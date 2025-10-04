#EnergiaAIL Men’s Divisions: Round 2 Results Round-Up
Old Belvedere and St. Mary’s College are the only unbeaten teams left in Division 1A after an eventual day, while Instonians, MU Barnhall, Galwegians, and Thomond are leading the charge in the other Energia All-Ireland League Men’s Divisions.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 1:
Saturday, October 4 –
DIVISION 1A:
CLONTARF 20 LANSDOWNE 17, Castle Avenue
Scorers: Clontarf: Tries: Dylan Donnellan, Stephen Ryan, Peter Maher; Con: Conor Kelly; Pens: Conor Kelly
Lansdowne: Tries: Ross O’Neill, Todd Lawlor; Cons: James Tarrant 2; Pen: James Tarrant
HT: Clontarf 15 Lansdowne 3
CLONTARF: Dylan O’Grady; Stephen Ryan, Connor Fahy, Alex O’Grady, Peter Maher; Conor Kelly, Sam Owens; Alex Usanov, Dylan Donnellan (capt), Niall Smyth, Fionn Gilbert, Alan Spicer, Paul Deeny, Aaron Coleman, Oran Walsh.
Replacements: Declan Adamson, Ivan Soroka, Jim Peters, Angus Lloyd, Alex Tilly, Ben Griffin.
LANSDOWNE: Todd Lawlor; Cillian Redmond, Andy Marks (capt), Harry O’Riordan, Cathal Eddy; James Tarrant, Jack Matthews; Jullien Valleise, Bobby Sheehan, Greg McGrath, Matt Healy, Juan Beukes, Jack Cooke, Ross O’Neill, Paul Wilson.
Replacements: Jack Treanor, Evann Shelly, Ruairi Clarke, Hardus van Eeden, James Kenny, Tom Daly.
CORK CONSTITUTION 42 TERENURE COLLEGE 14, Temple Hill
Scorers: Cork Constitution: Tries: Sean Duffy, Jack Kelleher 2, Danny Sheahan, Dylan Hicks, Peter Hyland; Cons: Dylan Hicks 6
Terenure College: Tries: Griffin Culver, Oisin McCormack; Cons: Julian Leszczynski 2
HT: Cork Constitution 28 Terenure College 7
CORK CONSTITUTION: George Coomber; Sean Condon, Sean French, Rob Hedderman, Joe O’Leary; Dylan Hicks, Adam Maher; Michael Cogan, Danny Sheahan, Luke Masters, Sean Duffy, Cian Barry, David Hyland (capt), Peter Hyland, Jack Kelleher.
Replacements: Billy Scannell, David Good, Julien Royer, Mark Skelly, Louis Kahn, Dan Punch.
TERENURE COLLEGE: Adam La Grue; Dan Martin, Ethan Reilly, John Devine, Craig Adams; Julian Leszczynski, Griffin Culver; Marcus Hanan, Max Russell, Adam Tuite (capt), Oisin Shannon, Sean Rigney, Oisin McCormack, Ben Blaney, Harrison Brewer.
Replacements: Levi Vaughan, Odhran Brannigan, Darragh Brooks, Arthur Ashmore, Will Reilly, Caspar Gabriel.
OLD BELVEDERE 32 BALLYNAHINCH 17, Ollie Campbell Park
Scorers: Old Belvedere: Tries: Ryan McMahon 2, Morgan Meredith, Joe White; Cons: David Wilkinson 3; Pens: David Wilkinson 2
Ballynahinch: Tries: Bradley Luney 2, Pierce Crowe; Con: Conor Rankin
HT: Old Belvedere 14 Ballynahinch 12
OLD BELVEDERE: Morgan Meredith; Jack Keating, Jayden Beckett, Justin Leonard, Andre Ryan; David Wilkinson, Chris O’Connor; Hugh Flood, Calum Dowling (capt), Ryan McMahon, Fionn McWey, Eddie Rees, Will McDonald, Ronán O’Sullivan, George Methven.
Replacements: Luke McLaughlin, Hugo O’Malley, Órán O’Brien, James Ruddy, Saul Fitzpatrick, Joe White.
