#EnergiaAIL Women’s Division: Round 12 Results Round-Up
Ennis went toe-to-toe with Blackrock College before the Dubliners pulled clear in the second half, while round 12 of the Energia All-Ireland League Women’s Division also saw the returning Nicole Fowley steer Galwegians to a fine comeback victory over Old Belvedere.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 12:
Saturday, January 24 –
ENNIS 12 BLACKROCK COLLEGE 38, Drumbiggle Road
Scorers: Ennis: Tries: Annie Lynch, Orna Moynihan; Con: Megan O’Connor
Blackrock College: Tries: Hannah O’Connor 2, Sarah Farley, Sam Brackett, Penalty try, Andi Murphy; Cons: Hannah O’Connor 3, Pen try con
HT: Ennis 12 Blackrock College 12
ENNIS: Orna Moynihan; Patricia Coote, Saskia Conway Morrissey, Saher Hamdan, Emma Byrne; Adriana Mendoza, Megan O’Connor; Alana Foudy, Annie Lynch, Meadbh O’Driscoll, Laura Cooney, Aoibheann Hahessy, Micaela Glynn (capt), Aisling Heapes, Caoilfhionn Conway Morrissey.
Replacements: Ciara Coughlan, Emily Anglim, Saoirse Reidy, Rhona O’Dea, Róisín Dillon, Amy Flavin, Niamh McManus.
BLACKROCK COLLEGE: Trinity Todd; Andi Murphy, Cara Martin, Catherine Martin, Sarah Farley; Lauren Farrell McCabe, Sophie Balay-Chawke; Ava Fannin, Sam Brackett, Megan Brodie, Hannah O’Connor (capt), Nikki Gibson, Aoife Moore, Carrie O’Keeffe, Regan Casey.
Replacements: Ella Greene, Molly Fitzpatrick, Ciara Scanlan, Sarah Moody, Lisa Mullen, Giselle O’Donoghue, Jill O’Toole.
OLD BELVEDERE 10 GALWEGIANS 15, Energia Park back pitch
Scorers: Old Belvedere: Try: Hannah Wilson; Con: Ellie O’Sullivan Sexton; Pen: Ellie O’Sullivan Sexton
Galwegians: Tries: Megan Connolly, Gemma Faulkner; Con: Nicole Fowley; Pen: Nicole Fowley
HT: Old Belvedere 10 Galwegians 3
OLD BELVEDERE: Emma Tilly; Leah Nealon, Emma Kelly, Brooke Gilroy, Laura Carty; Hazel Simmons, Ellie O’Sullivan Sexton; Hannah Wilson, Kara Mulcahy, Eilis Doyle, Grace Tutty, Laura Sampson, Zara Martin, Emily Byrne, Éadaoin Murtagh (capt).
Replacements: Shana Murphy, Alisha Flynn, Matilda Murray, Amy Bond, Juliet Condron, Jessica Sutton.
GALWEGIANS: Sophie Cullen; Kila Curran Coleman, Gemma Faulkner, Jemma Lees, Orla Dixon; Nicole Fowley, Megan Connolly; Laura Scuffil, Elizabeth McNicholas, Ellen Connolly (capt), Orla Fenton, Dearbhla Canty, Grace Browne Moran, Stacy Hanley, Sarah McCormick.
Replacements: Claudia Arranz, Máire Beth Kirby, Mollie Starr, Dolores Hughes, Aisling Whyte, Anna Taylor, Sinéad O’Brien.
RAILWAY UNION 73 COOKE 0, Aviva Stadium back pitch, Lansdowne FC
Scorers: Railway Union: Tries: Leah Tarpey, Heidi Lyons 2, Hannah Johnston 2, Méabh Keegan, Rhiann Heery, Emily Gavin 2, Emma Fabby, Caitlin Kelly 3; Cons: Heidi Lyons 4
Cooke: –
HT: Railway Union 44 Cooke 0
RAILWAY UNION: Leah Tarpey; Sarah O’Donnell, Niamh Byrne (capt), Heidi Lyons, Rhiann Heery; Nikki Caughey, Hannah Scanlan; Méabh Keegan, Emily Gavin, Megan Collis, Keelin Brady, Aoife McDermott, Mira Broeks, Hannah Johnston, Emma Fabby.
