Energia Women’s All-Ireland Cup Semi-Finals Results

ENERGIA WOMEN’S ALL-IRELAND CUP SEMI-FINALS:

OLD BELVEDERE 25 SUTTONIANS 22, Ollie Campbell Park

Scorers: Old Belvedere: Tries: Elise O’Byrne White 2, Alba Marlasca Abasolo; Cons: Jemma Jackson 2; Pens: Jemma Jackson 2.

Suttonians: Tries: Greer Muir 2, Sophie Gibney, Brenda Barr; Con: Sophie Gibney.

HT: Old Belvedere 19 Suttonians 5

OLD BELVEDERE: Fiona Tuite, Alba Marlasca Abasolo, Elise O’Byrne White, Aine Donnelly, Vanessa Hullon, Jemma Jackson, Aoife Byrne; Dawn Keegan, Katie Layde, Melissa Hayden, Clodagh Dunne, Jan Carroll, Alannah Rogers, Franziska Klappoth, Jennifer Murphy.

Replacements: Jessica Spain, Emma Lackey, Pamela Belrose, Isabel Ruiz Hernandez, Alison Miller, Rachel Whitten.

SUTTONIANS: Sophie Gibney, Jayleigh Brophy, Meabh O’Brien, Greer Muir, Molly Fitzgerald, Nicole Carroll, Lauren Farrell McCabe; Grainne Tummon, Carrie O’Keeffe, Julia Bauer, Aislinn Layde, Syreeta Norris, Louise Catinot, Helen Boylan, Rebecca Sullivan.

Replacements: Kathryn Treder, Ciara O’Brien, Katie Reel, Shauna Ennis, Brenda Barr, Jessica Rice

RAILWAY UNION 12 UL BOHEMIAN 18, Park Avenue

Scorers: Railway Union: Tries: Grace Moore, Dee Roberts; Con: Nikki Caughey. UL Bohemian: Tries: Penalty Try, Alana McInerney; Pens: Edel Murphy 2.

HT: Railway Union 0 UL Bohemian 12

RAILWAY UNION: Aoife O’Shaughnessy, Stephanie Carroll, Niamh Byrne, Amanda McQuade, Cliodhna O’Connor, Nicola Caughey, Molly Scuffil McCabe; Grainne O’Loughlin, Lisa Callan, Aoife Moore, Keelin Brady, Kate McCarthy, Grace Moore, Deirdre Roberts, Molly Boyne.

Replacements: Claire Coombes, Sonia McDermott, Meaghan Kenny, Heather Carey, Christine Coffey, Emer O’Mahony.

UL BOHEMIAN: Erin Coll, Laura O’Mahony, Stephanie Nunan, Niamh Kavanagh, Alana McInerney, Nicole Fitzgerald, Helen McDermott; Chloe Pearse, Kate Sheehan, Fiona Reidy, Ciara O’Halloran, Claire Bennett, Clodagh O’Halloran, Edel Murphy, Sarah Quin.

Replacements: Orla Curtin, Aoife O’Sullivan, Shelly Ring, Lily Brady, Emma Doolan, Sarah Garrett, Niamh O’Neill.

ENERGIA WOMEN’S ALL-IRELAND PLATE SEMI-FINALS:

BLACKROCK COLLEGE 36 MALONE 0, Stradbrook.

Scorers: Blackrock College: Tries: Alison Coleman, Mona Fehily, Natasja Behan, Maeve Og O’Leary, Jenni Burke, Ray Lawless; Cons: Lisa Mullan 3

HT: Blackrock College 26 Malone 0

BLACKROCK COLLEGE: Natasja Behan, Aisling Brosnan, Mona Fehily, Valerie Power, Ray Lawless, Lisa Mullen, Laura Delaney; Christina Haney, AnnMarie Rooney, Caoimhe Molloy, Mairead Holohan, Anna Potterton, Aoife Browne, Maeve Óg O’Leary, Alison Coleman.

Replacements: Jenni Burke, Manuela McCarthy, Roisin Crowe, Ellen Taite, Rosie Newton, Orla Molloy, Aoibheann Reilly.

MALONE: Ella Durkan, Jill Stephens, Olivia Andrews, Peita McAlister, Anna Stanfield, Alexa Grudgings, Jenna Stewart; Aoife Cahill, Ashleigh Currie, Shauneen Fitzpatrick, Naomi McCord, Chloe McIlwaine, Fern Wilson, Shirelle Wilson, Lauren Maginnes.