BALLYNAHINCH: Conor Rankin; Robert Baloucoune, Pierce Crowe, Mark Best, Aaron Sexton; James Humphreys, Chris Gibson; Matthew Burke, Claytan Milligan (capt), Joe Mawhinney, Declan Horrox, Ryan Connolly, Bradley Luney, Zack McCall, Bryn Ward.
Replacements: Josh Hanlon, John Dickson, Kyle Gill, Peter Heasley, Paul Kerr, Ethan Graham.
UCD 45 NENAGH ORMOND 22, UCD Bowl
Scorers: UCD: Tries: Lucas Maguire, Charlie Molony, Duinn Maguire 2, Mark Canniffe, Daniel Hurley; Cons: Paddy Clancy 5, Daragh Gilbourne; Pen: Paddy Clancy
Nenagh Ormond: Tries: Angus Blackmore, Dylan Murphy, John O’Flaherty; Cons: Conor McMahon 2; Pen: Conor McMahon
HT: UCD 7 Nenagh Ormond 17
UCD: Charlie Molony; Daniel Hurley, Tom Murtagh, Daragh Gilbourne, Andrew Cosgrave; Paddy Clancy, Thomas Quinn; Tom O’Riordan, Lucas Maguire, Sami Bishti, Donnacha Maguire, Dylan McNeice, Dan Barron (capt), Conor Tonge, Oran Handley.
Replacements: Duinn Maguire, Max Doyle, Jack Spencer, Paul Gerard, Andrew O’Mahony, Mark Canniffe.
NENAGH ORMOND: Matthew Brice; Conor O’Shaughnessy, Angus Blackmore, Willie Coffey, Conor McMahon; Oscar Davey, Luke Kerr; Mikey Doran, Dylan Murphy, Darragh McSweeney, Kevin Seymour, Kevin O’Flaherty (capt), Rob Buckley, John Healy, John O’Flaherty.
Replacements: Robbie Tynan, Niall O’Gorman, Fionn O’Meara, Joe Coffey, Nicky Irwin, Derek Corcoran.
YOUNG MUNSTER 8 ST. MARY’S COLLEGE 15, Tom Clifford Park
Scorers: Young Munster: Try: Hubert Gilvarry; Pen: Shane O’Leary
St. Mary’s College: Tries: Mick O’Gara, Ruairi Shields; Con: Mick O’Gara; Pen: Mick O’Gara
HT: Young Munster 0 St. Mary’s College 12
YOUNG MUNSTER: Orin Burke; Hubert Gilvarry, Fionn Gibbons, Luke McCready, Shay McCarthy; Shane O’Leary, Kelvin Langan; Christian Foley, Liam McMahon, David Begley, Alan Kennedy (capt), Evan O’Connell, Leo Langbridge, Bailey Faloon, Fintan Coleman.
Replacements: Arron Roulston, Paul Allen, Stephen McLoughlin, James Horrigan, Harry Langbridge, Ihechi Oji.
ST. MARY’S COLLEGE: Ruairi Shields; Mark Fogarty, Myles Carey, Mick O’Gara, Leandro Ramirez; Conor Dean (capt), Colm Reilly; Oisin Michel, Jack Nelson Murray, Mick McCormack, Daniel Leane, Conor Pierce, Josh Gimblett, Finn Burke, Dan Goggin.
Replacements: Cillian Jacobs, Oisin Kearney, Liam Corcoran, David Leane, Rob Gilsenan, Aaron O’Sullivan.
DIVISION 1B:
BLACKROCK COLLEGE 15 HIGHFIELD 27, Stradbrook
Scorers: Blackrock College: Tries: Jack Ringrose, Roy Whelan, Odhran Ring
Highfield: Tries: Nicky Greene, David O’Sullivan, Mark Dorgan 2; Cons: Shane Buckley 2; Pen: Shane O’Riordan
HT: Blackrock College 5 Highfield 17
BLACKROCK COLLEGE: Harry Waters; Andrew Quinn, Matty McCarthy, Ciarán Mangan, Barry Galvin; Tim Corkery, Jack Ringrose (capt); Paddy Moore, Jamie Rogan, Joe Byrne, Tommy Butler, Roy Whelan, Naoise Golden, David Fortune, Odhran Ring.
Replacements: Sam Greene, Andrew Savage, Jack Gardiner, Inigo Cruise O’Brien, Peter Quirke, Darragh Farrell.
