Energia All-Ireland League Women’s Division: Promotion Play-Off Results Round-Up

There was a high-scoring contest and a tense one-score affair, as Ennis/Kilrush and Enniskillen emerged victorious from the Energia All-Ireland League Women’s Division promotion semi-finals .

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION PROMOTION SEMI-FINALS:

Sunday, March 30 –

TUAM/OUGHTERARD 26 ENNIS/KILRUSH 34, Garraun Park

Scorers: Tuam/Oughterard: Tries: Amy Burns, Beibhinn Gleeson, Karly Tierney, Dominika Lukasik; Cons: Emma Burns 2, Éabha Ní Choisdealbha

Ennis/Kilrush: Tries: Lyndsay Clarke 3, Caoilfhionn Morrissey, Megan O’Connor, Ciara Coughlan; Cons: Emma Keane 2

HT: Tuam/Oughterard 19 Ennis/Kilrush 10

TUAM/OUGHTERARD: Aifric Ní Ghibne; Alicia Cummins Costello, Molly Boote, Amy Burns, Dominika Lukasik; Emma Burns, Saoirse Quinn; Niamh Corless, Naomi Ward, Ella Burns, Charlotte O’Grady, Grainne Hahessy, Aebha Lydon, Beibhinn Gleeson (capt), Karly Tierney.

Replacements: Aoife O’Callaghan, Doireann Byrne, Grainne O’Rourke, Éabha Ní Choisdealbha, Katie Creaven.

ENNIS/KILRUSH: Orna Moynihan; Megan O’Connor, Saskia Morrissey, Emma Keane, Ellis O’Flaherty; Lyndsay Clarke, Aishling Browne; Annie Lynch, Aisling Heapes, Ciara Coughlan, Nell Walsh, Laura Cooney, Micaela Glynn (capt), Eileen Keane, Caoilfhionn Morrissey.

Replacements: Meadbh O’Driscoll, Saoirse Reidy, Amy Flavin, Aoibheann Begley, Emily Anglim, Roisin Dillon, Anastasia Balmefrezol, Saoirse Downes.

ENNISKILLEN 3 MU BARNHALL 0, Mullaghmeen

Scorers: Enniskillen: Pen: Sophie Meeke

MU Barnhall: –

HT: Enniskillen 0 MU Barnhall 0

ENNISKILLEN: Dearbhla Dillon; Karla Wiggins, Zara Flack, Farrah Cartin McCloskey, Lucy Thompson; Dolores Hughes (co-capt), Sophie Meeke; Sarah Adams, Amanda Farrell, Cora Balfour, Olivia Black, Kelly Beacom, Moya Hill, Rebecca Beacom (co-capt), Sarah Teague.

Replacements: Sophie Barrett, Kelly Quinn, Keri Elliott, Ciara Woods, Alex May Kernaghan, Sara Hamilton, Ella Cartin McCloskey.

MU BARNHALL: Amy Rushton; Alex Casey, Ciara Faulkner, Uxue Merino, Emma Brogan; Órfhlaith Murray (co-capt), Naïs Jaime Bouquet; Emily Byrne, Kelly Burke, Rebecca Francis, Holly Leach, Ellen Dunne, Claire Burke, Prudence Isaac, Katelynn Doran (co-capt).

Replacements: Aoibheann Healy, Hope Lowney, Alannah Fraser, Michelle Gorman, Anna Mai O’Brien, Aoife Corcoran, Sinead Farrell, Lia Branigan.

Keep up to date with all the latest news in our dedicated website hub at www.irishrugby.ie/energiaail, and follow #EnergiaAIL on social media channels.