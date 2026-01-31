#EnergiaAIL Men’s Divisions: Round 12 Results Round-Up
Five-try Terenure College outgunned Clontarf to hand the Division 1A leaders only their second defeat of the Energia All-Ireland League season. Meanwhile, Dylan Hicks converted Johnny Murphy’s late try as Cork Constitution pipped Young Munster to hold onto fourth place.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 12:
Saturday, January 31 –
DIVISION 1A:
BALLYNAHINCH 34 LANSDOWNE 13, Ballymacarn Park
Scorers: Ballynahinch: Tries: Aaron Sexton 2, Claytan Milligan, Pierce Crowe, Matthew Booth; Cons: Conor Rankin 3; Pen: Conor Rankin
Lansdowne: Try: Tom Roche; Con: James Tarrant; Pens: Stephen Madigan 2
HT: Ballynahinch 12 Lansdowne 3
BALLYNAHINCH: Conor Rankin; Pierce Crowe, Matthew Booth, Quinn Armstrong, Aaron Sexton; Paul Kerr, Chris Gibson; John Dickson, Claytan Milligan (capt), Joe Charles, Declan Horrox, Ryan Connolly, Josh Hanlon, Reuben Crothers, Bradley Luney.
Replacements: Chris Francis, Matthew Burke, Kyle Gill, Jon Rodgers, Harry McKeown, Adam Bennett.
LANSDOWNE: Cillian Redmond; Tom Roche, Harry O’Riordan, Tom Daly, Cian Eddy; Stephen Madigan, Jack Matthews; George Morris, Jack Treanor, Greg McGrath, Juan Beukes, Ruairi Clarke, Bobby Sheehan (capt), Paul Wilson, Hardus van Eaden.
Replacements: Tom Barry, Julien Valleise, Matt Healy, Barry Fitzpatrick, James Kenny, James Tarrant.
CORK CONSTITUTION 19 YOUNG MUNSTER 18, Temple Hill
Scorers: Cork Constitution: Try: Penalty try, Sean Condon, Johnny Murphy; Cons: Pen try con, Dylan Hicks
Young Munster: Tries: John Poland, Shay McCarthy; Con: Shane O’Leary; Pens: Shane O’Leary 2
HT: Cork Constitution 7 Young Munster 13
CORK CONSTITUTION: Johnny Murphy; Killian Coghlan, Sean French, Eoghan Smyth, Sean Condon; Dylan Hicks, Adam Maher (capt); Michael Cogan, Danny Sheahan, Luke Masters, Sean Duffy, Richard Thompson, Michael Foy, Mark Skelly, Peter Hyland.
Replacements: Billy Scannell, David Good, Gordon Good, Jacob Sheahan, Louis Kahn, Dan Punch.
YOUNG MUNSTER: Shane O’Leary; Andrew Smith, Oisin Pepper, Fionn Gibbons, Shay McCarthy; Kelvin Langan, John Poland; David Begley (capt), Liam McMahon, Kieran Ryan, Ajae Hanson, Fintan Coleman, Leo Langbridge, Bailey Faloon, Luke Murphy.
Replacements: Arron Roulston, Paul Allen, Oran O’Reilly, James Horrigan, Jake O’Riordan, Luke McCready.
NENAGH ORMOND 27 ST. MARY’S COLLEGE 49, New Ormond Park
Scorers: Nenagh Ormond: Tries: Dylan Murphy, Davey Gleeson 2, Willie Coffey, Fionn Higgins; Cons: James Finn
St. Mary’s College: Tries: Conor Dean, Myles Carey 3, Ronan Watters, Dan Goggin, Mick McCormack; Cons: Mick O’Gara 7
HT: Nenagh Ormond 17 St. Mary’s College 35
NENAGH ORMOND: Davey Gleeson; Matt Brice, Willie Coffey, Patrick Scully, Fionn Higgins; James Finn, Luke Kerr; Mikey Doran, Dylan Murphy, Matthew Burke, Kevin Seymour, Kevin O’Flaherty (capt), Rob Buckley, Joe Coffey, John O’Flaherty.
Replacements: Mateo Sentous, Darragh McSweeney, Fionn O’Meara, John Brislane, Charlie O’Doherty, Conor McMahon.
