EnergiaAIL Men’s Divisions: Round 18 Results Round-Up

Energia All-Ireland League Men’s Divisions: Play-Off Details, Ups & Downs

Defendin champions ‘Tarf will entertain Lansdowne in the last-four, while Old Wesley, the newly-crowned Division 1B champions, are back in the Energia All-Ireland League’s top flight for the first time since 1997.

Cork Constitution’s big final day victory over Lansdowne was not enough to leapfrog Terenure into fourth place. It is the first time that Con have missed out on the play-offs in 11 years, and, indeed, the first ever all-Dublin semi-final line-up in the top tier.

Old Wesley were in dominant form at City of Armagh, triumphing 45-0 to seal an elusive promotion to Division 1A. The play-off route had tripped up Morgan Lennon’s men on a number of occasions, but they got the job done on this occasion in the league phase, just a point ahead of fast-finishing Dublin University.

Trinity still have a shot at promotion via the play-offs, having home advantage against Instonians. The other promotion/relegation play-off semi-final will be between UCD, the ninth place finishers in Division 1A, and Garryowen, who were relegated last year.

Elsewhere, MU Barnhall and Galwegians enjoyed trophy lifts as convincing winners of Divisions 2A and 2B, respectively, while Belfast Harlequins have been relegated from Division 2C, losing out on scoring difference to Malahide, who claimed a crucial 31-25 win over Monkstown.

Belfast Harlequins have competed in the All-Ireland League since the club was founded in 1999 through the merger of North of Ireland FC and Collegians RFC. They were Division 1 runners-up in 2005, but dropped down to Division 2B in 2017, and this was their second year in Division 2C.

Ahead of the IRFU’s restructuring of the league’s bottom two tiers into Divisions 2BN and 2BS for next season, there will be play-offs to decide the final Division 2C champions – table toppers Clonmel will meet Munster rivals Dolphin, and Thomond are set to travel to Bective Rangers in the other semi-final.

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 18:

Saturday, April 4 –

DIVISION 1A:

CLONTARF 10 ST. MARY’S COLLEGE 14, Castle Avenue

Scorers: Clontarf: Tries: Jordan Coghlan, Dan Magner

St. Mary’s College: Tries: Mark Fogarty, Mick O’Gara; Cons: Mick O’Gara 2

HT: Clontarf 5 St. Mary’s College 7

CLONTARF: Dylan O’Grady; Ross Deegan, Conor Gibney, Daniel Hawkshaw, Peter Maher; Conor Kelly, Michael Moloney; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Charlie Ward, Fionn Gilbert, Jim Peters, Paul Deeny, Aaron Coleman, Jordan Coghlan.

Replacements: Charlie Coghlan, Declan Adamson, Richie Whelan, Angus Lloyd, Dan Magner, Conor Bateman.

ST. MARY’S COLLEGE: Ruairi Shields; Mark Fogarty, Dan Goggin, Mick O’Gara, Leandro Ramirez; Conor Dean (capt), Rob Gilsenan; Tom O’Reilly, Richie Bergin, Mick McCormack, Greg Jones, Daniel Leane, Josh Gimblett, Ronan Watters, Conor Pierce.

Replacements: Andrew Sparrow, Oisin Michel, David Leane, Matthew Smyth, Zach Hopkins, Steven Kilgallen.

CORK CONSTITUTION 38 LANSDOWNE 12, Temple Hill

Scorers: Cork Constitution: Tries: Danny Sheahan 3, Rob Hedderman, Aidan Moynihan, David Hyland; Cons: Aidan Moynihan 4

Lansdowne: Tries: Cathal Eddy, James Tarrant; Con: Stephen Madigan

HT: Cork Constitution 31 Lansdowne 12

CORK CONSTITUTION: Rob Hedderman; George Coomber, Seán French, Gavin O’Riordan, Seán Condon; Aidan Moynihan, Adam Maher; Michael Cogan, Danny Sheahan, Luke Masters, Seán Duffy, Richard Thompson, Michael Foy, Mark Skelly, David Hyland (capt).

Replacements: Billy Scannell, Julien Royer, George Good, Jacob Sheahan, Ronan Byrd, Dylan Hicks.

LANSDOWNE: James Tarrant; Cillian Redmond, Harry O’Riordan, Tom Daly, Cathal Eddy; Stephen Madigan (capt), Jack Matthews; Julien Valleise, Tom Barry, George Morris, Matt Healy, Ruairi Clarke, Louis McGauran, Ross O’Neill, Paul Wilson.

