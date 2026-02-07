#EnergiaAIL Men’s Divisions: Round 13 Results Round-Up
Clontarf and Old Wesley, the leaders in the Energia All-Ireland League’s top two tiers, were both beaten during a drama-packed afternoon. St. Mary’s College claimed the Dublin 6W derby spoils to return to Division 1A’s summit, while Clonmel won their top of the table clash with Thomond in Division 2C.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 13:
Saturday, February 7 –
DIVISION 1A:
BALLYNAHINCH 47 NENAGH ORMOND 0, Ballymacarn Park
Scorers: Ballynahinch: Tries: Kyle Gill, Matthew Booth, Aaron Sexton, Paul Kerr, Pierce Crowe, Ryan Connolly, Reuben Crothers; Cons: Conor Rankin 5, Paul Kerr
Nenagh Ormond: –
HT: Ballynahinch 33 Nenagh Ormond 0
BALLYNAHINCH: Conor Rankin; Pierce Crowe, Matthew Booth, Quinn Armstrong, Aaron Sexton; Paul Kerr, Chris Gibson; John Dickson, Claytan Milligan (capt), Tom McAllister, Ryan Connolly, Kyle Gill, Josh Hanlon, Reuben Crothers, Bradley Luney.
Replacements: Michael McCavery, Matthew Burke, Joe Charles, Declan Horrox, Jon Rodgers, Aaron Cairns.
NENAGH ORMOND: Sam Cusack; Davey Gleeson, Conor McMahon, Willie Coffey, Fionn Higgins; James Finn, Luke Kerr; Mikey Doran, Dylan Murphy, Matthew Burke, Kevin Seymour, Kevin O’Flaherty (capt), Rob Buckley, Joe Coffey, John O’Flaherty.
Replacements: Mateo Sentous, Darragh McSweeney, Fionn O’Meara, John Brislane, Charlie O’Doherty, Patrick Scully, Matt Brice.
CLONTARF 24 CORK CONSTITUTION 27, Castle Avenue
Scorers: Clontarf: Tries: Dylan Donnellan, Jordan Coghlan, Conor Kelly; Cons: Conor Kelly 3; Pen: Conor Kelly
Cork Constitution: Tries: Killian Coghlan, Sean Condon, Sean French; Cons: Dylan Hicks 3; Pens: Dylan Hicks 2
HT: Clontarf 3 Cork Constitution 7
CLONTARF: Dylan O’Grady; Ross Deegan, Alex O’Grady, Tadhg Bird, Peter Maher; Conor Kelly, Sam Owens; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Charlie Ward, Fionn Gilbert, Jim Peters, Paul Deeny, Aaron Coleman, Jordan Coghlan.
Replacements: Declan Adamson, Conor Bateman, Luke Brady, Michael Moloney, Conor Gibney, Alvin Amaniampong.
CORK CONSTITUTION: Johnny Murphy; Killian Coghlan, Sean French, Eoghan Smyth, Sean Condon; Dylan Hicks, Adam Maher; Mark Donnelly, Danny Sheahan, Luke Masters, Sean Duffy, Michael Foy, Mark Skelly, Peter Hyland, Jack Kelleher (capt).
Replacements: Billy Scannell, David Good, Richard Thompson, Jacob Sheahan, Louis Kahn, Aidan Moynihan.
LANSDOWNE 41 OLD BELVEDERE 34, Aviva Stadium back pitch
Scorers: Lansdowne: Tries: Bobby Sheehan 2, Jack Matthews, Barry Fitzpatrick, Cillian Redmond, Stephen Madigan; Cons: Stephen Madigan 4; Pen: Stephen Madigan
Old Belvedere: Tries: Hugh O’Sullivan 2, Fionn McWey, Chris O’Connor; Cons: David Wilkinson 4; Pens: David Wilkinson 2
HT: Lansdowne 24 Old Belvedere 13
LANSDOWNE: Hugo McLaughlin; Tom Roche, Andy Marks (capt), Harry O’Riordan, Cillian Redmond; Stephen Madigan, Jack Matthews; George Morris, Bobby Sheehan, Greg McGrath, Ruairi Clarke, Juan Beukes, Matt Healy, Paul Wilson, Barry Fitzpatrick.
Replacements: Tom Barry, Julien Valleise, Jack Treanor, Tom Daly, James Kenny, James Tarrant.