HIGHFIELD: Jamie Shanahan (capt); Nicky Greene, Dave O’Sullivan, Mark Dorgan, Noah Patterson; Shane Buckley, Chris Banon; Cillian Buckley, Rob Murphy, Paddy Dineen, Dave O’Halloran, Dave O’Connell, Aidan Keane, Conor Galvin, Adam Murphy.
Replacements: Niall Downing, Cillian Twomey, Mark Fitzgerald, Ryan Gordon, James Brugger, Shane O’Riordan.
CITY OF ARMAGH 28 DUBLIN UNIVERSITY 19, Palace Grounds
Scorers: City of Armagh: Tries: Paul Mullen, James McCormick, Glen Faloon, Ryan Finlay; Cons: Owen O’Kane 4
Dublin University: Tries: Conall Henchy, Mark Walsh, Matty Lynch; Cons: Matty Lynch 2
HT: City of Armagh 21 Dublin University 5
CITY OF ARMAGH: Shea O’Brien (capt); Josh Cunningham, Matthew Hooks, Ross Taylor, Glen Faloon; Owen O’Kane, Nick Murray; Niall Carville, James McCormick, Paul Mullen, John Glasgow, Josh McKinley, Ryan Finlay, Thomas Dougan, James Anderson.
Replacements: Jonny Morton, Rory McGuire, Dylan Poyntz, Noah Bell, Danny Guy, Matthew Monaghan.
DUBLIN UNIVERSITY: Noah Byrne; Johnny O’Sullivan, Alex Finlay, Mark Walsh, Harry Roche-Nagle; Matty Lynch, Oscar Cawley; Karl Brennan, Jack Pollard, Eoin McDermott, Tom Davidson, Artur Smykovskiy, Kevin Jackson, Conall Henchy, David Walsh (capt).
Replacements: Zach Baird, Hunter Deane-Johns, Dan Carroll, Jack O’Neill, Conor Tracey, Zach Quirke.
NAAS 15 OLD WESLEY 33, Forenaughts
Scorers: Naas: Tries: Paddy Taylor, Eoin Walsh, Charlie Sheridan
Old Wesley: Tries: Shane Cawley, Tom Larke, Kieran O’Shea 2, Liam O’Neill; Cons: Tom Larke 4
HT: Naas 10 Old Wesley 19
NAAS: Charlie Sheridan; Donal Conroy, Paddy Taylor, Dylan O’Keeffe, Tom Monaghan; Tom Bohan, Tadhg Brophy; Stephen Lackey, Brad Clements, Adam Deay, Oisin Halpin, James O’Loughlin, Eoin Walsh, Will O’Brien (capt), Ryan Casey.
Replacements: John King, Thomas Adams, James Stockwood, Paulie Tolofua, Cormac King, David O’Sullivan.
OLD WESLEY: Tom Larke; Jules Fenelon, Ethan Black, Eoin Deegan, Jarrod Homan; Niall Carroll, Evan Kenny; Jamie Clark, Kieran O’Shea (capt), Ben Popplewell, Shane Cawley, Luke O’Connor, Cathal Kelly, Dan Campbell, Charlie Meagher.
Replacements: Rian Handley, Kian Regan, Liam O’Neill, Paidi Farrell, Charlie Hempenstall, Stephen Hendy.
QUEEN’S UNIVERSITY 17 GARRYOWEN 17, Dub Lane
Scorers: Queen’s University: Tries: Henry Walker 2, Clark Logan; Con: Jordan McAuley
Garryowen: Tries: Max Clein, Des Fitzgerald, Will Hayes; Con: Tom Wood
HT: Queen’s University 12 Garryowen 5
QUEEN’S UNIVERSITY: Ben McFarlane; Ryan Street, Fraser Cunningham, Wilhelm de Klerk, Lukas Kenny; Jordan McAuley, Clark Logan; Tyrese Abolarin, Henry Walker, Bryan O’Connor, Charlie Irvine, Joe Hopes, James McKillop (capt), Josh Stevens, Billy Allen.
Replacements: Aaron Caldwell, Charles Johnston, Martin Meenan, Will Cusack, Eamonn Rogers, James Kerr.
