#EnergiaAIL Women’s Division: Round 14 Results Round-Up
An early Lauryn Faulkner try ultimately earned Tullow a losing bonus point at Old Belvedere, while a terrific three-try first-half performance propelled Ennis past Galwegians as they secured back-to-back Energia All-Ireland League wins for the second time this season.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 14:
Saturday, February 14 –
OLD BELVEDERE 12 TULLOW 5, Ollie Campbell Park (played on Friday)
Scorers: Old Belvedere: Tries: Emily Byrne 2; Con: Hazel Simmons
Tullow: Try: Lauryn Faulkner
HT: Old Belvedere 7 Tullow 5
OLD BELVEDERE: Emma Tilly; Leah Nealon, Emma Kelly, Brooke Gilroy, Laura Carty; Hazel Simmons, Jess Keating; Orlaith McAuliffe, Shana Murphy, Hannah Rapley, Zara Martin, Laura Sampson, Grace Tutty, Emily Byrne, Éadaoin Murtagh (capt).
Replacements: Juliet Condron, Chloe Ericson, Matilda Murray, Georgia Foley, Amy McGuire, Julie Nolan, Jessica Sutton.
TULLOW: Sara Rennick; Lisa O’Toole, Emma Carroll, Chloe Farrell, Leanne Savage; Hilary Fitzgerald, Courtney Kelly; Anna O’Neill, Grace Kelly (capt), Joanna Mahon, Orla Hanlon, Nicola Kilcoyne, Emma Byrne, Lana Brennan, Lauryn Faulkner.
Replacements: Katie Ann O’Neill, Gabby Cuddy, Angela Viciano, Diana Kabi, Chloe Crotty, Destiny Moses.
ENNIS 26 GALWEGIANS 17, Drumbiggle Road
Scorers: Ennis: Tries: Aoibhín Donnelly, Rhona O’Dea, Caoilfhionn Conway Morrissey, Lyndsay Clarke; Cons: Fódhla Ní Bhraonáin 3
Galwegians: Tries: Sophie Cullen, Claudia Aranz, Jemma Lees; Con: Nicole Fowley
HT: Ennis 19 Galwegians 5
ENNIS: Fódhla Ní Bhraonáin; Orna Moynihan, Adriana Mendoza, Saher Hamdan, Aoibhín Donnelly; Lyndsay Clarke, Megan O’Connor; Annie Lynch, Aisling Heapes, Ciara Coughlan, Rhona O’Dea, Aoibheann Hahessy, Micaela Glynn (capt), Saskia Conway Morrissey, Caoilfhionn Conway Morrissey.
Replacements: Saoirse Reidy, Alana Foudy, Caoilinn Cahill, Amy Flavin, Róisín Dillon, Niamh McManus, Nell Walsh.
GALWEGIANS: Sophie Cullen; Anna Taylor, Saoirse Lawley, Jemma Lees, Sinéad O’Brien; Nicole Fowley, Megan Connolly; Laura Scuffil, Elizabeth McNicholas, Ellen Connolly (capt), Orla Fenton, Dearbhla Canty, Stacy Hanley, Mollie Starr, Grace Browne Moran.
Replacements: Claudia Arranz, Máire Beth Kirby, Aisling Hahessy, Dolores Hughes, Aisling Whyte, Rebecca Farrell.
RAILWAY UNION 82 BALLINCOLLIG 7, St. Michael’s College 4G pitch
Scorers: Railway Union: Tries: Poppy Garvey 4, Heidi Lyons, Caoimhe O’Sullivan Roche, Sarah O’Donnell, Caitlin Kelly, Evelyn Donnelly, Hannah Johnston, Aoife McDermott, Leah Tarpey 2, Miyu Kojima; Cons: Heidi Lyons 5, Nikki Caughey
Ballincollig: Try: Vivienne O’Donovan; Con: Emma Connolly
HT: Railway Union 50 Ballincollig 7
RAILWAY UNION: Leah Tarpey; Sarah O’Donnell, Niamh Byrne (capt), Heidi Lyons, Caitlin Kelly; Hannah Scanlan, Chloé Ponthus; Caoimhe O’Sullivan Roche, Emily Gavin, Megan Collis, Fiona Scally, Keelin Brady, Aoife McDermott, Emma Fabby, Poppy Garvey.