OLD BELVEDERE: Morgan Meredith; Jack Keating, Jayden Beckett, Andre Ryan, James Dillon; David Wilkinson, Hugh O’Sullivan; Hugo O’Malley, Calum Dowling (capt), Ryan McMahon, Paddy Dowling, Fionn McWey, Will McDonald, Tom Mulcair, Josh Ericson.
Replacements: Liam Granville, Hugh Flood, Gerry Hill, Ronán O’Sullivan, Chris O’Connor, Hugh Reddan.
YOUNG MUNSTER 82 UCD 21,Tom Clifford Park
Scorers: Young Munster: Tries: Ruadhán Quinn 4, Andrew Smith, Jake O’Riordan 2, Shane O’Leary, Luke McCready, Liam McMahon, Shay McCarthy 2; Cons: Shane O’Leary 11
UCD: Tries: Conall Hodges, Thomas Quinn, Evan Moynihan; Cons: Paddy Clancy 3
HT: Young Munster 42 UCD 14
YOUNG MUNSTER: Shane O’Leary; Andrew Smith, Fionn Gibbons, Luke McCready, Shay McCarthy; Kelvin Langan, Jake O’Riordan; David Begley, Liam McMahon, Kieran Ryan, Alan Kennedy (capt), Evan O’Connell, Leo Langbridge, Bailey Faloon, Ruadhán Quinn.
Replacements: Arron Roulston, Paul Allen, Fintan Coleman, James Horrigan, Harry Langbridge, Hubert Gilvarry.
UCD: Tom Murtagh; Daniel Hurley, Evan Moynihan, Ben Brownlee, Luka Hassett; Paddy Clancy, Thomas Quinn; Tom O’Riordan, Lucas Maguire, Sean Egan, Dan Barron (capt), Conor O’Tighearnaigh, Conall Hodges, Sam Corrigan, Paul Gerard.
Replacements: Ben Porter, Cian O’Brien, Conor Tonge, Andrew O’Mahony, Daragh Gilbourne, Mark Canniffe.
ST. MARY’S COLLEGE 28 TERENURE COLLEGE 21, Templeville Road
Scorers: St. Mary’s College: Tries: Myles Carey 2, Jack Nelson Murray, Josh Gimblett; Cons: Mick O’Gara 4
Terenure College: Tries: Craig Adams, John Devine, Max Russell; Cons: Chris Cosgrave 3
HT: St. Mary’s College 14 Terenure College 7
ST. MARY’S COLLEGE: Ruairi Shields; Aaron O’Sullivan, Myles Carey, Dan Goggin, Leandro Ramirez; Mick O’Gara, Colm Reilly; Oisin Michel, Jack Nelson Murray, Mick McCormack, Greg Jones, Daniel Leane, Josh Gimblett, Finn Burke, Ronan Watters (capt).
Replacements: Richie Bergin, Tom O’Reilly, Andrew Sparrow, Conor Pierce, Adam McEvoy, Zach Hopkins.
TERENURE COLLEGE: Adam La Grue; Ed Kelly, Craig Adams, John Devine, Chris Cosgrave; Aran Egan, Griffin Culver; Marcus Hanan, Max Russell, Adam Tuite, Oisin Shannon, Sean Rigney, Darragh Brooks, Arthur Ashmore, Will Hickey (capt).
Replacements: Harry O’Neill, Darragh Brennan, Mike Murphy, Luke Clohessy, Will Reilly, Caolan Dooley.
DIVISION 1B:
QUEEN’S UNIVERSITY 10 UCC 15, Dub Lane
Scorers: Queen’s University: Tries: Clark Logan, James McKillop
UCC: Tries: Mark Hetherington, Sam O’Sullivan; Con: Harry Murphy; Pen: Harry Murphy
HT: Queen’s University 5 UCC 10
QUEEN’S UNIVERSITY: Adam Hewitt; Ryan Street, Wilhelm de Klerk, Fraser Cunningham, Reuben Allen; Eamonn Rogers, Clark Logan; Jacob Boyd, Henry Walker, Flynn Longstaff, James McKillop (capt), Paddy Woods, Will Cusack, Billy Allen, Tom Brigg.
Replacements: Chris Massey, Jack Parkinson, Ben Moore, Oliver Hughes, Adam Lowey, Evan McGonigle.
