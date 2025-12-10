Mary’s Marksman O’Gara Closing In On 100 Points

O’Gara continues to set the scoring standard, sitting on 96 points after eight rounds. St. Mary’s are top of the table on points difference, from defending champions Contarf, ahead of Saturday’s match against third-placed Lansdowne.

There were some high-scoring performances last weekend, beginning with the Friday Night Lights clash between Lansdowne and UCD. Goal-kickers James Tarrant and Paddy Clancy finished with 13 points each, taking their tallies for the season to 46 and 51 respectively.

Old Belvedere out-half David Wilkinson (54 points) and Clontarf’s Conor Kelly (62) complete the current top three of leading points scorers, behind front runner O’Gara.

Kelly and his Clontarf team-mates are preparing to host Ballynahinch on Saturday (kick-off 4pm), with the Castle Avenue game, which is live on irishrugby+, doubling up as the Energia Bateman Cup final.

Young Munster notably got the better of Terenure College at Lakelands Park in round 8, with the division’s top try scorer, Hubert Gilvarry, running in his ninth score of the campaign in the 29-19 victory.

Munster winger Shay McCarthy (pictured below) also weighed in with a smartly-finished brace for Ger Slattery’s men. The recently-turned 23-year-old has moved onto seven tries for the season, level with Clontarf captain Dylan Donnellan.

Jack Kelleher continues to be Mr Consistent for Cork Constitution, joining the likes of UCD’s Daniel Hurley on six tries. Munster’s Danny Sheahan is up to five tries, and Con flanker Peter Hyland and Terenure’s Aran Egan are now part of the group of players on four each.

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISION 1A – TOP SCORERS AFTER ROUND 8:

POINTS –

96 – Mick O’Gara (St. Mary’s College)

62 – Conor Kelly (Clontarf)

54 – David Wilkinson (Old Belvedere)

51 – Paddy Clancy (UCD)

46 – James Tarrant (Lansdowne)

45 – Hubert Gilvarry (Young Munster)

36 – Conor McMahon (Nenagh Ormond)

35 – Dylan Donnellan (Clontarf), Caspar Gabriel (Terenure College), Shay McCarthy (Young Munster)

33 – Shane O’Leary (Young Munster), Charlie Tector (Lansdowne)

32 – Dylan Hicks (Cork Constitution)

31 – Conor Rankin (Ballynahinch)

30 – Aran Egan (Terenure College), Ethan Graham (Ballynahinch), Daniel Hurley (UCD), Jack Kelleher (Cork Constitution), Dan Martin (Terenure College)

28 – Chris Cosgrave (Terenure College)

26 – Aidan Moynihan (Cork Constitution)

25 – Andy Marks (Lansdowne), Danny Sheahan (Cork Constitution), Bobby Sheehan (Lansdowne)

20 – Peter Hyland (Cork Constitution), Bradley Luney (Ballynahinch), Duinn Maguire (UCD), Aaron O’Sullivan (St. Mary’s College), Aaron Sexton (Ballynahinch)

17 – Paul Kerr (Ballynahinch)

16 – Kelvin Langan (Young Munster)

15 – Angus Blackmore (Nenagh Ormond), Myles Carey (St. Mary’s College), Rob Gilsenan (St. Mary’s College), Todd Lawlor (Lansdowne), Tom McAllister (Ballynahinch), Oisin McCormack (Terenure College), Hugo McLaughlin (Lansdowne), Liam McMahon (Young Munster), Ryan McMahon (Old Belvedere), Charlie Molony (UCD), Evan Moynihan (UCD), Charlie O’Doherty (Nenagh Ormond), Alex O’Grady (Clontarf), Ruairi Shields (St. Mary’s College), Hardus van Eeden (Lansdowne), Ronan Watters (St. Mary’s College)

13 – Julian Leszczynski (Terenure College)

12 – Stephen Madigan (Lansdowne)

10 – Declan Adamson (Clontarf), Arthur Ashmore (Terenure College), Dan Barron (UCD), Jayden Beckett (Old Belvedere), Ben Blaney (Terenure College), Matthew Booth (Ballynahinch), Matthew Bowen (Cork Constitution), Orin Burke (Young Munster), Ruairi Clarke (Lansdowne), Griffin Culver (Terenure College), Calum Dowling (Old Belvedere), Fionn Gilbert (Clontarf), Jack Keating (Old Belvedere), Lucas Maguire (UCD), Peter Maher (Clontarf), Jack Matthews (Lansdowne), Greg McGrath (Lansdowne), Luke McLaughlin (Old Belvedere), Ross O’Neill (Lansdowne), Sam Owens (Clontarf), Leandro Ramirez (St. Mary’s College), Max Russell (Terenure College), Andre Ryan (Old Belvedere), Eoghan Smyth (Cork Constitution)