Replacements: Jack Treanor, Greg McGrath, Juan Beukes, Luke Fagan, Oisin Devitt, Cian Eddy.

OLD BELVEDERE 61 NENAGH ORMOND 12, Ollie Campbell Park

Scorers: Old Belvedere: Tries: Jack Keating 2, Josh Ericson 2, Fionn McWey, Morgan Meredith, Andre Ryan, James Dillon, Hugh Wilkinson; Cons: Morgan Meredith 6, David Wilkinson 2

Nenagh Ormond: Tries: Luke Kerr, Matthew Burke; Con: Charlie O’Doherty

HT: Old Belvedere 42 Nenagh Ormond 5

OLD BELVEDERE: James Dillon; Jack Keating, Jayden Beckett (capt), Andre Ryan, Hugh Wilkinson; Morgan Meredith, Hugh O’Sullivan; Hugo O’Malley, Luke McLaughlin, Ryan McMahon, Paddy Dowling, Fionn McWey, Tom Mulcair, Josh Ericson, Will McDonald.

Replacements: Liam Granville, Hugh Flood, James Ruddy, Evan O’Boyle, James O’Dwyer, David Wilkinson.

NENAGH ORMOND: Sam Cusack; Davey Gleeson, Willie Coffey, Conor McMahon, Brian O’Rourke; Charlie O’Doherty, Luke Kerr; Mikey Doran, Mateo Sentous, Ivan Struzia, Fionn O’Meara, Kevin O’Flaherty, Jake O’Kelly, John Brislane, John O’Flaherty (capt).

Replacements: Dylan Murphy, Matthew Burke, Richie Whelan, Robbie Tynan, Patrick Scully, Matt Brice.

TERENURE COLLEGE 19 UCD 15, Lakelands Park

Scorers: Terenure College: Tries: Adam La Grue 2, Luke Clohessy; Cons: Caspar Gabriel 2

UCD: Tries: Evan Moynihan, Maxim Aschenbrenner, Daragh Gilbourne

HT: Terenure College 12 UCD 5

TERENURE COLLEGE: Caspar Gabriel; Ed Kelly, Craig Adams, Ethan Reilly, Adam La Grue; Aran Egan, Will Reilly; Marcus Hanan, John McKee, Adam Tuite, Seán Rigney, Harrison Brewer, Luke Clohessy (capt), Max Russell, Will Hickey.

Replacements: Mark Nicholson, Luke Rigney, Oisin Shannon, Arthur Ashmore, Griffin Culver, Henry McErlean.

UCD: Ruben Moloney; Daniel Hurley, Andrew Osborne, Ben Brownlee, Maxim Aschenbrenner; Daragh Gilbourne, Thomas Quinn; Tom O’Riordan, Duinn Maguire, Jack Spencer, Dylan McNeice, Conor O’Tighearnaigh, Dan Barron (capt), Conor Tonge, Paul Gerard.

Replacements: Lucas Maguire, Mikey O’Reilly, Donnacha McGuire, Oran Handley, Andrew O’Mahony, Evan Moynihan.

YOUNG MUNSTER 22 BALLYNAHINCH 12, Tom Clifford Park

Scorers: Young Munster: Tries: Andrew Smith, Orin Burke, Liam McMahon; Cons: Kelvin Langan 2; Pen: Kelvin Langan

Ballynahinch: Tries: Bradley Luney, Michael McCavery; Con: Conor Rankin

HT: Young Munster 17 Ballynahinch 5

YOUNG MUNSTER: Orin Burke; Hubert Gilvarry, Fionn Gibbons, Luke McCready, Andrew Smith; Kelvin Langan, Jake O’Riordan; Christian Foley, Arron Roulston, David Begley, Oran O’Reilly, Alan Kennedy (capt), Fintan Coleman, James Horrigan, Stephen McLoughlin.

Replacements: Liam McMahon, Ben Everard, Ajae Hanson, Bobby Doherty, Ihechi Oji, Oisin Pepper.

BALLYNAHINCH: Conor Rankin; Adam Bennett, Matthew Booth, Quinn Armstrong, Aaron Sexton; Paul Kerr, Chris Gibson; Matthew Burke, Josh Hanlon, Joe Charles, Declan Horrox, Ryan Connolly, Zack McCall, Reuben Crothers (capt), Bradley Luney.

Replacements: Michael McCavery, John Dickson, Kyle Gill, Stephen Campbell, Conor Gibson, Alex Topping.

