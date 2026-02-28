.#EnergiaAIL Women’s Division: Round 15 Results Round-Up
Leah Tarpey, Grace Browne Moran, and Clara Barrett all claimed hat-tricks during a heavy-scoring round in the Energia All-Ireland League Women’s Division, which produced 49 tries in all.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 15:
Saturday, February 28 –
TULLOW 5 RAILWAY UNION 41, Blackgates
Scorers: Tullow: Try: Chloe Crotty
Railway Union: Tries: Keelin Brady, Leah Tarpey 3, Sarah Munnelly, Aimee Clarke, Emer Meagher; Cons: Nikki Caughey, Hannah Scanlan 2
HT: Tullow 5 Railway Union 17
TULLOW: Sara Rennick (capt); Catherine Dempsey, Emma Carroll, Chloe Farrell, Destiny Moses; Hilary Fitzgerald, Courtney Kelly; Anna O’Neill, Katie Ann O’Neill, Joanna Mahon, Orla Hanlon, Nicola Kilcoyne, Leah Browne, Lana Brennan, Angela Viciano.
Replacements: Lauryn Faulkner, Niamh Gray, Kayleigh Roche, Chloe Crotty, Aoife Byrne, Siobhán Kennedy.
RAILWAY UNION: Aimee Clarke; Sarah O’Donnell, Niamh Byrne (capt), Leah Tarpey, Sarah Munnelly; Nikki Caughey, Ailsa Hughes; Evelyn Donnelly, Hannah Johnston, Fiona Scally, Grace Jackson, Keelin Brady, Miyu Kojima, Carla Cloney, Mira Broeks.
Replacements: Alanna Fusciardi Wallace, Emer Meagher, Michelle Nadine, Aoife McDermott, Hannah Scanlan, Rhiann Heery, Ava Usanova.
WICKLOW 27 OLD BELVEDERE 15, Ashtown Lane
Scorers: Wicklow: Tries: Naoise O’Reilly, Faye O’Neill, Jamie Church, Róisín Stone, Clara Dunne; Con: Beth Roberts
Old Belvedere: Tries: Kara Mulcahy, Shana Murphy, Áine Rutley
HT: Wicklow 10 Old Belvedere 10
WICKLOW: Naoise O’Reilly; Faye O’Neill, Jamie Church, Robyn Johnston, Clara Dunne; Beth Roberts, Erin McConnell; Faye Bolger, Dannii Masters, Eimear Douglas (co-capt), Róisín Ridge, Laura Newsome, Ciara O’Leary, Nicola Schmidt, Rachel Griffey (co-capt).
Replacements: Valerie Conyard, Kathy Byrne, Jessica Griffey, Caitlin Griffey, Emily Roberts, Róisín Stone, Jennifer Madden.
OLD BELVEDERE: Emma Tilly; Leah Nealon, Emma Kelly, Brooke Gilroy, Juliet Condron; Hazel Simmons, Laura Carty; Orlaith McAuliffe, Shana Murphy, Hannah Rapley, Zara Martin, Laura Sampson, Grace Tutty, Kara Mulcahy, Éadaoin Murtagh.
Replacements: Ava Nolan, Áine Rutley, Matilda Murray, Amy Bond, Amy McGuire, Julie Nolan, Jessica Sutton.
BALLINCOLLIG 12 BLACKROCK COLLEGE 62, Tanner Park
Scorers: Ballincollig: Tries: Awatere McLean-Wanoa
Blackrock College: Tries: Lisa Mullen, Sam Brackett, Maggie Boylan, Andi Murphy, Catherine Martin, Nikki Gibson, Ella Durkan, Molly Fitzpatrick, Ciara Scanlan, Ava Ryder; Cons: Ella Durkan 6
HT: Ballincollig 5 Blackrock College 38
BALLINCOLLIG: Niamh Crotty; Grace Kingston, Brighid Twohig, Alison Kelly, Awatere McLean-Wanoa; Fia Whelan, Kelly Griffin (capt); Ciara Fleming, Sinéad O’Donnell, Megan O’Callaghan, Caolainn Healy, Ella Buckley, Ellie Cournane, Clodagh O’Dowd, Aoife Madigan.
