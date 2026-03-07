#EnergiaAIL Women’s Division: Round 16 Results Round-Up
Ennis edged out Wicklow in a thrilling 12-try shootout for their sixth win of their debut Energia All-Ireland League season. Elsewhere, unbeaten leaders UL Bohemian overcame Old Belvedere to secure a home semi-final, and an Aoife Fleming try saw Ballincollig pip Cooke.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 16:
Saturday, March 7 –
COOKE 19 BALLINCOLLIG 24, Shaw’s Bridge
Scorers: Cooke: Tries: Luighseach Murnaghan, Megan Simpson, Dulcie Bowden; Cons: Amanda Morton 2
Ballincollig: Tries: Awatere McLean-Wanoa, Brighid Twohig, Niamh Crotty, Aoife Fleming; Cons: Emma Connolly 2
HT: Cooke 7 Ballincollig 10
COOKE: Molly Boyd; Elise McDermott, Codie McCloskey, Teah Morton, Luighseach Murnaghan; Amanda Morton, Georgia Boyce; Shola Iluyemi, Bronach Cassidy, Ilse van Staden, Hannah Lee, Dulcie Bowden, Laura Scott, Katie Gilmour, Megan Simpson (capt).
Replacements: Angelique Corry, Emily Kingston, Izzy Harris.
BALLINCOLLIG: Fia Whelan; Awatere McLean-Wanoa, Brighid Twohig, Alison Kelly, Niamh Crotty; Emma Connolly, Kelly Griffin; Ciara Fleming, Aoife Fleming, Megan O’Callaghan, Amelia Green, Aoife Madigan (capt), Ellie Cournane, Clodagh O’Dowd, Orlaith Morrissy.
Replacements: Ciara Falvey, Sinéad O’Donnell, Anna Kavanagh, Vivienne O’Donovan, Rachel Naughton.
GALWEGIANS 26 TULLOW 0, Crowley Park
Scorers: Galwegians: Tries: Mollie Starr, Saoirse Lawley 2, Dearbhla Canty; Cons: Nicole Fowley 2, Jemma Lees
Tullow: –
HT: Galwegians 7 Tullow 0
GALWEGIANS: Gemma Faulkner; Kila Curran Coleman, Orla Dixon, Jemma Lees, Sinéad O’Brien; Nicole Fowley, Megan Connolly; Laura Scuffil, Stacy Hanley, Ellen Connolly, Orla Fenton, Grace Browne Moran, Catherine Fleming, Mollie Starr, Beibhinn Gleeson.
Replacements: Elizabeth McNicholas, Hannah Coen, Dearbhla Canty, Claudia Arranz, Aisling Whyte, Evanna Finn, Saoirse Lawley.
TULLOW: Sara Rennick; Leanne Savage, Emma Carroll, Chloe Farrell, Leah Browne; Hilary Fitzgerald, Catherine Dempsey; Gabby Cuddy, Grace Kelly (capt), Joanna Mahon, Orla Hanlon, Nicola Kilcoyne, Katie Ann O’Neill, Lana Brennan, Lauryn Faulkner.
Replacements: Angela Viciano, Courtney Kelly, Emma Lackey, Michelle Faulkner, Aoife Byrne, Lisa O’Toole.
ENNIS 38 WICKLOW 36, Drumbiggle Road
Scorers: Ennis: Tries: Saher Hamdan 2, Caoilfhionn Conway Morrissey, Aoibhín Donnelly, Aoibheann Hahessy, Patricia Coote; Cons: Megan O’Connor 4
Wicklow: Tries: Jamie Church, Rachel Griffey 2, Clara Dunne 2, Sophie Murphy; Cons: Beth Roberts 3
HT: Ennis 19 Wicklow 19
ENNIS: Orna Moynihan; Emily Murphy, Adriana Mendoza, Saher Hamdan, Aoibhín Donnelly; Lyndsay Clarke, Megan O’Connor; Ciara Coughlan, Aisling Heapes, Alana Foudy, Micaela Glynn (capt), Aoibheann Hahessy, Amy Flavin, Saskia Conway Morrissey, Caoilfhionn Conway Morrissey.
