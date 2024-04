Energia All-Ireland League Men’s Divisions: Play-Off Final Results Round-Up

There was promotion joy for Garryowen and Galwegians, both a year on from their relegation, while Queen’s University retained their Division 1B status, Galway Corinthians ended their six-year absence from Division 2A, and Monkstown are back in the Energia All-Ireland League for the first time since 2003.

Energia All-Ireland League Men’s Divisions – 2023/24 Ups & Downs

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS:

Saturday, April 27 –

DIVISION 1A PROMOTION PLAY-OFF FINAL:

GARRYOWEN 34 OLD BELVEDERE 3, Dooradoyle

Scorers: Garryowen: Tries: Des Fitzgerald, Bryan Fitzgerald, Oran McNulty, Gordon Wood, Jack Delaney; Cons: Kelvin Langan 3; Pen: Kelvin Langan

Old Belvedere: Pen: David Wilkinson

HT: Garryowen 22 Old Belvedere 3

GARRYOWEN: Colm Hogan; Colm Quilligan, Bryan Fitzgerald (capt), Gordon Wood, Oran McNulty; Kelvin Langan, Neil Cronin; George Hadden, Max Clein, Oisin Kearney, Jeronimo Ureta Saenz Peña, Cian Hurley, Des Fitzgerald, Jack Daly, Donnacha Byrne.

Replacements: Dean Fanning, Mikey Veale, Sean Rennison, Kevin Seymour, Jack Oliver, Dylan Hicks, Jack Delaney, JJ O’Neill.

OLD BELVEDERE: Gavin Nugent; Jack Keating, Jayden Beckett, Joe White, Ariel Robles; David Wilkinson, Saul Fitzpatrick; Adam Howard, Calum Dowling (capt), Hugh Flood, Fionn McWey, Connor Owende, James Doyle, Tom Mulcair, Kale Thatcher.

Replacements: Cian Cunningham, Hugh Hogan, Jacob Barrett, Paddy Dowling, Evan O’Boyle, Peter O’Beirne, Johnny Kiely, Hugh Reddan.

DIVISION 1B PROMOTION/RELEGATION PLAY-OFF FINAL:

QUEEN’S UNIVERSITY 20 MU BARNHALL 18, Dub Lane

Scorers: Queen’s University: Tries: Ryan Street, Josh Stevens, Joe Hopes; Con: Ben McFarlane; Pen: Ben McFarlane

MU Barnhall: Tries: Conor Duggan, Abdul Olaosebikan; Con: James Gorham; Pens: James Gorham, Adam Chester

HT: Queen’s University 12 MU Barnhall 6

QUEEN’S UNIVERSITY: Rory Telfer; Ben McFarlane, Rory Ellerby, Callum Florence, Ryan Street; Jonny Hunter, Harvey Patterson; Jack Boal, Alexander Clarke (capt), Matthew Miller, Charlie Irvine, Jake McCay, Tom Brigg, Joe Hopes, Josh Stevens, Tom Brigg.

Replacements: George Coen, Henry Walker, Flynn Longstaff, Peter Heasley, Harry Long, Ethan Patterson, Angus Christie, Eamonn Rodgers.

MU BARNHALL: Conor Duggan; Sean Sexton, Sean Higgins, James Gorham, Conor Lacey; Adam Chester, Rob Holt; JP Botha, Cathal Duff (capt), Darragh Bellanova, Ciaran Enright, Dan Murphy, Luke Callinan, Abdul Olaosebikan, Shane Stokes.

Replacements: Josh Boyce Donohue, Keith Farrell, Jack Castles, Ciaran Purcell, Fergus Stanley, Tim Lambe, Nick Doggett, Greg Edogun.

DIVISION 2A PROMOTION/RELEGATION PLAY-OFF FINAL:

UL BOHEMIAN 21 GALWAY CORINTHIANS 35, Annacotty

Scorers: UL Bohemian: Tries: Penalty try, Jake O’Riordan, Harry Byrne; Cons: Pen try con, Harry Byrne 2

Galway Corinthians: Tries: Finn McNulty, Orin Burke, Evan Kenny 2; Cons: Sean Naughton 3; Pens: Sean Naughton 3

HT: UL Bohemian 14 Galway Corinthians 12

UL BOHEMIAN: Darragh O’Gorman; Tadhg Walsh, Paul Clancy (capt), Keith McManus, Ihechi Oji; Harry Byrne, Jake O’Riordan; Kean Sheey, Matt Henry, Pauric Nesbitt, Padraic Galvin, Jack Foley, Sean Quirke, Ian Condell, Liam Neilan.