DIVISION 1B:

BLACKROCK COLLEGE 24 DUBLIN UNIVERSITY 34, Stradbrook

Scorers: Blackrock College: Tries: James Burke 2, Alex Mullan, Daniel Squires, John Forde; Cons: Tim Corkery 2

Dublin University: Tries: Artur Smykovskiy, Davy Colbert, Johnny O’Sullivan, Mark Walsh, Jack O’Neill; Cons: Matty Lynch 3; Pen: Matty Lynch

HT: Blackrock College 7 Dublin University 19

BLACKROCK COLLEGE: Brian Colclough; Derry Moloney, Jack Deegan, Daniel Squires, Barry Galvin; Tim Corkery, Oliver Coffey; Paddy Moore, Jamie Rogan, Alex Mullan, John Forde, Odhran Ring, James Burke (capt), Dave Fortune, Inigo Cruise O’Brien.

Replacements: Conor Hanly, Shane Connolly, Andrew Savage, Alex Simpson, Darragh Farrell, Matthew Dwan.

DUBLIN UNIVERSITY: Davy Colbert; Johnny O’Sullivan, Hugo Lynch, Mark Walsh, Hugh Goddard; Matty Lynch, Oscar Cawley; Karl Brennan, Jack O’Neill, Arthur O’Rahilly, Michael Walsh, Artur Smykovskiy, Kevin Jackson, Conall Henchy, David Walsh (capt).

Replacements: Jack Pollard, Johannes Dreischmeier, Hunter Deane-Johns, Tom Davidson, Conor Tracey, Zach Quirke.

CITY OF ARMAGH 0 OLD WESLEY 45, Palace Grounds

Scorers: City of Armagh: –

Old Wesley: Tries: Charlie Hempenstall, Eoin Deegan, Billy Corrigan, Ethan Black 2, Tom Larke 2; Cons: Tom Larke 5

HT: City of Armagh 0 Old Wesley 19

CITY OF ARMAGH: Timmy McNiece; Josh Cunningham, Matthew Hooks, Ross Taylor, Sam Cunningham; Rocky Olsen, Nick Murray; Niall Carville, Finn Fehnert, Philip Fletcher, John Glasgow (capt), Josh McKinley, Thomas Dougan, Curtis Pollock, James Anderson.

Replacements: Jack Reaney, Eoin O’Hagan, Connor Neary, William McMahon, Danny Guy, Cameron Cummings.

OLD WESLEY: Tom Larke; Jarrod Homan, Ethan Black, Eoin Deegan, Charlie Hempenstall; Niall Carroll, Evan Kenny; Jamie Clark, Stephen Smyth (capt), Ben Popplewell, Mahon Ronan, Billy Corrigan, Luke O’Connor, Cathal Kelly, Pat McBarron.

Replacements: Kieran O’Shea, Kian Regan, Dan Campbell, Charlie Meagher, Andrew Doyle, Kristian Jensen.

NAAS 47 INSTONIANS 26, Forenaughts

Scorers: Naas: Trtes: Tadhg Brophy 2, Tom Monaghan, Charlie Sheridan 2, Jack Sheridan, Dylan O’Keeffe; Cons: Paddy Taylor 6

Instonians: Tries: Josh Eagleson, Oli Clark, Mark Mairs, Marty Vorster; Cons: Andrew Keane 3

HT: Naas 42 Instonians 5

NAAS: Tom Monaghan; Donal Conroy, Charlie Sheridan, Dylan O’Keeffe, Jack Sheridan; Paddy Taylor, Tadhg Brophy; Dewald Barnard, Graham Reynolds, Adam Deay, James O’Loughlin, Oisin Halpin, Darragh Murphy, Will O’Brien (capt), Paulie Tolofua.

Replacements: Brad Clements, Stephen Lackey, Muiris Cleary, Ryan Casey, Cormac King, David O’Sullivan.

INSTONIANS: Bradley McNamara; Freddie Clark, Bevan Prinsloo, Mark Keane, Simon McMaster; Josh Eagleson, Andrew Keane; Anton Lupari (capt), Oli Clark, Liam Kaprigiannis, Mark Mairs, Robert Whitten, Mark Lee, Paul Pritchard, Alistair Burke.

Replacements: Neil Saulters, Schalk van der Merwe, Marty Vorster, Ed Broom, Danny O’Regan, James Clark.

