Ireland Club XV Camp in HPC

×
Menu
Home
Ireland
Tickets
Shop
Provincial
irishrugby+
Energia AIL
Playing the Game
Running Your Club
IRFU
Your Club Your Country
Ireland
Fixtures & Results
Tables
Men
Women
Ireland Sevens
Ireland Under-20
Ireland U18 & U19
Tickets
Statistics
Irish Rugby TV
Galleries
Supporters Club
Provincial
Women's Interprovincial Championship
Connacht
Leinster
Munster
Ulster
Provincial News
Provincial Fixtures
Provincial Tables
Exiles
Junior Interprovincial Fixtures
Statistics
Energia AIL
Men
Women
Energia Logo
Playing the Game
Age Grade
Women
Tag Rugby
Touch Rugby
Spirit of Rugby
Coaching
Refereeing
Medical
Nutrition
Running Your Club
Insurance
Welcoming Clubs
RugbyConnect
Club Funding
IRFU
About
IRFU News
News Archive
Aviva Stadium
Charitable Trust
History
Strategic Plan
Laws & Regulations
Annual Report
Sponsors & Suppliers
Work with Us
Men
News
Team
Fixtures & Results
Tables
Management
Past Players
Women
News
Team
Fixtures & Results
Tables
Management
Ireland Sevens
Sevens News
Ireland Under-20
News
Men’s Profiles
Fixtures & Results
Tables
Men’s Management
Ireland U18 & U19
News
Tickets
Hospitality
Aviva Stadium Map
Ten Year Tickets
Terms & Conditions
Duplicate Ticket Policy
Men
Fixtures & Results
League Tables
News
Previous Winners
Energia Bateman Cup
Energia Men’s Junior Cup
Women
Fixtures & Results
League Tables
News
Energia All Ireland Cup
Age Grade
Youth Rugby
Aviva Minis
Schools
Third Level Rugby
Women
Give it a Try
Club
Spirit of Rugby
Spirit Of Rugby Charter
Safeguarding
Disability Inclusion
Anti-doping
Coaching
Welcome To Coaching
Coaching Pathway
Play Rugby
Children’s Coaching Course
Youth Coaching Course
Senior Coaching Course
Performance Coach Course
High Performance Coaching Course
Entry Criteria
Further Information
Rugby Ready
Refereeing
General Information
Becoming a Referee
Laws & Concussion
Affiliate Referees
Useful Resources
Nutrition
Eat2Compete
Supplements
Adult Nutrition
Nutrition for Referees
Welcoming Clubs
Welcoming Clubs Background
Case Studies
Club Funding
Documents & Forms
Lotto Funding
Financial Assistance Guidelines
Club Excellence Award
About
IRFU Committee
IRFU Staff
History
Team History Archive
IRFU Presidents
Captains
Strategic Plan
Women in Rugby Action Plan
Energia Bateman Cup
Energia Bateman Cup Fixtures
Energia Men’s Junior Cup
Energia Junior Cup Fixtures
Aviva Minis
What is Aviva Mini Rugby?
Aviva Mini Rugby Festivals
Aviva Mini Rugby Skills Zone
Smart Rugby
Give it a Try
Minis
Girls’ Youth Rugby
Adult Rugby
Find a Club
Give It A Try
Club
Club Contacts
Safeguarding
Safeguarding Policy
Best Practice
Recruitment
Parents & Guardians
Concerns
Young People
Training
IRFU Committee
Committee Profiles
Safeguarding Policy
Homepage
Jump to main content
irishrugby.ie
Shop
Supporters Club
RugbyConnect
irishrugby+
Newsletter
Tickets
Hospitality
Other Sites
Aldi Play Rugby
IQ Rugby
Tag Rugby
IRFU Charitable Trust
Home
Ireland
Ireland
Fixtures & Results
Tables
Men
News
Team
Fixtures & Results
Tables
Management
Past Players
Women
News
Team
Fixtures & Results
Tables
Management
Ireland Sevens
Sevens News
Ireland Under-20
News
Men’s Profiles
Fixtures & Results
Tables
Men’s Management
Ireland U18 & U19
News
Tickets
Hospitality
Aviva Stadium Map
Ten Year Tickets
Terms & Conditions
Duplicate Ticket Policy
Statistics
Irish Rugby TV
Galleries
Supporters Club
Tickets
Shop
Provincial
Provincial
Women’s Interprovincial Championship
Connacht
Leinster
Munster
Ulster
Provincial News
Provincial Fixtures
Provincial Tables
Exiles
Junior Interprovincial Fixtures
Statistics
irishrugby+
Energia AIL
Energia AIL
Men
Fixtures & Results
League Tables
News
Previous Winners
Energia Bateman Cup
Energia Bateman Cup Fixtures
Energia Men’s Junior Cup
Energia Junior Cup Fixtures
Women
Fixtures & Results
League Tables
News
Energia All Ireland Cup
Energia Logo
Playing the Game
Playing the Game
Age Grade
Youth Rugby
Aviva Minis
What is Aviva Mini Rugby?
Aviva Mini Rugby Festivals
Aviva Mini Rugby Skills Zone
Smart Rugby
Schools
Third Level Rugby
Women
Give it a Try
Minis
Girls’ Youth Rugby
Adult Rugby
Find a Club
Give It A Try
Club
Club Contacts
Tag Rugby
Touch Rugby
Spirit of Rugby
Spirit Of Rugby Charter
Safeguarding
Safeguarding Policy
Homepage
Best Practice
Recruitment
Parents & Guardians
Concerns
Young People
Training
Disability Inclusion
Anti-doping
Coaching
Welcome To Coaching
Coaching Pathway
Play Rugby
Children’s Coaching Course
Youth Coaching Course
Senior Coaching Course
Performance Coach Course
High Performance Coaching Course
Entry Criteria
Further Information
Rugby Ready
Refereeing
General Information
Becoming a Referee
Laws & Concussion
Affiliate Referees
Useful Resources
Medical
Nutrition
Eat2Compete
Supplements
Adult Nutrition
Nutrition for Referees
Running Your Club
Running Your Club
Insurance
Welcoming Clubs
Welcoming Clubs Background
Case Studies
RugbyConnect
Club Funding
Documents & Forms
Lotto Funding
Financial Assistance Guidelines
Club Excellence Award
IRFU
IRFU
About
IRFU Committee
Committee Profiles
IRFU Staff
IRFU News
News Archive
Aviva Stadium
Charitable Trust
History
Team History Archive
IRFU Presidents
Captains
Strategic Plan
Women in Rugby Action Plan
Laws & Regulations
Annual Report
Sponsors & Suppliers
Work with Us
Your Club Your Country
Home
Latest
Squad
Shop
Menu
Home
Ireland
Ireland
Fixtures & Results
Tables
Men
Women
Ireland 7s
Ireland Club Team
Ireland U18 & U19
Ireland Under-20
Tickets
Galleries
IQRugby
Supporters Club
Aviva Stadium
Ireland Club XV Camp in HPC
Gallery
19th January 2026 11:10
By Editor
Share this article: