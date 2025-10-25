#EnergiaAIL Men’s Divisions: Round 4 Results Round-Up
There were four away wins in Energia All-Ireland League Men’s Division 1A, including a well-judged victory for Ballynahinch at Cork Constitution. In Division 1B, Ulster’s John Andrew scored a hat-trick of tries as Instonians toppled leaders Old Wesley.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 4:
Saturday, October 25 –
DIVISION 1A:
CORK CONSTITUTION 12 BALLYNAHINCH 25, Temple Hill
Scorers: Cork Constitution: Tries: Peter Hyland, Jack Kelleher; Con: Darragh French
Ballynahinch: Tries: Aaron Sexton, Chris Gibson, Paul Kerr; Cons: Conor Rankin 2; Pens: Conor Rankin 2
HT: Cork Constitution 7 Ballynahinch 20
CORK CONSTITUTION: George Coomber; Sean Condon, Rob Hedderman, Dylan Hicks, Joe O’Leary; Darragh French, Adam Maher; Mark Donnelly, Danny Sheahan, Luke Masters, Jack Kelleher, Cian Barry, Jacob Sheahan, Peter Hyland, David Hyland (capt).
Replacements: Billy Scannell, David Good, Julien Royer, Mark Skelly, Ronan Byrd, Matthew Bowen.
BALLYNAHINCH: Conor Rankin; Aaron Sexton, Matthew Booth, Mark Best, Ethan Graham; Paul Kerr, Chris Gibson; Matthew Burke, Claytan Milligan (capt), Tom McAllister, Declan Horrox, Ryan Connolly, Zack McCall, Peter Heasley, Bradley Luney.
Replacements: Josh Hanlon, John Dickson, Stephen Campbell, Kyle Gill, Ruairi Meharg, Adam Bennett.
OLD BELVEDERE 12 CLONTARF 34, Ollie Campbell Park
Scorers: Old Belvedere: Tries: Ryan McMahon, Luke McLaughlin; Con: David Wilkinson
Clontarf: Tries: Dylan Donnellan, Connor Fahy, Tadhg Bird, Alex O’Grady, Peter Maher; Cons: Conor Kelly 3; Pen: Conor Kelly
HT: Old Belvedere 12 Clontarf 15
OLD BELVEDERE: Morgan Meredith; Andre Ryan, Jayden Beckett, Justin Leonard, Joe White; David Wilkinson, Chris O’Connor; Hugh Flood, Calum Dowling (capt), Ryan McMahon, Fionn McWey, Eddie Rees, Paddy Dowling, Ronán O’Sullivan, Will McDonald.
Replacements: Luke McLaughlin, Hugo O’Malley, Tom Connolly, Tom Mulcair, Daragh O’Dwyer, Bryan Mollen.
CLONTARF: Dylan O’Grady; Alex O’Grady, Connor Fahy, Tadhg Bird, Peter Maher; Conor Kelly, Sam Owens; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Ben Griffin, Fionn Gilbert, Jim Peters, Paul Deeny, Aaron Coleman, Jordan Coghlan.
Replacements: Declan Adamson, Charlie Ward, Luke Brady, Michael Moloney, Alex Tilly, John Cadogan.
TERENURE COLLEGE 40 NENAGH ORMOND 12, Lakelands Park
Scorers: Terenure College: Tries: Dan Martin 2, Griffin Culver, Max Russell, Arthur Ashmore, Oisin McCormack; Cons: Aran Egan 5
Nenagh Ormond: Tries: Joe Coffey, Conor McMahon; Con: Conor McMahon
HT: Terenure College 14 Nenagh Ormond 12
TERENURE COLLEGE: Adam La Grue; Dan Martin, Ethan Reilly, Caolan Dooley, Craig Adams; Aran Egan, Griffin Culver; Adam Tuite (capt), Max Russell, Luke Rigney, Sean Rigney, Harrison Brewer, Ben Blaney, Arthur Ashmore, Will Hickey.
Replacements: Karl O’Brien, Darragh Brennan, Oisin Shannon, Oisin McCormack, Will Reilly, John Devine.