QUEEN’S UNIVERSITY 31 HIGHFIELD 19, Dub Lane

Scorers: Queen’s University: Tries: Ryan Street, Josh Stevens 2, Jonny Scott, Clark Logan; Cons: Eamonn Rogers 3

Highfield: Tries: Liam McCarthy, Rob Murphy, Aidan Keane; Cons: Liam McCarthy 2

HT: Queen’s University 17 Highfield 14

QUEEN’S UNIVERSITY: Evan McGonigle; Reuben Allen, Rob Henderson, Jonny Scott, Ryan Street; Eamonn Rogers, Clark Logan; Josh Stewart, Henry Walker (capt), Harry Marcus, James McKillop, Oliver Hughes, Will Cusack, Josh Stevens, Tom Brigg.

Replacements: Jack Parkinson, Chris Massey, Billy Allen, George Craigan, Adam Lowey, Ethan Spratt.

HIGHFIELD: Jamie Shanahan (capt); Eoin Dorgan, Dave McCarthy, Mark Dorgan, Noah Patterson; Liam McCarthy, Chris Banon; Corey Hanlon, Travis Coomey, Daragh Fitzgerald, Dave O’Connell, Conor Kennelly, Mark Fitzgerald, Conor Galvin, Aidan Keane.

Replacements: Rob Murphy, Fionnbarra McSherry, Seán McFarlane, Ryan Gordon, Jack Kevane, Jack Murphy.

UCC 24 GARRYOWEN 10, the Mardyke

Scorers: UCC: Tries: Danny McCarthy, Evan Clarke, Christopher Barrett, Jack Casey; Cons: Charlie O’Shea 2

Garryowen: Tries: Finn McCall, Seán Rennison

HT: UCC 17 Garryowen 0

UCC: Harry Murphy; Evan Clarke, Gene O’Leary Kareem, James O’Leary, Mark Hetherington; Charlie O’Shea, Christopher Barrett; Darragh O’Connell, Stephen O’Shaughnessy, Danny McCarthy, Sam O’Sullivan (capt), Conor Ryan, Seán Edogbo, Dawid Nowak, Ted O’Callaghan.

Replacements: George Rasmussen, Seán Dunne, Danny Rock, Cian Murphy, Jack Casey, David Cogan.

GARRYOWEN: Colm Quilligan; Seán Morrissey, Pelle van der Polder, Jack Delaney, Tom Ironside Wickham; Lachlan Stewart, Luca Cleary, Jibril Koura, Johnny Byrne, Mark Fitzgerald, Joe Finn, Finn McCall (capt), Oisin Cooke, Billy Hayes, Jordan Power.

Replacements: Dean Fanning, Eric Cantillon, Jack Costello, Seán Rennison, Chulainn Williams, Bryan Fitzgerald.

DIVISION 2A:

BALLYMENA 43 OLD CRESCENT 3, Eaton Park

Scorers: Ballymena: Tries: Angus Robson, Callum Patterson, Luke McCluskey, Callum Davidson, Rodger McBurney, Adam Lamont, Paddy Browne; Cons: Callum Davidson 3

Old Crescent: Pen: Jeff Williams

HT: Ballymena 26 Old Crescent 3

BALLYMENA: Rodger McBurney; Ben Neely, Dean Millar, Callum Patterson, Angus Robson; Joe O’Rawe, Callum Davidson; Josh Mark, Callum Mustoe, Justin Mark, David Milford, Luke McCluskey, Paddy Browne, Adam Lamont (capt), Josh Dobbin.

Replacements: Andrew Warwick, Matthew Wright, Angus Graham, Alexander Clarke, Matthew Norris.

OLD CRESCENT: Evan Cusack; Conor Hogan, Brian Molloy, Larry Hanly, Joe McEnery; Jeff Williams, James O’Malley; Dennis O’Dwyer, Niall Hardiman (capt), Casey Tanyi, Jack Somers, Yasin Browne, Cillian Toland, ⁠James McKeogh, Darragh McKeogh.

Replacements: Colin Kelly, Rob Magill, Rowan Brady, Jason Aylward, Alan Roche.

BANBRIDGE 5 GALWAY CORINTHIANS 31, Rifle Park

Scorers: Banbridge: Try: Peter Cromie

Galway Corinthians: Tries: Ned Williams 2, Ian Staunton, Charlie Keane, Max Flynn; Cons: Billy Cross 3

HT: Banbridge 5 Galway Corinthians 21

BANBRIDGE: Adam Doherty; Xander Lowham, Joe Dickson, Jona Mataiciwa, Jonny Martin; Charlie Beattie, Neil Kilpatrick; Ryan Rodgers, Peter Cromie, Michael Cromie, Daniel Kilpatrick, Alexander Thompson (capt), Alex Weir, Matthew Heasley, Kyle Stirling.