UCC: Ben O’Connor; Neville O’Leary, Gene O’Leary Kareem, David Keily, Mark Hetherington; Harry Murphy, Jack Casey; Sean Dunne, Stephen O’Shaughnessy, Danny McCarthy, Sam O’Sullivan (capt), Conor Ryan, Jason Aherne, Dawid Nowak, Ted O’Callaghan.
Replacements: Darragh Prenter, Rory Doody, Danny Rock, Paddy Gaffney, Harry Coughlan, Evan Clarke.
BLACKROCK COLLEGE 3o NAAS 26, Stradbrook
Scorers: Blackrock College: Tries: Brian Colclough, Dave Fortune, Barry Galvin, Harry Waters; Cons: Daniel Squires 2; Pens: Daniel Squires 2
Naas: Tries: Donal Conroy, Derry Lenehan, Charlie Sheridan, Jack Sheridan; Cons: Paddy Taylor 3
HT: Blackrock College 11 Naas 12
BLACKROCK COLLEGE: Brian Colclough; Harry Waters, Matthew Dwan, Daniel Squires, Barry Galvin; Tim Corkery, Oliver Coffey; Paddy Moore, Jamie Rogan, Alex Mullan, John Forde, Jack Gardiner, James Burke (capt), Dave Fortune, Inigo Cruise O’Brien.
Replacements: Richie Allen, David Crowley, Andrew Savage, Alex Simpson, Peter Quirke, Matthew MacCarthy.
NAAS: Derry Lenehan; Donal Conroy, Charlie Sheridan, Tom Monaghan, Jack Sheridan; Paddy Taylor, Tadhg Brophy; Stephen Lackey, Brad Clements, Adam Deay, James O’Loughlin, Oisin Halpin, Darragh Murphy, Will O’Brien (capt), Paulie Tolofua.
Replacements: Fintan O’Malley, Callum Coyne, Eoin Walsh, Muiris Cleary, Cormac King, Tom Bohan.
DUBLIN UNIVERSITY 27 OLD WESLEY 7, College Park
Scorers: Dublin University: Tries: Hugh Goddard 3; Cons: Conor Tracey 3; Pens: Conor Tracey 2
Old Wesley: Try: Paidi Farrell; Con: Niall Carroll
HT: Dublin University 13 Old Wesley 0
DUBLIN UNIVERSITY: Callum McDonald; Davy Colbert, Alex Finlay, Hugo Lynch, Hugh Goddard; Zach Quirke, Conor Tracey; Eoin McDermott, Jack O’Neill, Arthur O’Rahilly, Jack Riley, Artur Smykovskiy, Kevin Jackson, Conall Henchy, David Walsh (capt).
Replacements: Matt Sherwin, Johannes Dreischmeier, Hunter Deane-Johns, Tom Davidson, Paul McConkey, Charlie Murphy.
OLD WESLEY: Charlie Hempenstall; Paidi Farrell, Jarrod Homan, Eoin Deegan, Jules Fenelon; Niall Carroll, Evan Kenny; Jamie Clark, Kieran O’Shea (capt), Ben Popplewell, Shane Cawley, Mahon Ronan, Billy Corrigan, Dan Campbell, Pat McBarron.
Replacements: Stephen Smyth, Luke McAuliffe, Kian Regan, Cathal Kelly, Stephen Hendy, Sean Madden.
GARRYOWEN 48 CITY OF ARMAGH 29, Dooradoyle
Scorers: Garryowen: Not submitted by club
City of Armagh: Not submitted by club
HT: Garryowen 33 City of Armagh 17
GARRYOWEN: Fionn Rowsome; Tom Ironside Wickham, Colm Quilligan, Jack Delaney, Sean Sexton; Lachlan Stewart, Luca Cleary; George Hadden, Max Clein, Ronan Foxe, Jack Costello, Finn McCall, Rory Woods, Des Fitzgerald (capt), Alan Fitzgerald.
Replacements: Dara Phelan, Mark Fitzgerald, Jibril Koura, Sean Rennison, Chulainn Williams, Marcus Joyce.
CITY OF ARMAGH: Shea O’Brien (capt); Andrew Willis, Timmy McNiece, Cameron Cummings, Josh Cunningham; Owen O’Kane, Nick Murray; Niall Carville, Jonny Morton, Griffin Phillipson, Noah Bell, Josh McKinley, John Glasgow, Curtis Pollock, James Anderson.