NENAGH ORMOND: Matthew Brice; Conor O’Shaughnessy, Angus Blackmore, Willie Coffey, Conor McMahon; Oscar Davey, Nicky Irwin (capt); Mikey Doran, Mateo Sentous, Roman Salanoa, Kevin Seymour, Jake O’Kelly, Rob Buckley, Evan Murphy, John O’Flaherty.
Replacements: Dylan Murphy, Matthew Burke, Sean Frawley, Joe Coffey, Luke Kerr, Derek Corcoran.
UCD 24 ST MARY’S COLLEGE 45, UCD Bowl
Scorers: UCD: Tries: Penalty try, Duinn Maguire, Lucas Maguire; Cons: Pen try con, Paddy Clancy 2; Pen: Paddy Clancy
St. Mary’s College: Tries: Aaron O’Sullivan, Richie Bergin, Rob Gilsenan, Leandro Ramirez, Adam McEvoy, Ruairi Shields, Ronan Watters; Cons: Mick O’Gara 4, Aaron O’Neill
HT: UCD 10 St. Mary’s College 26
UCD: Charlie Molony; Daniel Hurley, Tom Murtagh, Ben Brownlee, Mark Canniffe; Paddy Clancy, Thomas Quinn; Tom O’Riordan, Duinn Maguire, Sami Bishti, Conor Ó Tighearnaigh, Dylan McNeice, Donnacha McGuire, Conor Tonge, Dan Barron (capt).
Replacements: Lucas Maguire, Max Doyle, Jack Spencer, Jim White, Andrew O’Mahony, Daragh Gilbourne.
ST. MARY’S COLLEGE: Aaron O’Neill; Leandro Ramirez, Mark Fogarty, Mick O’Gara, Aaron O’Sullivan; Conor Dean (capt), Rob Gilsenan; Oisin Michel, Richie Bergin, Mick McCormack, Greg Jones, Conor Pierce, Josh Gimblett, Ronan Watters, Dan Goggin.
Replacements: Jack Nelson Murray, Tom O’Reilly, Daniel Leane, Finn Burke, Adam McEvoy, Ruairi Shields.
YOUNG MUNSTER 35 LANSDOWNE 40, Tom Clifford Park
Scorers: Young Munster: Tries: Hubert Gilvarry, Liam McMahon, Orin Burke 2, Arron Roulston; Cons: Shane O’Leary 2, Kelvin Langan 3
Lansdowne: Tries: Tom Roche, Harry O’Riordan, Andy Marks 2, Todd Lawlor, Sean Galvin; Cons: James Tarrant 5
HT: Young Munster 7 Lansdowne 21
YOUNG MUNSTER: Harry Langbridge; Hubert Gilvarry, Shane O’Leary, Luke McCready, Orin Burke; Kelvin Langan, John Poland; Christian Foley, Liam McMahon, David Begley, Alan Kennedy (capt), Oran O’Reilly, Leo Langbridge, Bailey Faloon, Stephen McLoughlin.
Replacements: Arron Roulston, Ben Everard, Paul Allen, James Horrigan, Ajae Hanson, Jack Scahill.
LANSDOWNE: Todd Lawlor; Tom Roche, Andy Marks (capt), Harry O’Riordan, Sean Galvin; James Tarrant, Jack Matthews; Julien Valleise, Jack Treanor, Greg McGrath, Ruairi Clarke, Juan Beukes, Matt Healy, Ross O’Neill, Paul Wilson.
Replacements: Tom Barry, George Morris, Louis McGauran, Luke Fagan, Oisin Devitt, Cathal Eddy.
DIVISION 1B:
INSTONIANS 36 OLD WESLEY 14, Shaw’s Bridge
Scorers: Instonians: Tries: Bevan Prinsloo, John Andrew 3, Hugo Ellerby, Mark Keane; Cons: Josh Eagleson 3
Old Wesley: Tries: Shane Cawley, Ewan Watson; Cons: Tom Larke 2
HT: Instonians 17 Old Wesley 0
INSTONIANS: Bradley McNamara; Mark Keane, Bevan Prinsloo, Ian Whitten, Hugo Ellerby; Josh Eagleson, Ruairi O’Farrell; Anton Lupari, John Andrew, Liam Kaprigiannis, Ali Burke, Mark Mairs, Mark Lee, Paul Pritchard, David Whitten (capt).
