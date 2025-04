UL Bohemian: Route To The #EnergiaAIL Final

UL Bohemian regained the Energia All-Ireland League Women’s Division crown twelve months ago, and this season have lost just twice – both to final opponents Railway Union, by a combined eight points – ahead of Sunday’s rematch at the Aviva Stadium.

Fiona Hayes’ side are just 80 minutes away from winning a record 15th league title for the Red Robins, who are captained again by Chloe Pearse, and have Chisom Ugwueru, the player-of-the-match in last year’s final, and Kate Flannery hitting form at the business end of the campaign.

UL Bohs came from a dozen points down to edge out Blackrock College in a semi-final arm wrestle. Their powerful pack remains a key weapon, with 23-year-old prop Eilís Cahill excelling with 17 tries, including a brace in both of their regular season games against Railway.

UL BOHEMIAN – ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE SEASON SO FAR:

ROUND 1 –

BLACKROCK COLLEGE 15 UL BOHEMIAN 31, Stradbrook

Scorers: Blackrock College: Tries: Ava Fannin, Hannah O’Connor; Con: Tess Proos; Pen: Hannah O’Connor

UL Bohemian: Tries: Beth Buttimer 2, Claire Bennett, Clodagh O’Halloran, Saoirse Crowe; Cons: Kate Flannery 3

HT: Blackrock College 8 UL Bohemian 12

UL BOHEMIAN: Aoife Corey; Alana McInerney, Stephanie Nunan, Éabha Nic Dhonnacha, Chisom Ugwueru; Kate Flannery, Abbie Salter-Townshend; Grainne Burke, Beth Buttimer, Ciara McLoughlin, Claire Bennett, Aoibhe O’Flynn, Clodagh O’Halloran, Brianna Heylmann, Chloe Pearse (capt).

Replacements: Orla Curtin, Saoirse Crowe, Eilís Cahill, Aoibheann Hahessy, Rachel Allen, Lucia Linn, Laoise McGonagle.

ROUND 2 –

UL BOHEMIAN 18 RAILWAY UNION 19, Annacotty

Scorers: UL Bohemian: Tries: Eilís Cahill 2; Con: Kate Flannery; Pens: Kate Flannery 2

Railway Union: Tries: Amanda Berta, Penalty try, Claire Boles; Cons: Pen try con, Nikki Caughey

HT: UL Bohemian 15 Railway Union 5





UL BOHEMIAN: Aoife Corey; Alana McInerney, Lucia Linn, Éabha Nic Dhonnacha, Chisom Ugwueru; Kate Flannery, Abbie Salter-Townshend; Grainne Burke, Beth Buttimer, Eilís Cahill, Claire Bennett, Aoibhe O’Flynn, Clodagh O’Halloran, Brianna Heylmann, Chloe Pearse (capt).

Replacements: Ciara McLoughlin, Saoirse Crowe, Sarah Garrett, Aoibheann Hahessy, Muirne Wall, Rachel Allen, Laoise McGonagle.

ROUND 3 –

OLD BELVEDERE 5 UL BOHEMIAN 31, Ollie Campbell Park

Scorers: Old Belvedere: Try: Megan Edwards

UL Bohemian: Tries: Chisom Ugwueru 2, Chloe Pearse, Muirne Wall, Éabha Nic Dhonnacha; Cons: Kate Flannery 2, Éabha Nic Dhonnacha

HT: Old Belvedere 0 UL Bohemian 24





UL BOHEMIAN: Aoife Corey; Alana McInerney, Lucia Linn, Éabha Nic Dhonnacha, Chisom Ugwueru; Kate Flannery, Muirne Wall; Grainne Burke, Beth Buttimer, Eilís Cahill, Claire Bennett, Aoibhe O’Flynn, Clodagh O’Halloran, Brianna Heylmann, Chloe Pearse (capt).

Replacements: Ciara McLoughlin, Saoirse Crowe, Sarah Garrett, Aoibheann Hahessy, Maddy Kushner, Rachel Allen, Laoise McGonagle.