ST. MARY’S COLLEGE: Steven Kilgallen; Aaron O’Sullivan, Myles Carey, Mick O’Gara, Ruairi Shields; Conor Dean (capt), Colm Reilly; Oisin Michel, Richie Bergin, Mick McCormack, Greg Jones, Conor Pierce, Josh Gimblett, Ronan Watters, Dan Goggin.
Replacements: Jack Nelson, Tom O’Reilly, Ciaran Scott, Daniel Leane, Adam McEvoy, Stephen Kennedy.
TERENURE COLLEGE 31 CLONTARF 15, Lakelands Park
Scorers: Terenure College: Tries: Darragh Brooks, Aran Egan 2, Arthur Ashmore 2; Cons: Chris Cosgrave 3
Clontarf: Tries: Alan Spicer, Dylan Donnellan; Con: Conor Kelly; Pen: Conor Kelly
HT: Terenure College 21 Clontarf 15
TERENURE COLLEGE: Adam La Grue; Ed Kelly, Ethan Reilly, Craig Adams, Chris Cosgrave; Aran Egan, Griffin Culver; Marcus Hanan, Max Russell, Adam Tuite (capt), Oisin Shannon, Sean Rigney, Darragh Brooks, Arthur Ashmore, Will Hickey.
Replacements: Harry O’Neill, Darragh Brennan, Mike Murphy, Will Reilly, John Devine, Jim Kennedy.
CLONTARF: Dylan O’Grady; Alex O’Grady, David Hawkshaw, Tadhg Bird, Peter Maher; Conor Kelly, Michael Moloney; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Charlie Ward, Fionn Gilbert, Alan Spicer, Paul Deeny, Aaron Coleman, Jordan Coghlan.
Replacements: Jim Peters, Conor Bateman, Declan Adamson, Sam Owens, Ross Deegan, Alvin Amaniampong.
UCD 14 OLD BELVEDERE 19, UCD Thornfield pitch
Scorers: UCD: Tries: Daniel Hurley, Oisin Spain; Cons: Paddy Clancy 2
Old Belvedere: Tries: Chris O’Connor, David Wilkinson, Fionn McWey; Cons: David Wilkinson 2
HT: UCD 14 Old Belvedere 12
UCD: Tom Murtagh; Daniel Hurley, Evan Moynihan, Ben Brownlee, Eoghan Walsh; Paddy Clancy, Thomas Quinn; Tom O’Riordan, Lucas Maguire, Mikey O’Reilly, Conor Tonge, Dan Barron (capt), Conall Hodges, Oisin Spain, Paul Gerard.
Replacements: Ben Porter, Sean Egan, Sam Corrigan, Andrew O’Mahony, Daragh Gilbourne, Luka Hassett.
OLD BELVEDERE: Morgan Meredith; Jack Keating, Jayden Beckett, Justin Leonard, Andre Ryan; David Wilkinson, Chris O’Connor; Hugo O’Malley, Calum Dowling (capt), Ryan McMahon, Paddy Dowling, Fionn McWey, Tom Mulcair, Ronán O’Sullivan, Will McDonald.
Replacements: Liam Granville, Hugh Flood, Gerry Hill, Órán O’Brien, Harry MacGoey, James Dillon.
DIVISION 1B:
INSTONIANS 29 QUEEN’S UNIVERSITY 22, Shaw’s Bridge
Scorers: Instonians: Tries: Bradley McNamara, Neil Saulters, Craig Gilroy, Hugo Ellerby 2; Cons: Josh Eagleson 2
Queen’s University: Tries: Henry Walker, Ryan Street, Josh Stevens; Con: Eamonn Rogers
HT: Instonians 7 Queen’s University 22
INSTONIANS: Bradley McNamara; Craig Gilroy, Bevan Prinsloo, Ian Whitten, Hugo Ellerby; Josh Eagleson, Ruairi O’Farrell; Anton Lupari, Neil Saulters, Liam Kaprigiannis, Robert Whitten, Mark Mairs, Mark Lee, Paul Pritchard (capt), Alistair Burke.
Replacements: Terry Coombes, Schalk van der Merwe, Marty Vorster, Simon McMaster, James Clarke, Andrew Keane.
QUEEN’S UNIVERSITY: Adam Hewitt; Evan McGonigle, Fraser Cunningham, Lukas Kenny, Ryan Street; Eamonn Rogers, Adam Lowey; Jacob Boyd, Henry Walker (capt), Flynn Longstaff, James McKillop, Paddy Woods, Patrick Donaghy, Josh Stevens, Tom Brigg.
