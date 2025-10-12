Energia All-Ireland Women’s Junior Cup: Quarter-Final Results Round-Up
With plenty of attacking firepower on show, defending champions MU Barnhall have been joined in the last-four of the Energia All-Ireland Women’s Junior Cup by Queen’s University, Enniskillen, and Tuam.
ENERGIA ALL-IRELAND WOMEN’S JUNIOR CUP QUARTER-FINALS:
Sunday, October 12 –
CREGGS 5 QUEEN’S UNIVERSITY 44, the Green
Scorers: Creggs: Try: Lisa O’Rourke
Queen’s University: To follow
HT: Creggs 0 Queen’s University 24
CREGGS: Jennifer Morris; Seren Griffiths, Shannon Haugh, Kelley Haugh, Lisa O’Rourke; Éabha Dowd, Rachel Kilcoyne; Susan O’Reilly (capt), Victoria Livermore, Sabina Egan, Isabelle Quinn, Grace Scanlon, Michaela Gillooly, Stacey Corbally, Gabrielle Kilcommons.
Replacements: Orla Timon, Ailish O’Rourke, Julie Ann Fahy, Eadaoin Walsh, Kayley Mannion, Zara Doyle, Rachel McDonald, Tara Waldron.
QUEEN’S UNIVERSITY: Alexandra McIlwaine; Anna Dawson, Molly Swanson, Ciara Fitzsimons, Rebecca Mann; Hannah Farrell, Megan Creighton; Sigridur Sharp, Maebh Clenaghan, Cara McLean, Aoife Redmond (capt), Ellen Patterson, Aoife Cahill, Bréanna McArdle, Ruby Starrett.
Replacements: Emily Whittle, Lucy Calvin, Lucy Bloomer, Elizabeth Pap, Lily-Mae Johnstone.
ENNISKILLEN 49 BALBRIGGAN 12, Mullaghmeen
Scorers: Enniskillen: Tries: Zara Flack 2, Lucy Thompson, Rebecca Beacom, Moya Hill, Sarah Teague 3; Cons: Sophie Meeke 3; Pen: Sophie Meeke
Balbriggan: Tries: Jessica Kelleher, Eve Conway; Con: Shannon Campbell
HT: Enniskillen 29 Balbriggan 5
ENNISKILLEN: Dearbhla Dillon; Kelly Quinn, Zara Flack, Lucy Thompson, Amy Meeke; Farrah Cartin McCloskey, Sophie Meeke; Sarah Adams, India Daley, Sophie Barrett, Rebecca Beacom (capt), Kelly Beacom, Moya Hill, Sara Hamilton, Sarah Teague.
Replacements: Ciara Woods, Katie Elliott, Cora Balfour, Alex May Kernaghan, Ciara O’Donnell, Scarlett Keys, Sophie Moore.
BALBRIGGAN: Kate O’Molloy; Siobhan Verdon, Dearbhla Sheridan, Rachel Fanning, Jessica Kelleher; Shannon Campbell, Louise McCleery; Lauren Bryce, Aoife Brennan, Caoimhe Colman, Beth Kirwan, Fiona Odige, Victoria Olatunji, Sydney Sterio, Kahurangi Sturmey.
Replacements: Stephanie Campbell, Holly Keogh (capt), Sarah Mollahan, Abigail Dungan, Nicole Dungan, Eve Conway, Shayla Hollywood.
SHANNON 12 MU BARNHALL 60, Thomond Park back pitch
Scorers: Shannon: To follow
MU Barnhall: To follow
HT: Shannon 12 MU Barnhall 33
SHANNON: Bebhinn McInerney; Becky Fitzpatrick, Grace Dillon, Katie Hehir, Denise Moran; Anna Roche, Rebecca Rogers; Tuathla Ryan, Tiara Iafeta, Hayleigh Nugent, Sofia O’Brien, Erin Hackett, Emily Byrne, Annakate Cournane (capt), Aoife Grimes.
Replacements: Meagan Maher Daly, Kerri Sampson, Aoife Heke Walshe, Moya Bowdren, Jenifer Pacheco, Aisling Gallery, Leah Melling, Sarah Slevin.
MU BARNHALL: Amy Rushton; Emer Sweetnam, Emma Brogan, Sadhbh Kinsella Furlong, Alex Casey; Órfhlaith Murray (capt), Uxue Merino; Hope Lowney, Emily Byrne, Rebecca Francis, Anna Mai O’Brien, Aoibhe Curran, Claire Burke, Prudence Isaac, Katelynn Doran (capt).
Replacements: Laoise McAuley, Lena Ebbing, Sinead Farrell, Holly Leach, Aoife Corcoran, Lia Branigan, Katie Counihan, Alannah Fraser.
TRALEE 24 TUAM 80, O’Dowd Park
Scorers: Tralee: Tries: Maura McDonald, Katie Houlihan, Emily May Burgin, Kerry Oba; Cons: Laoise O’Driscoll 2
Tuam: Tries: Keanah Irons 3, Fódhla Ní Bhraonáin, Katie Creaven, Karly Tierney 2, Rochelle Connolly 3, Ailbhe Gannon, Courtney Fahy; Cons: Emma Burns 10
HT: Tralee 14 Tuam 47
TRALEE: Emily May Burgin; Vanessa Dineen, Natasha Griffin (capt), Irene Dillane, Maura McDonald; Laoise O’Driscoll, Maria Harnett; Charlotte O’Neill, Cait O’Connor, Michaela Murphy, Shauna Flynn, Amy Nicholson, Kayleigh Moriarty, Orla O’Shea, Katie Houlihan.
Replacements: Kerry Oba, Maura Collins, Leanne Cronin.
TUAM: Éabha Ní Choisdealbha; Keanah Irons, Fódhla Ní Bhraonáin, Amy Burns, Rochelle Connolly; Emma Burns, Katie Creaven; Niamh Corless (co-capt), Naomi Ward, Grainne Hahessy, Karen Burns, Rhona O’Dea, Aebha Lydon, Ailbhe Gannon, Karly Tierney (co-capt).
Replacements: Aoife O’Callaghan, Kiera Dempsey, Aifric Ní Ghibne, Ciara Murray, Aoife Doherty, Courtney Fahy, Nia Lydon, Leah Hynes Mannion.