Replacements: Hannah Johnston, Evelyn Donnelly, Grace Jackson, Miyu Kojima, Ailsa Hughes, Nikki Caughey, Sarah Munnelly.
BALLINCOLLIG: Kate O’Sullivan; Vivienne O’Donovan, Brighid Twohig, Awatere McLean-Wanoa, Niamh Crotty; Emma Connolly, Kelly Griffin (capt); Orlaith Morrissy, Sinéad O’Donnell, Megan O’Callaghan, Amelia Green, Olivia Hay Mulvihill, Alex Good, Clodagh O’Dowd, Caolainn Healy.
Replacements: Ciara Falvey, Ciara Fleming, Ella Buckley, Gillian Coombes, Rachel Naughton, Fia Whelan, Alison Kelly.
COOKE 0 UL BOHEMIAN 89, Shaw’s Bridge
Scorers: Cooke: –
UL Bohemian: Tries: Maddy Kushner 3, Anaïs Jubin, Éabha Nic Dhonnacha 3, Stephanie Nunan 2, Eilís Cahill 2, Ciara McLoughlin, Claire Bennett, Lily Brady, Chloe Pearse; Cons: Éabha Nic Dhonnacha 7
HT: Cooke 0 UL Bohemian 56
COOKE: Molly Boyd; Elise McDermott, Codie McCloskey, Teah Morton, Luighseach Murnaghan; Amanda Morton, Georgia Boyce; Grace Simati, Bronach Cassidy, Shola Iluyemi, Izzy Harris, Sorcha Mac Laimhin, Laura Scott, Katie Gilmour, Megan Simpson (capt).
Replacements: Ilse van Staden, Alanagh van Staden, Chloe Harwin, Emily Kingston, Paige Smyth.
UL BOHEMIAN: Clara Barrett; Holly O’Dwyer, Maddy Kushner, Rachel Allen, Stephanie Nunan; Éabha Nic Dhonnacha, Abbie Salter-Townshend; Ciara McLoughlin, Ciara O’Dwyer, Eilís Cahill, Clodagh O’Halloran, Claire Bennett, Anaïs Jubin, Lily Brady, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Marea Walshe-Heke, Fiona Reidy, Mary Maher, Becca O’Shea, Abaigael Connon.
BLACKROCK COLLEGE 44 WICKLOW 7, Stradbrook
Scorers: Blackrock College: Tries: Nikki Gibson, Sam Brackett 3, Catherine Martin, Lisa Mullen, Ella Durkan, Maeve Liston; Cons: Ella Durkan, Hannah O’Connor
Wicklow: Try: Dannii Masters; Con: Beth Roberts
HT: Blackrock College 30 Wicklow 0
BLACKROCK COLLEGE: Trinity Todd; Andi Murphy, Ella Durkan, Catherine Martin, Megan Thornton; Lisa Mullen, Lauren Farrell McCabe; Aoife Moore, Sam Brackett, Ava Fannin, Eimear Corri Fallon, Nikki Gibson, Ciara Scanlan, Carrie O’Keeffe, Hannah O’Connor (capt).
Replacements: Ann-Marie Rooney, Katie O’Driscoll, Molly Fitzpatrick, Sarah Moody, Amelie Birrell, Maeve Liston, Jill O’Toole.
WICKLOW: Naoise O’Reilly; Laura Griffin, Robyn Johnston, Usha Daly O’Toole, Jamie Church; Beth Roberts, Erin McConnell; Kathy Byrne, Dannii Masters, Eimear Douglas (capt), Renee Koper, Laura Newsome, Ciara O’Leary, Ciara Short, Rebecca Brennan.
Replacements: Joanne Smith, Ella Wan, Emily Roberts, Jessica Griffey, Róisín Ridge, Sophie Murphy, Jennifer Madden.