Replacements: Josh Stewart, Jack Parkinson, Ben Moore, Will Cusack, Harry Larkin, Reuben Allen.
DUBLIN UNIVERSITY 31 GARRYOWEN 29, College Park
Scorers: Dublin University: Tries: Hugh Goddard, Davy Colbert, Zach Quirke, Alex Finlay, Artur Smykovskiy; Cons: Davy Colbert, Conor Tracey 2
Garryowen: Tries: Sean Sexton 2, George Hadden, Max Clein; Cons: Lachlan Stewart 3; Pen: Lachlan Stewart
HT: Dublin University 0 Garryowen 21
DUBLIN UNIVERSITY: Callum McDonald; Davy Colbert, Hugo Lynch, Mark Walsh, Hugh Goddard; Zach Quirke, Oscar Cawley; Eoin McDermott, Jack O’Neill, Arthur O’Rahilly, Max Dunne, Artur Smykovskiy, Kevin Jackson, Conall Henchy, David Walsh (capt).
Replacements: Matthew Sherwin, Johannes Dreischmeier, Hunter Deane-Johns, Tom Davidson, Conor Tracey, Alex Finlay.
GARRYOWEN: Fionn Rowsome; Tom Ironside Wickham, Colm Quilligan, Jack Delaney, Sean Sexton; Lachlan Stewart, Luca Cleary; George Hadden, Max Clein, Ronan Foxe, Jack Costello, Finn McCall, Rory Woods, Des Fitzgerald (capt), Alan Fitzgerald.
Replacements: Dara Phelan, Lars Linnenbank, Ben Leahy, Sean Rennison, Chulainn Williams, Rafael Junior Okafor.
NAAS 24 CITY OF ARMAGH 17, Forenaughts
Scorers: Naas: Tries: Tom Monaghan, Donal Conroy 2, Paddy Taylor; Cons: Paddy Taylor 2
City of Armagh: Tries: Jonny Morton, Niall Carville; Cons: Owen O’Kane 2; Pen: Owen O’Kane
HT: Naas 17 City of Armagh 0
NAAS: Derry Lenehan; Donal Conroy, Charlie Sheridan, Tom Monaghan, Jack Sheridan; Paddy Taylor, Tadhg Brophy; Stephen Lackey, Brad Clements, Adam Deay, James O’Loughlin, Oisin Halpin, Darragh Murphy, Will O’Brien (capt), Paulie Tolofua.
Replacements: Fintan O’Malley, Callum Coyne, Eoin Walsh, Muiris Cleary, Cormac King, Tom Bohan.
CITY OF ARMAGH: Shea O’Brien (capt); Andrew Willis, Matthew Hooks, Ross Taylor, Josh Cunningham; Owen O’Kane, Nick Murray; Niall Carville, Jonny Morton, Griffin Phillipson, Noah Bell, Josh McKinley, John Glasgow, Curtis Pollock, Thomas Dougan.
Replacements: Finn Fehnert, Philip Fletcher, Connor Neary, James Anderson, Danny Guy, Matthew Monaghan.
OLD WESLEY 19 HIGHFIELD 17, Energia Park
Scorers: Old Wesley: Tries: Kieran O’Shea, Evan Kenny, Jamie Clark; Cons: Niall Carroll 2
Highfield: Tries: Nicky Greene, Noah Patterson, Jamie Shanahan; Con: Shane O’Riordan
HT: Old Wesley 7 Highfield 10
OLD WESLEY: Jules Fenelon; Paidi Farrell, Kristian Jensen, Eoin Deegan, Jarrod Homan; Niall Carroll, Evan Kenny; Jamie Clark, Kieran O’Shea (capt), Ben Popplewell, Billy Corrigan, Luke O’Connor, Cathal Kelly, Charlie Meagher, Pat McBarron.
Replacements: Luke McAuliffe, Kian Regan, Dan Campbell, Shane Cawley, Stephen Hendy, Fergus Jemphrey.
HIGHFIELD: Jamie Shanahan (capt); Nicky Greene, Dave McCarthy, Mark Dorgan, Noah Patterson; Shane O’Riordan, Chris Banon; James Cronin, Travis Coomey, Daragh Fitzgerald, Eoin Keating, Conor Kennelly, Dave O’Connell, Conor Galvin, Adam Murphy.
Replacements: Rob Murphy, Cillian Buckley, Mark Fitzgerald, Aidan Keane, James Brugger, Shane Buckley.
