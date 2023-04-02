Energia All-Ireland Women’s Junior Cup Semi-Finals Results Round-Up
MU Barnhall and Tullamore will meet in the Energia All-Ireland Women’s Junior Cup Final at a neutral venue tbc on April 16th after respective victories over Enniskillen and Skibbereen today.
Sunday April 2nd 2023
Energia All-Ireland Women’s Junior Cup Semi-Finals
Enniskillen 0 MU Barnhall 46, Mullaghmeen RES
Scorers: MU Barnhall: Tries: Ciara Faulkner 3, Lauren Patterson 3, Yvonne Hoey, Aoibheann Healy; Cons: Ciara Faulkner 3
HT: Enniskillen 0 MU Barnhall 36
ENNISKILLEN: 15 Rebecca Pennell, 14 Sophie Meeke, 13 Farrah Cartin McCloskey, 12 Moya Hill, 11 Zara Flack; 10 Cora Balfour, 9 Elli-Mae Maguire; 1 Ashling Maguire, 2 Katie Elliott, 3 Tammy Millar, 4 Kelly Quinn, 5 Kelly Beacom, 6 Ciara Woods, 7 Rebecca Beacom, 8 Sophie Barrett. Replacements: 16 Aoife Keaney, 17 Sarah Adams, 18 Megan Graham, 19 Karla Wiggins, 20 Dearbhla Dillon, 21 Ciara Mulvey, 22 Jessica Murray.
MU BARNHALL: 15 Lia Branigan, 14 Mia Kelly, 13 Katelynn Doran, 12 Ciara Faulkner, 11 Lauren Patterson; 10 Ava Gleeson, 9 Ciara Carbery, 1 Yvonne Hoey, 2 Emma Kiernan, 3 Aoibheann Healy, 4 Koren Dunne, 5 Holly Leach, 6 Sarah Haughian, 7 Ruth Campbell, 8 Niamh Quinn. Replacements: 16 Emily Byrne, 17 Rebecca Francis, 18 Niamh Fitzgerald, 19 Alannah Fraser, 20 Alex Casey, 21 Emma Larkin, 22 Sarah Baker.
Tullamore 29 Skibbereen 13, Shay Murtagh Park RES
Scorers: Tullamore: Tries: Kate McCann, Hannah Foxe, Eve Tarpey, AnnMaree Manley; Cons: Becky Gavin 3; Pen: Becky Gavin
Skibbereen: TBC:
HT: Tullamore 8 Skibbereen 3
TULLAMORE: 15 Caroline Aherne, 14 Veronica Smyth, 13 Sinéad Rigney, 12 Kate McCann, 11 Clare Leonard; 10 Rebecca Gavin, 9 Aoibhe Kelly; 1 Eve Tarpey, 2 Catriona Kielty, 3 Robin Maher, 4 Saoirse Quinn, 5 Laura Sampson, 6 Kate Fox, 7 Niamh Hickey, 8 Hannah Foxe. Replacements: 16 Ebony Hogan, 17 Saidhbh McIntyre, 18 Roisin Feighery, 19 Ann-Maree Manley, 20 Ciara Dunne, 21 Abaigeal Connon, 22 Vanessa Craven.
SKIBERREEN: 15 Jasmine Kiely, 14 Sinead O’Donovan, 13 Kate O’Sullivan, 12 Eva O’Sullivan, 11 Amy Kiely; 10 Emma Connolly, 9 Averyl Condell; 1 Katie Cullinane, 2 Katelyn Hurley, 3 Claire Barrett, 4 Fiona Love, 5 Eimear O’Rourke, 6 Caitlin Heffernan, 7 Cléa Michel,. 8 Sharon Stoutt. Replacements: 16 Áine Geoghegan, 17 Nadia Collins, 18 Mollie O Connell, 19 Emma Beamish, 20 Anna Kavanagh, 21 Aoife Breen, 22 Fionnuala O’Driscoll, 23 Aisling O’Connell.