Sean Condon; Con: Dylan Hicks; Pen: Dylan Hicks
HT: Nenagh Ormond 10 Cork Constitution 15
NENAGH ORMOND: Matt Brice; Conor McMahon, Angus Blackmore, Willie Coffey, Sam Cusack; Oscar Davey, Nicky Irwin; Mikey Doran, Dylan Murphy, Darragh McSweeney, Kevin Seymour, Kevin O’Flaherty (capt), Rob Buckley, John Healy, Evan Murphy.
Replacements: Robbie Tynan, Niall O’Gorman, Roman Salanoa, Joe Coffey, Luke Kerr, Derek Corcoran.
CORK CONSTITUTION: George Coomber; Sean Condon, Eoghan Smyth, Rob Hedderman, Joe O’Leary; Dylan Hicks, Adam Maher; Mark Donnelly, Danny Sheahan, Luke Masters, Mark Skelly, Cian Barry, David Hyland (capt), Peter Hyland, Jack Kelleher.
Replacements: Billy Scannell, David Good, Julien Royer, Jacob Sheahan, Louis Kahn, Dan Punch.
ST. MARY’S COLLEGE 34 OLD BELVEDERE 17, Templeville Road
Scorers: St. Mary’s College: Tries: Rob Gilsenan, Mick McCormack, Mick O’Gara, Conor Dean; Cons: Mick O’Gara 4; Pens: Mick O’Gara 2
Old Belvedere: Tries: Justin Leonard, Calum Dowling; Cons: David Wilkinson 2; Pen: David Wilkinson
HT: St. Mary’s College 17 Old Belvedere 10
ST. MARY’S COLLEGE: Ruairi Shields; Mark Fogarty, Myles Carey, Mick O’Gara, Aaron O’Sullivan; Conor Dean (capt), Rob Gilsenan; Oisin Michel, Jack Nelson, Mick McCormack, Greg Jones, Conor Pierce, Josh Gimblett, Ronan Watters, Dan Goggin.
Replacements: Richie Bergin, Oisin Kearney, Andrew Sparrow, Daniel Leane, Finn Burke, Leandro Ramirez.
OLD BELVEDERE: Morgan Meredith; Andre Ryan, Jayden Beckett, Justin Leonard, Joe White; David Wilkinson, Chris O’Connor; Hugo O’Malley, Calum Dowling (capt), Ryan McMahon, Fionn McWey, Eddie Rees, Paddy Dowling, Ronán O’Sullivan, Will McDonald.
Replacements: Luke McLaughlin, Adam Howard, Hugh Flood, George Methven, Saul Fitzpatrick, Bryan Mollen.
LANSDOWNE 13 TERENURE COLLEGE 34, Aviva Stadium back pitch (played on Friday)
Scorers: Lansdowne: Try: Ruairi Clarke; Con: James Tarrant; Pens: James Tarrant 2
Terenure College: Tries: Aran Egan, Ben Blaney 2, Craig Adams; Cons: Caspar Gabriel 4; Pens: Caspar Gabriel 2
HT: Lansdowne 6 Terenure College 14
LANSDOWNE: Hugo McLaughlin; Cathal Eddy, Andy Marks (capt), Harry O’Riordan, Todd Lawlor; James Tarrant, Jack Matthews; Jerry Cahir, Bobby Sheehan, Greg McGrath, Matt Healy, Juan Beukes, Jack Cooke, Paul Wilson, Hardus van Eeden.
Replacements: Jack Treanor, Julien Valleise, Ruairi Clarke, Tom Barry, James Kenny, Tom Daly.
TERENURE COLLEGE: Adam La Grue; Dan Martin, Ethan Reilly, Aran Egan, Craig Adams; Caspar Gabriel, Will Reilly; Marcus Hanan, John McKee, Adam Tuite (capt), Oisin Shannon, Sean Rigney, Ben Blaney, Max Russell, Harrison Brewer.
Replacements: Levi Vaughan, Odhran Brannigan, Locky Wardick, Caolan Dooley, Griffin Culver, John Devine.