ROUND 4 –

COOKE 0 UL BOHEMIAN 94, Shaw’s Bridge

Scorers: Cooke: –

UL Bohemian: Tries: Alana McInerney 2, Lucia Linn, Chisom Ugwueru 6, Kate Flannery, Beth Buttimer, Claire Bennett, Clodagh O’Halloran, Chloe Pearse, Caitriona Finn, Laoise McGonagle; Cons: Kate Flannery 5, Caitriona Finn 2

HT: Cooke 0 UL Bohemian 41

UL BOHEMIAN: Abby Moyles; Alana McInerney, Lucia Linn, Éabha Nic Dhonnacha, Chisom Ugwueru; Kate Flannery, Abbie Salter-Townshend; Grainne Burke, Beth Buttimer, Eilís Cahill, Claire Bennett, Sarah Garrett, Clodagh O’Halloran, Brianna Heylmann, Chloe Pearse (capt).

Replacements: Ciara McLoughlin, Orla Curtin, Niamh Brodie, Aoibheann Hahessy, Muirne Wall, Caitríona Finn, Laoise McGonagle.

ROUND 5 –

UL BOHEMIAN 55 BALLINCOLLIG 8, UL 4G pitch

Scorers: UL Bohemian: Tries: Chisom Ugwueru 2, Éabha Nic Dhonnacha, Laoise McGonagle, Eilís Cahill, Chloe Pearse 2, Rachel Allen, Penalty try; Cons: Caitríona Finn 3, Kate Flannery, Pen try con

Ballincollig: Try: Niamh Crotty; Pen: Emma Connolly

HT: UL Bohemian 17 Ballincollig 3

UL BOHEMIAN: Aoife Corey; Chisom Ugwueru, Éabha Nic Dhonnacha, Caitríona Finn, Laoise McGonagle; Kate Flannery, Muirne Wall; Ciara McLoughlin, Beth Buttimer, Eilís Cahill, Claire Bennett, Sarah Garrett, Aoibhe O’Flynn, Clodagh O’Halloran, Chloe Pearse (capt).

Replacements: Orla Curtin, Aoibheann Hahessy, Niamh Brodie, Rachel Allen, Abbie Salter-Townshend, Maddy Kushner, Abby Moyles.

ROUND 6 –

WICKLOW 19 UL BOHEMIAN 59, Ashtown Lane

Scorers: Wicklow: Tries: Erana Te Moananui, Rachel Griffey, Caoimhe Molloy; Cons: Beth Roberts 2

UL Bohemian: Tries: Éabha Nic Dhonnacha, Beth Buttimer 2, Eilís Cahill, Chloe Pearse, Abbie Salter-Townshend, Maddy Kushner 2, Abby Moyles; Cons: Caitríona Finn 7

HT: Wicklow 5 UL Bohemian 26

UL BOHEMIAN: Aoife Corey; Laoise McGonagle, Éabha Nic Dhonnacha, Caitríona Finn, Alana McInerney; Kate Flannery, Muirne Wall; Ciara McLoughlin, Beth Buttimer, Eilís Cahill, Claire Bennett, Aoibheann Hahessy, Sarah Garrett, Aoibhe O’Flynn, Chloe Pearse (capt).

Replacements: Saoirse Crowe, Rachel Allen, Clara Barrett, Lucia Linn, Abbie Salter-Townshend, Maddy Kushner, Abby Moyles.