Replacements: Neve Jones, Sara Houston, Jasmine Ward.

COOKE 41 TULLAMORE 12, Shaw’s Bridge

Scorers: Cooke: Tries: Naomi McCullough, Dolores Hughes, Eliza Downey, Teah Maguire, Beth Cregan; Cons: Amanda Morton 3

Tullamore: Tries: Sinead Rigney, Ciara Farrell; Con: Emma Kelly.

HT: Cooke 26 Tullamore 12

COOKE: Teah Maguire, Eliza Downey, Kelly McCormill, Dolores Hughes, Claire Johnston, Amanda Morton, Laura Cairns; Ilse Van Staden, Lesley Megarity, Aisling O’Connell, Breana Kaio Te Whetu, Naomi McCullagh, Katie Hetherington, Beth Cregan, Helen McGhee.

Replacements: Sorcha Mac Laimhin, Caitlin Fisher, Lauren Pedlow, Hannah Kilgore.

TULLAMORE: Jane O’Reilly, Hannah Bailey, Sinead Rigney, Catherine Graham, Clare Leonard, Emma Kelly, Katie Hanlon; Robin Maher, Roisin Feighery, Katie Murray, Ciara Farrell, Aileen Hayes, Hannah Foxe, Niamh Hickey, Emer Phelan.

Replacements: Sarah Jane O’Connor, Catriona Kielty, Laura Sampson, Ann Maree Manley, Roisin Kane.

ENERGIA WOMEN’S ALL-IRELAND SHIELD SEMI-FINALS:

SHANNON 0 GALWEGIANS 29, Coonagh

Scorers: Galwegians: Tries: Dearbhla Canty 2, Mary Healy, Ellen Connolly, Marina Gray; Con: Nikki Kennedy 2.

HT: Shannon 0 Galwegians 17

SHANNON: Niamh Quilligan, Sarah McGlinchey, Edel Kirwan, Roisin Willis, Kate Gayson Molloy, Ciara Clancy, Rebecca Casey; Emma Casey, Mia Carageat, Suzie Glynn, Jane Bradshaw Ryan, Niamh McWalter, Louise Fitzgerald, Sarah O’Connor, Karen Harney.

Replacements: Eadaoin Jordan, Erica O’Connor, Erin Hackett, Hayley Neilan, Megan McDonagh, Stacey Hayes, Samara Vaz.

GALWEGIANS: Mairead Coyne, Julie Lyons, Emma Keane, Emily Horgan, Rhiannan Hoey, Nikki Kennedy, Mary Healy; Ellen Connelly, Tracy Lawlor, Sarah Heenan, Fiona Farrell, Tara Buggie, Cathriona Shally, Sabina Egan, Dearbhla Canty.

Replacements: Camille Lassalle, Chloe McCrann, Tracy Gannon, Caoimhe Harte, Marina Gray, Andrea Donnellan.

WESTPORT 42 CITY OF DERRY 0, Carrowholly.

Scorers: Westport: Tries: Ursula Sammon 4, Mary McLoughlin, Aoife Brennan; Cons: Rebecca Gavin 6.

HT: Westport 21 City Of Derry 0

WESTPORT: Noreen Coyne, Hazel Moran, Ursula Sammon, Rachel Cox, Emma Doyle, Rebecca Gavin, Darwyn O’Halloran; Mary McLoughlin, Rebecca Walsh, Kiara Irwin, Rionach Nealon, Grace Browne Moran, Lisa Carroll, Kate Feehan, Emma Fabby.

Replacements: Jessica Loftus, Claire Coghlan, Fiona Nic Ruairi, Siobhan Delaney, Sarah Walsh, Jennifer Keegan, Muireann Cawley, Aoife Breannan.

CITY OF DERRY: Ruagin Doherty, Amelia McFarland, Stacey Sloan, Donna Redmond, Stephanie Farrell, Ciara Moore, Maeve O’Neill; Cheryl Laverty, Kelly Gormley, Joanna Ha’unga, Claire McGill, Donna Meenan, Julie Pollock, Megan Deery, Lizzie Ballentine.

Replacements: Chaz Rodgers, Aisling Bonner, Jodie Sherrard, Lauryn McLaughlin