UCC 19 BLACKROCK COLLEGE 13, the Mardyke
Scorers: UCC: Tries: Neville O’Leary, Dawid Nowak, Mark Hetherington; Cons: Harry Murphy 2
Blackrock College: Tries: John Forde, Jack Ringrose; Pen: Tim Corkery
HT: UCC 19 Blackrock College 13
UCC: Ben O’Connor; Neville O’Leary, Gene O’Leary Kareem, David Keily, Mark Hetherington; Harry Murphy, Jack Casey; Sean Dunne, Stephen O’Shaughnessy, Danny McCarthy, Sam O’Sullivan (capt), Conor Ryan, Jason Aherne, Dawid Nowak, Michael O’Sullivan.
Replacements: Darragh Prenter, Rory Doody, Ted O’Callaghan, Paddy Gaffney, Harry Coughlan, Evan Clarke.
BLACKROCK COLLEGE: Tim Corkery; Matthew McCarthy, Matthew Dwan, Daniel Squires, Barry Galvin; Peter Quirke, Jack Ringrose; Paddy Moore, Richie Allen, Shane Connolly, John Forde, Roy Whelan (capt), James Burke, Dave Fortune, Inigo Cruise O’Brien.
Replacements: Alex Simpson, Jack Mullany, Andrew Savage, Conor Hanly, Darragh Farrell, Cormac O’Brien.
DIVISION 2A:
Ballymena 12 MU Barnhall 19
Eaton Park
Scorers Ballymena:
Tries: Callum Patterson, James McClean.
Conversions: Callum Davidson.
Scorers MU Barnhall:
Tries: Greg Edogun, Finn Brien, Abdul Olaosebikan.
Conversions: Oisin O’Neill 2.
HT: Ballymena 7 MU Barnhall 12
Ballymena: Rodger McBurney, Peter Munce, Ben Neely, Callum Patterson, Angus Robson, Joe O’Rawe, Callum Davidson, Andrew Warwick, Callum Mustoe, Angus Graham, Paddy Browne, Luke McCluskey, Adam Lamont (capt), James McClean, Josh Dobbin.
Replacements: Matthew Wright, Justin Mark, David Milford, Lee Montgomery, Alexander Carson.
MU Barnhall: Dylan Bruton, Greg Edogun, Shane Mallon, Jack Hannon, Adam Gray, Oisin O’Neill, Rob Holt (capt), Jack Castles, Finn Brien, Darragh Bellanova, Stephen Callinan, Ciaran Enright, Donny Freeman, Abdul Olaosebikan, Daniel Murphy.
Replacements: Cathal Duff, Sean Hopkins, Luke Callinan, Conor Neville, James Gorham.
Dungannon 24 Banbridge 21
Stevenson Park
Scorers Dungannon:
Tries: James McCammon, Adam Milligan, James McMahon.
Conversions: Toby Gribben 3.
Penalties: Toby Gribben.
Scorers Banbridge:
Tries: Alexander Thompson, Matthew Heasley.
Conversions: Robert Lyttle.
Penalties: Robert Lyttle 2, Nathan Hook.
HT: Dungannon 17 Banbridge 11
Dungannon: Jacob Clarke, Charlie Conroy, James Girvan, Kyle Gormley, Mervyn Brown, Andrew McGregor, Toby Gribben, Adam Edgar, James McCammon, Sean O’Hagan, Cameron Steenson, Callum Johns, David Leyburn, Adam Milligan (capt), James McMahon.
Replacements: Sam Montgomery, Jacob Clarke, James Gamble, Peter Nicholl, Alfie Lewis.
Banbridge: Robert Lyttle, Joe Dickson, Nathan Hook, Jamie Mullan, Adam Doherty, Andrew Jackson, Philip Jackson, Ryan Rodgers, Finlay King, Michael Cromie, Daniel Kilpatrick, Alexander Thompson, Alexander Weir, Dean Hayes, Matthew Heasley.
Replacements: Peter Cromie, John Wilson, Rio McDonagh, Troy Pinion, Charlie Beattie.
Greystones 7 Cashel RFC 26
Dr. Hickey Park
Scorers Greystones:
Tries: Peter Ford.
Conversions: Gavin Rochford.
Scorers Cashel RFC:
Tries: Timothy Townsend, Max Riley Fox, Rob Carney, Penalty Try.