ROUND 7 –

UL BOHEMIAN 109 TULLOW 12, UL 4G pitch

Scorers: UL Bohemian: Tries: Abby Moyles, Laoise McGonagle 2, Clara Barrett, Lyndsay Clarke 4, Nicole Cronin, Ciara McLoughlin, Lily Brady, Eilís Cahill 2, Aoibheann Hahessy, Rachel Allen, Chloe Pearse, Ciara O’Dwyer; Cons: Abby Moyles 11, Nicole Cronin

Tullow: Tries: Hilary Fitzgerald, Catherine Dempsey; Con: Hilary Fitzgerald

HT: UL Bohemian 55 Tullow 7

UL BOHEMIAN: Abby Moyles; Laoise McGonagle, Clara Barrett, Stephanie Nunan, Lyndsay Clarke; Nicole Cronin, Abbie Salter-Townshend; Ciara McLoughlin, Lily Brady, Eilís Cahill, Claire Bennett, Aoibheann Hahessy, Niamh Brodie, Rachel Allen, Chloe Pearse (capt).

Replacements: Fiona Reidy, Ciara O’Dwyer, Nicola Sweeney, Rebecca Bradshaw, Nina Mathastein, Emily O’Regan, Lorraine O’Connor.

ROUND 8 –

UL BOHEMIAN 28 SUTTONIANS 0, Annacotty

* Match called off – UL Bohemian awarded 28-0 result and five league points; Suttonians deducted five points for conceding match

ROUND 9 –

GALWEGIANS 10 UL BOHEMIAN 53, Crowley Park

Scorers: Galwegians: Try: Sarah Purcell; Con: Sarah Purcell; Pen: Sarah Purcell

UL Bohemian: Tries: Laoise McGonagle, Éabha Nic Dhonnacha, Alana McInerney 2, Muirne Wall, Ciara McLoughlin, Eilís Cahill, Claire Bennett, Chloe Pearse; Cons: Caitríona Finn, Kate Flannery 3

HT: Galwegians 3 UL Bohemian 36

UL BOHEMIAN: Aoife Corey; Laoise McGonagle, Éabha Nic Dhonnacha, Caitríona Finn, Alana McInerney; Kate Flannery, Muirne Wall; Saoirse Crowe, Ciara McLoughlin, Eilís Cahill, Claire Bennett, Aoibheann Hahessy, Rachel Allen, Aoibhe O’Flynn, Chloe Pearse (capt).

Replacements: Niamh Brodie, Stephanie Nunan, Clara Barrett, Lucia Linn, Abbie Salter-Townshend, Nicole Cronin, Abby Moyles.

ROUND 10 –

UL BOHEMIAN 50 GALWEGIANS 17, Annacotty

Scorers: UL Bohemian: Tries: Stephanie Nunan, Maddy Kushner, Lyndsay Clarke, Eilís Cahill 2, Aoibhe O’Flynn, Rachel Allen, Penalty try; Cons: Abby Moyles 4, Pen try con

Galwegians: Tries: Kila Curran, Sophie Cullen, Stacy Hanley; Con: Sarah Purcell

HT: UL Bohemian 12 Galwegians 10





UL BOHEMIAN: Abby Moyles; Clara Barrett, Stephanie Nunan, Maddy Kushner, Lyndsay Clarke; Nicole Cronin, Abbie Salter-Townshend; Ciara McLoughlin, Orla Curtin, Eilís Cahill, Claire Bennett, Aoibheann Hahessy, Aoibhe O’Flynn, Rachel Allen, Chloe Pearse (capt).

Replacements: Lily Brady, Ciara O’Dwyer, Niamh Brodie, Brianna Heylmann, Rebecca Bradshaw, Nina Mathastein, Aisling Stock.

ROUND 11 –

SUTTONIANS 7 UL BOHEMIAN 57, JJ McDowell Memorial Grounds

Scorers: Suttonians: Try: Mary Healy; Con: Laura Claridge

UL Bohemian: Tries: Jane Clohessy, Penalty try, Laoise McGonagle, Aoife Corey 5, Abbie Salter-Townshend; Cons: Caitríona Finn 2, Pen try con, Kate Flannery 3

HT: Suttonians 7 UL Bohemian 26

UL BOHEMIAN: Aoife Corey; Chisom Ugwueru, Stephanie Nunan, Kate Flannery, Laoise McGonagle; Caitríona Finn, Nicole Cronin; Ciara McLoughlin, Lily Brady, Eilís Cahill, Claire Bennett, Aoibhe O’Flynn, Rachel Allen, Jane Clohessy, Chloe Pearse (capt).