Replacements: Ciara Falvey, Orlaith Morrissy, Gillian Coombes, Rachel Naughton, Alex Good, Emma Connolly, Emelia Deane.
BLACKROCK COLLEGE: Méabh Deely; Andi Murphy, Ella Durkan, Catherine Martin, Maggie Boylan; Lisa Mullen, Lauren Farrell McCabe; Aoife Moore, Sam Brackett, Ava Fannin, Molly Fitzpatrick, Nikki Gibson, Ciara Scanlan, Carrie O’Keeffe, Hannah O’Connor (capt).
Replacements: Niamh Tester, Ann-Marie Rooney, Megan Brodie, Sarah Moody, Sophie Balay-Chawke, Cara Martin, Ava Ryder.
GALWEGIANS 44 COOKE 17, Crowley Park
Scorers: Galwegians: Tries: Grace Browne Moran 3, Stacy Hanley, Orla Fenton, Sophie Cullen 2, Aisling Hahessy; Cons: Sinéad O’Brien, Sophie Cullen
Cooke: Not submitted by club
HT: Galwegians 22 Cooke 5
GALWEGIANS: Kila Curran; Saoirse Lawley, Gemma Faulkner, Dolores Hughes, Sinéad O’Brien; Sophie Cullen, Megan Connolly; Laura Scuffil, Claudia Arranz, Katherine Mahon, Orla Fenton, Aisling Hahessy, Stacy Hanley, Mollie Starr, Grace Browne Moran.
Replacements: Ellen Connolly, Sabina Egan, Máire Beth Kirby, Rebecca Blake, Anna Taylor, Evanna Finn.
COOKE: Molly Boyd; Elise McDermott, Codie McCloskey, Teah Morton, Luighseach Murnaghan; Amanda Morton, Georgia Boyce; Shola Iluyemi, Bronach Cassidy, Ilse van Staden, Izzy Harris, Hannah Lee, Laura Scott, Katie Gilmour, Megan Simpson.
Replacements: Angelique Corry, Sorcha Mac Laimhin, Chloe Harwin, Dulcie Bowden, Emily Kingston.
UL BOHEMIAN 47 ENNIS 19, UL 4G pitch
Scorers: UL Bohemian: Tries: Éabha Nic Dhonnacha 2, Clara Barrett 3, Chloe Pearse, Clodagh O’Halloran; Cons: Éabha Nic Dhonnacha 6
Ennis: Tries: Megan O’Connor, Fódhla Ní Bhraonáin, Caoilfhionn Conway Morrissey; Cons: Fódhla Ní Bhraonáin 2
HT: UL Bohemian 28 Ennis 12
UL BOHEMIAN: Clara Barrett; Aisling Stock, Holly O’Dwyer, Stephanie Nunan, Becca Bradshaw; Éabha Nic Dhonnacha, Abbie Salter-Townshend; Niamh Corless, Lily Brady, Ciara McLoughlin, Clodagh O’Halloran, Mary Maher, Caoimhe Murphy, Anaïs Jubin, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Caoimhe O’Neill, Tuathla Ryan, Nicola Sweeney, Saoirse Kelly, Nina Mathastein, Sinéad Hogg.
ENNIS: Patricia Coote; Emily Murphy, Fódhla Ní Bhraonáin, Saher Hamdan, Megan O’Connor; Lyndsay Clarke, Niamh McManus; Annie Lynch, Aisling Heapes, Ciara Coughlan, Micaela Glynn (capt), Aoibheann Hahessy, Rhona O’Dea, Saskia Conway Morrissey, Caoilfhionn Conway Morrissey.
Replacements: Meadbh O’Driscoll, Alana Foudy, Caoilinn Cahill, Saoirse Reidy, Róisín Dillon, Clodagh McMahon.