Conversions: Ben Twomey 2, Penalty Try.
HT: Greystones 7 Cashel RFC 7
Greystones: Jack O’Brien, Ferdia Kenny, Con Callan, Peter Ford, Finn Gilmore, Gavin Rochford, David Baker, Quermy Warmerdam, Freddy Happonen, Conor Pearse, Eoin Marmion (capt), Johan Van Der Flier, Adam Benson, James Douglas, Reeve Satherley.
Replacements: Rob Byrne, Cole Kelly, Ken Murphy, Stephen Bourke, Mark Myler.
Cashel RFC: Timothy Townsend, Marcel Strydom, Alan Flannery, Jamie Ryan, Ben Twomey, John O’Sullivan, Fionn Carney, Noel Roche, David Upton, Brendan Ryan, Fearghail O’Donoughue, Max Riley Fox, Richard Moran (capt), Joseph Lawrence, Ciaran Ryan.
Replacements: Joseph Callery, Adam Shirley, Cormac O’Donnell, Brendan Crosse, Rob Carney.
Wanderers 22 Old Crescent 17
St. Michael’s College 4G Pitch
Scorers Wanderers:
Tries: Mick McGrath, Mark O’Reilly, Conor McMenamin.
Conversions: David Fitzgibbon, Cian Whooley.
Penalties: David Fitzgibbon.
Scorers Old Crescent:
Tries: Brian Molloy, Oisin Toland, John Lyons.
Conversions: John Hurley.
HT: Wanderers 12 Old Crescent 7
Wanderers: Cathal MacGearailt, Mick McGrath, Deon Mau’u, Louis McDonough, Eoin O’Shaughnessy, David Fitzgibbon, Conor McQuaid, Rob Scully, Jamie Kavanagh (capt), Fionn Finlay, Mark O’Reilly, Conor McMenamin, Simon Burke, Karl Madden, JJ McIlwrath.
Replacements: Eoghan McCaul, Aaron O’Callaghan, Dylan Kelly, Fiach Devitt, Cian Whooley.
Old Crescent: Timmy Duggan, Stephen Kiely, Brian Molloy, Werner Hoffman, Dan Hurley, John Hurley, Aaron Cosgrove, Evan Creaven, Niall Hardiman (capt), Dennis O’Dwyer, John Moloney, Oisin Toland, John Toland, Dean O’Grady, John Lyons.
Replacements: Lee O’Grady, Joe Rickard, Cillian Toland, Joe McEnery, Larry Hanly.
Corinthians 27 Shannon RFC 22
Creggs RFC
Scorers Corinthians:
Tries: Harry Rogers, Ned Williams, Mark Boyle.
Conversions: Billy Cross 3.
Penalties: Billy Cross 2.
Scorers Shannon RFC:
Tries: Joshua Costello, Kelvin Brown 2.
Conversions: Cillian O’Connor 2.
Penalties: Cillian O’Connor.
HT: Corinthians 3 Shannon RFC 19
Corinthians: Harry Rogers, Jack Wise, Colm de Buitlear, Tom Waters, Ned Williams, Billy Cross, Tomas Farthing, James Duffy, Mikey Yarr, Patrick Fahy, Rory Glynn, Jamie Treacy, Charlie Keane, Matthew Roche Nagle, Mark Boyle (capt).
Replacements: Max Holmes, Cormac Walsh, John Claffey, John Hughes, Joey Tierney.
Shannon RFC: Matt Te Pou, Darren Gavin, Cian O’Halloran, Harry Long (capt), Joshua Costello, Cillian O’Connor, Neil Cronin, Ronan Ryan, Adam Moloney, Tony Cusack, Samson Alaimoana, Cian McCann, Kelvin Brown, Oisin Minogue, Neal Moylett.
Replacements: Gus Harrington, Michael Donnelly, Jamie Gavin, Callum Black, Luke Doyle.
DIVISION 2B:
Buccaneers 27 Malone 22
Dubarry Park
Scorers Buccaneers:
Tries: David Colgan, Ross Murphy Sweeney, Orrin Burgess.
Conversions: Gearoid McDonald 3.
Penalties: Gearoid McDonald 2.
Scorers Malone:
Tries: Ben Gibson, Jack McMurtry, Tane Hotham.
Conversions: Mathew Rae 2.
Penalties: Mathew Rae.