Replacements: Finn Fehnert, Philip Fletcher, Connor Neary, James Morton, Danny Guy, Matthew Monaghan.
HIGHFIELD 38 INSTONIANS 35, Woodleigh Park
Scorers: Highfield: Tries: Jamie Shanahan, Ryan Gordon, Aidan Keane, Travis Coomey, James Brugger; Cons: Shane O’Riordan 5; Pen: Shane Buckley
Instonians: Tries: David Whitten 2, Bevan Prinsloo 2, Ian Whitten; Cons: Josh Eagleson 5
HT: Highfield 14 Instonians 21
HIGHFIELD: Jamie Shanahan (capt); Mark McLoughlin, Dave McCarthy, Liam McCarthy, Noah Patterson; Shane O’Riordan, Chris Banon; James Cronin, Travis Coomey, Daragh Fitzgerald, Eoin Keating, Conor Kennelly, Dave O’Connell, Ryan Gordon, Aidan Keane.
Replacements: Rob Murphy, Corey Hanlon, Mark Fitzgerald, James Brugger, Shane Buckley, Dave O’Sullivan.
INSTONIANS: Bradley McNamara; Simon McMaster, Bevan Prinsloo, Ian Whitten, Hugo Ellerby; Josh Eagleson, Ruairi O’Farrell; Anton Lupari, Neil Saulters, Liam Kaprigiannis, Ali Burke, Mark Mairs, Mark Lee, Paul Pritchard, David Whitten (capt).
Replacements: Oli Clark, Schalk van der Merwe, Terry Coombes, Marty Vorster, Andrew Keane, Daniel Keane.
DIVISION 2A:
CASHEL 20 BALLYMENA 22, Spafield
Scorers: Cashel: Tries: Rob Carney, Paudie Leamy, Philly Ryan; Con: Ben Twomey; Pen: John O’Sullivan
Ballymena: Tries: Mikey Orr, Rodger McBurney, Adam Lamont; Cons: Callum Davidson 2; Pen: Callum Davidson
HT: Cashel 12 Ballymena 5
CASHEL: Timothy Townsend; Paudie Leamy, Rob Carney, Alan Flannery, Ben Twomey; John O’Sullivan, Fionn Carney; Cormac O’Donnell, Philly Ryan, Brendan Ryan, Fearghail O’Donoughue, Max Riley Fox, Richard Moran (capt), Joe Lawrence, Ciaran Ryan.
Replacements: Joe Callery, Adam Shirley, Michael Treacy, Brendan Crosse, Jamie Ryan.
BALLYMENA: Rodger McBurney; Mikey Orr, Ben Neely, Callum Patterson, Angus Robson; Joe O’Rawe, Callum Davidson; Andrew Warwick, Callum Mustoe, Angus Graham, Paddy Browne, Luke McCluskey, Alexander Clarke, James McClean, Adam Lamont (capt).
Replacements: Josh Mark, Justin Mark, David Milford, Josh Dobbin, Alex Carson.
MU BARNHALL 51 DUNGANNON 31, Parsonstown
Scorers: MU Barnhall: Tries: Shane Mallon 2, Matias Giannetti, Conor Duggan, Cathal Duff, Neil Byrne, Conor Neville; Cons: Neil Byrne 5; Pens: Neil Byrne 2
Dungannon: Tries: Toby Gribben, Jacob Clarke, James Gamble 2; Cons: Ben McCaughey 4; Pen: Ben McCaughey
HT: MU Barnahll 29 Dungannon 10
MU BARNHALL: Neil Byrne; Conor Duggan, Shane Mallon, Matias Giannetti, Adam Gray; Oisin O’Neill, Rob Holt (capt); Keith Farrell, Cathal Duff, Darragh Bellanova, Stephen Callinan, Ciaran Enright, Donny Freeman, Abdul Olaosebikan, Dan Murphy.
Replacements: Josh Boyce Donohue, Jack Castles, Sean Walsh, Conor Neville, James Gorham.
DUNGANNON: Ben McCaughey; Jacob Clarke, Kyle Gormley, Brandon Gribben, Alfie Lewis; James Girvan, Toby Gribben; Adam Edgar, Sam Montgomery, Sean O’Hagan, Cameron Steenson, Callum Johns, David Leyburn, Adam Milligan (capt), James McMahon.
Replacements: James Gamble, Jacob Clarke, Ben Connelly, Matthew Maguire, Aaron Nelson.