Replacements: Orla Curtin, Grainne Burke, Niamh Brodie, Aoibheann Hahessy, Éabha Nic Dhonnacha, Abbie Salter-Townshend, Abby Moyles.

ROUND 12 –

TULLOW 0 UL BOHEMIAN 55, Blackgates

Scorers: Tullow: –

UL Bohemian: Tries: Aoife Corey 2, Kate Flannery, Laoise McGonagle, Caitríona Finn, Ciara McLoughlin, Eilís Cahill, Grainne Burke, Aoife O’Shaughnessy; Cons: Kate Flannery 2, Caitríona Finn 3

HT: Tullow 0 UL Bohemian 36

UL BOHEMIAN: Aoife Corey; Clara Barrett, Stephanie Nunan (capt), Kate Flannery, Laoise McGonagle; Caitríona Finn, Abbie Salter-Townshend; Ciara McLoughlin, Ciara O’Dwyer, Eilís Cahill, Niamh Brodie, Aoibhe O’Flynn, Rachel Allen, Jane Clohessy, Claire Bennett.

Replacements: Nina Mathastein, Grainne Burke, Brianna Heylmann, Aoibheann Hahessy, Rebecca O’Shea, Aoife O’Shaughnessy, Abby Moyles.

ROUND 13 –

UL BOHEMIAN 68 WICKLOW 21, UL 4G pitch

Scorers: UL Bohemian: Tries: Ciara O’Dwyer 2, Eilís Cahill 2, Abby Moyles, Lily Brady 2, Laoise McGonagle 2, Stephanie Nunan, Ciara McLoughlin, Éabha Nic Dhonnacha; Cons: Abby Moyles 3, Kate Flannery

Wicklow: Tries: Rachel Griffey, Naoise O’Reilly, Roisin Stone; Cons: Beth Roberts 3

HT: UL Bohemian 48 Wicklow 0





UL BOHEMIAN: Aoife O’Shaughnessy; Clara Barrett, Éabha Nic Dhonnacha, Stephanie Nunan (capt), Laoise McGonagle; Abby Moyles, Nicole Cronin; Ciara McLoughlin, Lily Brady, Eilís Cahill, Aoibheann Hahessy, Sarah Garrett, Claire Bennett, Clodagh O’Halloran, Ciara O’Dwyer.

Replacements: Tara Holohan, Rebecca O’Shea, Caoimhe O’Neill, Abbie Salter-Townshend, Aisling Stock, Lyndsay Clarke, Kate Flannery.

ROUND 14 –

BALLINCOLLIG 0 UL BOHEMIAN 66, Tanner Park

Scorers: Ballincollig: –

UL Bohemian: Tries: Clara Barrett, Éabha Nic Dhonnacha, Stephanie Nunan, Laoise McGonagle 2, Eilís Cahill 2, Clodagh O’Halloran, Brianna Heylmann 2, Abby Moyles, Niamh Brodie; Cons: Kate Flannery, Abby Moyles 2

HT: Ballincollig 0 UL Bohemian 32

UL BOHEMIAN: Aoife Corey; Clara Barrett, Éabha Nic Dhonnacha, Stephanie Nunan (capt), Laoise McGonagle; Kate Flannery, Abbie Salter-Townshend; Ciara McLoughlin, Ciara O’Dwyer, Eilís Cahill, Aoibheann Hahessy, Sarah Garrett, Claire Bennett, Clodagh O’Halloran, Brianna Heylmann.

Replacements: Fiona Reidy, Grainne Burke, Niamh Brodie, Eimear Keane, Abby Moyles, Aoife O’Shaughnessy, Rebecca Bradshaw.