Replacements: Caoimhe O’Sullivan Roche, Evelyn Donnelly, Fiona Scally, Miyu Kojima, Chloé Ponthus, Caitlin Kelly, Sarah Munnelly.
COOKE: Molly Boyd; Elise McDermott, Paige Smyth, Teah Morton, Codie McCloskey; Amanda Morton, Georgia Boyce; Shola Iluyemi, Bronach Cassidy, Ilse van Staden, Izzy Harris, Sorcha Mac Laimhin, Laura Scott, Katie Gilmour, Megan Simpson (capt).
Replacements: Angelique Corry, Alanagh van Staden, Emily Kingston, Emily Martin.
UL BOHEMIAN 41 WICKLOW 7, UL 4G pitch
Scorers: UL Bohemian: Tries: Mary Maher, Lily Brady, Chloe Pearse, Ciara O’Dwyer, Claire Bennett, Maddy Kushner 2; Cons: Éabha Nic Dhonnacha 3
Wicklow: Try: Faye O’Neill; Con: Beth Roberts
HT: UL Bohemian 22 Wicklow 7
UL BOHEMIAN: Clara Barrett; Becca Bradshaw, Éabha Nic Dhonnacha, Stephanie Nunan, Aisling Stock; Rachel Allen, Abbie Salter-Townshend; Ciara O’Dwyer, Lily Brady, Ciara McLoughlin, Mary Maher, Claire Bennett, Clodagh O’Halloran, Anaïs Jubin, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Marea Walshe-Heke, Fiona Reidy, Niamh Brodie, Maddy Kushner, Abaigael Connon, Holly O’Dwyer, Sinéad Hogg.
WICKLOW: Naoise O’Reilly; Clara Dunne, Jamie Church, Robyn Johnston, Faye O’Neill; Beth Roberts, Erin McConnell; Dannii Masters, Eimear Douglas (co-capt), Joanne Smith, Usha Daly O’Toole, Laura Newsome, Ciara O’Leary, Róisín Ridge, Nicola Schmidt.
Replacements: Sarah Fitzpatrick, Faye Bolger, Emily Roberts, Rebecca Brennan, Rachel Griffey (co-capt), Sophie Murphy.
BALLINCOLLIG 19 TULLOW 5, Fethard Town Park 4G pitch
Scorers: Ballincollig: Tries: Emma Connolly, Vivienne O’Donovan, Awatere McLean-Wanoa; Cons: Emma Connolly 2
Tullow: Try: Chloe Farrell
HT: Ballincollig 5 Tullow 0
BALLINCOLLIG: Kate O’Sullivan; Niamh Crotty, Brighid Twohig, Alison Kelly, Awatere McLean-Wanoa; Emma Connolly, Kelly Griffin; Ciara Fleming, Aoife Fleming, Megan O’Callaghan, Caolainn Healy, Sinéad O’Donnell, Alex Good, Clodagh O’Dowd, Aoife Madigan (capt).
Replacements: Olivia Hay Mulvihill, Charlotte O’Neill, Gillian Coombes, Rachel Naughton, Fia Whelan, Anna Kavanagh, Vivienne O’Donovan.
TULLOW: Sara Rennick; Leanne Savage, Chloe Farrell, Alex O’Brien, Emma Carroll; Hilary Fitzgerald, Siobhán Kennedy; Grace Kelly (capt), Katie Ann O’Neill, Gabby Cuddy, Angela Viciano, Orla Hanlon, Leah Browne, Emma Byrne, Lana Brennan.
Replacements: Joanna Mahon, Jess Nolan, Courtney Kelly, Nicola Kilcoyne, Lauryn Faulkner, Alannah O’Donovan, Lisa O’Toole.