OLD CRESCENT 26 BANBRIDGE 22, Takumi Park
Scorers: Old Crescent: Tries: Timmy Duggan, James Rael, John Moloney, John Toland; Cons: John Hurley 3
Banbridge: Tries: Charlie Beattie, Nathan Hook, Joe Dickson; Cons: Nathan Hook 2; Pen: Nathan Hook
HT: Old Crescent 14 Banbridge 8
OLD CRESCENT: Timmy Duggan; Dan Hurley, Brian Molloy, Werner Hoffman, Stephen Kiely; John Hurley, Joe McEnery; Joe Rickard, James Rael, Evan Creaven, John Moloney, Oisin Toland, James McKeogh, John Lyons, John Toland.
Replacements: Declan Aylward, Dennis O’Dwyer, Jason Aylward, Jeff Williams, Jack O’Mahony.
BANBRIDGE: Charlie Beattie; Robert Lyttle, Nathan Hook, Jamie Mullan, Jona Mataiciwa; Andrew Jackson, Philip Jackson; Ryan Rodgers, Finlay King, Michael Cromie, Daniel Kilpatrick, Alexander Thompson (capt), Alex Weir, Dean Hayes, Matthew Heasley.
Replacements: Peter Cromie, John Wilson, Rio McDonagh, Joe Dickson, Neil Kilpatrick.
SHANNON 30 GREYSTONES 10, Thomond Park back pitch
Scorers: Shannon: Tries: Darren Gavin, Jordan Prenderville, Callum Black; Cons: Jamie Gavin 3; Pens: Jamie Gavin 3
Greystones: Try: Peter Ford; Con: David Baker; Pen: David Baker
HT: Shannon 13 Greystones 0
SHANNON: Matt Te Pou; Darren Gavin, Cian O’Halloran, Harry Long (capt), Josh Costello; Jamie Gavin, Rory McDermott; Ronan Ryan, Gus Harrington, Tony Cusack, Samson Alaimoana, Cian McCann, Lee Nicholas, Alex Kennedy, Neal Moylett.
Replacements: Jordan Prenderville, Emmet Calvey, Callum Black, Neil Cronin, Luke Doyle.
GREYSTONES: Ross Nicoll; Ferdia Kenny, Peter Ford, Gavin Rochford, Finn Gilmore; David Baker (capt), Jack Holland; Cole Kelly, Freddie Happonen, Conor Pearse, James Douglas, Johan van der Flier, Cormac O’Donoghue, Stephen Bourke, Reeve Satherley.
Replacements: Rob Byrne, Iva Duffy Takatai, Ken Murphy, Adam Benson, Mark Myler.
WANDERERS 17 GALWAY CORINTHIANS 14, Merrion Road
Scorers: Wanderers: Tries: Alex Walsh, Fionn Finlay; Cons: Cian Whooley 2; Pen: Cian Whooley
Galway Corinthians: Tries: Tom Waters, Billy Cross; Cons: Tom Waters 2
HT: Wanderers 10 Galway Corinthians 7
WANDERERS: Cathal MacGearailt; Alex Walsh, Deon Mau’u, Louis McDonough, Jordan Conroy; Cian Whooley, Conor McQuaid; Rob Scully, Jamie Kavanagh (capt), Fionn Finlay, Mark O’Reilly, Conor McMenamin, Simon Burke, Karl Madden, JJ McIlwrath.
Replacements: Eoghan McCaul, Aaron O’Callaghan, James Kenny, Conor Booth, David Fitzgibbon.
GALWAY CORINTHIANS: Joe Smyth; Harry Rogers, Colm de Buitléar (capt), Tom Waters, Jack Wise; Billy Cross, Tomás Farthing; James Duffy, Mikey Yarr, Patrick Fahy, Rory Glynn, Jamie Treacy, Charlie Keane, John Claffey, Max Flynn.
Replacements: Max Holmes, Cormac Walsh, Emmanuel Oifoh, John Hughes, Joey Tierney.