Replacements: Finlay King, John Wilson, Christian Trimble, Pearse Magill, Philip Jackson.

GALWAY CORINTHIANS: Joe Smyth; Eoin Conlon, Colm de Buitléar, Tom Waters, Ned Williams; Billy Cross, Joey Tierney; Rory Lyons, Ian Staunton, Patrick Fahy, Matthew Roche Nagle, Mark Boyle (capt), Charlie Keane, Jack Boyan, Max Flynn.

Replacements: Cormac Walsh, Raymond Dufficy, Aaron O’Brien, John Claffey, Tadhg Johnston.

CASHEL 12 SHANNON 24, Spafield

Scorers: Cashel: Tries: Joseph Lawrence, Penalty try; Con: Pen try con

Shannon: Tries: Alex Long, Luke Moylan, Neil Cronin; Cons: Jamie Gavin 3; Pen: Jamie Gavin

HT: Cashel 12 Shannon 21

CASHEL: Timothy Townsend; Ryan O’Sullivan, Alan Flannery, Jamie Ryan, Ben Twomey; John O’Sullivan, Marcel Strydom; Cormac O’Donnell, David Upton, Brendan Ryan, Adam Shirley, Fearghail O’Donoughue, Richard Moran (capt), Joseph Lawrence, Joe Callery.

Replacements: Noel Roche, Jack Tierney, Brendan Crosse, Mikey Wilson, Marcello Frati.

SHANNON: Matt Te Pou; Luke Doyle, Cian O’Halloran, Harry Long (capt), Josh Costello; Jamie Gavin, Neil Cronin; Emmet Calvey, Alex Long, Tony Cusack, Samson Alaimoana, Luke Moylan, Callum Black, Oisin Minogue, Neal Moylett.

Replacements: Adam Moloney, Jamie Conway, Scott Gleeson, David Smith, Rory McDermott.

DUNGANNON 33 GREYSTONES 14, Stevenson Park

Scorers: Dungannon: Tries: James McMahon 2, Peter Nelson, Ben McCaughey, James Girvan; Cons: Ben McCaughey 3, Peter Nelson

Greystones: Tries: Cole Kelly, Ferdia Kenny; Cons: David Baker 2

HT: Dungannon 21 Greystones 0

DUNGANNON: Andrew McGregor; Mervyn Brown, James Girvan, Ben McCaughey, Toby Gribben; Peter Nelson, Alex Johnston; Matthew Stockdale, James McCammon, Seán O’Hagan, Cameron Steenson, Callum Johns, David Leyburn, Adam Milligan (capt), James McMahon.

Replacements: Sam Montgomery, Ryan Abernethy, Peter Nicholl, Matthew Maguire, Alfie Lewis.

GREYSTONES: Gavin Rochford; Ferdia Kenny, Con Callan, Jack O’Brien, Dylan Henry; Matt O’Brien, David Baker (capt); Cole Kelly, Rob Byrne, Conor Pearse, Paddy Kieran, James Douglas, Stephen Bourke, Freddie Happonen, Reeve Satherley.

Replacements: Adam Benson, Barry Traynor, Jack Dooley, Cormac O’Donoghue, Craig Kenny.

MU BARNHALL 26 WANDERERS 20, Parsonstown

Scorers: MU Barnhall: Tries: Jack Hannon, Cathal Duff, Conor Neville, Oisin O’Neill; Cons: Oisin O’Neill 3

Wanderers: Tries: Simon Burke, Mick McGrath 2; Con: David Fitzgibbon; Pen: David Fitzgibbon

HT: MU Barnhall 19 Wanderers 20

MU BARNHALL: Matias Giannetti; Nick Doggett, Shane Mallon, Jack Hannon, Adam Gray; Oisin O’Neill, Rob Holt (capt); Keith Farrell, Cathal Duff, Darragh Bellanova, Seán Walsh, Ciarán Enright, Dan Murphy, Abdul Olaosebikan, Eoin Kelly.

Replacements: Finn Brien, Jack Castles, Stephen Callinan, Conor Neville, Neil Byrne.

WANDERERS: Cathal MacGearailt; Mick McGrath, Deon Mau’u, Louis McDonough, Jordan Conroy; David Fitzgibbon, Dylan Kelly; Rob Scully, Jamie Kavanagh (capt), Fionn Finlay, Mark O’Reilly, Conor McMenamin, Simon Burke, Karl Madden, JJ McIlwrath.