GARRYOWEN: Fionn Rowsome; Tom Ironside Wickham, Alex Wood, Lachlan Stewart, Sean Sexton; Tom Wood, Luca Cleary; George Hadden, Max Clein, Thymo Peters, Joe Finn, Finn McCall, Oisin Cooke, Des Fitzgerald (capt), Alan Fitzgerald.
Replacements: Johnny Byrne, Mark Fitzgerald, Ben Leahy, Will Hayes, Harry Chittick, JJ O’Neill.
UCC 17 INSTONIANS 31, the Mardyke
Scorers: UCC: Tries: Stephen O’Shaughnessy, Kamil Nowak, Mark Hetherington; Con: Harry Murphy
Instonians: Tries: Marty Vorster, Bevan Prinsloo, Penalty try, Bradley McNamara 2; Cons: Josh Eagleson 2, Pen try con
HT: UCC 5 Instonians 7
UCC: Jed O’Dwyer; Neville O’Leary, Gene O’Leary Kareem, James O’Leary, Mark Hetherington; Charlie O’Shea, Chris Barrett; Sean Dunne, Stephen O’Shaughnessy, Danny McCarthy, Sam O’Sullivan (capt), Conor Ryan, Jason Aherne, Dawid Nowak, Kamil Nowak.
Replacements: Rory Doody, Gearoid O’Donovan, Jamie Browne, Josh Cussen, Paddy Gaffney, Harry Murphy.
INSTONIANS: Bradley McNamara; Mark Keane, Bevan Prinsloo, Ian Whitten, Hugo Ellerby; Josh Eagleson, Ruairi O’Farrell; Schalk van Der Merwe, Oli Clark, Liam Kaprigiannis, Marty Vorster, Ed Broom, Mark Lee, Paul Pritchard, David Whitten (capt).
Replacements: Neil Saulters, Craig Gilroy, Matthew Neill, Mark Mairs, Anton Lupari, Blake McClean.
DIVISION 2A:
BALLYMENA 28 GREYSTONES 26, Eaton Park
Scorers: Ballymena: Tries: Ben Neely, Angus Graham, Paddy Browne; Cons: Callum Davidson 2; Pens: Callum Davidson 3
Greystones: Tries: Dylan Henry, Reeve Satherley, Conor Pearse, Jack O’Brien; Cons: Gavin Rochford 3
HT: Ballymena 22 Greystones 12
BALLYMENA: Sean McKay; Ben Neely, Dean Millar, Daniel Vercoe Rogers, Michael McLean; Callum Patterson, Callum Davidson; Josh Mark, Callum Mustoe, Angus Graham, Paddy Browne, Jonny Browne, Alexander Clarke, Adam Lamont (capt), Josh Dobbin.
Replacements: Andrew Warwick, Justin Mark, Lee Montgomery, James McClean, Angus Robson.
GREYSTONES: Gavin Rochford; Craig Kenny, Andrew Lynch, Matt O’Brien, Dylan Henry; David Baker, Paddy Byrne; Jamie Mulhern, Freddy Happonen, Cole Kelly, Eoin Marmion (capt), Chris Simmonds, Stephen Bourke, Conor McAleer, Reeve Satherley.
Replacements: Matt Looby, Conor Pearse, Quermy Warmerdam, Danny Kenny, Jack O’Brien.
BANBRIDGE 7 WANDERERS 18, Rifle Park
Scorers: Banbridge: Try: Adam Doherty; Con: Charlie Beattie
Wanderers: To follow
HT: Banbridge 0 Wanderers 5
BANBRIDGE: Joe Dickson; Xander Lowham, Jona Mataiciwa, Robert Lyttle, Adam Doherty; Charlie Beattie, Neil Kilpatrick; John Wilson, Peter Cromie, Michael Cromie, Robin Sinton, Alexander Thompson (capt), Dean Hayes, Matthew Heasley, Kyle Stirling.
Replacements: Finlay King, Ryan Rodgers, Rio McDonagh, Troy Pinion, Luke Gibson.
WANDERERS: Alex Walsh; Jordan Conroy, Louis McDonough, Cian Whooley, Cian Doddy; David Fitzgibbon, Dylan Kelly; Rob Scully, Jamie Kavanagh (capt), Fionn Finlay, Mark O’Reilly, Conor McMenamin, Simon Burke, Karl Madden, Dylan Ryan.