DIVISION 2B:
BUCCANEERS 33 SKERRIES 14, Dubarry Park
Scorers: Buccaneers: Tries: Adam Cooper, Charlie Byrne, Dan Donovan, Rourke O’Sullivan 2; Cons: Gearoid McDonald 4
Skerries: Tries: David Goodman, Peter O’Neill; Cons: Jack Litchfield 2
HT: Buccaneers 7 Skerries 7
BUCCANEERS: Dylan Duffy; Ross Murphy Sweeney, Tom Cotton, Corey Reid (capt), Orrin Burgess; Gearoid McDonald, Abel Bouwens; Adam Cooper, Sean Glennon, Charlie Byrne, Sam Meecham, Conor Sheehan, Paddy Egan, Dan Donovan, Luke Balsiger.
Replacements: Dylan Bolger, Ryan O’Meara, James Kelly, Tom Shine, Rourke O’Sullivan.
SKERRIES: Ronan Mulcahy; Taidgh Keane Boylan, Tom Grehan, James Downes, David Goodman; Paul O’Loghlen, John Healy; Oisin McNamara, Cal Marrey, Trevor Scuffil, Cian McGuinness, Rossa Gilbride, Barry Murphy, Alex Cleary, Peter O’Neill (capt).
Replacements: Griffin Carrick, James Brennan, Sam Deering, Kevin McGrath, Jack Litchfield.
CLOGHER VALLEY 31 ENNISCORTHY 0, the Cran
Scorers: Clogher Valley: Tries: Matthew Bothwell, Eugene McKenna, Callum Smyton, Kyle Cobane; Cons: David Maxwell 4; Pen: David Maxwell
Enniscorthy: –
HT: Clogher Valley 7 Enniscorthy 0
CLOGHER VALLEY: Taine Haire; Philip Wilson, Jason Bothwell, Michael Bothwell, Jake Woods; David Maxwell, Matthew Bothwell; Michael Treanor, Luke Allen, Neil Henderson, Eugene McKenna (capt), Tommi Coulter, David Stinson, Aaron Dunwoody, Callum Smyton.
Replacements: Kyle Cobane, Aaron Crawford, Ryan Stewart, Matthew Wilson, Karl Bothwell.
ENNISCORTHY: Jack Kelly; Ivan Jacob, Conal Kervick, Rhyan Whelan, Kevin O’Connor; Ben Kidd, Graham Barry; Ore Lasisi, Davie Murphy (capt), MJ Doyle, Tom Ryan, Tomás Stamp, James Doyle, Lee Treacy, Timmy Morrissey.
Replacements: Scott O’Connor, Mikey McVeigh, Marco Byrne, Miguel Byrne, Shane McGuire.
GALWEGIANS 19 UL BOHEMIAN 14, Crowley Park
Scorers: Galwegians: Tries: Cian Brady, Conor O’Shaughnessy, Andrew Sherlock; Cons: Conor O’Shaughnessy 2
UL Bohemian: Tries: Oisin Fagan, Darragh O’Gorman; Cons: Cian Casey 2
HT: Galwegians 19 UL Bohemian 0
GALWEGIANS: Tiarnan Neville; Darragh Kennedy, Rob Deacy, Cian Brady, Oisin McKey; Conor O’Shaughnessy, Andrew Sherlock; Jack Winters, Matthew Victory, Tom Gormley, Rob Holian, David Walsh, Bobby Power, Jarrad Butler, Éanna McCarthy.
Replacements: Eoin Ferry, Luke Murtagh, Dylan Keane, Rory Gavin, Albert Lindner.
UL BOHEMIAN: Oisin Fagan; Greg Fitzgerald, Killian Dineen, Paul Clancy, Darragh O’Gorman (capt); Cian Casey, Evan Lacey; Kean Sheehy, Tom Cullen, Jack Ryan, Simon Staunton, Padraic Galvin, Liam Neilan, Mihlali Mgolodela, Jordan Mills.
Replacements: Sam Lynch, Pauric Nesbitt, Sean Quirke, Donnchadh O’Callaghan, Joe Johnson, Darren Ferrar.
MALONE 29 SLIGO 25, Gibson Park
Scorers: Malone: Not submitted by club
Sligo: Tries: Will Whelan, Aorelian Durkin 2,Kuba Wojtkowicz; Con: Cillian O’Neill; Pen: Cillian O’Neill
HT: Malone 19 Sligo 20
MALONE: Ben Gibson; Michael Melville, Cameron McCaughey, Thomas Quigley, Tane Hotham; Matty Rae, Callum Soper; Bailey Young, Sam Green, Ricky Greenwood, Callum Knox, Zach Devine, Jacob Edwards, Ross Todd (capt), Michael Crothers.
