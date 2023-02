Energia All-Ireland Women’s Cup Series: Round 2 Results Round-Up

Energia All-Ireland Women’s Cup Series, Round 2

Tuesday February 7th 2023

BLACKROCK COLLEGE 7 RAILWAY UNION 45, Stradbrook.

Scorers: Blackrock College: Tries: Maeve Liston; Con: Abby Moyles

Railway Union: Tries: Aoife O’Shaughnessy, Ava Ryder, Lindsay Peat, Aoife McDermott, Aimee Clarke 2, Katie Heffernan; Cons: Dani Franada, Nikki Caughey 4

HT: Blackrock College 0, Railway Union 17

RAILWAY UNION: 15 Aoife O’Shaughnessy, 14 Stephanie Carroll, 13 Niamh Byrne (capt), 12 Deirdre Roberts, 11 Ava Ryder; 10 Nikki Caughey, 9 Dani Franada; 2 Lindsay Peat, 23 Lisa Callan, 3 Katie O’Dwyer, 4 Aoife McDermott, 5 Sonia McDermott, 6 Emma Murphy, 7 Keelin Brady, 8 Molly Boyne.

Replacements: 16 Chloe Blackmore, 17 Kirstie Stevenson, 18 Claire Byrne, 19 Emerson Allen, 20 Ailsa Hughes, 21 Katie Heffernan, 22 Aimee Clarke.

BLACKROCK COLLEGE: 15 Abby Moyles, 14 Maeve Liston, 13 Alanna Fitzpatrick, 12 Ciara Scanlan, 11 Mairéad Ní Chathasaigh; 10 Lisa Mullen, 9 Valerie Power; 1 Ava Fannin, 2 Niamh Tester, 3 Shannon Heapes, 4 Eimear Corri, 5 Mairead Holohan, 6 Aoife Moore, 7 Michelle Claffey, 8 Beth Cregan.

Replacements: 16 Manuela McCarthy, 17 Scholastique Veyssiere, 18 Hannah Hodges, 19 Laura Feely, 20 Anna Potterton, 21 Adele Leogue, 22 Keely Doonan.

UL BOHEMIAN 29 COOKE 12, UL North Campus

Scorers: UL Bohemian: Tries: Fiona Reidy, Niamh Kavanagh, Rachel Allen, Eilis Cahill, Lily Brady; Cons: Kate Flannery 2.

Cooke: Tries: Hannah Downey, Gemma McCamley; Con: Amanda Morton.

HT: UL Bohemian 19 Cooke 5

UL BOHEMIAN: 15 Aoife Corey, 14 Aisling Stock, 13 Stephanie Nunan, 12 Rachel Allen, 11 Niamh Kavanagh; 10 Kate Flannery, 9 Muirne Wall; 1 Geena Behan, 2 Lily Brady, 3 Fiona Reidy, 4 Rebecca Reilly, 5 Sarah Garrett, 6 Clodagh O’Halloran, 7 Jane Clohessy, 8 Chloe Pearse (capt).

Replacements: 16 Ciara O’Dwyer, 19 Nicola Sweeney, 18 Eilís Cahill, 17 Sarah Quin, 20 Alana McInerney, 21 Abbie Salter-Townshend, 22 Aoibhe O’Flynn.

COOKE: 15 Lucy Thompson, 14 Tamzin Boyce, 13 Teah Maguire, 12 Christy Hill, 11 Megan Edwards; 10 Amanda Morton, 9 Hannah Downey; 1 Ilse van Staden, 2 Megan Simpson, 3 Aishling O’Connell (Capt), 4 Gemma Mccamley, 5 Cara O’Kane, 6 Chloe McMorran, 7 Katie Hetherington, 8 Helen McGhee.

Replacements: 16 Ella Garland, 17 Emma Kearney, 18 Stacey Sloan, 19 Coral Lapsley, 20 Georgia Boyce, 21 Annie Timoney.

BALLINCOLLIG 15 SUTTONIANS 10, Tanner Park

Scorers: Ballincollig: Tries: Heather Kennedy 2, Tiara Siguenza;

Suttonians: Tries: Sophie Gibney, Clara Sexton.

HT: Ballincollig 0 Suttonians 0

BALLINCOLLIG: 15 Heather Kennedy,14 Ellen O’Keeffe,13 Michelle O’Driscoll,12 Kelly Griffin,11 Alison Kelly;10 Jayne Pennefather,9 Mona Fehily;1 Aoife Flynn,2 Clodagh Walsh,3 Orla Rea,4 Gillian Coombes,5 Sarah O’Donovan,6 Tiare Siguenza,7 Kira Fitzgerald, 8 Tamsin Richards.

Replacements: 16 Clare Coombes, 17 Annie Laffan, 18 Caolainn Healy, 19 Olivia Hay Mulvihill, 20 Nicola Akande, 21 Christine Arthurs, 22 Sarah Coakley.

SUTTONIANS: 15 Annie Buntine, 14 Lena Kibler, 13 Shannon Touhey, 21 Moya Kernan, 11 Jools Aungier; 10 Sophie Gibney, 9 Amber Redmond; 1 Roisin O’Driscoll, 2 Carrie O’Keeffe, 3 Julia O’Connor, 4 Brenda Barr, 5 Nicola Bolger, 6 Casey White, 7 Ali Howick, 8 Kerry Browne.

Replacements: 16 Ciara Spencer, 12 Catherine Martin, 22 Clara Sexton.

WICKLOW 17 OLD BELVEDERE 5, Ashtown Lane

Scorers: Wicklow: Tries: Sarah Gleeson, Rachel Griffey, Jess Schmidt; Con: Beth Roberts.

Old Belvedere: Try: Lesley Ring.

HT: Wicklow 5 Old Belvedere 0

WICKLOW: 15 Sarah Gleeson, 14 Naoise O’Reilly, 13 Aoibhin Stone, 12 Roisin Stone, 11 Meagan Parkinson; 10 Beth Roberts, 9 Erin McConnell (Capt); 1 Linda Dempsey, 2 Eimear Douglas, 3 Lauren Barry, 4 Loretta Gilbert, 5 Rachel Griffey, 6 Nicola Schmidt, 7 Jessica Schmidt, 8 Niamh Ni Dhroma.

Replacements: 16 Noelle Ward, 17 Niamh O’Leary, 18 Laura Newsome, 19 Leah Murphy, 20 Suzanne Tyrrell, 21 Saoirse O’Reilly, 22 Ciara O’Leary.

OLD BELVEDERE: 15 Aine Donnelly, 14 Finola Collins, 13 Elise O’Byrne-White, 12 Emma Kelly, 11 Ama Addo; 10 Jemma Farrell, 9 Jade Gaffney; 1 Alice O’Dowd, 2 Jennie Finlay

3 Katie Layde, 4 Elaine Anthony, 5 Caoimhe Guinan, 6 Emma Buckley, 7 Eadaoin Murtagh, 8 Orlaith McAuliffe.

Replacements: 17 Aine Rutley, 18 Hannah Wilson, 19 Rachel Murphy, 20 Kate Ballance.