Replacements: Eoghan Quinn, Aaron O’Callaghan, Eoghan McCaul, Malo de Saint-Exupery, Jack Connolly.
CASHEL 10 OLD CRESCENT 18, Spafield
Scorers: Cashel: Try: Michael Treacy; Con: John O’Sullivan; Pen: John O’Sullivan
Old Crescent: Tries: Stephen Kiely, Aaron Cosgrove, Dan Hurley; Pen: Jeff Williams
HT: Cashel 3 Old Crescent 10
CASHEL: Timothy Townsend; Rob Carney, Alan Flannery, Jamie Ryan, Marcel Strydom; John O’Sullivan, Fionn Carney; Michael Treacy, David Upton, Adam Shirley, Fearghail O’Donoughue, Diarmuid Rowe, Mikey Wilson, Richard Moran (capt), Ciaran Ryan.
Replacements: Joe Callery, Cormac O’Donnell, Max Riley Fox, Alex Harold Barry, Paudie Leamy.
OLD CRESCENT: Stephen Kiely; Daithi Byrnes, Brian Molloy, Werner Hoffman, Dan Hurley; Jeff Williams, Aaron Cosgrove; Joe Rickard, Niall Hardiman (capt), Evan Creaven, John Toland, Oisin Toland, Cillian Toland, James Rael, Jack Dineen.
Replacements: Nesta Nyamakazi, John Lyons, Ciaran Heagney, Gary Fitzgerald, Sean Donnarumma.
DUNGANNON 18 GALWAY CORINTHIANS 17, Stevenson Park
Scorers: Dungannon: Tries: Adam Milligan, James Gamble; Con: Ben McCaughey; Pens: Ben McCaughey 2
Galway Corinthians: Tries: Ian Staunton, Darragh Fitzpatrick; Cons: Jack Conway 2; Pen: Jack Conway
HT: Dungannon 5 Galway Corinthians 7
DUNGANNON: Ben McCaughey; Jack Girvan, James Girvan, Kyle Gormley, Alex Kennedy; Andrew McGregor, Toby Gribben; Matthew Stockdale, Sam Montgomery, James Gamble, Callum Johns, Cameron Steenson, Peter Nicholl, Adam Milligan (capt), James McMahon.
Replacements: James McCammon, Adam Edgar, Ben Connelly, Matthew Maguire, Alex Johnston.
GALWAY CORINTHIANS: Jack Burns; Pablo Castellano, Colm de Buitléar, Tom Waters, Patrick Flannery; Jack Conway, Joey Tierney; Patrick Fahy, Darragh Fitzpatrick, Ian Staunton, Matthew Roche Nagle, Jamie Treacy, Charlie Keane, John Claffey, Mark Boyle (capt).
Replacements: Emmanuel Oifoh, Rory Lyons, Jack Boyan, Finnan Strain, Oisín Berthoz.
MU BARNHALL 24 SHANNON 17, Parsonstown
Scorers: MU Barnhall: Tries: Greg Edogun, Shane Mallon, Oisin O’Neill, Keith Farrell; Cons: Neil Byrne 2
Shannon: Tries: Matt Te Pou, Cian McCann; Cons: Cillian O’Connor 2; Pen: Jamie Gavin
HT: MU Barnhall 5 Shannon 7
MU BARNHALL: Neil Byrne; Greg Edogun, Shane Mallon, Conor Duggan, Adam Gray; Oisin O’Neill, Rob Holt (capt); Keith Farrell, Cathal Duff, Darragh Bellanova, Sean Walsh, Ciaran Enright, Daniel Murphy, Donny Freeman, Eoin Kelly.
Replacements: Finn Brien, Jack Castles, Abdul Olaosebikan, Conor Neville, Jack Hannon.
SHANNON: Matt Te Pou; Josh Costello, Cian O’Halloran, Harry Long (capt), David Smith; Cillian O’Connor, Neil Cronin; Jamie Conway, Alex Long, Emmet Calvey, Luke Moylan, Cian McCann, Alex Lautsou, Oisin Minogue, Neal Moylett.
