Ireland
Energia

.#EnergiaAIL Women’s Division: Round 15 Results Round-Up

News

28th February 2026 16:40

By Editor

Hilary Fitzgerald and her Tullow team-mates continued to show their improved form during the first half against Railway Union ©Ronan Ryan

Leah Tarpey, Grace Browne Moran, and Clara Barrett all claimed hat-tricks during a heavy-scoring round in the Energia All-Ireland League Women’s Division, which produced 49 tries in all.

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 15:

Saturday, February 28  –

TULLOW 5 RAILWAY UNION 41, Blackgates
Scorers: Tullow: Try: Chloe Crotty
Railway Union: Tries: Keelin Brady, Leah Tarpey 3, Sarah Munnelly, Aimee Clarke, Emer Meagher; Cons: Nikki Caughey, Hannah Scanlan 2
HT: Tullow 5 Railway Union 17

TULLOW: Sara Rennick (capt); Catherine Dempsey, Emma Carroll, Chloe Farrell, Destiny Moses; Hilary Fitzgerald, Courtney Kelly; Anna O’Neill, Katie Ann O’Neill, Joanna Mahon, Orla Hanlon, Nicola Kilcoyne, Leah Browne, Lana Brennan, Angela Viciano.

Replacements: Lauryn Faulkner, Niamh Gray, Kayleigh Roche, Chloe Crotty, Aoife Byrne, Siobhán Kennedy.

RAILWAY UNION: Aimee Clarke; Sarah O’Donnell, Niamh Byrne (capt), Leah Tarpey, Sarah Munnelly; Nikki Caughey, Ailsa Hughes; Evelyn Donnelly, Hannah Johnston, Fiona Scally, Grace Jackson, Keelin Brady, Miyu Kojima, Carla Cloney, Mira Broeks.

Replacements: Alanna Fusciardi Wallace, Emer Meagher, Michelle Nadine, Aoife McDermott, Hannah Scanlan, Rhiann Heery, Ava Usanova.

Leah Tarpey scored three tries from her inside centre berth when Railway Union visited bottom side Tullow ©Ronan Ryan

WICKLOW 27 OLD BELVEDERE 15, Ashtown Lane
Scorers: Wicklow: Tries: Naoise O’Reilly, Faye O’Neill, Jamie Church, Róisín Stone, Clara Dunne; Con: Beth Roberts
Old Belvedere: Tries: Kara Mulcahy, Shana Murphy, Áine Rutley
HT: Wicklow 10 Old Belvedere 10

WICKLOW: Naoise O’Reilly; Faye O’Neill, Jamie Church, Robyn Johnston, Clara Dunne; Beth Roberts, Erin McConnell; Faye Bolger, Dannii Masters, Eimear Douglas (co-capt), Róisín Ridge, Laura Newsome, Ciara O’Leary, Nicola Schmidt, Rachel Griffey (co-capt).

Replacements: Valerie Conyard, Kathy Byrne, Jessica Griffey, Caitlin Griffey, Emily Roberts, Róisín Stone, Jennifer Madden.

OLD BELVEDERE: Emma Tilly; Leah Nealon, Emma Kelly, Brooke Gilroy, Juliet Condron; Hazel Simmons, Laura Carty; Orlaith McAuliffe, Shana Murphy, Hannah Rapley, Zara Martin, Laura Sampson, Grace Tutty, Kara Mulcahy, Éadaoin Murtagh.

Replacements: Ava Nolan, Áine Rutley, Matilda Murray, Amy Bond, Amy McGuire, Julie Nolan, Jessica Sutton.

BALLINCOLLIG 12 BLACKROCK COLLEGE 62, Tanner Park
Scorers: Ballincollig: Tries: Awatere McLean-Wanoa
Blackrock College: Tries: Lisa Mullen, Sam Brackett, Maggie Boylan, Andi Murphy, Catherine Martin, Nikki Gibson, Ella Durkan, Molly Fitzpatrick, Ciara Scanlan, Ava Ryder; Cons: Ella Durkan 6
HT: Ballincollig 5 Blackrock College 38

BALLINCOLLIG: Niamh Crotty; Grace Kingston, Brighid Twohig, Alison Kelly, Awatere McLean-Wanoa; Fia Whelan, Kelly Griffin (capt); Ciara Fleming, Sinéad O’Donnell, Megan O’Callaghan, Caolainn Healy, Ella Buckley, Ellie Cournane, Clodagh O’Dowd, Aoife Madigan.