9 – Morgan Meredith (Old Belvedere)

7 – Mark Best (Ballynahinch)

6 – Daragh Gilbourne (UCD), Daragh O’Dwyer (Old Belvedere)

5 – Craig Adams (Terenure College), Paul Allen (Young Munster), Cian Barry (Cork Constitution), Richie Bergin (St. Mary’s College), Tadhg Bird (Clontarf), Harrison Brewer (Terenure College), Ben Brownlee (UCD), Mark Canniffe (UCD), Joe Coffey (Nenagh Ormond), Willie Coffey (Nenagh Ormond), Jordan Coghlan (Clontarf), Aaron Coleman (Clontarf), Derek Corcoran (Nenagh Ormond), Pierce Crowe (Ballynahinch), Sam Cusack (Nenagh Ormond), Conor Dean (St. Mary’s College), John Devine (Terenure College), Max Doyle (UCD), Sean Duffy (Cork Constitution), Connor Fahy (Clontarf), Bailey Faloon (Young Munster), Christian Foley (Young Munster), Sean Galvin (Lansdowne), Chris Gibson (Ballynahinch), Fionn Higgins (Nenagh Ormond), Gerry Hill (Old Belvedere), Stephen Kennedy (St. Mary’s College), James Kenny (Lansdowne), Daniel Leane (St. Mary’s College), Justin Leonard (Old Belvedere), Mick McCormack (St. Mary’s College), Luke McCready (Young Munster), Will McDonald (Old Belvedere), Adam McEvoy (St. Mary’s College), John McKee (Terenure College), Claytan Milligan (Ballynahinch), George Morris (Lansdowne), Dylan Murphy (Nenagh Ormond), Jack Nelson Murray (St. Mary’s College), Sean O’Brien (Nenagh Ormond), John O’Flaherty (Nenagh Ormond), Joe O’Leary (Cork Constitution), Andrew O’Mahony (UCD), Mikey O’Reilly (UCD), Oran O’Reilly (Young Munster), Tom O’Reilly (St. Mary’s College), Harry O’Riordan (Lansdowne), Hugh O’Sullivan (Old Belvedere), Conor O’Tighearnaigh (UCD), Thomas Quinn (UCD), Ethan Reilly (Terenure College), Tom Roche (Lansdowne), Jon Rodgers (Ballynahinch), Arron Roulston (Young Munster), David Ryan (Clontarf), Pa Ryan (Terenure College), Stephen Ryan (Clontarf), Billy Scannell (Cork Constitution), Patrick Scully (Nenagh Ormond), Alan Spicer (Clontarf), Alex Usanov (Clontarf), Bryn Ward (Ballynahinch), Sam Warwick (Ballynahinch), Jim White (UCD), Joe White (Old Belvedere)

4 – Darragh French (Cork Constitution)

3 – George Coomber (Cork Constitution)

2 – Aaron O’Neill (St. Mary’s College)

TRIES –

9 – Hubert Gilvarry (Young Munster)

7 – Dylan Donnellan (Clontarf), Shay McCarthy (Young Munster)

6 – Ethan Graham (Ballynahinch), Daniel Hurley (UCD), Jack Kelleher (Cork Constitution), Dan Martin (Terenure College)

5 – Andy Marks (Lansdowne), Danny Sheahan (Cork Constitution), Bobby Sheehan (Lansdowne)

4 – Chris Cosgrave (Terenure College), Aran Egan (Terenure College), Peter Hyland (Cork Constitution), Bradley Luney (Ballynahinch), Duinn Maguire (UCD), Aaron O’Sullivan (St. Mary’s College), Aaron Sexton (Ballynahinch)