Replacements: Dan Kerr, Robbie Holmes, Josh Storey, Josh Pentland, Davy McMaster.
SLIGO: Mark McGlynn; Louis McVitty, Will Whelan, Cameron Griffith, Aorelian Durkin; Cillian O’Neill, Andrew Ward; Kuba Wojtkowicz, Matthew Earley (co-capt), Luke Timms, Ciaran Cummins, Ciaran Cassidy, Eoin Ryan, James O’Hehir, Ben Hynes (co-capt).
Replacements: Arek Czeck, Evin Ballantine, Facundo Dellemea, Conor Creavan, Euan Brown.
RAINEY 24 NAVAN 19, Hatrick Park
Scorers: Rainey: Tries: Ronan McCusker, Michael McCusker, Jody McMurray 2; Cons: Scott McLean 2
Navan: Tries: Shane Walshe, Karolis Navickas, Declan O’Connor; Cons: Tom Gavigan 2
HT: Rainey 12 Navan 12
RAINEY: Ross McLaughlin; Andrew Donaghy, Killene Thornton, Jim McCartney, Andrew Brown; Scott McLean, Lorcan Quinn; Andrew Nevin, Daniel O’Neill, Calum Smyth, Ronan McCusker, Tom Hutchinson, Adam Montgomery, Michael McCusker (capt), Jody McMurray.
Replacements: Eoin McGuckin, Thomas McNicholl, Kieran Donaghy, Ewan Bolton, Tom Crozier.
NAVAN: Shane Walshe; Will Finegan, Ben McEntagart, Tom Gavigan, Cormac Horan; Jeaic Timmons, Kit Waddington; Liam Carroll, Fionn Craik, Gary Faulkner, Ben McCreary, Karolis Navickas, Michael Brady, Conor Farrell (capt), Harry Hester.
Replacements: Shane O’Connor, Saul Harris, Johnny McKeown, Declan O’Connor, Mark Farrell.
DIVISION 2C:
BECTIVE RANGERS 29 DOLPHIN 24, Energia Park
Scorers: Bective Rangers: Tries: Conor Kelly 2, Chris Rolland 2; Cons: Matthew Gilsenan 3; Pen: Matthew Gilsenan
Dolphin: Tries: Sam Boyle, Philip Elwood 2; Cons: Daryl Foley 3; Pen: Daryl Foley
HT: Bective Rangers 10 Dolphin 10
BECTIVE RANGERS: Tim Carroll; Chris Rolland, Ben Garrett, Bobby Holland, Dave McPolin; Matthew Gilsenan (capt), Connor Halpenny; Rory Mulvihill, Chris Hennessy, Conor Kelly, Gavin Kelly, Donagh Lawler, Chris Poole, Tiarnan McCloskey, James Gallagher.
Replacements: Scott Barron, Luke Mion, Oisin McCloskey, Tom McCarthy, Mikey O’Hare.
DOLPHIN: Hunter Yarrell; Karl Waterman, Sam Boyle, Craig O’Connell (capt), Darragh Buckley; Cameron O’Shaughnessy, Ryan Foley; Finn Cowhig, Max Abbott, Dalton O’Shaughnessy, Brian O’Mahony, Matt Barry, Eoin Sheehan, Conor Drummey, Richie Heaslip.
Replacements: Philip Elwood, David Byrne, James Vaughan, Daryl Foley, Scott Sexton.
BRUFF 32 MALAHIDE 31, Kilballyowen Park
Scorers: Bruff: Tries: Fionn Flanagan, Jesse Bowring, Paul Collins, Mike Cooke; Cons: Paul Collins 3; Pens: Paul Collins 2
Malahide: Tries: James McKeown 2, David O’Halloran, James Hurley, Seán Cronin; Cons: David O’Halloran 3
HT: Bruff 19 Malahide 12
BRUFF: Paul Collins; Mike O’Grady, Jesse Bowring, Andrew O’Byrne, Clem McAuliffe; John Bateman, Cathal Garvey; Darragh O’Brien, Wiktor Wilczuk, Fionn Flanagan, Mike Cooke, Brendan Gleeson, Mike Frawley, John Sheehan, Cillian Rea (capt).
Replacements: Kieran O’Dwyer, Mark Kennedy, Aidan Carroll, Tom O’Dwyer, Nehuen Rossetti.