Replacements: Tom Cullen, Kian Regan, Oliver Carmody, Stephen Hayes, Jamie Curley, Alan Kiely, Myles Lawler, Joe Johnson.

GALWAY CORINTHIANS: Orin Burke; Michéal O’Reilly, Tom Waters, John Devine, Finn McNulty; Sean Naughton, Evan Kenny; Patrick Fahy, Adam Nash, Fiachna Barrett, Rory Glynn, Bryan Walsh, Malachy Joe Gavin, Max Flynn, Mark Boyle (capt).

Replacements: Max Holmes, Oisin Michel, Raymond Dufficy, Gareth Kilkelly, Patrick Flannery, Joey Tierney, Harry Rogers, Dylan Keane.

DIVISION 2B PROMOTION/RELEGATION PLAY-OFF FINAL:

DOLPHIN 19 GALWEGIANS 25, Virgin Media Park

Scorers: Dolphin: Tries: Timmy Phelan, James Vaughan, Craig O’Herlihy; Cons: Daryl Foley, Ryan Foley

Galwegians: Tries: Shane Mallon, Andrew Sherlock, Tiarnan Neville; Cons: Tiarnan Neville 2; Pens: Tiarnan Neville 2

HT: Dolphin 5 Galwegians 13

DOLPHIN: Timmy Phelan; Darragh Buckley, Sam Boyle, Craig O’Connell, Daryl Foley; Cameron O’Shaughnessy, Ryan Foley; John Leahy, Phillip Dowling, Jack Fox, Dalton O’Shaughnessy, Dave O’Mahony, James Vaughan, Matt Barry, John Fitzgerald (capt).

Replacements: Dave Byrne, Shane O’Driscoll, Phil Elwood, David Lynch, Charlie Whitford, Darragh O’Regan, Craig O’Herlihy, Richie Heaslip.

GALWEGIANS: Darragh Kennedy; Oisin McKey, Rob Deacy, Cian Brady, Shane Mallon; Tiarnan Neville, Andrew Sherlock; Jack Winters (capt), Ryan Smith, Garyn Daniel, Rob Holian, Eoin Tarmey, Oisin Halpin, Jesse Va’afusuaga, Liam Angermann.

Replacements: Mick McClogan, Jack Haugh, Hugo Gens, Dylan Keane, Ben Donnelly, Josh Munn, Hugh Gavin, Finn Treacy.

DIVISION 2C PROMOTION/RELEGATION PLAY-OFF FINAL:

BANGOR 14 MONKSTOWN 19, Upritchard Park

Scorers: Bangor: Tries: Ally McIvor, Conor Lusty; Cons: Rhys Larmour 2

Monkstown: Scorers to follow

HT: Bangor 0 Monkstown 12

BANGOR: Craig Gilroy; Mark Widdowson, Ally McIvor, Conor Lusty, Connor Scullion; Rhys Larmour, Adam Lowry; Charlie Sargaison, Thomas Boyd, James Leary (capt), Rob Gamble, Jamie Thallon, Craig Burton, Paddie Dobie, Mike Weir.

Replacements: Blair Morgan, Andrew Jackson, Andrew Shaw, Ryan McCarroll, Felix Burrows, Ben Parker, Jacob Cavanagh, Ryan Young.

MONKSTOWN: Saul O’Carroll; Cian O’Donoghue, Donal Liddy, Matt Stapleton, Paul Harte; Fraser Wright, Tristan Brady; Chris Stack, Tony McGinnis (capt), Schalk Jooste, Jake Kennedy, Conor Hurley, Ruadhan McDonnell, Toby Boyd, Stephen McVeigh.

Replacements: Martin Murphy, Sam Blair, Lorcan Walshe, John Dever, John Wallace, Liam Mulvihill, Charlie McMickan, Paul Armengaud.