HT: Buccaneers 21 Malone 12
Buccaneers: David Colgan, Ross Murphy Sweeney, Thomas Cotton, Corey Reid (capt), Orrin Burgess, Gearoid McDonald, Abel Bouwens, Adam Cooper, Sean Glennon, Charlie Byrne, Samuel Meecham, Conor Sheehan, Paddy Egan, Dan Donovan, Luke Balsiger.
Replacements: Dylan Bolger, Aindriu Oates, James Kelly, Charlie O’Carroll, Rourke O’Sullivan.
Malone: Ben Gibson, Jack McMurtry, Cameron McCaughey, Thomas Quigley, Tane Hotham, Mathew Rae, Callum Soper, Ben Halliday, Sam Green, Ricky Greenwood, Logan Wakefield, Zach Devine, Jacob Edwards, David Greatorex (capt), Michael Crothers.
Replacements: Dan Kerr, Bailey Young, Ben Grimley, Josh Pentland, Davy McMaster.
Enniscorthy 14 Galwegians 28
Alcast Park
Scorers Enniscorthy:
Tries: Kevin O’Connor (29′), Rhyan Whelan (80+6′).
Conversions: Ben Kidd (30′, 80+7′).
Scorers Galwegians:
Tries: Ryan Smith (2′, 39′), David Walsh (22′, 80+1′).
Conversions: Tiarnan Neville (3′, 23′, 40′, 80+2′).
HT: Enniscorthy 0 Galwegians 7
Enniscorthy: Ben Kidd, Ivan Jacob, Rhyan Whelan, Mikey Nolan, Kevin O’Connor, Conal Kervick, Fiachra Hourihane, Scott O’Connor, Davie Murphy, MJ Doyle, Tom Ryan, Tomas Stamp, Tony Ryan (capt), Lee Treacy, Timmy Morrissey.
Replacements: Andrew Redmond, Shane O’Rourke, Mikey McVeigh, Graham Barry, James Doyle.
Galwegians: Darragh Kennedy, Paul Sharkey, Oisin McKey, Rob Deacy, Cody Farrell, Tiarnan Neville, Albert Lindner, Jack Winters, Ryan Smith, Tom Gormley, Rob Holian, David Walsh, Bobby Power, Dylan Keane (capt), Eanna McCarthy.
Replacements: Eoin Ferry, Luke Murtagh, Jarrad Butler, Brian McHugo, Andrew Sherlock.
Navan 14 Clogher Valley 24
Balreask Old
Scorers Navan:
Tries: Tom Gavigan (12′), Conor Farrell (73′).
Conversions: Tom Gavigan (13′, 74′).
Scorers Clogher Valley:
Tries: Callum Smyton (7′), Philip Wilson (25′), Matthew Bothwell (65′), Penalty Try.
Conversions: David Maxwell (8′), Penalty Try.
HT: Navan 7 Clogher Valley 19
Navan: Shane Walshe, Cormac Horan, Will Finegan, Ben Mc Entagart, Mark Coen, Tom Gavigan, Kit Waddington, Liam Carroll, Fionn Craik, Gary Faulkner, Oisin Heffernan, Karolis Navickas, Andrew Beggy, Conor Farrell, Michael Brady.
Replacements: Shane O’Connor, Ben McCreary, Harry Hester, Luke Dolan, Mark Farrell.
Clogher Valley: Taine Haire, Philip Wilson, Jason Bothwell, Michael Bothwell, Jake Woods, David Maxwell, Matthew Bothwell, Michael Treanor, Luke Allen, Neil Henderson, Eugene McKenna (capt), Tommi Coulter, David Stinson, Aaron Dunwoody, Callum Smyton.
Replacements: Kyle Cobane, Aaron Crawford, Ryan Stewart, Matthew Wilson, Karl Bothwell.
Skerries 14 Rainey RFC 17
Holmpatrick
Scorers Skerries:
Tries: Kevin McGrath, Cian McGuinness.
Conversions: Ronan Mulcahy 2.
Scorers Rainey RFC:
Tries: Lorcan Quinn, Ronan McCusker, Adam Montgomery.
Conversions: Scott McLean.
HT: Skerries 7 Rainey RFC 7
Skerries: Ronan Mulcahy, Taidgh Keane-Boylan, Kevin McGrath, James Downes, David Goodman, Paul O’Loghlen, Dara Twomey, Oisin McNamara, Cal Marrey, Trevor Scuffil, Rossa Gilbride, Cian McGuinness, Ben McKiernan, Alex Cleary, Peter O’Neill (capt).