DIVISION 1B:
DUBLIN UNIVERSITY 21 NAAS 18, College Park
Scorers: Dublin University: Tries: Artur Smykovskiy, Noah Byrne, Zach Baird; Cons: Matty Lynch 3
Naas: Tries: Paddy Taylor, Donal Conroy; Con: Tom Bohan; Pens: Tom Bohan 2
HT: Dublin University 7 Naas 18
DUBLIN UNIVERSITY: Noah Byrne; Davy Colbert, Alex Finlay, Mark Walsh, Johnny O’Sullivan; Matty Lynch, Oscar Cawley; Karl Brennan, Jack O’Neill, Eoin McDermott, Artur Smykovskiy, Tom Davidson, Kevin Jackson, Conall Henchy, David Walsh (capt).
Replacements: Zach Baird, Hunter Deane-Johns, Dan Carroll, Garvan Woodcock, Conor Tracey, Hugh Goddard.
NAAS: Charlie Sheridan; Donal Conroy, Paddy Taylor, Dylan O’Keeffe, Tom Monaghan; Tom Bohan, Tadhg Brophy; John King, Brad Clements, Adam Deay, James Stockwood, James O’Loughlin, Oisin Halpin, Eoin Walsh (capt), Paulie Tolofua.
Replacements: Tadhg Dooley, Stephen Lackey, Darragh Murphy, Cillian Dempsey, Cormac King, David O’Sullivan.
GARRYOWEN 37 INSTONIANS 14, Dooradoyle
Scorers: Garryowen: Tries: Fionn Rowsome, Alex Wood 3, Des Fitzgerald; Cons: Lachlan Stewart 2; Pen: Lachlan Stewart
Instonians: Tries: Ruairi O’Farrell, Bevan Prinsloo; Cons: Josh Eagleson 2
HT: Garryowen 19 Instonians 14
GARRYOWEN: Fionn Rowsome; Tom Ironside Wickham, Alex Wood, Jack Delaney, JJ O’Neill; Lachlan Stewart, Harry Chittick; George Hadden, Johnny Byrne, Ronan Foxe, Joe Finn, Finn McCall, Jack Costello, Will Hayes, Des Fitzgerald (capt).
Replacements: Dara Phelan, Mark Fitzgerald, Ben Leahy, Oisin Cooke, Chulainn Williams, Tom Wood.
INSTONIANS: Bradley McNamara; Mark Keane, Bevan Prinsloo, Ian Whitten, Hugo Ellerby; Josh Eagleson, Ruairi O’Farrell; Anton Lupari, Oli Clark, Liam Kaprigiannis, Marty Vorster, Mark Mairs, Mark Lee, Paul Pritchard, David Whitten (capt).
Replacements: Neil Saulters, Ali Burke, Matthew Neill, Simon McMaster, Schalk van der Merwe, Blake McClean.
HIGHFIELD 19 CITY OF ARMAGH 36, Woodleigh Park
Scorers: Highfield: Tries: Jamie Shanahan 2, Noah Patterson; Cons: Shane O’Riordan 2
City of Armagh: Tries: Andrew Willis, Glen Faloon 2, Nick Murray, Ross Taylor; Cons: Owen O’Kane 4; Pen: Owen O’Kane
HT: Highfield 12 City of Armagh 22
HIGHFIELD: Jamie Shanahan (capt); Nicky Greene, Dave McCarthy, Mark Dorgan, Noah Patterson; Shane O’Riordan, Chris Banon; Cillian Buckley, Rob Murphy, Paddy Dineen, Dave O’Halloran, John O’Callaghan, Aidan Keane, Conor Galvin, Ryan Gordon.
Replacements: Niall Downing, Cillian Twomey, Mark Fitzgerald, James Brugger, Shane Buckley, Dave O’Sullivan.
CITY OF ARMAGH: Shea O’Brien (capt); Josh Cunningham, Ross Taylor, Timmy McNiece, Glen Faloon; Owen O’Kane, Nick Murray; Niall Carville, Jonny Morton, Paul Mullen, John Glasgow, Josh McKinley, Andrew Willis, Thomas Dougan, Ryan Finlay.