Replacements: Oli Clark, Schalk van der Merwe, Blake McClean, Marty Vorster, Matthew Neill, Simon McMaster.
OLD WESLEY: Tom Larke; Jules Fenelon, Ethan Black, Eoin Deegan, Paidi Farrell; Niall Carroll, Evan Kenny; Jamie Clark, Kieran O’Shea (capt), Oisin Linnane, Billy Corrigan, Luke O’Connor, Cathal Kelly, Dan Campbell, Pat McBarron.
Replacements: Rian Handley, Luke McAuliffe, Charlie Meagher, Shane Cawley, Jarrod Homan, Ewan Watson.
BLACKROCK COLLEGE 18 GARRYOWEN 15, Stradbrook
Scorers: Blackrock College: Tries: Matthew Dwan, Tim Corkery; Con: Tim Corkery; Pens: Tim Corkery 2
Garryowen: Tries: JJ O’Neill, Tom Wood; Con: Tom Wood; Pen: Tom Wood
HT: Blackrock College 10 Garryowen 8
BLACKROCK COLLEGE: Shane Jennings; Derry Moloney, Matthew Dwan, Brian Colclough, Barry Galvin; Tim Corkery, Oliver Coffey; Paddy Moore, Jamie Rogan, Jack Mullany, Tommy Butler, Roy Whelan (capt), Alex Simpson, Inigo Cruise-O’Brien, Odhran Ring.
Replacements: Sam Greene, Andrew Savage, Max Brophy, Jack Gardiner, Jack Ringrose, Peter Quirke.
GARRYOWEN: Fionn Rowsome; Colm Quilligan, Alex Wood, Jack Delaney, JJ O’Neill; Tom Wood, Harry Chittick; George Hadden, Johnny Byrne, Ben Leahy, Oisin Cooke, Finn McCall, Jack Costello, Des Fitzgerald (capt), Alan Fitzgerald.
Replacements: Dara Phelan, Mark Fitzgerald, Taylor Gayle, David O’Loughlin, Luca Cleary, Lachlan Stewart.
CITY OF ARMAGH 22 QUEEN’S UNIVERSITY 16, Palace Grounds
Scorers: City of Armagh: Tries: Niall Carville, Noah Bell, Glen Faloon; Cons: Owen O’Kane 2; Pen: Owen O’Kane
Queen’s University: Tries: Daniel Green, Clark Logan; Pens: Daniel Green 2
HT: City of Armagh 10 Queen’s University 6
CITY OF ARMAGH: Shea O’Brien (capt); Josh Cunningham, Ross Taylor, Timmy McNiece, Glen Faloon; Owen O’Kane, Nick Murray; Niall Carville, Jonny Morton, Dylan Poyntz, John Glasgow, Josh McKinley, Thomas Dougan, Curtis Pollock, Ryan Finlay.
Replacements: Finn Fehnert, Philip Nicholl, Noah Bell, Danny Guy, Rocky Olsen, Matthew Hooks.
QUEEN’S UNIVERSITY: James Kerr; Adam Hewitt, Fraser Cunningham, Wilhelm de Klerk (capt), Ryan Street; Daniel Green, Clark Logan; Jacob Boyd, Henry Walker, Flynn Longstaff, Korede Sanusi, Oliver Hughes, Will Cusack, Josh Stevens, Billy Allen.
Replacements: Jack Parkinson, Tyrese Abolarin, Paddy Donaghy, Kyle Ferguson, Eamonn Rogers, Reuben Allen.
NAAS 19 HIGHFIELD 14, Forenaughts
Scorers: Naas: Tries: Jack Sheridan 2, Charlie Sheridan; Cons: Tom Bohan 2
Highfield: Tries: James Cronin, Penalty try; Cons: Shane O’Riordan, Pen try con
HT: Naas 12 Highfield 0
NAAS: Charlie Sheridan; Donal Conroy, Paddy Taylor, Tom Monaghan, Jack Sheridan; Tom Bohan, Tadhg Brophy; Stephen Lackey, Brad Clements, Adam Deay, James O’Loughlin, James Stockwood, Oisin Halpin, Will O’Brien (capt), Paulie Tolofua.