Replacements: Griffin Carrick, Robbie Gallagher, Barry Murphy, John Healy, Jack Litchfield.
Rainey RFC: Killene Thornton, Andrew Donaghy, Jim McCartney, Jody McMurray, Andrew Brown, Scott McLean, Lorcan Quinn, Andrew Nevin, Daniel O’Neill, Michael Nevin, Ronan McCusker, Ewan Bolton, Adam Montgomery, Tom Hutchinson, Michael McCusker (capt).
Replacements: Eoin McGuckin, Thomas McNicholl, Kieran Donaghy, AJ Browne, Daniel Ennis McMannus.
UL Bohemian 52 Sligo 17
UL 4G
Scorers UL Bohemian:
Tries: Greg Fitzgerald, Paul Clancy, Kean Sheehy 2, Liam Neilan, Jordan Mills 2.
Conversions: Cian Casey 7.
Penalties: Cian Casey.
Scorers Sligo:
Tries: Mark McGlynn, Will Whelan, James O’Hehir.
Conversions: Euan Brown.
HT: UL Bohemian 17 Sligo 12
UL Bohemian: Oisin Fagan, Greg Fitzgerald, Killian Dineen, Paul Clancy, Darragh O’Gorman (capt), Cian Casey, Donnchadh O’Callaghan, Kean Sheehy, Darren Ferrar, Jack Ryan, Simon Staunton, Padraic Galvin, Liam Neilan, Mihlali Mgolodela, Jordan Mills.
Replacements: Tom Cullen, Pauric Nesbitt, Sean Quirke, Evan Lacey, Joe Johnson.
Sligo: Euan Brown, Mark McGlynn, Will Whelan, Cameron Griffith, Louis McVitty, Cillian O’Neill, Aorelian Durkan, Luke Timms, Matthew Earley (capt), Jakub Wojtkowicz, Evin Ballantine, Ciaran Cassidy, Eoin Ryan, James O’Hehir, Will MacAuley.
Replacements: Shane O’Hehir, Benjamin Hynes, Ciaran Cummins, Max O’Hehir, Andrew Ward.
DIVISION 2C:
Belfast Harl. 28 Bruff 38
Deramore Park
Scorers Belfast Harl.:
Tries: Callum Florence, Thomas Armstrong, Zac Solomon 2.
Conversions: Johnny McCracken 4.
Scorers Bruff:
Tries: Wiktor Wilczuk 4, John Sheehan.
Conversions: Paul Collins 5.
Penalties: Paul Collins.
HT: Belfast Harl. 14 Bruff 21
Belfast Harl.: Mark Glover, David Armstrong, Luke Graham, Callum Florence, Owen Henry, Thomas Armstrong, Johnny McCracken, Stephen Hunter, Joel Dundas (capt), Roland Marki, Aidan Kelleher, Christian Bennison, Ollie McCauley, Zac Solomon, Nathaniel Peters.
Replacements: Cameron Hillis, Ignacio Said, Ben Porter, Nikki Joyce-Ryan, Olly Hamilton.
Bruff: Paul Collins, Mike O’Grady, Jesse Bowring, Andrew O’Byrne, Clem McAuliffe, John Bateman, Cathal Garvey, Darragh O’Brien, Wiktor Wilczuk, Fionn Flanagan, Brendan Gleeson, Mike Cooke, Mike Frawley, John Sheehan, Cillian Rea (capt).
Replacements: Kieran O’Dwyer, Mark Kennedy, Declan Moriarty, Nehuen Rossetti, Ben Tucker.
Clonmel 31 Midleton 17
Rockwell College 4G
Scorers Clonmel:
Tries: Henry Buttimer 2, Brandon Delicato, Keith Melbourne.
Conversions: Joey O’Connor 4.
Penalties: Joey O’Connor.
Scorers Midleton:
Tries: Flor McCarthy, Conor McCarthy.
Conversions: Seamus Lyne 2.
Penalties: Seamus Lyne.
HT: Clonmel 21 Midleton 10
Clonmel: Jack Walsh, Michael Connellan, Henry Buttimer (capt), Joey O’Connor, Freddie Davies, Drew Musa, Tom Ross, Davy Coyne, Brandon Delicato, Jason Monua, Tom O’Dea, Keith Melbourne, Brian O’Dea, Ben Masuku, Andrew Daly.
