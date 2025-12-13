#EnergiaAIL Women’s Division: Round 9 Results Round-Up
Megan O’Connor converted Caoilfhionn Conway Morrissey’s late try to earn a share of the spoils for Ennis against Old Belvedere. Elsewhere in the Energia All-Ireland League Women’s Division, Railway Union saw off Galwegians’ challenge to move into the top four.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 9:
Saturday, December 13 –
Ballincollig 22 UL Bohemian 68
Tanner Park
Scorers Ballincollig:
Tries: Olivia Hay Mulvihill (27′), Niamh Crotty (54′), Eve Prendergast (60′).
Penalties: Emma Connolly (5′).
Scorers UL Bohemian:
Tries: Grainne Burke (8′), Clara Barrett (11′), Rebecca O’Shea (16′), Emma Dunican (24′, 76′), Aoife Corey (33′, 64′, 79′), Lily Brady (39′), Eabha Nic Dhonnacha (45′), Rachel Allen (48′), Chloe Pearse (51′).
Conversions: Eabha Nic Dhonnacha (10′, 49′, 77′, 80+1′).
HT: Ballincollig 10 UL Bohemian 32
Ballincollig: Niamh Crotty, Emelia Deane, Kate O’Sullivan, Alison Kelly, Grace Kingston, Emma Connolly, Eve Prendergast, Olivia Hay Mulvihill, Aoife Fleming, Lily Morris, Anna Kavanagh, Amelia Green, Alex Good, Aoibheann McGrath, Aoife Madigan (capt).
Replacements: Sinead O’Donnell, Orlaith Morrissy, Megan O’Callaghan, Caolainn Healy, Kelly Griffin, Fia Whelan, Vicki Good.
UL Bohemian: Aoife Corey, Holly O’Dwyer, Clara Barrett, Rachel Allen, Rebecca O’Shea, Eabha Nic Dhonnacha, Abbie Salter-Townshend, Grainne Burke, Emma Dunican, Ciara McLoughlin, Aoibhe O’Flynn, Claire Bennett, Lily Brady, Clodagh O’Halloran, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Ciara O’Dwyer, Fiona Reidy, Anais Jubin, Jane Clohessy, Caoimhe Murphy, Sarah Heavenor, Nicole Cronin.
Ennis RFC 24 Old Belvedere 24
Ennis RFC
Scorers Ennis RFC:
Tries: Patricia Coote (11′), Aoibheann Hahessy (25′), Caoilfhionn Morrissey (53′, 80′).
Conversions: Megan O’Connor (54′, 80+1′).
Scorers Old Belvedere:
Tries: Kate Balance, Ellen Jane O’Sullivan Sexton, Lisa Callan, Naoise Smyth.
Conversions: Ellen Jane O’Sullivan Sexton 2.
HT: Ennis RFC 10 Old Belvedere 19
Ennis RFC: Patricia Coote, Emily Murphy, Saskia Morrissey, Emma Byrne, Aoibhin Donnelly, Lyndsay Clarke, Megan O’Connor, Annie Lynch, Aisling Heapes, Ciara Coughlan, Laura Cooney, Aoibheann Hahessy, Emma Daly, Micaela Glynn (capt), Caoilfhionn Morrissey.
Replacements: Ava Downes, Saoirse Reidy, Caoilinn Cahill, Emily Anglim, Clodagh McMahon, Alfrey Perkins.
Old Belvedere: Laura Carty, Grace Tutty, Emma Kelly, Hazel Simmons, Kate Balance, Ellen Jane O’Sullivan Sexton, Jade Gaffney, Hannah Rapley, Lisa Callan, Alisha Flynn, Laura Sampson, Naoise Smyth, Áine Rutley, Eadaoin Murtagh, Lesley Ring (capt).
Replacements: Shana Murphy, Hannah Wilson, Eilis Doyle, Zara Martin, Julia O’Connor, Eowyn Edwards, Amy Bond.
Railway Union 44 Galwegians 0
Park Avenue
Scorers Railway Union:
Tries: Sarah O’Donnell (2′), Aoife McDermott (30′, 78′), Claire Boles (32′), Heidi Lyons (35′), Leah Tarpey (39′), Chloe Pontus (65′), Meabh Keegan (72′).