Replacements: Finn Fehnert, Dylan Poyntz, Noah Bell, Danny Guy, Matthew Monaghan, Luke McCall.
OLD WESLEY 31 UCC 29, Energia Park
Scorers: Old Wesley: Tries: Eoin Deegan, Billy Corrigan, Ben Popplewell, Mahon Ronan; Cons: Tom Larke 4; Pen: Tom Larke
UCC: Tries: Mark Hetherington, Stephen O’Shaughnessy, Gene O’Leary Kareem, Kamil Nowak; Cons: Charlie O’Shea 3; Pen: Charlie O’Shea
HT: Old Wesley 21 UCC 19
OLD WESLEY: Tom Larke; Jarrod Homan, Ethan Black, Eoin Deegan (capt), Jules Fenelon; Niall Carroll, Evan Kenny; Jamie Clark, Stephen Smyth, Ben Popplewell, Billy Corrigan, Mahon Ronan, Cathal Kelly, Dan Campbell, Pat McBarron.
Replacements: Kieran O’Shea, Sam Kenny, Charlie Meagher, Paidi Farrell, Charlie Hempenstall, Stephen Hendy.
UCC: Ben O’Connor; Jed O’Dwyer, Gene O’Leary Kareem, James O’Leary, Mark Hetherington; Charlie O’Shea, Paddy Gaffney; Sean Dunne, Stephen O’Shaughnessy, Danny McCarthy, Sam O’Sullivan (capt), Conor Ryan, Jason Aherne, Dawid Nowak, Kamil Nowak.
Replacements: Rory Óg Doody, Gearoid O’Donovan, Jamie Browne, Cian Murphy, Chris Barrett, Harry Murphy.
QUEEN’S UNIVERSITY 18 BLACKROCK COLLEGE 20, Dub Lane
Scorers: Queen’s University: Tries: Lukas Kenny, Will Cusack; Con: Daniel Green; Pens: Daniel Green 2
Blackrock College: Tries: Ciarán Mangan, Inigo Cruise O’Brien; Cons: Tim Corkery 2; Pens: Tim Corkery
HT: Queen’s University 6 Blackrock College 14
QUEEN’S UNIVERSITY: Ben McFarlane; Ryan Street, Fraser Cunningham, Wilhelm de Klerk, Lukas Kenny; Daniel Green, Clark Logan; Jacob Boyd, Henry Walker, Bryan O’Connor, Korede Sanusi, Charlie Irvine (capt), Kyle Ferguson, Will Cusack, Billy Allen.
Replacements: Jack Parkinson, Tyrese Abolarin, Flynn Longstaff, Paddy Donaghy, Jordan McAuley, James Kerr.
BLACKROCK COLLEGE: Harry Waters; Andrew Quinn, Matthew McCarthy, Ciarán Mangan, Barry Galvin; Tim Corkery, Jack Ringrose (capt); Paddy Moore, Jamie Rogan, Joe Byrne, Tommy Butler, Roy Whelan, Naoise Golden, David Fortune, Odhran Ring.
Replacements: Sam Greene, Andrew Savage, Jack Gardiner, Inigo Cruise O’Brien, Peter Quirke, Darragh Farrell.
DIVISION 2A:
Cashel RFC 15 MU Barnhall 41
Spafield
Scorers Cashel RFC:
Tries: Rob Carney, Marcello Frati.
Conversions: John O’Sullivan.
Penalties: John O’Sullivan.
Scorers MU Barnhall:
Tries: Neil Byrne 2, Shane Mallon, Nick Doggett, Keith Farrell, Cathal Duff.
Conversions: Neil Byrne 4.
Penalties: Neil Byrne.