Replacements: Eoin Mahon, Eoghan McCaul, Dylan Ryan, Jack Connolly, Val McDermott.

DIVISION 2B:

CLOGHER VALLEY 19 RAINEY 14, the Cran

Scorers: Clogher Valley: Tries: Jake Woods, Callum Smyton, Josh Kyle; Cons: David Maxwell 2

Rainey: Tries: Deaglan McErlean, Killene Thornton; Cons: Scott McLean 2

HT: Clogher Valley 19 Rainey 0

CLOGHER VALLEY: Andy McMurray; Stuart Brown, Josh Kyle, Michael Bothwell, Jake Woods; David Maxwell, Alex Howe; Michael Treanor, Luke Allen, Neil Henderson, Joel Busby, Eugene McKenna (capt), Tommi Coulter, Aaron Dunwoody, Callum Smyton.

Replacements: Kyle Cobane, Aaron Crawford, Ryan Phair, David Stinson, Taine Haire.

RAINEY: Ross McLaughlin; Tom Crozier, Damien McMurray, Jim McCartney, Killene Thornton; Scott McLean, Andrew Donaghy; Andrew Nevin, Eoin McGuckin, Tommy O’Hagan, Ewan Bolton, Ronan McCusker, Adam Montgomery, Michael McCusker (capt), Jody McMurray.

Replacements: Thomas McNicholl, Deaglan McErlean, Cahan Murray, Andrew Brown, James Cappell.

ENNISCORTHY 36 MALONE 25, Alcast Park

Scorers: Enniscorthy: Tries: Ivan Jacob 2, Nick Doyle 2, Fiachra Hourihane, Conal Kervick; Cons: Ben Kidd 3

Malone: Tries: Ben Gibson, Tane Hotham, Cameron McCaughey, Josh Pentland, Ross Todd

HT: Enniscorthy 26 Malone 15

ENNISCORTHY: Jack Kelly; Ivan Jacob, Nick Doyle, Shane McGuire, Rhyan Whelan; Ben Kidd, Fiachra Hourihane; Isaac Kearney, Davie Murphy, MJ Doyle, Tomás Stamp, Timmy Morrissey, James Doyle, Lee Treacy, Tony Ryan.

Replacements: Andrew Redmond, Mikey McVeigh, Marco Byrne, Conal Kervick, Tom Ryan.

MALONE: Ben Gibson; Tane Hotham, Cameron McCaughey, Josh Pentland, Davy McMaster; Matty Rae, Dara Gaskin; Bailey Young, Dan Kerr, Ricky Greenwood, Zach Devine, Logan Wakefield, Jacob Edwards, Ross Todd (capt), Michael Crothers.

Replacements: Sam Green, Robbie Holmes, Patrick Fullarton-Healey, Callum Soper, Thomas Quigley.

GALWEGIANS 7 BUCCANEERS 20, Crowley Park

Scorers: Galwegians: Try: Darragh Kennedy; Con: Stephen Mannion

Buccaneers: Tries: Sam Meecham, James Kelly; Cons: Gearóid McDonald 2; Pens: Gearóid McDonald 2

HT: Galwegians 0 Buccaneers 13

GALWEGIANS: Cian Brady; Darragh Kennedy, Rob Deacy, Stephen Mannion, Oisin McKey; Calum Elwood, Andrew Sherlock; Jack Winters, Ryan Smith, Tom Gormley, Rob Holian, Brian McHugo, Liam Angermann, Dylan Keane (capt), Jarrad Butler.

Replacements: Eoin Ferry, Luke Murtagh, Rory Gavin, Albert Lindner, Paul Sharkey.

BUCCANEERS: David Colgan; Tom Shine, Orrin Burgess, Tom Cotton, Ross Murphy Sweeney; Gearóid McDonald, Abel Bouwens; Adam Cooper, Oisin Dolan, Charlie Byrne, Sam Meecham (capt), Conor Sheehan, Paddy Egan, Dan Donovan, Jack Crampton.

Replacements: Seán Glennon, James Kelly, Ryan O’Meara, Sam Tan, Harry Hughes.

UL BOHEMIAN 54 NAVAN 5, UL 4G pitch

Scorers: UL Bohemian: Tries: Darren Ferrar, Killian Dineen 2, Darragh O’Gorman, Jordan Mills 2, Liam O’Shanahan, Sam Lynch; Cons: Cian Casey 6, Darragh O’Gorman

Navan: Try: Cormac Horan

HT: UL Bohemian 26 Navan 0

UL BOHEMIAN: Darragh O’Gorman (capt); Greg Fitzgerald, Killian Dineen, Paul Clancy, Joe Johnson; Cian Casey, Evan Lacey; Kean Sheehy, Darren Ferrar, Jake Considine, Simon Staunton, Padraic Galvin, Jordan Mills, Seán Quirke, Liam Neilan.