Conversions: Hannah Scanlan (33′, 36′).
Scorers Galwegians:
HT: Railway Union 29 Galwegians 0
Railway Union: Leah Tarpey, Aimee Clarke, Niamh Byrne (capt), Heidi Lyons, Sarah O’Donnell, Hannah Scanlan, Chloe Pontus, Siobhan McCarthy, Emily Gavin, Megan Collis, Poppy Garvey, Aoife McDermott, Miyu Kojima, Molly Boyne, Claire Boles.
Replacements: Meabh Keegan, Evelyn Donnelly, Kirstie Stevenson, Hannah Johnston, Grace Jackson, Ailsa Hughes, Ava Usanova, Emma Fabby.
Galwegians: Emily Foley, Kila Curran, Sophie Cullen, Niamh Murphy, Saoirse Lawley, Siofra Hession, Grainne Moran (capt), Ella Burns, Stacy Hanley, Ellen Connolly (capt), Dearbhla Canty, Grace Browne Moran, Hannah Coen, Mollie Starr, Bebhinn Gleeson.
Replacements: Laura Scuffil, Katherine Mahon, Elizabeth McNicholas, Aisling Whyte, Megan Connolly, Rebecca Farrell, Sinead O’Brien.
Cooke 0 Blackrock Col. 43
Shaw’s Bridge
Scorers Cooke:
Scorers Blackrock Col.:
Tries: Cara Martin (9′), Andrea Murphy (16′), Hannah O’Connor (20′), Ava Fannin (29′), Nikki Gibson (61′, 77′), Penalty Try.
Conversions: Abby Moyles (17′, 30′), Ella Durkan (78′), Penalty Try.
HT: Cooke 0 Blackrock Col. 31
Cooke: Molly Boyd, Elise McDermott, Teah Morton, Paige Smyth, Luighseach Murnaghan, Amanda Morton, Georgia Boyce, Shola Iluyemi, Emilee Jalosuo, Ilse Van Staden, Sorcha Mac Laimhin, Bronach Cassidy, Laura Scott, Katie Gilmour, Megan Simpson (capt).
Replacements: Angelique Corry, Chloe Harwin, Isobel Harris.
Blackrock Col.: Jillian O’Toole, Andrea Murphy, Cara Martin, Catherine Martin, Maggie Boylan, Abby Moyles, Sophie Balay-Chawke, Ava Fannin, Samantha Brackett, Megan Brodie, Nikki Gibson, Kate Jordan, Sarah Moody, Maeve Og O’Leary, Hannah O’Connor (capt).
Replacements: Ella Greene, Aoife Moore, Clíodhna Ní Chonchobhair, Carrie O’Keeffe, Lisa Mullen, Ella Durkan, Sarah Farley.
Tullow RFC 15 Wicklow 36
Rathoe Road
Scorers Tullow RFC:
Tries: Alex O’Brien, Destiny Moses, Angela Viciano.
Scorers Wicklow:
Tries: Erin McConnell (3′), Faye O’Neill (12′, 64′), Robyn Johnston (18′), Sophie Murphy (43′), Jamie Church (74′).
Conversions: Beth Roberts (4′, 13′, 19′).
HT: Tullow RFC 10 Wicklow 21
Tullow RFC: Leanne Savage, Siobhan Kennedy, Sara Rennick (capt), Alex O’Brien, Destiny Moses, Chloe Farrell, Hilary Fitzgerald, Anna O’Neill, Gabby Cuddy, Joanna Mahon, Angela Viciano, Orla Hanlon, Emma Byrne, Lana Brennan, Katie Ann O’Neill.
Replacements: Aoife Byrne, Courtney Kelly, Grace Kelly.
Wicklow: Faye O’Neill, Laura Griffin, Jamie Church, Robyn Johnston, Sophie Murphy, Beth Roberts, Erin McConnell, Dannii Masters, Eimear Douglas (capt), Val Conyard, Renee Koper, Laura Newsome, Ciara O’Leary, Roisin Ridge, Usha Daly O’Toole.
Replacements: Lorraine Voorbach, Faye Bolger, Sarah Fitzpatrick, Emily Roberts, Rachel Griffey (capt), Sophie Richardson.
