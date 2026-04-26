Jump to main content

Home

Latest

Squad

Shop

Menu

Ireland

Ulster And Connacht Kick Off Junior Interprovinical Series With Wins

News

26th April 2026 11:40

By Editor

25 April 2026; Eddie Keys of Ulster is tackled by Ben Daly of Munster during the IRFU Men's Junior Interprovincials Round 1 match between Munster and Ulster at Sunday's Well RFC in Cork. Photo by Michael P Ryan/Sportsfile

Ulster opened their title defence with a win against Munster in a high scoring match at Virgin Media Park in the the first tound of the Junior Interprovincial Series.

Dromore’s Garry Dillon captained the Ulster side to a dramatic 34-40 win against Munster at Sunday’s Well RFC on Saturday.

Meanwhile Fintan Crawley of host club Ballyhaunis RFC lead Connacht to a 34-31 win against Leinster.

Men’s Junior Interprovincial Series 2026

Saturday, April 25, 2pm

Connacht 34 Leinster 31
Munster34 v Ulster 40

Saturday, May 2, 2pm

Leinster v Munster, DLSP FC
Ulster v Connacht, Enniskillen RFC

Saturday, May 9, 2pm

Munster v Connacht, Castleisland RFC
Ulster v Leinster, Lisburn RFC

 