HT: Cashel RFC 3 MU Barnhall 20
Cashel RFC: Timothy Townsend, Rob Carney, Alan Flannery, Jamie Ryan, Padraig Leamy, John O’Sullivan, Fionn Carney, Cormac O’Donnell, David Upton, Adam Shirley, Fearghail O’Donoughue, Diarmuid Rowe, Alex Harold Barry, Joseph Callery, Ciaran Ryan.
Replacements: Barry Bracken, Michael Treacy, Max Riley Fox, Ryan O’Sullivan, Marcello Frati.
MU Barnhall: Neil Byrne, Conor Duggan, Shane Mallon, Nick Doggett, Adam Gray, Oisin O’Neill, Robert Holt (capt), Keith Farrell, Cathal Duff, Darragh Bellanova, Sean Walsh, Ciaran Enright, Daniel Murphy, Donny Freeman, Eoin Kelly.
Replacements: Finn Brien, Jack Castles, Abdul Olaosebikan, Conor Neville, Jack Hannon.
Corinthians 31 Ballymena 29
Corinthian Park
Scorers Corinthians: Not Submitted by Club
Scorers Ballymena:
Tries: Ben Neely, Michael McLean, Paddy Browne 2.
Conversions: Callum Davidson 3.
Penalties: Callum Davidson.
HT: Corinthians 7 Ballymena 14
Corinthians: Daniel Ryan, Dominic Williams, Harry Rogers, Tom Waters, Pablo Castellano, Jack Conway, Joey Tierney, Patrick Fahy, Charlie Leonard, Ian Staunton, Rory Glynn, Mark Boyle, Charlie Keane, Max Flynn, Diarmaid O’Connell.
Replacements: Darragh Fitzpatrick, Rory Lyons, John Claffey, Jamie Treacy, Oisín Berthoz.
Ballymena: Tristan Ferguson, Ben Neely, Dean Millar, Daniel Vercoe Rogers, Michael McLean, Callum Patterson, Callum Davidson, Andrew Warwick, Callum Mustoe, Angus Graham, Paddy Browne, Jonny Browne, Adam Lamont (capt), James McClean, Josh Dobbin.
Replacements: Matthew Wright, Justin Mark, Josh Mark, Lee Montgomery, Angus Robson.
Old Crescent 32 Greystones 37
Takumi Park
Scorers Old Crescent:
Tries: Stephen Kiely 3, John Lyons, Timmy Duggan.
Conversions: Aaron Cosgrove, Jamie Duggan.
Penalties: Aaron Cosgrove.
Scorers Greystones:
Tries: Dylan Henry, Andrew Lynch, Jamie Mulhern, Reeve Satherley.
Conversions: Gavin Rochford 4.
Penalties: Gavin Rochford 3.
HT: Old Crescent 13 Greystones 31
Old Crescent: Stephen Kiely, Daithi Byrnes, Brian Molloy, Werner Hoffman, Dan Hurley, Aaron Cosgrove, Gary Fitzgerald, Joe Rickard, Niall Hardiman (capt), Evan Creaven, John Toland, Oisin Toland, Ciaran Heagney, John Lyons, Cillian Toland.
Replacements: Declan Aylward, Billy Ryan Stapleton, Dean O’Grady, Jamie Duggan, Timmy Duggan.
Greystones: Gavin Rochford, Dylan Henry, Jack O’Brien, Matt O’Brien, Andrew Lynch, Killian Marmion, David Baker, Jamie Mulhern, Freddy Happonen, Conor Pearse, Eoin Marmion (capt), Johan Van Der Flier, Adam Benson, Stephen Bourke, Reeve Satherley.
Replacements: Flyn Pyper, Quermy Warmerdam, Cole Kelly, Jack Dooley, Paddy Byrne.
Shannon RFC 37 Banbridge 31
Thomond Park (Back Pitch)
Scorers Shannon RFC:
Tries: Matt Te Pou, Joshua Costello, Alex Long, Penalty Try.
Conversions: Jamie Gavin 3, Penalty Try.
Penalties: Jamie Gavin 3.
Scorers Banbridge:
Tries: Neil Kilpatrick, Alexander Thompson, Robin Sinton, Axel Montgomery.
Conversions: Charlie Beattie 4.
Penalties: Charlie Beattie.
HT: Shannon RFC 27 Banbridge 10
Shannon RFC: Matt Te Pou, Joshua Costello, Cian O’Halloran, Harry Long (capt), David Smith, Jamie Gavin, Neil Cronin, Emmet Calvey, Alex Long, Jamie Conway, Luke Moylan, Cian McCann, Alex Lautsou, Oisin Minogue, Neal Moylett.
Replacements: Jordan Prenderville, Shane Carew, Callum Black, Ian Leonard, Robbie Deegan.
Banbridge: Rob Lyttle, Xander Lowham, Jona Mataiciwa, Jamie Mullan, Joe Dickson, Charlie Beattie, Neil Kilpatrick, John Wilson, Peter Cromie, Rio McDonagh, Daniel Kilpatrick, Alexander Thompson, Dean Hayes, Matthew Heasley, Robin Sinton.
Replacements: Finlay King, Ryan Rodgers, Fletcher Britz, Axel Montgomery, David Agnew.
Wanderers 17 Dungannon 31
Merrion Road
Scorers Wanderers: Not Submitted by Club
Scorers Dungannon:
Tries: Jack Girvan, Andrew McGregor, James McCammon, Penalty Try.
Conversions: Ben McCaughey 3, Penalty Try.
Penalties: Ben McCaughey.
HT: Wanderers 10 Dungannon 14
Wanderers: Jack Connolly, Jordan Conroy, Louis McDonough, Cathal MacGearailt, Alex Walsh, David Fitzgibbon, Dylan Kelly, Rob Scully, Jamie Kavanagh (capt), Fionn Finlay, Mark O’Reilly, Conor McMenamin, Simon Burke, Karl Madden, Dylan Ryan.
Replacements: Eoghan Quinn, Aaron O’Callaghan, Eoghan McCaul, James Kenny, Cian Doddy.
Dungannon: Ben McCaughey, Jack Girvan, Kyle Gormley, Alex Kennedy, Mervyn Brown, Andrew McGregor, Toby Gribben, James Gamble, Sam Montgomery, Sean O’Hagan, Callum Johns, Cameron Steenson, Peter Nicholl, Adam Milligan (capt), James McMahon.
Replacements: James McCammon, Adam Edgar, David Leyburn, Matthew Maguire, Alex Johnston.
DIVISION 2B:
Buccaneers 10 UL Bohemian 14
Dubarry Park
Scorers Buccaneers:
Tries: Corey Reid.
Conversions: Dylan Duffy.
Penalties: Dylan Duffy.
Scorers UL Bohemian: Not Submitted by Club
HT: Buccaneers 7 UL Bohemian 7
Buccaneers: Dylan Duffy, Tom Shine, Thomas Cotton, Corey Reid (capt), Orrin Burgess, Abel Bouwens, Leo McFarlane, Adam Cooper, Oisin Dolan, Charlie Byrne, Conor Sheehan, Samuel Meecham, Niel Botes, Dan Donovan, Luke Balsiger.
Replacements: Sean Glennon, James Kelly, Ryan O’Meara, Donncha Connolly, Harry Balsiger.
UL Bohemian: Greg Fitzgerald, Liam O’Shanahan, Killian Dineen (capt), Paul Clancy, Zac O’Loughlin, Oisin Fagan, Donnchadh O’Callaghan, Kean Sheehy, Darren Ferrar, Jack Ryan, Shane Buckley, Liam Neilan, Sean Quirke, John Coleman, Jordan Mills.
Replacements: Sam Lynch, Jake Considine, Mihlali Mgolodela, Cillian McNamara, Cian Casey.
Clogher Valley 12 Galwegians 31
The Cran, Fivemiletown
Scorers Clogher Valley:
Tries: Michael Bothwell, Callum Smyton.
Conversions: David Maxwell.
Scorers Galwegians:
Tries: Cian Brady, Ryan Smith 2, David Walsh.
Conversions: Conor O’Shaughnessy 4.