3 – Angus Blackmore (Nenagh Ormond), Myles Carey (St. Mary’s College), Rob Gilsenan (St. Mary’s College), Todd Lawlor (Lansdowne), Tom McAllister (Ballynahinch), Oisin McCormack (Terenure College), Hugo McLaughlin (Lansdowne), Liam McMahon (Young Munster), Ryan McMahon (Old Belvedere), Charlie Molony (UCD), Evan Moynihan (UCD), Mick O’Gara (St. Mary’s College), Alex O’Grady (Clontarf), Ruairi Shields (St. Mary’s College), Hardus van Eeden (Lansdowne), Ronan Watters (St. Mary’s College)

2 – Declan Adamson (Clontarf), Arthur Ashmore (Terenure College), Dan Barron (UCD), Jayden Beckett (Old Belvedere), Ben Blaney (Terenure College), Matthew Booth (Ballynahinch), Matthew Bowen (Cork Constitution), Orin Burke (Young Munster), Ruairi Clarke (Lansdowne), Griffin Culver (Terenure College), Calum Dowling (Old Belvedere), Fionn Gilbert (Clontarf), Jack Keating (Old Belvedere), Lucas Maguire (UCD), Peter Maher (Clontarf), Jack Matthews (Lansdowne), Greg McGrath (Lansdowne), Luke McLaughlin (Old Belvedere), Aidan Moynihan (Cork Constitution), Ross O’Neill (Lansdowne), Sam Owens (Clontarf), Leandro Ramirez (St. Mary’s College), Max Russell (Terenure College), Andre Ryan (Old Belvedere), Eoghan Smyth (Cork Constitution)

1 – Craig Adams (Terenure College), Paul Allen (Young Munster), Cian Barry (Cork Constitution), Richie Bergin (St. Mary’s College), Mark Best (Ballynahinch), Tadhg Bird (Clontarf), Harrison Brewer (Terenure College), Ben Brownlee (UCD), Mark Canniffe (UCD), Joe Coffey (Nenagh Ormond), Willie Coffey (Nenagh Ormond), Jordan Coghlan (Clontarf), Aaron Coleman (Clontarf), Derek Corcoran (Nenagh Ormond), Pierce Crowe (Ballynahinch), Sam Cusack (Nenagh Ormond), Conor Dean (St. Mary’s College), John Devine (Terenure College), Max Doyle (UCD), Sean Duffy (Cork Constitution), Connor Fahy (Clontarf), Bailey Faloon (Young Munster), Christian Foley (Young Munster), Caspar Gabriel (Terenure College), Sean Galvin (Lansdowne), Chris Gibson (Ballynahinch), Dylan Hicks (Cork Constitution), Fionn Higgins (Nenagh Ormond), Gerry Hill (Old Belvedere), Conor Kelly (Clontarf), Stephen Kennedy (St. Mary’s College), James Kenny (Lansdowne), Paul Kerr (Ballynahinch), Daniel Leane (St. Mary’s College), Justin Leonard (Old Belvedere), Mick McCormack (St. Mary’s College), Luke McCready (Young Munster), Will McDonald (Old Belvedere), Adam McEvoy (St. Mary’s College), John McKee (Terenure College), Conor McMahon (Nenagh Ormond), Morgan Meredith (Old Belvedere), Claytan Milligan (Ballynahinch), George Morris (Lansdowne), Dylan Murphy (Nenagh Ormond), Jack Nelson Murray (St. Mary’s College), Sean O’Brien (Nenagh Ormond), Charlie O’Doherty (Nenagh Ormond), John O’Flaherty (Nenagh Ormond), Joe O’Leary (Cork Constitution), Shane O’Leary (Young Munster), Andrew O’Mahony (UCD), Mikey O’Reilly (UCD), Oran O’Reilly (Young Munster), Tom O’Reilly (St. Mary’s College), Harry O’Riordan (Lansdowne), Hugh O’Sullivan (Old Belvedere), Conor O’Tighearnaigh (UCD), Thomas Quinn (UCD), Ethan Reilly (Terenure College), Tom Roche (Lansdowne), Jon Rodgers (Ballynahinch), Arron Roulston (Young Munster), David Ryan (Clontarf), Pa Ryan (Terenure College), Stephen Ryan (Clontarf), Billy Scannell (Cork Constitution), Patrick Scully (Nenagh Ormond), Alan Spicer (Clontarf), Charlie Tector (Lansdowne), Alex Usanov (Clontarf), Bryn Ward (Ballynahinch), Sam Warwick (Ballynahinch), Jim White (UCD), Joe White (Old Belvedere)

