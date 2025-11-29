#EnergiaAIL Women’s Division: Round 7 Results Round-Up
There were four away wins in the Energia All-Ireland League Women’s Division today, including Old Belvedere’s determined comeback victory at Galwegians, and Ballincollig’s triumph over Tullow which has moved them up to seventh in the table.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 7:
Saturday, November 29 –
WICKLOW 10 UL BOHEMIAN 43, Ashtown Lane
Scorers: Wicklow: Tries: Clara Dunne, Rachel Griffey
UL Bohemian: Tries: Lily Brady, Beth Buttimer 3, Éabha Nic Dhonnacha 2; Cons: Caitríona Finn 2, Kate Flannery 2
HT: Wicklow 0 UL Bohemian 36
WICKLOW: Clara Dunne; Roisin Stone, Jamie Church, Vicky Elmes Kinlan, Faye O’Neill; Robyn Johnston, Erin McConnell; Caoimhe Molloy, Eimear Douglas (co-capt), Valerie Conyard, Renee Koper, Usha Daly O’Toole, Ciara O’Leary, Ciara Short, Rachel Griffey (co-capt).
Replacements: Lorraine Voorbach, Dannii Masters, Faye Bolger, Laura Newsome, Sophie Murphy, Nicole Fogarty, Teni Onigbode.
UL BOHEMIAN: Caitríona Finn; Nina Mathastein, Éabha Nic Dhonnacha, Maddy Kushner, Becca Bradshaw; Kate Flannery, Abbie Salter-Townshend; Gráinne Burke, Beth Buttimer, Ciara McLoughlin, Aoibhe O’Flynn, Claire Bennett, Lily Brady, Clodagh O’Halloran, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Anaïs Jubin, Nicola Sweeney, Caoimhe Murphy, Sarah Garrett, Mary Maher, Holly O’Dwyer, Caoimhe O’Neill.
BLACKROCK COLLEGE 44 ENNIS 12, Stradbrook
Scorers: Blackrock College: Tries: Sarah Moody, Méabh Deely, Maggie Boylan, Maeve Óg O’Leary, Ann-Marie Rooney, Ella Durkan, Hannah O’Connor, Molly Fitzpatrick; Cons: Méabh Deely 2
Ennis: Tries: Caoilfhionn Conway Morrissey, Micaela Glynn; Con: Patricia Coote
HT: Blackrock College 25 Ennis 0
BLACKROCK COLLEGE: Méabh Deely; Andi Murphy, Cara Martin, Ella Durkan, Maggie Boylan; Abby Moyles, Sophie Balay-Chawke; Ava Fannin, Ann-Marie Rooney, Megan Brodie, Kate Jordan, Hannah O’Connor (capt), Sarah Moody, Regan Casey, Maeve Óg O’Leary.
Replacements: Niamh Tester, Molly Fitzpatrick, Koren Dunne, Carrie O’Keeffe, Clíodhna Ní Chonchobhair, Giselle O’Donoghue, Catherine Martin.
ENNIS: Patricia Coote; Megan O’Connor, Saskia Conway Morrissey, Emily Murphy, Aoibhín Donnelly; Lyndsay Clarke, Clodagh McMahon; Annie Lynch, Aisling Heapes, Saoirse Reidy, Aoibheann Hahessy, Laura Cooney, Sally Kelly, Micaela Glynn (capt), Caoilfhionn Conway Morrissey.
Replacements: Ciara Coughlan, Alana Foudy, Amy Flavin.
COOKE 0 RAILWAY UNION 105, Shaw’s Bridge
Scorers: Cooke: –
Railway Union: Tries: Claire Boles 2, Heidi Lyons 4, Aimee Clarke 2, Miyu Kojima, Leah Tarpey 2, Sarah O’Donnell, Ailsa Hughes 2, Hannah Scanlan, Poppy Garvey, Megan Collis, Laura Sheehan, Ava Usanova; Cons: Hannah Scanlan 5
HT: Cooke 0 Railway Union 49
COOKE: Molly Boyd; Paige Smyth, Codie McCloskey, Teah Morton, Elise McDermott; Amanda Morton, Georgia Boyce; Shola Iluyemi, Emilee Jalosuo, Ilse van Staden, Sorcha Mac Laimhin, Izzy Harris, Bronach Cassidy, Katie Gilmour, Megan Simpson (capt).