Penalties: Conor O’Shaughnessy.
HT: Clogher Valley 5 Galwegians 21
Clogher Valley: Jake Woods, Karl Bothwell, Michael Bothwell, Joshua Kyle, Taine Haire, David Maxwell, Alex Howe, Michael Treanor, Kyle Cobane, Neil Henderson, Tommi Coulter, Ryan Stewart, David Stinson, Aaron Dunwoody, Callum Smyton (capt).
Replacements: Aaron Crawford, Jamie Allen, Joel Busby, Eugene McKenna, Philip Wilson.
Galwegians: Cian Brady, Darragh Kennedy, Rob Deacy, Stephen Mannion, Oisin McKey, Conor O’Shaughnessy, Albert Linder, Jack Winters, Ryan Smith, Luke Murtagh, Rob Holian, David Walsh, Oisin McNicholas, Dylan Keane (capt), Jarrad Butler.
Replacements: Eoin Ferry, Tom Gormley, Jack Quinn, Liam Angermann, Andrew Sherlock.
Malone 22 Navan 17
Gibson Park
Scorers Malone:
Tries: Ben Gibson, Tane Hotham 2, Cameron McCaughey.
Conversions: Mathew Rae.
Scorers Navan:
Tries: Harrison Astley, Liam Carroll, Gary Faulkner.
Conversions: Harrison Astley.
HT: Malone 22 Navan 7
Malone: Ben Gibson, Tane Hotham, Thomas Quigley, Davy Scott, Cameron McCaughey, Mathew Rae, Dara Gaskin, Bailey Young, Dan Kerr, Ricky Greenwood, Logan Wakefield, Zach Devine, Jacob Edwards, David Greatorex, Ross Todd (capt).
Replacements: Sam Green, Robbie Holmes, Damon Kitchen, Callum Soper, Josh Pentland.
Navan: Will Finegan, Mark Coen, Shane Walshe, Ben Mc Entagart, Harry Devlin, Harrison Astley, Noah Kavanagh, Liam Carroll, Gary Faulkner, Jordan Finney, Oisin Heffernan, Karolis Navickas, Johnny McKeown, Michael Brady, Conor Hand (capt).
Replacements: Fionn Craik, Andrew Keating, Ben McCreary, Harry Hester, Mark Farrell.
Rainey RFC 19 Sligo 22
Hatrick Park
Scorers Rainey RFC:
Tries: Daniel O’Neill.
Conversions: Scott McLean.
Penalties: Scott McLean 4.
Scorers Sligo:
Tries: Cameron Griffith, Mark McGlynn, Cillian O’Neill.
Conversions: Euan Brown 2.
Penalties: Euan Brown.
HT: Rainey RFC 9 Sligo 15
Rainey RFC: Ross McLaughlin, Andrew Donaghy, Andrew Brown, Damien McMurray, AJ Browne, Scott McLean, Lorcan Quinn, Andrew Nevin, Daniel O’Neill, Calum Smyth, Ronan McCusker, Tom Hutchinson, Adam Montgomery, Michael McCusker (capt), Jody McMurray.
Replacements: Michael Nevin, Deaglan McErlean, Joel Bell, Ewan Bolton, Nathan Overend.
Sligo: Cameron Griffith, Louis McVitty, Will Whelan, Euan Brown, Mark McGlynn, Cillian O’Neill, Aorelian Durkan, Kuba Wojtkowicz, Matthew Earley (capt), Arek Czeck, Max O’Hehir, Eoin Ryan, James O’Hehir, Benjamin Hynes (capt), Will MacAuley.
Replacements: Oisin Lawley, Luke Timms, Facundo Dellemea, Jacob Fleming, Conor Creavan.
Skerries 38 Enniscorthy 26
Holmpatrick
Scorers Skerries:
Tries: Jack Litchfield, Kevin McGrath, Ronan Mulcahy 2, Sam Deering.
Conversions: Jack Litchfield 5.
Penalties: Jack Litchfield.