Replacements: Ciara Falvey, Orlaith Morrissy, Gillian Coombes, Rachel Naughton, Alex Good, Emma Connolly, Emelia Deane.

BLACKROCK COLLEGE: Méabh Deely; Andi Murphy, Ella Durkan, Catherine Martin, Maggie Boylan; Lisa Mullen, Lauren Farrell McCabe; Aoife Moore, Sam Brackett, Ava Fannin, Molly Fitzpatrick, Nikki Gibson, Ciara Scanlan, Carrie O’Keeffe, Hannah O’Connor (capt).

Replacements: Niamh Tester, Ann-Marie Rooney, Megan Brodie, Sarah Moody, Sophie Balay-Chawke, Cara Martin, Ava Ryder.

GALWEGIANS 44 COOKE 17, Crowley Park
Scorers: Galwegians: Tries: Grace Browne Moran 3, Stacy Hanley, Orla Fenton, Sophie Cullen 2, Aisling Hahessy; Cons: Sinéad O’Brien, Sophie Cullen
Cooke: Not submitted by club
HT: Galwegians 22 Cooke 5

GALWEGIANS: Kila Curran; Saoirse Lawley, Gemma Faulkner, Dolores Hughes, Sinéad O’Brien; Sophie Cullen, Megan Connolly; Laura Scuffil, Claudia Arranz, Katherine Mahon, Orla Fenton, Aisling Hahessy, Stacy Hanley, Mollie Starr, Grace Browne Moran.

Replacements: Ellen Connolly, Sabina Egan, Máire Beth Kirby, Rebecca Blake, Anna Taylor, Evanna Finn.

COOKE: Molly Boyd; Elise McDermott, Codie McCloskey, Teah Morton, Luighseach Murnaghan; Amanda Morton, Georgia Boyce; Shola Iluyemi, Bronach Cassidy, Ilse van Staden, Izzy Harris, Hannah Lee, Laura Scott, Katie Gilmour, Megan Simpson.

Replacements: Angelique Corry, Sorcha Mac Laimhin, Chloe Harwin, Dulcie Bowden, Emily Kingston.

UL BOHEMIAN 47 ENNIS 19, UL 4G pitch
Scorers: UL Bohemian: Tries: Éabha Nic Dhonnacha 2, Clara Barrett 3, Chloe Pearse, Clodagh O’Halloran; Cons: Éabha Nic Dhonnacha 6
Ennis: Tries: Megan O’Connor, Fódhla Ní Bhraonáin, Caoilfhionn Conway Morrissey; Cons: Fódhla Ní Bhraonáin 2
HT: UL Bohemian 28 Ennis 12

UL BOHEMIAN: Clara Barrett; Aisling Stock, Holly O’Dwyer, Stephanie Nunan, Becca Bradshaw; Éabha Nic Dhonnacha, Abbie Salter-Townshend; Niamh Corless, Lily Brady, Ciara McLoughlin, Clodagh O’Halloran, Mary Maher, Caoimhe Murphy, Anaïs Jubin, Chloe Pearse (capt).

Replacements: Caoimhe O’Neill, Tuathla Ryan, Nicola Sweeney, Saoirse Kelly, Nina Mathastein, Sinéad Hogg.

ENNIS: Patricia Coote; Emily Murphy, Fódhla Ní Bhraonáin, Saher Hamdan, Megan O’Connor; Lyndsay Clarke, Niamh McManus; Annie Lynch, Aisling Heapes, Ciara Coughlan, Micaela Glynn (capt), Aoibheann Hahessy, Rhona O’Dea, Saskia Conway Morrissey, Caoilfhionn Conway Morrissey.

Replacements: Meadbh O’Driscoll, Alana Foudy, Caoilinn Cahill, Saoirse Reidy, Róisín Dillon, Clodagh McMahon.

