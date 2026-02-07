#EnergiaAIL Women’s Division: Round 13 Results Round-Up
There was a clean sweep of away wins in the Energia All-Ireland League Women’s Division today, including a fourth victory of the campaign for Ennis who edged out Cooke thanks to Aoibhín Donnelly’s 78th-minute try.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 13:
Saturday, February 7 –
COOKE 27 ENNIS 31, Shaw’s Bridge
Scorers: Cooke: Tries: Luighseach Murnaghan 2, Molly Boyd, Megan Simpson; Cons: Amandan Morton 2; Pen: Amanda Morton
Ennis: Tries: Aoibhín Donnelly 3, Aoibheann Hahessy, Alana Foudy; Cons: Megan O’Connor 3
HT: Cooke 12 Ennis 19
COOKE: Molly Boyd; Elise McDermott, Codie McCloskey, Teah Morton, Luighseach Murnaghan; Amanda Morton, Georgia Boyce; Grace Simati, Bronach Cassidy, Shola Iluyemi, Hannah Lee, Sorcha Mac Laimhin, Laura Scott, Katie Gilmour, Megan Simpson (capt).
Replacements: Ilse van Staden, Chloe Harwin, Izzy Harris, Emily Kingston, Paige Smyth.
ENNIS: Orna Moynihan; Patricia Coote, Saskia Conway Morrissey, Saher Hamdan, Aoibhín Donnelly; Adriana Mendoza, Megan O’Connor; Ciara Coughlan, Annie Lynch, Alana Foudy, Laura Cooney, Aoibheann Hahessy, Micaela Glynn (capt), Aisling Heapes, Caoilfhionn Conway Morrissey.
Replacements: Meadbh O’Driscoll, Emily Anglim, Saoirse Reidy, Roisin Dillon, Amy Flavin, Niamh McManus.
BALLINCOLLIG 7 OLD BELVEDERE 55, Virgin Media Park
Scorers: Ballincollig: Try: Aoife Fleming; Con: Fia Whelan
Old Belvedere: Tries: Emily Byrne 2, Amy Larn 2, Éadaoin Murtagh 2, Jess Keating, Alisha Flynn, Katie Corrigan; Cons: Ellie O’Sullivan Sexton 4, Hazel Simons
HT: Ballincollig 7 Old Belvedere 31
BALLINCOLLIG: Kate O’Sullivan; Vivienne O’Donovan, Brighid Twohig, Alison Kelly, Awatere McLean-Wanoa; Fia Whelan, Kelly Griffin; Olivia Hay Mulvihill, Aoife Fleming, Megan O’Callaghan, Caolainn Healy, Sinéad O’Donnell, Ellie Cournane, Clodagh O’Dowd, Aoife Madigan (capt).
Replacements: Ciara Fleming, Ella Buckley, Orlaith Morrissy, Charlotte O’Neill, Amelia Green, Emma Connolly, Niamh Crotty.
OLD BELVEDERE: Amy Larn; Leah Nealon, Emma Kelly, Brooke Gilroy, Katie Corrigan; Ellie O’Sullivan Sexton, Jade Gaffney; Orlaith McAuliffe, Jess Keating, Alisha Flynn, Grace Tutty, Laura Sampson, Juliet Condron, Emily Byrne, Éadaoin Murtagh (capt).
Replacements: Amy Bond, Matilda Murray, Hannah Rapley, Zara Martin, Hazel Simmons, Julie Nolan, Laura Carty.
GALWEGIANS 7 UL BOHEMIAN 34, Crowley Park
Scorers: Galwegians: Try: Sinéad O’Brien; Con: Jemma Lees
UL Bohemian: Tries: Chloe Pearse, Lucia Linn 2, Stephanie Nunan, Gráinne Burke, Clodagh O’Halloran; Cons: Éabha Nic Dhonnacha 2
HT: Galwegians 7 UL Bohemian 12
GALWEGIANS: Sophie Cullen; Sinéad O’Brien, Gemma Faulkner, Dolores Hughes, Kila Curran Coleman; Jemma Lees, Megan Connolly; Ellen Connolly (capt), Stacy Hanley, Laura Scuffil, Orla Fenton, Dearbhla Canty, Grace Browne Moran, Beibhinn Gleeson, Sarah McCormick.