Replacements: Alanagh van Staden, Emily Martin, Emily Kingston.
RAILWAY UNION: Leah Tarpey; Aimee Clarke, Niamh Byrne (capt), Heidi Lyons, Sarah O’Donnell; Hannah Scanlan, Ailsa Hughes; Kirstie Stevenson, Méabh Keegan, Megan Collis, Grace Jackson, Poppy Garvey, Miyu Kojima, Molly Boyne, Claire Boles.
Replacements: Hannah Johnston, Emer Meagher, Alanna Fusciardi Wallace, Fiona Scally, Emma Fabby, Laura Sheehan, Ava Usanova.
GALWEGIANS 19 OLD BELVEDERE 22, Crowley Park
Scorers: Galwegians: Tries: Niamh Murphy, Emily Foley, Sinéad O’Brien; Cons: Síofra Hession 2
Old Belvedere: Tries: Emily Byrne, Lisa Callan, Alisha Flynn, Julia O’Connor; Con: Hazel Simmons
HT: Galwegians 19 Old Belvedere 7
GALWEGIANS: Gemma Faulkner; Kila Curran Coleman, Niamh Murphy, Sophie Cullen, Emily Foley; Síofra Hession, Gráinne Moran (co-capt); Ella Burns, Elizabeth McNicholas, Ellen Connolly (co-capt), Orla Fenton, Grace Browne Moran, Dolores Hughes, Mollie Starr, Stacy Hanley.
Replacements: Laura Scuffil, Katherine Mahon, Dearbhla Canty, Rebecca Blake, Aisling Whyte, Saoirse Lawley, Sinéad O’Brien.
OLD BELVEDERE: Brooke Gilroy; Leah Nealon, Emma Kelly, Julia O’Connor, Kate Balance; Hazel Simmons, Jade Gaffney; Hannah Wilson, Lisa Callan, Eilis Doyle, Naoise Smyth, Zara Martin, Éadaoin Murtagh, Emily Byrne, Lesley Ring (capt).
Replacements: Shana Murphy, Hannah Rapley, Alisha Flynn, Orlaith McAuliffe, Grace Tutty, Laura Sampson, Áine Rutley.
TULLOW 10 BALLINCOLLIG 31, Blackgates
Scorers: Tullow: Try: Angela Viciano; Con: Chloe Farrell; Pen: Chloe Farrell
Ballincollig: Tries: Brighid Twohig 2, Alex Good, Kate O’Sullivan, Emelia Deane; Cons: Emma Connolly 3
HT: Tullow 10 Ballincollig 19
TULLOW: Leanne Savage; Lisa O’Toole, Sara Rennick, Emma Carroll, Destiny Moses; Chloe Farrell, Lana Brennan; Anna O’Neill, Grace Kelly (capt), Gabby Cuddy, Angela Viciano, Diana Kabi, Orla Hanlon, Leah Browne, Lauryn Faulkner.
Replacements: Joanna Mahon, Jess Nolan, Nicola Kilcoyne, Courtney Kelly, Siobhán Kennedy.
BALLINCOLLIG: Kate O’Sullivan; Grace Kingston, Brighid Twohig, Alison Kelly, Niamh Crotty; Emma Connolly, Eve Prendergast; Olivia Hay Mulvihill, Aoife Fleming, Lily Morris, Anna Kavanagh (capt), Amelia Green, Alex Good, Aoibheann McGrath, Orlaith Morrissy.
Replacements: Ciara Falvey, Megan O’Callaghan, Sinéad O’Donnell, Vicki Good, Rachel Naughton, Fia Whelan, Emelia Deane.
