#EnergiaAIL Women’s Division: Round 4 Results Round-Up
Unbeaten leaders Galwegians, and last season’s top four finishers, all produced big wins in the Energia All-Ireland League Women’s Division. Claire Boles returned from Rugby World Cup duty with four tries in Railway Union’s first victory of the new season.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 4:
Saturday, October 25 –
ENNIS 0 UL BOHEMIAN 77, Drumbiggle Road
Scorers: Ennis: –
UL Bohemian: Tries: Clodagh O’Halloran, Éabha Nic Dhonnacha 3, Caitríona Finn, Aoife Corey, Beth Buttimer, Alana McInerney 4, Kate Flannery, Louise Carter; Cons: Caitríona Finn 6
HT: Ennis 0 UL Bohemian 41
ENNIS: Patricia Coote, Emma Keane, Saskia Morrissey, Saher Hamdan, Aoibhin Donnelly, Lyndsay Clarke, Emily Murphy, Annie Lynch, Aisling Heapes, Ciara Coughlan, Aoibheann Hahessy, Laura Cooney, Sally Kelly, Micaela Glynn (capt), Caoilfhionn Morrissey.
Replacements: Eileen Keane, Amy Flavin, Caoilinn Cahill, Ruth Ferguson, Niamh McManus, Clodagh McMahon, Aoibhinn O’Loughlin.
UL BOHEMIAN: Aoife Corey, Lucia Linn, Eabha Nic Dhonnacha, Catriona Finn, Alana McInerney, Kate Flannery, Abaigael Connon, Ciara McLoughlin, Beth Buttimer, Eilis Cahill, Aoibhe O’Flynn, Clodagh O’Halloran, Lily Brady, Ava O’Malley, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Saoirse Crowe, Grainne Burke, Anais Jubin, Louise Carter, Rebecca Bradshaw, Abbie Salter-Townshend, Nina Mathastein.
COOKE 0 GALWEGIANS 43, Shaw’s Bridge
Scorers: Cooke: –
Galwegians: Tries: Jemma Lees, Síofra Hession 2, Dolores Hughes, Mollie Starr, Gemma Faulkner, Jemima Adams Verling; Cons: Síofra Hession 4
HT: Cooke 0 Galwegians 38
COOKE: Molly Boyd, Elise McDermott, Codie McCloskey, Teah Morton, Katie Gilmour, Amanda Morton, Hannah Downey, Grace Simati, Emilee Jalosuo, Sophie Barrett, Shola Iluyemi, Sorcha Mac Laimhin, Emily Martin, Bronach Cassidy, Megan Simpson (capt).
Replacements: Angelique Corry, Alanagh Van Staden, Lauren Patton.
GALWEGIANS: Gemma Faulkner, Saoirse Lawley, Sophie Cullen, Jemma Lees, Emily Foley, Siofra Hession, Grainne Moran, Ella Burns, Elizabeth McNicholas, Ellen Connolly (capt), Orla Fenton, Grace Browne Moran, Dolores Hughes, Mollie Starr, Jemima Adams Verling.
Replacements: Laura Scuffil, Jessica Loftus, Dearbhla Canty, Eve Tarpey, Aisling Whyte, Anna Taylor, Sinead O’Brien.
BLACKROCK COLLEGE 60 BALLINCOLLIG 14, Stradbrook
Scorers: Blackrock College: Tries: Maeve Óg O’Leary 2, Maggie Boylan 3, Abby Moyles, Méabh Deely 2, 2 Penalty tries; Cons: Abby Moyles 3, 2 Pen try cons
Ballincollig: Tries: Eve Prendergast, Grace Kingston; Cons: Fia Whelan 2
HT: Blackrock College 22 Ballincollig 7
BLACKROCK COLLEGE: Meabh Deely, Megan Burns, Trinity Todd, Ella Durkan, Maggie Boylan, Abby Moyles, Sophie Balay-Chawke, Aoife Moore, Niamh Tester, Megan Brodie, Kate Jordan, Hannah O’Connor (capt), Carrie O’Keeffe, Regan Casey, Maeve Og O’Leary.