Replacements: Elizabeth McNicholas, Claudia Arranz, Mollie Starr, Aisling Whyte, Rebecca Farrell, Saoirse Lawley.
UL BOHEMIAN: Clara Barrett; Holly O’Dwyer, Éabha Nic Dhonnacha, Stephanie Nunan, Lucia Linn; Rachel Allen, Abbie Salter-Townshend; Ciara O’Dwyer, Saoirse Crowe, Ciara McLoughlin, Clodagh O’Halloran, Claire Bennett, Anaïs Jubin, Lily Brady, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Caoimhe Murphy, Gráinne Burke, Eilís Cahill, Mary Maher, Becca O’Shea, Abaigael Connon, Saoirse Kelly.
TULLOW 0 BLACKROCK COLLEGE 60, Blackgates
Scorers: Tullow: –
Blackrock College: Tries: Megan Thornton, Sarah Farley 2, Ella Durkan 2, Trinity Todd 2, Nikki Gibson, Hannah O’Connor, Lauren Farrell McCabe; Cons: Abby Moyles 2, Hannah O’Connor 3
HT: Tullow 0 Blackrock College 27
TULLOW: Sara Rennick; Leanne Savage, Chloe Farrell, Alex O’Brien, Emma Carroll; Hilary Fitzgerald, Lana Brennan; Gabby Cuddy, Grace Kelly (capt), Joanna Mahon, Nicola Kilcoyne, Orla Hanlon, Leah Browne, Emma Byrne, Lauryn Faulkner.
Replacements: Anna O’Neill, Jess Nolan, Alannah O’Donovan, Angela Viciano, Courtney Kelly, Lisa O’Toole, Diana Kabi.
BLACKROCK COLLEGE: Trinity Todd; Megan Thornton, Cara Martin, Ella Durkan, Sarah Farley; Abby Moyles, Lauren Farrell McCabe; Aoife Moore, Sam Brackett, Ava Fannin, Nikki Gibson, Eimear Corri Fallon, Ciara Scanlan, Sarah Moody, Hannah O’Connor (capt).
Replacements: Ella Greene, Molly Fitzpatrick, Katie O’Driscoll, Regan Casey, Giselle O’Donoghue, Lisa Mullen, Jill O’Toole.
WICKLOW 0 RAILWAY UNION 31, Ashtown Lane
Scorers: Wicklow: –
Railway Union: Tries: Caoimhe O’Sullivan Roche, Caitlin Kelly, Aimee Clarke 2, Emma Fabby; Cons: Heidi Lyons 3
HT: Wicklow 0 Railway Union 26
WICKLOW: Naoise O’Reilly; Clara Dunne, Jamie Church, Robyn Johnston, Sophie Murphy; Beth Roberts, Erin McConnell; Faye Bolger, Eimear Douglas (co-capt), Dannii Masters, Renee Koper, Laura Newsome, Ciara O’Leary, Nicola Schmidt, Rachel Griffey (co-capt).
Replacements: Kathy Byrne, Joanne Smith, Emily Roberts, Rebecca Brennan, Róisín Ridge, Faye O’Neill, Usha Daly O’Toole, Sarah Fitzpatrick.
RAILWAY UNION: Leah Tarpey; Aimee Clarke, Niamh Byrne (capt), Heidi Lyons, Caitlin Kelly; Hannah Scanlan, Chloé Ponthus; Caoimhe O’Sullivan Roche, Emily Gavin, Megan Collis, Keelin Brady, Aoife McDermott, Mira Broeks, Hannah Johnston, Emma Fabby.
Replacements: Evelyn Donnelly, Fiona Scally, Grace Jackson, Miyu Kojima, Ailsa Hughes, Nikki Caughey, Sarah O’Donnell.
Keep up to date with all the latest news in our dedicated website hub at www.irishrugby.ie/energiaail, and follow #EnergiaAIL on social media channels.