ROUND 15 –

UL BOHEMIAN 28 COOKE 0, Annacotty

* Match called off – UL Bohemian awarded 28-0 result and five league points; Cooke deducted five points for conceding match

ROUND 16 –

UL BOHEMIAN 47 OLD BELVEDERE 0, Annacotty

Scorers: UL Bohemian: Tries: Eilís Cahill, Clodagh O’Halloran 3, Laoise McGonagle, Aoife Corey, Claire Bennett; Cons: Abby Moyles 6

Old Belvedere: –

HT: UL Bohemian 14 Old Belvedere 0

UL BOHEMIAN: Aoife Corey; Aoife O’Shaughnessy, Éabha Nic Dhonnacha, Stephanie Nunan, Laoise McGonagle; Abby Moyles, Nicole Cronin; Ciara McLoughlin, Lily Brady, Eilís Cahill, Claire Bennett, Sarah Garrett, Ciara O’Dwyer, Clodagh O’Halloran, Chloe Pearse (capt).

Replacements: Maddy Kushner, Aoibheann Hahessy, Niamh Brodie, Rachel Allen, Abbie Salter-Townshend, Aisling Stock, Lyndsay Clarke.

ROUND 17 –

RAILWAY UNION 17 UL BOHEMIAN 10, Park Avenue

Scorers: Railway Union: Tries: Molly Boyne, Alaïs Diebold, Rhiann Heery; Con: Caoimhe McCormack

UL Bohemian: Tries: Eilís Cahill 2

HT: Railway Union 12 UL Bohemian 5

UL BOHEMIAN: Abby Moyles; Clara Barrett, Éabha Nic Dhonnacha, Stephanie Nunan, Chisom Ugwueru; Kate Flannery, Abbie Salter-Townshend; Ciara McLoughlin, Lily Brady, Eilís Cahill, Claire Bennett, Sarah Garrett, Aoibhe O’Flynn, Clodagh O’Halloran, Chloe Pearse (capt).

Replacements: Ciara O’Dwyer, Grainne Burke, Niamh Brodie, Rachel Allen, Rebecca Bradshaw, Aisling Stock, Lyndsay Clarke.

ROUND 18 –

UL BOHEMIAN 19 BLACKROCK COLLEGE 7, Annacotty

Scorers: UL Bohemian: Tries: Chisom Ugwueru 3; Cons: Kate Flannery 2

Blackrock College: Try: Ava Ryder; Con: Ella Durkan

HT: UL Bohemian 14 Blackrock College 0

UL BOHEMIAN: Abby Moyles; Clara Barrett, Éabha Nic Dhonnacha, Caitríona Finn, Chisom Ugwueru; Kate Flannery, Abbie Salter-Townshend; Ciara McLoughlin, Ciara O’Dwyer, Eilís Cahill, Claire Bennett, Sarah Garrett, Rachel Allen, Aoibhe O’Flynn, Chloe Pearse (capt).

Replacements: Maddy Kushner, Grainne Burke, Niamh Brodie, Jane Clohessy, Aoife Corey, Nicole Cronin, Laoise McGonagle.

SEMI-FINAL –

UL BOHEMIAN 15 BLACKROCK COLLEGE 12, Annacotty

Scorers: UL Bohemian: Tries: Chisom Ugwueru, Chloe Pearse, Clara Barrett

Blackrock College: Tries: Andi Murphy, Maggie Boylan; Con: Ella Durkan

HT: UL Bohemian 5 Blackrock College 12

 



UL BOHEMIAN: Aoife Corey; Laoise McGonagle, Éabha Nic Dhonnacha, Stephanie Nunan, Chisom Ugwueru; Kate Flannery, Abbie Salter Townshend; Ciara McLoughlin, Lily Brady, Eilís Cahill, Claire Bennett, Sarah Garrett, Aoibhe O’Flynn, Jane Clohessy, Chloe Pearse (capt).

Replacements: Ciara O’Dwyer, Gráinne Burke, Niamh Brodie, Aoibheann Hahessy, Rachel Allen, Caitríona Finn, Clara Barrett, Abby Moyles.

