Energia All-Ireland League Women’s Division: Round 1 Results Round-Up

There were bonus point wins for defending champions Blackrock College, UL Bohemians and Ballincollig on the day of the Energia All-Ireland League Women’s Division season.

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 1:

Saturday, September 16 –

BLACKROCK COLLEGE 22 OLD BELVEDERE 17, Stradbrook

Scorers: Blackrock College: Tries: Beth Cregan 2, Ella Durkan, Shannon Heapes; Con: Abby Moyles

Old Belvedere: Tries: Jess Keating, Elise O’Byrne-White, Lesley Ring; Con: Jemma Farrell

HT: Blackrock College 10 Old Belvedere 12

BLACKROCK COLLEGE: Ella Durkan; Ellen Boylan, Sarah Farley, Leah Reilly, Amelia McFarland; Abby Moyles, Maeve Liston; Ava Fannin, Emily Whittle, Shannon Heapes, Koren Dunne, Cliodhna Ni Chonchobhair, Niamh Griffin, Beth Cregan, Hannah O’Connor (capt).

Replacements: Molly Fitzpatrick, Manuela McCarthy, Hannah Hodges, Aileen Nagle, Nikki Gibson, Megan Thornton, Cliodhna O’Sullivan.

OLD BELVEDERE: Aine Donnelly; Grace Tutty, Elise O’Byrne-White, Emma Kelly, Emma Tilly; Jemma Farrell, Jade Gaffney; Hannah Wilson, Jess Keating, Aine Rutley, Clodagh Dunne, Caoimhe Guinan, Amy O’Mahony, Lesley Ring (capt), Eadaoin Murtagh.

Replacements: Lisa Callan, Aine Nangle, Katelynn Doran, Katelyn Fleming, Minnona Nunstedt, Katie Corrigan, Megan Edwards.

GALWEGIANS 12 BALLINCOLLIG 25, Crowley Park

Scorers: Galwegians: Tries: Evanna Finn, Orla Fenton; Con: Orla Dixon

Ballincollig: Tries: Heather Kennedy 2, Michelle O’Driscoll, Roisin Ormond, Anna Roche

HT: Galwegians 12 Ballincollig 5

GALWEGIANS: Emma O’Leary; Chloe Casey, Sarah O’Connell, Orla Dixon (capt), Emma Duffy; Evanna Finn, Aoife Williams: Eve Tarpey, Ruby Lynch, Ellen Connolly, Dearbhla Canty, Ann Marie Herward, Mollie Starr, Orla Fenton, Grace Browne Moran.

Replacements: Stacey Hanley, Grace Fennelly, Sarah McCormack, Tonicha Lee, Mary Healy, Aoife Warren.

BALLINCOLLIG: Heather Kennedy; Alison Kelly, Shaq Wall, Michelle O’Driscoll, Sinead O’Reilly; Emma Connolly, Gemma Lane; Roisin Ormond, Aoife Fleming, Orla Rea, Gillian Coombes, Laurileigh Baker, Aoife Madigan, Kira Fitzgerald, Tiare Siguenza (capt).

Replacements: Olivia Hay Mulvihill, Ciara Fleming, Caolainn Healy, Sarah O’Donovan, Anna Roche, Kelly Griffin, Anna Perryman.

WICKLOW 7 UL BOHEMIANS 27, Ashtown Lane

Scorers: Wicklow: Try: Jessica Griffey; Con: Beth Roberts

UL Bohemians: Tries: Alana McInerney, Muirne Wall, Lily Brady, Laoise McGonagle, Penalty try; Con: Penalty try con

HT: Wicklow 0 UL Bohemians 15

WICKLOW: Naoise O’Reilly; Suzanne Tyrrell, Jennifer Madden, Erin McConnell, Saoirse O’Reilly; Beth Roberts, Roisin Stone; Linda Dempsey, Eimear Douglas, Lauren Barry, Laura Newsome, Jessica Schmidt, Emma Curran, Nicola Schmidt, Caoimhe Molloy (capt).

Replacements: Amy O’Neill, Jessica Griffey, Loretta Gilbert, Ciara Short, Hannah Rose Buckley, Robyn Johnston, Alannah Dixon.

UL BOHEMIANS: Aoife Corey; Aoibhe O’Flynn, Alana McInerney, Kate Flannery, Laoise McGonagle; Nicole Cronin, Muirne Wall; Nicola Sweeney, Beth Buttimer, Eilis Cahill, Sarah Garrett, Claire Bennett, Brianna Heylmann, Lily Brady, Chloe Pearse (capt).

Replacements: Niamh O’Grady, Ciara O’Dwyer, Ciara McLoughlin, Karly Tierney, Abbie Salter-Townshend, Nina Mathastein, Aisling Stock.

SUTTONIANS v RAILWAY UNION, JJ McDowell Memorial Grounds (Postponed – to be played on Thursday, September 28, kick-off 8pm)