Replacements: Alex Long, Shane Carew, Ciaran Vaughan, Ian Leonard, Jamie Gavin.
DIVISION 2B:
CLOGHER VALLEY 19 MALONE 21, the Cran
Scorers: Clogher Valley: Tries: Josh Kyle, Matthew Bothwell, David Stinson; Cons: David Maxwell 2
Malone: Tries: Callum Knox 2; Con: Matty Rae; Pens: Matty Rae 3
HT: Clogher Valley 12 Malone 9
CLOGHER VALLEY: Jake Woods; Karl Bothwell, Jason Bothwell, Josh Kyle, Taine Haire; David Maxwell, Matthew Bothwell; Jamie Allen, Aaron Crawford, Michael Treanor, Eugene McKenna (capt), Ryan Stewart, David Stinson, Aaron Dunwoody, Callum Smyton.
Replacements: Matthew Wilson, Kyle Cobane, Neil Henderson, Joel Busby, Michael Bothwell.
MALONE: Ben Gibson; Tane Hotham, Thomas Quigley, Davy Scott, Cameron McCaughey; Matty Rae, Dara Gaskin; Ben Halliday, Dan Kerr, Ricky Greenwood, Logan Wakefield, Callum Knox, Jacob Edwards, David Greatorex, Ross Todd (capt).
Replacements: Sam Green, Bailey Young, Zach Devine, Adam Lowry, Josh Pentland.
ENNISCORTHY 45 NAVAN 5, Alcast Park
Scorers: Enniscorthy: Tries: Ivan Jacob, Ben Kidd, Graham Barry, Davie Murphy 2, Fiachra Hourihane, Rhyan Whelan; Cons: Ben Kidd 5
Navan: Try: Conor Hand
HT: Enniscorthy 40 Navan 0
ENNISCORTHY: Ben Kidd; Ivan Jacob, Rhyan Whelan, Fiachra Hourihane, Miguel Byrne; Conal Kervick, Graham Barry; Ore Lasisi, Davie Murphy, MJ Doyle, Marco Byrne, Tomas Stamp, Laurence Power, Lee Treacy, Tony Ryan (capt).
Replacements: Andrew Redmond, Sean McCarthy, Senan Fallon, Ryan Bailey, Mikey Nolan.
NAVAN: Shane Walshe; Cormac Horan, Ben McEntagart, Drew Hamilton, Harry Devlin; Harrison Astley, Noah Kavanagh; James Wyse, Gary Faulkner, Jordan Finney, Rokas Lipinskas, Karolis Navickas, Kade Su’a, Michael Brady, Conor Hand (capt).
Replacements: Fionn Craik, Liam Carroll, Andrew Keating, Johnny McKeown, Mark Farrell.
GALWEGIANS 40 RAINEY 12, Crowley Park
Scorers: Galwegians: Tries: Dylan Keane, Rob Deacy, Stephen Mannion, Oisin McNicholas, Cian Brady, Calum Elwood; Cons: Stephen Mannion 5
Rainey: Tries: Daniel O’Neill, Jody McMurray; Con: Scott McLean
HT: Galwegians 21 Rainey 0
GALWEGIANS: Cian Brady; Darragh Kennedy, Rob Deacy, Stephen Mannion, Oisin McKey; Calum Elwood, Albert Linder; Jack Winters, Matthew Victory, Tom Gormley, Rob Holian, David Walsh, Jack Quinn, Dylan Keane (capt), Jarrad Butler.
Replacements: Eoin Ferry, Luke Murtagh, Oisin McNicholas, Paul Sharkey, Andrew Sherlock.
RAINEY: Ross McLaughlin; Jim McCartney, Killene Thornton, Damien McMurray, Andrew Brown; Scott McLean, Lorcan Quinn; Andrew Nevin, Daniel O’Neill, Calum Smyth, Ronan McCusker, Tom Hutchinson, Michael McCusker (capt), Adam Montgomery, Jody McMurray.
Replacements: Joel Smyth, Michael Nevin, Ewan Bolton, Joel Bell, Jac Lloyd Evans.
