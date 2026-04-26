Ulster And Connacht Kick Off Junior Interprovinical Series With Wins
Ulster opened their title defence with a win against Munster in a high scoring match at Virgin Media Park in the the first tound of the Junior Interprovincial Series.
Dromore’s Garry Dillon captained the Ulster side to a dramatic 34-40 win against Munster at Sunday’s Well RFC on Saturday.
Meanwhile Fintan Crawley of host club Ballyhaunis RFC lead Connacht to a 34-31 win against Leinster.
Men’s Junior Interprovincial Series 2026
Saturday, April 25, 2pm
Connacht 34 Leinster 31
Munster34 v Ulster 40
Saturday, May 2, 2pm
Leinster v Munster, DLSP FC
Ulster v Connacht, Enniskillen RFC
Saturday, May 9, 2pm
Munster v Connacht, Castleisland RFC
Ulster v Leinster, Lisburn RFC