Energia Women’s All-Ireland League: Round 8 Results
Saturday January 11th, 2020
Energia Women’s All-Ireland League
MALONE 31 GALWEGIANS 17 Gibson Park
Scorers: Malone: Tries: Anna Stanfield, Lauren Maginnes, Peita McAlister, Sarah Murphy, Neve Jones; Con: Alexa Grudgings (3);
Galwegians: Tries: Kate Feehan, Dearbhla Canty, Nicole Fowley; Con: Nicole Fowley;
HT: Malone 24 Galwegians 12
MALONE: 15 Ella Durkan, 14 Olivia Andrews, 13 Peita McAlister, 12 Fern Wilson, 11 Anna Stanfield, 10 Alexa Grudgings, 9 Jenna Stewart, 1 Sarah Murphy, 2 Neve Jones, 3 Gemma McCamley, 4 Naomi McCord, 5 Chloe McIlwaine, 6 Brogain NiChiarrain, 7 Shirelle Wilson, 8 Lauren Maginnes.
Replacements: 16 Eimear Hagan, 17 Ashleigh Currie, 18 Sara Houston, 19 Jasmine Ward, 20 Nicole Hutchinson, 21 Jill Stephens, 22 Shauneen Fitzpatrick
GALWEGIANS: 15 Julie Lyons, 14 Ursula Sammon, 13 Emma Keane, 12 Ina Butler, 11 Caoimhe Harte, 10 Nicole Fowley, 9 Mary Healy, 1 Ellen Connelly, 2 Tracy Lawlor, 3 Lisa Anglim, 4 Fiona Farrell, 5 Kate Feehan, 6 Sabina Egan, 7 Emma Fabby, 8 Dearbhla Canty
Replacements: 16 Jessica Loftus, 17 Cathriona Shally, 18 Celia Killilea, 19 Rachel Cox, 20 Camille Lassalle
OLD BELVEDERE 14 UL BOHEMIAN 29, Ollie Campbell Park
Scorers: Old Belvedere: Tries: Jemma Jackson, Alba Marlasca; Con: Jemma Jackson (2)
UL Bohemian: Tries: Chloe Pearse, Edel Murphy, Kate Sheehan, Alana McInerney, Fiona Reidy; Con: Rachel Allen, Nicole Fitzgerald
HT: Old Belvedere 7 UL Bohemian 17
OLD BELVEDERE: 15 Fiona Tuite, 14 Rachael Whitten, 13 Alison Miller, 12 Elise O’Byrne White, 11 Vanessa Hullon, 10 Aine Donnelly, 9 Jemma Jackson, 1 Melissa Hayden, 2 Katie Layde, 3 Rose Alice Murphy, 4 Niamh O’Flynn, 5 Clodagh Dunne, 6 Alba Marlasca, 7 Franzi Klappoth, 8 Jenny Murphy
Replacements: 16 Janice Caroll, 17 Alex Barczuk, 18 Pamela Bellerose, 19 Aoife Byrne, 20 Marie Louise Reilly
UL BOHEMIAN: 15 Erin Coll, 14 Laura O’Mahony, 13 Stephanie Nunan, 12 Niamh Kavanagh, 11 Alana McInerney, 10 Rachel Allen, 9 Helen McDermott, 1 Chloe Pearse, 2 Kate Sheehan, 3 Fiona Reidy, 4 Claire Bennett, 5 Ciara ‘Halloran, 6 Clodagh O’Halloran, 7 Edel Murphy, 8 Sarah Quin, Replacements: 16 Laura Delaney, 17 Emma Doolan, 18 Sarah Garrett, 19 Lily Brady, 20 Nicole Fitzgerald, 21 Niamh O’Neill, 22 Aoife Bowman
RAILWAY UNION 50 COOKE 15, Park Avenue
Scorers: Railway Union: Tries: Cliodhna O’Connor(2), Stephanie Carroll (4), Penalty Try, Amanda McQuade; Con: Nicole Caughey (4) ;
Cooke: Tries: Emma Kearney (3);
HT: Railway Union 22 Cooke 10
RAILWAY UNION: 15 Hazel Simmons, 14 Stephanie Carroll, 13 Niamh Byrne, 12 Katelyn Faust, 11 Cliodhna O’Connor, 10 Nicole Caughey, 9 Molly Scuffil McCabe, 1 Aoife Moore, 2 Lisa Callan, 3 Claire Coombes, 4 Sonia McDermott, 5 Keelin Brady, 6 Molly Boyne, 7 Grainne Egan, 8 Daisy Earle,
Replacements: 16 Aimee Clarke, 17 Meaghan Kenny, 18 Heather Carey, 19 Amanda McQuade, 20 Aoife O’Shaughnessy
SUTTONIANS 15 BLACKROCK COLLEGE 10, Station Road
Scorers: Suttonians: Tries: Lauren Farrell McCabe, Molly Fitzgerald (2)
Blackrock College: Tries: Meadbh Scally, Jenni Burke
HT: Suttonians 5 Blackrock College 5
SUTTONIANS: 15 Sophie Gibney, 14 Jayleigh Brophy, 13 Kerry Browne, 12 Greer Muir, 11 Molly Fitzgerald, 10 Nicole Carroll, 9 Lauren Farrell McCabe, 1 Grainne Tummon, 2 Julia O’Connor, 3 Julia Bauer, 4 Aislinn Layde, 5 Syreeta Norris, 6 Louise Catinot, 7 Helen Boylan, 8 Rebecca Sulivan Replacements: 16 Carrie O’Keeffe, 17 Katie Reel, 18 Loretta Thompson, 19 Kathryn Treder, 20 Bethany Sharpe, 21 Brenda Barr
BLACKROCK COLLEGE: 15 Aisling Brosnan, 14 Natasja Behan, 13 Ellen Taite, 12 Ciara Scanlan, 11 Ray Lawless, 10 Valerie Power, 9 Mona Fehily, 1 Christina Haney, 2 AnnMarie Rooney, 3 Caoimhe Molloy, 4 Mairead Holohan, 5 Anna Potterton, 6 Riana Roche, 7 Maeve Og O’Leary, 8 Meadbh Scally.
Replacements: 16 Jenni Burke, 17 Emily Durnin, 18 Aoife Browne, 19 Lisa Mullen, 20 Rosie Newton, 21 Laura Delaney, 22 Roisin Crowe
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