Replacements: Fintan O’Malley, Tom Adams, Cillian Dempsey, Darragh Murphy, Cormac King, David O’Sullivan.
HIGHFIELD: Jamie Shanahan (capt); Nicky Greene, Dave McCarthy, Dave O’Sullivan, Noah Patterson; Shane Buckley, James Brugger; James Cronin, Niall Downing, Daragh Fitzgerald, Dave O’Halloran, Dave O’Connell, Aidan Keane, Conor Galvin, Ryan Gordon.
Replacements: Mitchell Connolly, Cillian Buckley, Con Butler, Chris Banon, Shane O’Riordan, Colin O’Neill.
UCC 7 DUBLIN UNIVERSITY 24, the Mardyke
Scorers: UCC: Try: Chris Barrett; Con: Harry Murphy
Dublin University: Tries: Noah Byrne 2, Hugo Lynch; Cons: Matty Lynch 3; Pen: Matty Lynch
HT: UCC 0 Dublin University 10
UCC: Ben O’Connor; Jed O’Dwyer, Gene O’Leary Kareem, James O’Leary, Mark Hetherington; Charlie O’Shea, Paddy Gaffney; Sean Dunne, Stephen O’Shaughnessy, Danny McCarthy, Sam O’Sullivan (capt), Jason Aherne, Cian Murphy, Dawid Nowak, Kamil Nowak.
Replacements: George Rasmussen, Rory Óg Doody, Michael O’Sullivan, David Cogan, Chris Barrett, Harry Murphy.
DUBLIN UNIVERSITY: Noah Byrne; Davy Colbert, Hugo Lynch, Mark Walsh, Johnny O’Sullivan; Matty Lynch, Oscar Cawley; Karl Brennan, Zach Baird, Hunter Deane-Johns, Tom Davidson, Artur Smykovskiy, Jack Riley, Conall Henchy (capt), Kevin Jackson.
Replacements: Jack Pollard, Eoin McDermott, Michael Walsh, Jack O’Neill, Conor Tracey, Alex Finlay.
DIVISION 2A:
BALLYMENA 17 WANDERERS 38, Eaton Park
BANBRIDGE 14 CASHEL 24, Rifle Park
DUNGANNON 22 SHANNON 14, Stevenson Park
GREYSTONES 36 GALWAY CORINTHIANS 27, Dr Hickey Park
MU BARNHALL 10 OLD CRESCENT 7, Parsonstown
DIVISION 2B:
ENNISCORTHY 21 BUCCANEERS 29, Alcast Park
GALWEGIANS 24 MALONE 15, Crowley Park
NAVAN 20 SKERRIES 20, Balreask Old
SLIGO 0 CLOGHER VALLEY 24, Hamilton Park
UL BOHEMIAN 53 RAINEY 17, UL 4G pitch
DIVISION 2C:
BALLYCLARE 37 BRUFF 7, the Cloughan
BELFAST HARLEQUINS 12 CLONMEL 42, Deramore Park
DOLPHIN 26 MIDLETON 19, Virgin Media Park
MALAHIDE 25 THOMOND 35, Estuary Road
BECTIVE RANGERS 34 MONKSTOWN 21, Energia Park
ENERGIA ALL-IRELAND MEN’S JUNIOR CUP FIRST ROUND:
BALLYMONEY 15 SUTTONIANS 26, Kilraughts Road
BANDON 5 DROMORE 26, Old Chapel
CREGGS 25 KILFEACLE & DISTRICT 15, the Green
ENNISKILLEN 66 CONNEMARA 10, Mullaghmeen
SEAPOINT 27 COOKE 25, Kilbogget Park
ST. MARY’S 36 CASTLEBAR 20, MultiFlow Park
TUAM 14 ATHY 47, Garraun Park
WICKLOW 31 MUSKERRY 11, Ashtown Lane