MALAHIDE: James McKeown; Dan Hayes, Tom Hogan, David O’Halloran, Rory McGinty; Michael Hanley, Conrad Daly; Reece O’Connell, Lee Byrne, James Hurley, Marc Kelly (capt), Seán Cronin, Oisin Power, Sam Lindeman, Sam Pene.
Replacements: Joey Boland, Michael Tyrrell, Timmy O’Connor, Shane O’Casey, Shane Rodgers.
MIDLETON 48 BELFAST HARLEQUINS 5, Towns Park
Scorers: Midleton: Tries: Jack Colbert, Alejandro Martinez Jimenez 3, Cillian Lynch, Seamus Lyne 2, Sean Busteed; Cons: Seamus Lyne 4
Belfast Harlequins: Not submitted by club
HT: Midleton 21 Belfast Harlequins 5
MIDLETON: Jack Colbert; Alejandro Martinez Jimenez, JB du Toit, Ted Coleman, Cillian Lynch; Seamus Lyne, Chris Callinan; Mark Corby, Sean Busteed, Solomon Delea, Andrew Beyrooti, Denis Broderick, Lee McSherry, Dan Walsh, Idris Rqibi (capt).
Replacements: Ryan Lehane, Shane O’Driscoll, Mark Stanton, Conor McCarthy, Kyle Read.
BELFAST HARLEQUINS: David Armstrong; Callum Doherty, Luke Graham, Zac Solomon, Owen Henry; Thomas Armstrong, Johnny McCracken; Stephen Hunter, Steven Weir (capt), Roland Marki, Harry Palmer, Aidan Kelleher, Joel Dundas, Eddie Gorrod, Nathaniel Peters.
Replacements: Cameron Hillis, Ignacio Said, Ben Porter, Patrick Hall, Olly Hamilton.
MONKSTOWN 21 BALLYCLARE 17, Sydney Parade
Scorers: Monkstown: Tries: Saul O’Carroll, Rob Wynne, Michael Hayes; Cons: Matt Stapleton 3
Ballyclare: Not submitted by club
HT: Monkstown 21 Ballyclare 5
MONKSTOWN: Saul O’Carroll; Conor Lohan, Matt Stapleton, Oisin Brady, Cian O’Donoghue; Andrew O’Leary, Tristan Brady (capt); Rico Webster, Rob Wynne, Michael Ashdown, Chris Stack, Luke Kelly, John Wallace, Michael Hayes, Dave Cave.
Replacements: Jack Deegan, Tony McGinnis, Tom Gilpin, Fraser Wright, Conor Curran.
BALLYCLARE: Mark Jackson; Jacob Scarlett, Joel McBride, Jack Gamble (capt), Ross Patterson; Alex Darrah, Ryan McIlwaine; Dean Jones, Matthew Coulter, Adam Barron, Grant Bartley, Josh Young, Ross Johnston, Aaron Playfair, Luke Mcllwrath.
Replacements: Ryan McNeill, David McCleary, Jack Milton, Jonny Holmes, Zachary Scarlett.
THOMOND 19 CLONMEL 29, Liam Fitzgerald Park
Scorers: Thomond: Tries: Jamie McGarry, Luke Costello, Luke Fitzgerald; Cons: Evan Cusack 2
Clonmel: Tries: Henry Buttimer 2, Brandon Delicato, Tom Ross; Cons: Joey O’Connor 3; Pen: Joey O’Connor
HT: Thomond 14 Clonmel 21
THOMOND: Jamie McGarry; Luke Costello, Jake Connolly, Luke Fitzgerald, Jason Kiely; Evan Cusack, Evan Maher; Rian Burke, Colin Slater, Kian McGrath, Tom Goggin, Joe Costello, Riann O’Dwyer, Kealan McMahon (capt), Shane Kelly.
Replacements: Peter Meyer, Sean Rice, Suliano Mainavolau, Ryain O’Donovan Ahern, Sam Birrane, Morgan Bateman, Aidan Ryan.
CLONMEL: Michael Connellan; Freddie Davies, Henry Buttimer (capt), Joey O’Connor, Luke Hogan; Drew Musa, Tom Ross; Davy Coyne, Brandon Delicato, Jason Monua, Tom O’Dea, Keith Melbourne, Brian O’Dea, Ben Masuku, Andrew Daly.
Replacements: Sean Sweetman, Liam Ryan, Conor Bowen, Luke Slattery, Ben O’Dwyer.
