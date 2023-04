Semi-Final Line-Up Complete For 2022/23 IRFU Fraser McMullen Cup

The line-up is complete for the semi-finals of the IRFU Fraser McMullen Cup after a high scoring round of U20 Men’s rugby in Dublin, Limerick and Cork yesterday.

Holders Dublin University had a 34-12 win over Limerick challengers Old Crescent with eight players in their squad who’d featured in the 2022 final against UCD. Next up is a trip to Cork to face a UCC side who were 38-17 winners against UCD.

Lansdowne’s reward for a strong showing against Cork Constitution is home advantage against Clontarf. Clontarf came away Coonagh with a 27-22 win against Shannon.

The semi-finals will take place on Saturday April 8th at 2:30pm. The final will be played on the weekend of April 15th with venue to be confirmed.

Saturday April 8th 2023

IRFU Fraser McMullen Cup Semi-Finals

Lansdowne v Clontarf, Aviva Stadium Back Pitch, 2:30pm

UCC v Dublin University, The Mardyke, 2:30pm

Sunday April 2nd 2023

IRFU Fraser McMullen Cup Quarter-Finals

DUBLIN UNIVERSITY 34 OLD CRESCENT 12, College Park

DUBLIN UNIVERSITY: 15 Finn O’Connor, 14 Aidan Henry, 13 Conor Gibney, 12 Hugh Goddard, 11 Louie Maguire; 10 Hugh O’Kennedy, 9 Liam Nolan; 1 Cole Kelly, 2 Matthew Victory, 3 Gerhard Zdunek, 4 Stephen Woods, 5 Cuan Doyle, 6 Kevin Jackson, 7 Dan Carroll, 8 Jonathan Ross. Replacements: 16 Zach Baird, 17 Matthew O’Shea, 18 Luke O’Callaghan, 19 David Walsh, 20 Harry MacGoey, 21 Conor Tracey, 22 Sam Dunne, 23 Joe May.

OLD CRESCENT: 15 Brian Molloy, 14 Brandon Nash, 13 Jack Boylan, 12 Darragh Casserly, 11 Sean Donnarumma; 10 Glen Kelly, 9 Jamie Duggan, 1 Jack Madden, 2 Anthony O’Connor, 3 Evan Creaven, 4 Diarmuid Murphy, 5 Oisin Toland, 6 Jubril Olamiposi Olakunle Obasa, 7 Declan Aylward, 8 John Lyons. Replacements: 16 Andrew Condon, 17 Luke Armstrong, 18 Colin Kelly, 19 Dara Nash, 20 Ciaran Kenny, 21 Thomas McMahon, 22 Jack Neilon.

LANSDOWNE 72 CORK CONSTITUTION 12, Aviva Stadium Back Pitch

LANSDOWNE: 15 Tom Hodgkinson, 14 A.N. Other, 13 Jamie MacNulty, 12 Dylan Okeeffe, 11 Hugo Neville; 10 Tom Bohan, 9 Oisin Devitt; 1 Ore Lasisi, 2 Tom Barry, 3 George Morris, 4 Luke Callinan, 5 Luke O’Connor, 6 Noah Maguire, 7 Niklas Moelders, 8 Oscar O’Brien. Replacements: 16 Tim Cotter, 17 Cian Clarke, 18 Max Richards, 19 Donough Lawlor, 20 Cian Moloney, 21 Jack Browne, 22 David Donohue.

CORK CONSTITUTION: 15 Sean O’Riordan, 14 Bailey Frahill Jones, 13 Patrick Goggin, 12 Ultan ODonovan, 11 Oliver O’Neill; 10 Ben Twomey, 9 Harry Mitchell; 1 Sean Bowdren, 2 Dylan O’Hare, 3 Alessandro Heaney, 4 Cian Desmond, 5 David O’Loughlin, 6 Kevin Roche, 7 Hermann O’Donoghue, 8 Josh Daly. Replacements: 16 Ryan Smith

SHANNON 22 CLONTARF 27, Coonagh

SHANNON: 15 Cillian Corkery, 14 Kieran-Noel Kennedy, 13 Conor Hogan, 12 Luke Doyle, 11 James O Brien; 10 Rory O’Gorman, 9 Mark Moloney; 1 Harry Rigney, 2 Donnacha Morrissey, 3 Matthew Burke, 4 Christian Storey, 5 Michael Rigney, 6 Thomas Lillis, 7 Eoim McCormack, 8 Darren Ferrar. Replacements: 16 Cian Meaney, 17 Ryan Duff, 18 James Stokes, 19 Jamie O’Shea, 20 Eoghan O’Connor, 21 Ryan Naughton, 22 Sam Birrane, 23 Shane Duggan.

CLONTARF: 15 Josh Maher, 14 Ronan Patterson, 13 Conor Delaney, 12 Theo Connolly, 11 Daniel Magner; 10 Cameron Daly, 9 Sam Owens;

1 Alvin Amaniampong, 2 David Dowse, 3 Cal Marrey, 4 Colman Finlay, 5 James Peters, 6 Lucas Sherwood, 7 Luke Brady, 8 Oran Walsh. Replacements: 16 David Lambe, 17 Niall O’Neill, 18 Ciaran Bolger, 19 Eddie Rees, 20 Ben McCabe, 22 Finn Cahill.

UCC 38 UCD 17, The Mardyke

UCC: 15 Aaron Quirke, 14 Evan Clarke, 13 Scott Sexton, 12 Tom McCarthy, 11 David McPolin; 10 Harry Coughlan, 9 Saul Kahn; 1 Finn Cowhig, 2 George Rasmussen, 3 Brian Anthony, 4 Eoghan Sheehan, 5 Conor Ryan, 6 Thomas Land, 7 Ivor Dennehy, 8 Mark Deane. Replacements: 16 Ross McAuliffe, 17 Corey Hanlon, 18 Jamie Browne, 19 John Coleman, 20 Tom Good, 21 Cillian MacCoitir, 22 Ignasi Rodriguez.

UCD: 15 Tom Henderson, 14 Joshua Kenny, 13 Jeff Williams, 12 Hugo McWade, 11 Cian Taheny; 10 Daragh Gilbourne, 9 Thomas Quinn, 1 Charles O’Brien, 2 Robert Harvey, 3 Sean Egan, 4 Lorcan Fallon, 5 Jack Molony, 6 Tom Downey, 7 Max Brophy, 8 Naoise Golden. Replacements: 16 Charlie McCarthy, 17 Cian O’Brien, 18 James Dunne, 19 Tommy O’Connor, 20 Dan Campbell, 21 Charlie McNamee, 22 Luka Hassett.