Replacements: Meadbh O’Driscoll, Annie Lynch, Caoilinn Cahill, Rhona O’Dea, Patricia Coote, Niamh McManus, Fódhla Ní Bhraonáin.
WICKLOW: Jennifer Madden; Naoise O’Reilly, Clara Dunne, Robyn Johnston, Faye O’Neill; Beth Roberts, Erin McConnell; Faye Bolger, Dannii Masters, Eimear Douglas (co-capt), Emily Roberts, Laura Newsome, Nicola Schmidt, Jamie Church, Rachel Griffey (co-capt).
Replacements: Kathy Byrne, Jessica Griffey, Caitlin Griffey, Sophie Murphy, Róisín Ridge, Eva Phelan, Róisín Stone.
BLACKROCK COLLEGE 5 RAILWAY UNION 39, Stradbrook
Scorers: Blackrock College: Try: Andi Murphy
Railway Union: Tries: Miyu Kojima, Aimee Clarke, Sarah O’Donnell, Aoife McDermott, Chloé Ponthus, Caoimhe O’Sullivan Roche, Sarah Munnelly; Cons: Heidi Lyons 2
HT: Blackrock College 0 Railway Union 24
BLACKROCK COLLEGE: Méabh Deely; Andi Murphy, Ella Durkan, Catherine Martin, Sarah Farley; Lisa Mullen, Lauren Farrell McCabe; Aoife Moore, Sam Brackett, Ava Fannin, Nikki Gibson, Molly Fitzpatrick, Ciara Scanlan, Carrie O’Keeffe, Hannah O’Connor (capt).
Replacements: Niamh Tester, Ann-Marie Rooney, Megan Brodie, Sarah Moody, Sophie Balay-Chawke, Cara Martin, Maeve Liston.
RAILWAY UNION: Leah Tarpey; Aimee Clarke, Niamh Byrne (capt), Heidi Lyons, Sarah O’Donnell; Hannah Scanlan, Chloé Ponthus; Evelyn Donnelly, Caoimhe O’Sullivan Roche, Megan Collis, Keelin Brady, Aoife McDermott, Miyu Kojima, Hannah Johnston, Mira Broeks.
Replacements: Meabh Keegan, Alanna Fusciardi Wallace, Fiona Scally, Grace Jackson, Ailsa Hughes, Nikki Caughey, Sarah Munnelly.
OLD BELVEDERE 22 UL BOHEMIAN 41, Ollie Campbell Park
Scorers: Old Belvedere: Tries: Laura Carty, Jade Gaffney, Emma Tilly, Kara Mulcahy; Con: Ellie O’Sullivan Sexton
UL Bohemian: Tries: Ciara McLoughlin, Éabha Nic Dhonnacha, Clodagh O’Halloran, Lucia Linn 2, Gráinne Burke, Rachel Allen; Cons: Éabha Nic Dhonnacha 3
HT: Old Belvedere 10 UL Bohemian 31
OLD BELVEDERE: Emma Tilly; Leah Nealon, Emma Kelly, Brooke Gilroy, Laura Carty; Ellie O’Sullivan Sexton, Jade Gaffney; Orlaith McAuliffe, Shana Murphy, Hannah Rapley, Zara Martin, Laura Sampson, Grace Tutty, Kara Mulcahy, Éadaoin Murtagh (capt).
Replacements: Juliet Condron, Áine Rutley, Matilda Murray, Amy Bond, Amy McGuire, Georgia Foley, Jessica Sutton.
UL BOHEMIAN: Clara Barrett; Aisling Stock, Éabha Nic Dhonnacha, Stephanie Nunan, Lucia Linn; Rachel Allen, Abbie Salter-Townshend; Gráinne Burke, Ciara O’Dwyer, Ciara McLoughlin, Clodagh O’Halloran, Claire Bennett, Caoimhe Murphy, Lily Brady, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Niamh Corless, Fiona Reidy, Mary Maher, Laoise Noonan, Anaïs Jubin, Becca Bradshaw, Nina Mathastein.
Keep up to date with all the latest news in our dedicated website hub at www.irishrugby.ie/energiaail, and follow #EnergiaAIL on social media channels.