SLIGO 29 BUCCANEERS 12, Hamilton Park
Scorers: Sligo: Tries: Kuba Wojtkowicz, Ben Hynes, Mark McGlynn, Louis McVitty; Cons: Euan Brown 3; Pen: Euan Brown
Buccaneers: Tries: Corey Reid 2; Con: Dylan Duffy
HT: Sligo 24 Buccaneers 0
SLIGO: Cameron Griffith; Mark McGlynn, Conor Creavan, Will Whelan, Louis McVitty; Euan Brown, Jacob Fleming; Luke Timms, Matthew Earley (co-capt), Kuba Wojtkowicz, Evin Ballantine, Pat Lynch, Max O’Hehir, Ben Hynes (co-capt), Facundo Dellemea.
Replacements: Arek Czeck, Eoin Ryan, Will MacAuley, Aorelian Durkan, Cillian O’Neill.
BUCCANEERS: Dylan Duffy; Tom Shine, Thomas Cotton, Corey Reid (capt), Orrin Burgess; Abel Bouwens, Leo McFarlane; Adam Cooper, Oisin Dolan, Charlie Byrne, Conor Sheehan, Samuel Meecham, Niel Botes, Dan Donovan, Luke Balsiger.
Replacements: Sean Glennon, James Kelly, Ryan O’Meara, Donncha Connolly, Gearoid McDonald.
UL BOHEMIAN 24 SKERRIES 17, UL 4G pitch
Scorers: UL Bohemian: Tries: Killian Dineen, Paul Clancy, Jack Considine, Jordan Mills; Cons: Oisin Fagan 2
Skerries: Tries: Brian Walsh, Darragh McEneaney, Mikey Sherlock; Con: Jack Litchfield
HT: UL Bohemian 19 Skerries 5
UL BOHEMIAN: Greg Fitzgerald; Joe Johnson, Killian Dineen (capt), Paul Clancy, Zac O’Loughlin; Oisin Fagan, Donnchadh O’Callaghan; Kean Sheehy, Darren Ferrar, Jake Considine, Shane Buckley, Padraic Galvin, Jordan Mills, Sean Quirke, Liam Neilan.
Replacements: Sam Lynch, Jack Ryan, Mihlali Mgolodela, Conor Nesbitt, Cian Casey.
SKERRIES: Jack Litchfield; Brian Walsh, Dara Lowndes, Mikey Sherlock, Kevin McGrath; Paul O’Loghlen, John Healy; Trevor Scuffil, Cal Marrey, Alex Hewitt, Sam Deering, Rossa Gilbride, Paddy Finn, Ben McKiernan, Peter O’Neill (capt).
Replacements: Oisin McNamara, Darragh McEneaney, Robbie Gallagher, Tom Grehan, Dara Twomey.
DIVISION 2C:
BALLYCLARE 5 THOMOND 29, the Cloughan
Scorers: Ballyclare: Try: Jacob Scarlett
Thomond: Tries: Sam Birrane, Jake Connolly, Colin Slater, Ryain O’Donovan Ahern; Cons: Evan Cusack 3; Pen: Evan Cusack
HT: Ballyclare 5 Thomond 15
BALLYCLARE: Mark Jackson; Peter Gillespie, Isaac Sheils, Jonny Holmes, Josh Cowan; Alex Darrah, James Creighton; Dean Jones, Matthew Coulter, Adam Barron, Dave Gillespie, Josh Young, Aaron Playfair, Jack Milton, Jack Gamble (capt).
Replacements: Ryan McNeill, David McCleary, Luke Mcllwrath, Jacob Scarlett, Ryan McIlwaine.
THOMOND: Luke Costello; Sam Birrane, Jake Connolly, Luke Fitzgerald, Andrew Lyons; Evan Cusack, Evan Maher (capt); Rian Burke, Colin Slater, Kian McGrath, Riann O’Dwyer, Tom Goggin, Joe Costello, Ryain O’Donovan Ahern, Suliano Mainavolau.
Replacements: Peter Meyer, Sean Rice, Shane Kelly, Joshua Tunney-Ware, Cilian Moughty.