Replacements: Sean Sweetman, Liam Ryan, Luke Slattery, Conor Bowen, Luke Hogan.
Midleton: Jack Colbert, Darragh Daly, Aaron Leahy, Ted Coleman, William Meyer, Seamus Lyne, Chris Callinan, Mark Corby, Sean Busteed, Ryan Lehane, Jack Nesdale, Denis Broderick, Flor McCarthy (capt), Lee McSherry, Conor McCarthy.
Replacements: Steve Monaghan, Shane O’Driscoll, JB Du Toit, Bastien Zino, Alejandro Martinez Jimenez.
Dolphin 28 Ballyclare RFC 7
Virgin Media Park
Scorers Dolphin:
Tries: Craig O’Connell, Cameron O’Shaughnessy, Max Abbott, Dalton O’Shaughnessy.
Conversions: Hunter Yarrell 4.
Scorers Ballyclare RFC:
Tries: Jack Gamble.
Conversions: James Creighton.
HT: Dolphin 21 Ballyclare RFC 0
Dolphin: Hunter Yarrell, Karl Waterman, Sam Boyle, Craig O’Connell (capt), Darragh Buckley, Cameron O’Shaughnessy, Ryan Foley, Finn Cowhig, Max Abbott, Dalton O’Shaughnessy, Brian O’Mahony, Matt Barry, Eoin Sheehan, Conor Drummey, Richie Heaslip.
Replacements: Philip Elwood, David Byrne, James Vaughan, Daryl Foley, Scott Sexton.
Ballyclare RFC: Jonny Holmes, Jacob Scarlett, Joel McBride, Ruben Moxham, Ross Patterson, Alex Darrah, James Creighton, Dean Jones, Matthew Coulter, Adam Barron, Grant Bartley, Joshua Young, Luke Mcllwrath, Aaron Playfair, Jack Gamble (capt).
Replacements: Ryan McNeill, David McCleary, Michael McKeever, Ross Johnston, Zachary Scarlett.
Malahide Bective Rangers
Estuary Road
Scorers Malahide:
Scorers Bective Rangers:
HT: Malahide Bective Rangers
Malahide: James McKeown, Daniel Hayes, Matt Faulkner, David O’Halloran, Shane Rodgers, Michael Hanley, Conrad Daly, Reece O’Connell, Lee Byrne, James Hurley, Shane O’Casey, Seán Cronin, Oisin Power, Sam Lindeman, Marc Kelly (capt).
Replacements: Michael Tyrrell, Timmy O’Connor, Joey Boland, David Morrin, Eamon McNicholas.
Bective Rangers: Tim Carroll, Chris Rolland, Ben Garrett, Bobby Holland, Dave McPolin, Matthew Gilsenan (capt), Connor Halpenny, Rory Mulvihill, Christopher Hennessy, Conor Kelly, Donagh Lawler, Gavin Kelly, Chris Poole, Oisin McCloskey, James Gallagher.
Replacements: Scott Barron, Luke Mion, Mark O’Brien, Tom McCarthy, Mikey O’Hare.
Thomond RFC 17 Monkstown 19
Liam Fitzgerald Park
Scorers Thomond RFC:
Tries: Evan Cusack 2, Joshua Tunney-Ware.
Conversions: Evan Cusack.
Scorers Monkstown:
Tries: Cian O’Donoghue 2, Rob Wynne.
Conversions: Matt Stapleton 2.
HT: Thomond RFC 10 Monkstown 12
Thomond RFC: Jamie McGarry, Sam Birrane, Jason Kiely, Jake Connolly, Luke Costello, Evan Cusack, Eoghain Sherlock, Peter Meyer, Colin Slater, Kian McGrath, Tom Goggin, Morgan Bateman, Shane Kelly, Kealan McMahon (capt), Riann O’Dwyer.
Replacements: Rian Burke, Sean Rice, Joe Costello, Joshua Tunney-Ware, Aidan Ryan.
Monkstown: Saul O’Carroll, Conor Lohan, Matt Stapleton, Oisin Brady, Cian O’Donoghue, Andrew O’Leary, Tristan Brady (capt), Chris Stack, Rob Wynne, Michael Ashdown, Jake Kennedy, Luke Kelly, John Wallace, Michael Hayes, Dave Cave.
Replacements: Jack Deegan, James Dunne, Tom Gilpin, Graham Murray, Conor Curran.