Scorers Enniscorthy: Not Submitted by Club
HT: Skerries 14 Enniscorthy 12
Skerries: Jack Litchfield, David Goodman, Dara Lowndes, Michael Sherlock, Kevin McGrath, Ronan Mulcahy, John Healy, Trevor Scuffil, Sam Deering, Alex Hewitt, Alex Cleary, Rossa Gilbride, Patrick Finn, Ben McKiernan, Peter O’Neill (capt).
Replacements: Oisin McNamara, Darragh McEneaney, Robbie Gallagher, Paul O’Loghlen, Taidgh Keane-Boylan.
Enniscorthy: Ben Kidd, Ivan Jacob, Shane McGuire, Mikey Nolan, Miguel Byrne, Conal Kervick, Graham Barry, Ore Lasisi, Davie Murphy, MJ Doyle, Marco Byrne, Tomas Stamp, Laurence Power, Lee Treacy, Tony Ryan (capt).
Replacements: Andrew Redmond, Mikey McVeigh, Sean McCarthy, Rhyan Whelan, Jack Kelly.
DIVISION 2C:
Bruff 25 Bective Rangers 15
Kilballyowen Park
Scorers Bruff:
Tries: Shane Duggan, Andrew O’Byrne, Patricio Neheun.
Conversions: Paul Collins 2.
Penalties: Paul Collins 2.
Scorers Bective Rangers: Not Submitted by Club
HT: Bruff 10 Bective Rangers 15
Bruff: Paul Collins, Shane Duggan, Jesse Bowring, Andrew O’Byrne, Patricio Neheun, John Bateman, Cathal Garvey, Darragh O’Brien, Wiktor Wilczuk, Fionn Flanagan, Pa Maher, Brendan Gleeson, Mark Kennedy, John Sheehan, Cillian Rea (capt).
Replacements: Nehuen Rossetti, Mike Frawley, Kieran O’Dwyer, Tom O’Dwyer, Sean Killbridge, Clem McAuliffe.
Bective Rangers: Tim Carroll, Chris Rolland, Bobby Holland, Matthew Gilsenan (capt), Craig Cantwell, Oliver Foote, Connor Halpenny, Oscar Egan, Christopher Hennessy, Conor Kelly, Eddie Dunning, Mark O’Brien, Mattie Keane, Chris Poole, Tiarnan McCloskey.
Replacements: Luke Mion, Scott Barron, Oisin McCloskey, Mikey O’Hare, David Moran.
Clonmel 39 Malahide 14
Ard Gaoithe
Scorers Clonmel:
Tries: Jack Walsh, Joey O’Connor 2, Tom Ross, Brandon Delicato 2.
Conversions: Joey O’Connor 3.
Penalties: Joey O’Connor.
Scorers Malahide:
Tries: Daniel Hayes, Matt Faulkner.
Conversions: David O’Halloran 2.
HT: Clonmel 20 Malahide 14
Clonmel: Jack Walsh, Michael Connellan, Henry Buttimer (capt), Joey O’Connor, Liam Maher, Drew Musa, Tom Ross, Sean Sweetman, Brandon Delicato, Tomas Stransky, Diarmuid Brannock, Keith Melbourne, Tom O’Dea, Mongeni Masuka, Andrew Daly.
Replacements: Davy Coyne, Liam Ryan, Conor Bowen, Luke Slattery, Ben O’Dwyer.
Malahide: James McKeown, Daniel Hayes, Matt Faulkner, Ollie Brown, Conrad Daly, David O’Halloran, Rory McGinty, Reece O’Connell, Lee Byrne, Evan Tyndall, James Doyle, Marc Kelly, David Morrin, Sam Lindeman, Sam Pene.
Replacements: Amkela Kamogelo Nontso, George Evans, Cillian Quinn, Eamon McNicholas, Shane Rodgers.
Midleton 25 Ballyclare RFC 23
Towns Park
Scorers Midleton:
Tries: Conall Doyle, JB Du Toit, Evan Chester, Penalty Try.
Penalties: Conall Doyle.