Replacements: Sam Lynch, Jack Ryan, Mihlali Mgolodela, Zac O’Loughlin, Liam O’Shanahan.

NAVAN: Cormac Horan; Will Finegan, Ben McEntagart, Tom Gavigan, Mark Coen; Jeaic Timmons, Mark Farrell; Shane O’Connor, Fionn Craik, Gary Faulkner, Saul Nicholson, Karolis Navickas, Michael Brady, Johnny McKeown, Conor Farrell (capt).

Replacements: Liam Carroll, Jordan Finney, Andrew Beggy, Luke Dolan, Harry Devlin.

SLIGO 39 SKERRIES 7, Sligo Grammar School

Scorers: Sligo: Tries: Euan Brown, Ciarán Cassidy, Matthew Earley 2, Shane O’Hehir; Cons: Cillian O’Neill 3, Euan Brown; Pens: Cillian O’Neill 2

Skerries: Try: Cal Marrey; Con: Jack Litchfield

HT: Sligo 13 Skerries 7

SLIGO: Euan Brown; Finn Young, Conor Creavan, Cameron Griffith, Mark McGlynn; Cillian O’Neill, Aorelian Durkin; Luke Timms, Shane O’Hehir (capt), Kuba Wojtkowicz, Ciarán Cummins, Ciarán Cassidy, Eoin Ryan, James O’Hehir, Ben Hynes.

Replacements: Matthew Earley, Arek Czeck, Evin Ballantine, Facundo Dellemea, Andrew Ward.

SKERRIES: Kevin McGrath; Rob McKey, Tom Grehan, Mikey Sherlock, David Goodman; Jack Litchfield, John Healy; Trevor Scuffil, Cal Marrey, Johnny Sherwin, Rossa Gilbride, Sam Deering, Robbie Gallagher, Darragh McEneaney, Peter O’Neill (capt).

Replacements: Griffin Carrick, Oisin McNamara, James Brennan, Taidgh Keane Boylan, Paul O’Loghlen.

DIVISION 2C:

BALLYCLARE 29 CLONMEL 32, the Cloughan

Scorers: Ballyclare: Not submitted by club

Clonmel: Tries: Keith Melbourne 2, Davy Coyne, Freddie Davies; Cons: Joey O’Connor 3; Pens: Joey O’Connor 2

HT: Ballyclare 5 Clonmel 19

BALLYCLARE: Jonny Holmes; Zachary Scarlett, Josh Cowan, Jack Gamble (capt), Peter Gillespie; Joel McBride, Ross Patterson; Ryan McNeill, Matthew Coulter, Adam Barron, Grant Bartley, Josh Young, Aaron Playfair, Jack Milton, Luke Mcllwrath.

Replacements: Daniel Hull, David McCleary, Dave Gillespie, Ross Johnston, Isaac Shiels.

CLONMEL: Jack Walsh; Jayden Mullery, ⁠Michael Connellan, Henry Buttimer (capt), Freddie Davies; Joey O’Connor, Tom Ross; Davy Coyne, Brandon Delicato, Jason Monua, Diarmuid Brannock, Keith Melbourne, Gerrit Huisamen, Mongeni Masuka, Andrew Daly.

Replacements: Liam Ryan, Seán Wall, Zac Cahalan, Brian O’Dea, Drew Musa.

BECTIVE RANGERS 30 THOMOND 12, Energia Park

Scorers: Bective Rangers: Tries: Chris Hennessy, Matthew Gilsenan 2, Scott Barron, Oisin McCloskey; Con: Matthew Gilsenan; Pen: Matthew Gilsenan

Thomond: Tries: Jake Connolly, Jason Kiely; Con: Evan Cusack

HT: Bective Rangers 22 Thomond 7

BECTIVE RANGERS: Tim Carroll; Chris Rolland, Tom McCarthy, Bobby Holland, Charlie O’Reilly; Matthew Gilsenan (capt), Connor Halpenny; Rory Mulvihill, Scott Barron, Chris Hennessy, Mark O’Brien, Gavin Kelly, Tiarnan McCloskey, Chris Poole, James Gallagher.