Replacements: Ann-Marie Rooney, Katie O’Driscoll, Ava Fannin, Nikki Gibson, Ciara Scanlan, Megan Thornton, Jillian O’Toole.
BALLINCOLLIG: Kate O’Sullivan, Grace Kingston, Brighid Twohig, Alison Kelly, Vicki Good, Fia Whelan, Eve Prendergast, Ciara Fleming, Aoife Fleming, Lily Morris, Anna Kavanagh (capt), Amelia Green, Olivia Hay Mulvihill, Alex Good, Orlaith Morrissy.
Replacements: Sinead O’Donnell, Megan O’Callaghan, Rachel Naughton.
OLD BELVEDERE 34 WICKLOW 13, Ollie Campbell Park
Scorers: Old Belvedere: Tries: Robyn O’Connor 2, Ivana Kiripati, Katie Whelan, Sinead Farrell; Cons: Ellie O’Sullivan Sexton 3; Pen: Ellie O’Sullivan Sexton
Wicklow: Try: Roisin Stone; Con: Beth Roberts; Pens: Beth Roberts 2
HT: Old Belvedere 22 Wicklow 10
OLD BELVEDERE: Amy Larn, Hannah Clarke, Katie Corrigan, Robyn O’Connor, Katie Whelan, Ellen Jane O’Sullivan Sexton, Jade Gaffney, Hannah Wilson, Shana Murphy, Alisha Flynn, Orlaith McAuliffe, Zara Martin, Eadaoin Murtagh, Lesley Ring (capt), Ivana Kiripati.
Replacements: Sinead Farrell, Julia O’Connor, Hannah Rapley, Áine Rutley, Laura Sampson, Kate Ballance, Brooke Gilroy.
WICKLOW: Jamie Church, Roisin Stone, Victoria Elmes Kinlan, Robyn Johnston, Faye O’Neill, Beth Roberts, Erin McConnell, Caoimhe Molloy, Lorraine Voorbach, Eimear Douglas (capt), Caitlin Griffey, Laura Newsome, Ciara O’Leary, Ciara Short, Usha Daly O’Toole.
Replacements: Dannii Masters, Faye Bolger, Rebecca Brennan, Sophie Murphy, Sophie Richardson, Laura Griffin, Nicole Fogarty.
RAILWAY UNION 99 TULLOW 7, Park Avenue
Scorers: Railway Union: Tries: Chloe Ponthus 3, Heidi Lyons 2, Claire Boles 4, Mira Broeks, Emily Gavin, Sarah Munnelly 3, Ailsa Hughes, Ava Usanova, Hannah Scanlan; Cons: Hannah Scanlan 7
Tullow: Try: Orla Hanlon; Con: Hilary Fitzgerald
HT: Railway Union 60 Tullow 0
RAILWAY UNION: Chloe Pontus, Laura Sheehan, Niamh Byrne (capt), Heidi Lyons, Sarah Munnelly, Hannah Scanlan, Ailsa Hughes, Meabh Keegan, Emily Gavin, Megan Collis, Keelin Brady, Grace Jackson, Hannah Johnston, Mira Broeks, Claire Boles.
Replacements: Emer Meagher, Alanna Fusciardi Wallace, Evelyn Donnelly, Miriam Vega, Leah Tarpey, Ava Usanova, Nikki Caughey.
TULLOW: Leanne Savage, Destiny Moses, Emma Carroll, Catherine Dempsey, Molly O’Gorman, Hilary Fitzgerald, Lana Brennan (capt), Nicola Kilcoyne, Katie Ann O’Neill, Gabby Cuddy, Lauryn Faulkner, Alannah O’Donovan, Orla Hanlon, Leah Browne, Alex O’Brien.
Replacements: Anna O’Neill, Jess Nolan, Diana Kabi, Emma Byrne.