Scorers Ballyclare RFC: Not Submitted by Club
HT: Midleton 12 Ballyclare RFC 10
Midleton: Seamus Lyne, Darragh Daly, Eoghan Devaney, Ted Coleman, Odhran Mahony, Conall Doyle, Kyle Read, Steve Monaghan, JB Du Toit (capt), Shane O’Driscoll, Andrew Beyrooti, Denis Broderick, Flor McCarthy, Conor McCarthy, Lee McSherry.
Replacements: Evan Chester, Mark Corby, Jack Nesdale, Gary Downey, Alejandro Martinez Jimenez.
Ballyclare RFC: Alex Darrah, Peter Gillespie, Ross Patterson, Jack Gamble, Jacob Scarlett, Matthew McDowell, Ryan McIlwaine, Dean Jones, Matthew Coulter, Adam Barron, Dave Gillespie, Grant Bartley, Joshua Young, Jack Milton, Luke Mcllwrath.
Replacements: Ryan McNeill, David McCleary, Aaron Playfair, Adam Campbell, James Creighton.
Monkstown 68 Belfast Harl. 10
Sydney Parade
Scorers Monkstown:
Tries: Saul O’Carroll 3, Cian O’Donoghue 2, Paul O’Donnell, Ruadhan McDonnell, Stephen McVeigh, Fergal Cleary 2.
Conversions: Matt Stapleton 9.
Scorers Belfast Harl.:
Tries: Joel Dundas 2.
HT: Monkstown 28 Belfast Harl. 10
Monkstown: Tom Griffin, Leo Poisson, Saul O’Carroll, Matt Stapleton, Cian O’Donoghue, Fraser Wright, Tristan Brady (capt), Kieran Stokes, Paul O’Donnell, Michael Ashdown, Luke Kelly, Conor Hurley, Ruadhan McDonnell, Rob Wynne, Stephen McVeigh.
Replacements: Chris Stack, Rico Webster, Tony McGinness, Andrew O’Leary, Fergal Cleary.
Belfast Harl.: Jayden Shiels, Agustin Navarro, Owen Henry, Callum Florence, Will Gilby, Luke Graham, Johnny McCracken, Cameron Hillis, Joel Dundas (capt), Roland Marki, Harry Palmer, Christian Bennison, Ollie McCauley, Aidan Kelleher, Nathaniel Peters.
Replacements: Yeray Carrasco, Ignacio Said, Ben Porter, Johannes Papadopoulos Johnsson, Conor Doherty.
Thomond RFC 54 Dolphin 32
Liam Fitzgerald Park
Scorers Thomond RFC:
Tries: Sam Birrane, Luke Fitzgerald, Andrew Lyons, Evan Maher 2, Colin Slater 2, Jamie McGarry.
Conversions: Evan Cusack 7.
Scorers Dolphin:
Tries: Sam Boyle, Cameron O’Shaughnessy, Ryan Foley, Max Abbott, Craig O’Connell.
Conversions: Hunter Yarrell 2.
Penalties: Hunter Yarrell.
HT: Thomond RFC 26 Dolphin 20
Thomond RFC: Luke Costello, Sam Birrane, Jake Connolly, Luke Fitzgerald, Andrew Lyons, Evan Cusack, Evan Maher, Peter Meyer, Colin Slater, Kian McGrath, Tom Goggin, Riann O’Dwyer, Shane Kelly, Kealan McMahon (capt), Suliano Mainavolau.
Replacements: Aidan Quinlivan, Sean Rice, Joshua Tunney-Ware, Morgan Bateman, Jamie McGarry.
Dolphin: Hunter Yarrell, Liam Ormond, Sam Boyle, Cameron O’Shaughnessy, Darragh Buckley, Billy Kiernan, Ryan Foley, Finn Cowhig, Max Abbott, Jack Fox, Darragh O’Sullivan, Brian O’Mahony, Eoin Sheehan, Matt Barry, Richie Heaslip.
Replacements: David Byrne, Tom Sheehan, Diarmuid Keogh, James Vaughan, Craig O’Connell.