Replacements: Conor Kelly, Scott O’Keeffe, Oisin McCloskey, David Moran, Conor Murphy.

THOMOND: Luke Costello; Jason Kiely, Jake Connolly, Luke Fitzgerald, Sam Birrane; Evan Cusack, Aaron Rice; Rian Burke, Colin Slater, John Walsh, Tom Goggin, Joe Costello, Riann O’Dwyer, Kealan McMahon (capt), Shane Kelly.

Replacements: Suliano Mainavolau, Seán Rice, Josh Tunney-Ware, Morgan Bateman, Eoghain Sherlock.

BRUFF 14 MIDLETON 26, Kilballyowen Park

Scorers: Bruff: Tries: Clem McAuliffe, Penalty try; Cons: Paul Collins, Pen try con

Midleton: Tries: Idris Rqibi, Aaron Leahy, Jack Colbert, Andrew Beyrooti; Cons: Seamus Lyne 3

HT: Bruff 0 Midleton 26

BRUFF: John Bateman; Clem McAuliffe, Jesse Bowring, Andrew O’Byrne, Patricio Neheun; Paul Collins, Cathal Garvey; Darragh O’Brien, Wiktor Wilczuk, Fionn Flanagan, Aidan Carroll, Brendan Gleeson, Mike Frawley, Mark Kennedy, Cillian Rea (capt).

Replacements: Kieran O’Dwyer, Darragh Browne, Declan Moriarty, Tom O’Dwyer, Hugh Clogan.

MIDLETON: Jack Colbert; Alejandro Martinez Jimenez, Aaron Leahy, Ted Coleman, Darragh Daly; Seamus Lyne, Kyle Read; Mark Corby, JB du Toit, Steve Monaghan, Andrew Beyrooti, Denis Broderick, Flor McCarthy, Lee McSherry, Idris Rqibi (capt).

Replacements: Ryan Lehane, Seán Busteed, Rob Casey, Conor McCarthy, James Fitzgerald.

DOLPHIN 31 BELFAST HARLEQUINS 14, Virgin Media Park

Scorers: Dolphin: Tries: Brian O’Mahony, Darragh Buckley, Max Abbott 3; Cons: Hunter Yarrall 3

Belfast Harlequins: Not submitted by club

HT: Dolphin 26 Belfast Harlequins 7

DOLPHIN: Hunter Yarrall; Sam Boyle, Scott Sexton, Craig O’Connell (capt), Darragh Buckley; Cameron O’Shaughnessy, Ryan Foley; Finn Cowhig, Max Abbott, Dalton O’Shaughnessy, Brian O’Mahony, James Vaughan, Eoin Sheehan, Conor Drummey, Richie Heaslip.

Replacements: Phil Elwood, Dave Byrne, Dave O’Mahony, Liam Ormond, Daryl Foley.

BELFAST HARLEQUINS: Oliver Topping; Callum Doherty, Mark Glover, Ben Power, David Armstrong; Thomas Armstrong, Johnny McCracken; Cameron Hillis, Steven Weir (capt), Roland Marki, Harry Palmer, Ollie McCauley, Joel Dundas, Eddie Gorrod, Nathaniel Peters.

Replacements: Stephen Hunter, Ben Porter, Aidan Kelleher, Christian Bennison, Alex Armstrong.

MALAHIDE 31 MONKSTOWN 25, Estuary Road

Scorers: Malahide: Tries: James McKeown 2, Michael Tyrrell, Oisin Power, Darragh Whyte; Cons: David O’Halloran 3

Monkstown: Not submitted by club

HT: Malahide 17 Monkstown 10

MALAHIDE: James McKeown; Dan Hayes, Matt Faulkner, David O’Halloran, Shane Rodgers; Michael Hanley, Conrad Daly; Michael Tyrrell, Lee Byrne, Timmy O’Connor, Marc Kelly (capt), Seán Cronin, Oisin Power, Conor Barrett, Sam Lindeman.

Replacements: Joey Boland, James Hurley, Darragh Whyte, David Feenan, Billy Stanbridge.

MONKSTOWN: Tom Griffin; Conor Lohan, Saul O’Carroll, Matt Stapleton, Cian O’Donoghue; Fraser Wright, Tristan Brady (capt); Rico Webster, Rob Wynne, Michael Ashdown, Ruadhn McDonnell, Luke Kelly, Dave Cave, Seán Glynn, Stephen McVeigh.

Replacements: Jack Deegan, Tony McGinnis, Conor Hurley, Andrew O’Leary, Oisin Brady.

