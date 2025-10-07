Larke And Lynch Setting The Scoring Standard In #EnergiaAIL Men’s Division 1B

With 24 points registered across the first two rounds, including a try against Naas, Old Wesley’s Tom Larke has stood out as the leading points scorer in Energia All-Ireland League Men’s Division 1B .

Along with his four conversions at Forenaughts last weekend, full-back Larke slipped through for a 33rd-minute try, collecting Niall Carroll’s classy offload after an initial penetrating carry from prop Ben Popplewell.

The 21-year-old former Ireland underage international also reached double figures during Wesley’s league opener against City of Armagh, slotting over 11 points. Sitting second in the table, Morgan Lennon’s men host UCC on Saturday.

Dublin University out-half Matty Lynch has also started the new campaign strongly. He has tallied up 20 points so far, made up of seven successful place-kicks, and a smartly-taken 72nd-minute try at Armagh last week.

Current leaders Instonians, already making a big impression just over six minutes after clinching the Division 2A title, have the top try scorer in Bradley McNamara (pictured below). He bagged a brace of tries away to UCC to take his tally to three in two games.

Always a threat from full-back, McNamara delighted Inst’s travelling support with scores in the 60th and 75th minutes. He was set free from halfway on the hour mark and produced a brilliant finish in the left corner, backing himself to make it past the covering Jed O’Dwyer.

There is an eight-man group behind him on two tries each. They include provincial Academy hookers Max Clein and Henry Walker, with the latter twice driving over from close range against Garryowen, including directly from a 26th-minute maul.

Old Wesley captain Kieran O’Shea put together a try double away to Naas, Ulster hooker James McCormick has scored twice from lineout drives, while UCC’s Chris Barrett and Stephen O’Shaughnessy, and Highfield duo Mark Dorgan and Nicky Greene, are also on two tries so far.

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISION 1B – TOP SCORERS AFTER ROUND 2:

POINTS –

24 – Tom Larke (Old Wesley)

20 – Matty Lynch (Dublin University)

15 – Bradley McNamara (Instonians)

10 – Chris Barrett (UCC), Max Clein (Garryowen), Mark Dorgan (Highfield), Nicky Greene (Highfield), James McCormick (City of Armagh), Owen O’Kane (City of Armagh), Stephen O’Shaughnessy (UCC), Kieran O’Shea (Old Wesley), Henry Walker (Queen’s University)

9 – Josh Eagleson (Instonians)

8 – Tom Bohan (Naas)

7 – Shane O’Riordan (Highfield)

6 – Tim Corkery (Blackrock College), Harry Murphy (UCC), Tom Wood (Garryowen)

5 – Zach Baird (Dublin University), Ethan Black (Old Wesley), Tadhg Brophy (Naas), Noah Byrne (Dublin University), Oscar Cawley (Dublin University), Shane Cawley (Old Wesey), Oli Clark (Instonians), Hugo Ellerby (Instonians), Glen Faloon (City of Armagh), Jules Fenelon (Old Wesley), Alan Fitzgerald (Garryowen), Des Fitzgerald (Garryowen), Mark Fitzgerald (Garryowen), Alex Finlay (Dublin University), Ryan Finlay (City of Armagh), Craig Gilroy (Instonians), Will Hayes (Garryowen), Conall Henchy (Dublin University), Mark Hetherington (UCC), Kevin Jackson (Dublin University), Shane Jennings (Blackrock College), Charles Johnston (Queen’s University), Clark Logan (Queen’s University), James McKillop (Queen’s University), Paul Mullen (City of Armagh), Kamil Nowak (UCC), Rocky Olsen (City of Armagh), Liam O’Neill (Old Wesley), Dave O’Sullivan (Highfield), Noah Patterson (Highfield), Bevan Prinsloo (Instonians), Peter Quirke (Blackrock College), Odhran Ring (Blackrock College), Jack Ringrose (Blackrock College), Jamie Rogan (Blackrock College), Charlie Sheridan (Naas), Paddy Taylor (Naas), Marty Vorster (Instonians), Eoin Walsh (Naas), Mark Walsh (Dublin University), Harry Waters (Black College), Roy Whelan (Backrock College)

4 – Shane Buckley (Highfield), Jordan McAuley (Queen’s University)

3 – Lachlan Stewart (Garryowen)

2 – Eamonn Rogers (Queen’s University)

TRIES –

3 – Bradley McNamara (Instonians)

2 – Chris Barrett (UCC), Max Clein (Garryowen), Mark Dorgan (Highfield), Nicky Greene (Highfield), James McCormick (City of Armagh), Stephen O’Shaughnessy (UCC), Kieran O’Shea (Old Wesley), Henry Walker (Queen’s University)

1 – Zach Baird (Dublin University), Ethan Black (Old Wesley), Tadhg Brophy (Naas), Noah Byrne (Dublin University), Oscar Cawley (Dublin University), Shane Cawley (Old Wesley), Oli Clark (Instonians), Hugo Ellerby (Instonians), Glen Faloon (City of Armagh), Jules Fenelon (Old Wesley), Alan Fitzgerald (Garryowen), Des Fitzgerald (Garryowen), Mark Fitzgerald (Garryowen), Alex Finlay (Dublin University), Ryan Finlay (City of Armagh), Craig Gilroy (Instonians), Will Hayes (Garryowen), Conall Henchy (Dublin University), Mark Hetherington (UCC), Kevin Jackson (Dublin University), Shane Jennings (Blackrock College), Charles Johnston (Queen’s University), Tom Larke (Old Wesley), Clark Logan (Queen’s University), Matty Lynch (Dublin University), James McKillop (Queen’s University), Paul Mullen (City of Armagh), Kamil Nowak (UCC), Rocky Olsen (City of Armagh), Liam O’Neill (Old Wesley), Dave O’Sullivan (Highfield), Noah Patterson (Highfield), Bevan Prinsloo (Instonians), Peter Quirke (Blackrock College), Odhran Ring (Blackrock College), Jack Ringrose (Blackrock College), Jamie Rogan (Blackrock College), Charlie Sheridan (Naas), Paddy Taylor (Naas), Marty Vorster (Instonians), Eoin Walsh (Naas), Mark Walsh (Dublin University), Harry Waters (Blackrock College), Roy Whelan (Blackrock College)

Keep up to date with all the latest news in our dedicated website hub at www.irishrugby.ie/energiaail and follow #EnergiaAIL on social media channels.