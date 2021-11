Energia Women’s All-Ireland League: Results Round-Up

Wicklow won the battle of the promoted clubs in the Energia Women’s All-Ireland League, while victories for Old Belvedere, Railway Union and Blackrock College mean just a point separates the top four teams.

ENERGIA WOMEN’S ALL-IRELAND LEAGUE – RESULTS:

ROUND 6: Saturday, November 6

GALWEGIANS 5 BLACKROCK COLLEGE 19, Crowley Park

Scorers: Galwegians: Try: Saskia Morrissey

Blackrock College: Tries: Natasja Behan, Maggie Boylan, Christy Haney; Cons: Lisa Mullen 2

HT: Galwegians 5 Blackrock College 12

GALWEGIANS: Mairead Coyne; Saskia Morrissey, Megan Walsh, Ursula Sammon, Laoise McGonagle; Emma Keane, Mary Healy (capt); Elizabeth McNicholas, Tracy Lawlor, Ellen Connolly, Sabina Egan, Niamh O’Grady, Fiona Scally, Lisa-Marie Murphy, Kate Feehan.

Replacements: Ruby Lynch, Jessica Loftus, Kiara Irwin, Dearbhla Canty, Faith Oviawe, Darwyn O’Halloran, Rhiann Heery.

BLACKROCK COLLEGE: Maggie Boylan; Natasja Behan, Michelle Claffey (capt), Jackie Shiels, Caoimhe O’Callaghan; Lisa Mullen, Laura Delaney; Aoife Moore, Emma Hooban, Christy Haney, Mairead Holohan, Eimear Corri, Caoimhe Molloy, Niamh Griffin, Casey O’Brien.

Replacements: Niamh Tester, Anna Potterton, Hannah Hodges, Valerie Power, Kate Cullen, Orla Molloy.

MALONE 0 UL BOHEMIANS 28, Gibson Park

* Match cancelled – the IRFU National Competitions Committee has determined five league points and a scoreline of 28-0 will be awarded to UL Bohemians

OLD BELVEDERE 28 COOKE 21, Ollie Campbell Park

Scorers: Old Belvedere: Tries: Alice O’Dowd, Penalty try, Vanessa Hullon, Alannah O’Carroll; Cons: Jemma Farrell 3, Pen try con

Cooke: Tries: Lucy Thompson, Dolores Hughes, Aishling O’Connell; Cons: Amanda Morton 3

HT: Old Belvedere 7 Cooke 0

OLD BELVEDERE: Laura Carty; Kate Balance, Vanessa Hullon, Katelyn Faust, Alannah O’Carroll; Aine Donnelly, Jemma Farrell; Alice O’Dowd, Rachel Murphy, Vic Dabanovich O’Mahony, Jan Carroll, Elaine Anthony, Ivanna Dempsey, Lesley Ring, Clodagh Dunne.

Replacements: Melissa Hayden, Dawn Keegan, Ciara O’Dwyer, Niamh O’Dowd, Jennie Finlay, Ava Jenkins.

COOKE: Dolores Hughes; Claire Johnston, Lucy Thompson, Coral Lapsley, Tamzin Boyce; Amanda Morton, Teah Maguire; Ilse van Staden, Megan Simpson, Aishling O’Connell (capt), Caolinn McCormack, Sorcha Mac Laimhin, Beth Cregan, Naomi McCord, Helen McGhee.

Replacements: Cara McKevitt, Fiona McCaughan, Georgia Boyce, Eimear McQuillan.

RAILWAY UNION 62 SUTTONIANS 3, Park Avenue

Scorers: Railway Union: Tries: Stephanie Carroll 2, Nikki Caughey 2, Maggie MacKinnon 2, Niamh Byrne, Aimee Clarke, Deirdre Roberts, Molly Scuffil McCabe; Cons: Nikki Caughey 6

Suttonians: Pen: Jessica Kelleher

HT: Railway Union 26 Suttonians 0

RAILWAY UNION: Aoife O’Shaughnessy; Stephanie Carroll, Maggie MacKinnon, Nikki Caughey, Niamh Byrne (capt); Claire Keohane, Molly Scuffil McCabe; Amanda McQuade, Chloe Blackmore, Megan Collis, Keelin Brady, Siobhan McCarthy, Emma Murphy, Molly Boyne, Deirdre Roberts.

Replacements: Aimee Clarke, Claire Byrne, Kate McCarthy, Christine Coffey, Erin Coll, Alex McGuinness, Ava Ryder.

SUTTONIANS: Sophie Gibney; Jools Aungier, Jessica Kelleher, Catherine Martin, Lena Kibler; Nicole Carroll, Lauren Farrell McCabe (capt); Katie Grant Duggan, Aoife Brennan, Julia Bauer, Brenda Barr, Aislinn Layde, Louise Catinot, Carrie O’Keeffe, Aifric O’Brien.

Replacements: Ciara O’Brien, Megan Cullen, Emily McKeown, Molly Fitzgerald.

WICKLOW 15 BALLINCOLLIG 10, Ashtown Lane

Scorers: Wicklow: Tries: Aoibhin Stone, Sarah Gleeson, Meagan Parkinson

Ballincollig: Tries: Denise Redmond, Katelyn Fleming

HT: Wicklow 5 Ballincollig 5

WICKLOW: Orla O’Neill; Aoibhin Stone, Meagan Parkinson, Sarah Gleeson, Tammy Breen; Beth Roberts, Erin McConnell (co-capt); Lauren Barry, Amy O’Neill (co-capt), Kathy Byrne, Ciara Brennan, Caitlin Griffey, Jessica Schmidt, Emma Curran, Niamh Ni Dhroma.

Replacements: Robyn Mullen, Noelle Ward, Laura Newsome, Nicola Schmidt, Emily Ryan, Karen Douglas, Alexandra Dalton.

BALLINCOLLIG: Lauren Fahey; Michelle Stafford, Emma Connolly, Mona Fehily, Ellen O’Keeffe; Kelly Griffin, Gemma Lane; Roisin Ormond, Clodagh Walsh, Clare Coombes, Meaghan Kenny, Eimear Perryman, Kira Fitzgerald, Katelyn Fleming, Denise Redmond.

Replacements: Alix Cunneen, Naoise Murray, Laurileigh Baker, Niamh O’Regan, Gillian Coombes, Christine Arthurs, Sarah O’Donovan.

