Energia Women’s All-Ireland League: Results Round-Up

Galwegians took care of Cooke to make it back-to-back wins in the Energia Women’s All-Ireland League, while Suttonians’ second-half fightback earned them a losing bonus point against Old Belvedere.

ENERGIA WOMEN’S ALL-IRELAND LEAGUE – RESULTS:

ROUND 5: Saturday, October 30

COOKE 7 GALWEGIANS 47, Shaw’s Bridge

Scorers: Cooke: Try: Helen McGhee; Con: Amanda Morton

Galwegians: Tries: Mairead Coyne, Megan Walsh, Fiona Scally, Faith Oviawe, Elizabeth McNicholas, Ursula Sammon, Laoise McGonagle; Cons: Emma Keane 6

HT: Cooke 7 Galwegians 19

COOKE: Teah Maguire; Tamzin Boyce, Coral Lapsley, Dolores Hughes, Georgia Boyce; Amanda Morton, Beth Cregan; Ilse van Staden, Megan Simpson, Aishling O’Connell (capt), Caolinn McCormack, Sorcha Mac Laimhin, Naomi McCord, Katie Hetherington, Helen McGhee.

Replacements: Fiona McCaughan, Cara McKevitt, India Daley, Eimear McQuillan.

GALWEGIANS: Mairead Coyne; Saskia Morrissey, Megan Walsh, Ursula Sammon, Laoise McGonagle; Emma Keane, Mary Healy (capt); Ellen Connolly, Tracy Lawlor, Jessica Loftus, Celia Killilea, Niamh O’Grady, Fiona Scally, Lisa-Marie Murphy, Kate Feehan.

Replacements: Ruby Lynch, Elizabeth McNicholas, Kiara Irwin, Sabina Egan, Faith Oviawe, Darwyn O’Halloran, Ines Delgado.

BALLINCOLLIG v RAILWAY UNION, Tanner Park (Covid-19-affected match cancelled – 0-0. Both teams are awarded two points)

SUTTONIANS 17 OLD BELVEDERE 22, JJ McDowell Memorial Grounds

Scorers: Suttonians: Tries: Sophie Gibney, Lauren Farrell McCabe, Emily McKeown; Con: Nicole Carroll

Old Belvedere: Tries: Elaine Anthony, Hannah Heskin, Vanessa Hullon, Lesley Ring; Con: Jemma Farrell

HT: Suttonians 0 Old Belvedere 22

SUTTONIANS: Sophie Gibney; Molly Fitzgerald, Jessica Kelleher, Catherine Martin, Lena Kibler; Nicole Carroll, Lauren Farrell McCabe (capt); Julia Bauer, Aoife Brennan, Katie Grant Duggan, Louise Catinot, Aislinn Layde, Carrie O’Keeffe, Ciara Farrell, Aifric O’Brien.

Replacements: Katie Reel, Ciara O’Brien, Sophie Brennan, Brenda Barr, Jools Aungier, Emily McKeown.

OLD BELVEDERE: Grace Miller; Laura Carty, Ailbhe Dowling, Hannah Heskin, Clare Gorman; Aine Donnelly, Jemma Farrell; Alice O’Dowd, Rachel Murphy, Vic Dabanovich O’Mahony, Elaine Anthony, Jan Carroll, Ivanna Dempsey, Lesley Ring, Clodagh Dunne.

Replacements: Melissa Hayden, Jessica Spain, Niamh O’Dowd, Ciara O’Dwyer, Hannah Tyrrell, Vanessa Hullon, Kate Balance.

BLACKROCK COLLEGE 52 MALONE 7, Stradbrook

Scorers: Blackrock College: Tries: Michelle Claffey 2, Maggie Boylan 3, Jackie Shiels, Ciara Scanlan, Anna Potterton; Cons: Jackie Shiels 6

Malone: Try: Emma Jordan; Con: Holly Brannigan

HT: Blackrock College 31 Malone 0

BLACKROCK COLLEGE: Maggie Boylan; Natasja Behan, Michelle Claffey (capt), Ciara Scanlan, Caoimhe O’Callaghan; Jackie Shiels, Laura Delaney; Aoife Moore, Niamh Tester, Christy Haney, Anna Potterton, Mairead Holohan, Hannah Hodges, Niamh Griffin, Casey O’Brien.

Replacements: Caoimhe Molloy, Meadhbh O’Callaghan, Valerie Power, Orla Molloy, Kate Cullen.

MALONE: Holly Brannigan; Anna Stanfield, Jill Stephens, Sophie Armstrong, Emma Jordan; Peita McAlister (capt), Rachael McIlroy; Sarah Murphy, Ashleigh Currie, Chrissie McKee, Jasmine Ward, Hannah Beattie, Aoife Cahill, Emma Taylor, Amonae Dabbs-Brown.

Replacements: Niamh McCloskey, Cara O’Neill, Laura Maybin.

UL BOHEMIANS v WICKLOW, UL Arena (Match cancelled. Points to be determined by National Competitions Committee)

Energia Women’s All-Ireland League Results/Fixtures

Energia Women’s All-Ireland League Table