BECTIVE RANGERS 22 MIDLETON 7, Energia Park
Scorers: Bective Rangers: Tries: Chris Hennessy, Matthew Gilsenan, James Gallagher, Craig Cantwell; Con: Connor Halpenny
Midleton: Try: JB du Toit; Con: Seamus Lyne
HT: Bective Rangers 10 Midleton 7
BECTIVE RANGERS: Tim Carroll; Chris Rolland, Bobby Holland, Matthew Gilsenan (capt), Craig Cantwell; Oly Foote, Connor Halpenny; Luke Mion, Chris Hennessy, Conor Kelly, Donagh Lawler, Mark O’Brien, Tiarnan McCloskey, Chris Poole, James Gallagher.
Replacements: Scott Barron, Ronan Cregan, Oisin McCloskey, Eoin Joy, David Moran.
MIDLETON: Seamus Lyne; Darragh Daly, Richie Daly, Eoghan Devaney, William Meyer; Ted Coleman, Kyle Read; Steve Monaghan, JB du Toit (capt), Ryan Lehane, Andrew Beyrooti, Denis Broderick, Flor McCarthy, Conor McCarthy, Lee McSherry.
Replacements: Jack Nesdale, Rob Casey, Idris Rqibi, Dan Walsh, Gary Downey.
BRUFF 28 MONKSTOWN 19, Kilballyowen Park
Scorers: Bruff: Tries: Paul Collins, Andrew O’Byrne, Patricio Neheun, Kieran O’Dwyer; Cons: Paul Collins 4
Monkstown: Tries: Ruadhán McDonnell, Rob Wynne, Stephen McVeigh; Cons: Matt Stapleton 2
HT: Bruff 14 Monkstown 14
BRUFF: Paul Collins; Shane Duggan, Jesse Bowring, Andrew O’Byrne, Patricio Neheun; John Bateman, Cathal Garvey; Darragh O’Brien, Wiktor Wilczuk, Fionn Flanagan, Pa Maher, Brendan Gleeson, Mark Kennedy, John Sheehan, Cillian Rea (capt).
Replacements: Mike Frawley, Kieran O’Dwyer, Tom O’Dwyer, Sean Killbridge, Clem McAuliffe.
MONKSTOWN: Tom Griffin; Sean Cullen, Saul O’Carroll, Matt Stapleton, Cian O’Donoghue; Andrew O’Leary, Tristan Brady (capt); Kieran Stokes, Paul O’Donnell, Michael Ashdown, Michael Scully, Conor Hurley, Ruadhán McDonnell, Rob Wynne, Stephen McVeigh.
Replacements: Chris Stack, Martin Murphy, Dave Cave, Oisin Brady, Leo Poisson.
DOLPHIN 32 CLONMEL 19, Virgin Media Park
Scorers: Dolphin: Tries: Liam Ormond, Sam Boyle, Brian O’Mahony, Richie Heaslip, James Vaughan; Cons: Hunter Yarrell 2; Pen: Hunter Yarrell
Clonmel: Tries: Jack Walsh, Drew Musa, Brandon Delicato; Cons: Joey O’Connor 2
HT: Dolphin 19 Clonmel 7
DOLPHIN: Hunter Yarrell; Liam Ormond, Sam Boyle, Cameron O’Shaughnessy, Darragh Buckley; Billy Kiernan, Ryan Foley; Finn Cowhig, Philip Elwood, Jack Fox, Darragh O’Sullivan, Brian O’Mahony, Eoin Sheehan, Matt Barry, Richie Heaslip.
Replacements: Charlie Whitford, Tom Sheehan, Diarmuid Keogh, James Vaughan, Craig O’Connell.
CLONMEL: Jack Walsh; Michael Connellan, Henry Buttimer (capt), Joey O’Connor, Liam Maher; Drew Musa, Ben O’Dwyer; Tim Nugent, Jason Monua, Tomas Stransky, Keith Melbourne, Diarmuid Brannock, Conor Bowen, Mongeni Masuka, Andrew Daly.
Replacements: Sean Sweetman, Brandon Delicato, Zac Cahalan, Luke Slattery, Aidan Hickey.
MALAHIDE 17 BELFAST HARLEQUINS 19, Estuary Road
Scorers: Malahide: Tries: Reece O’Connell, James Hurley; Cons: David O’Halloran 2; Pen: David O’Halloran
Belfast Harlequins: Tries: Callum Florence, Joel Dundas, Nathaniel Peters; Cons: Johnny McCracken 2
HT: Malahide 0 Belfast Harlequins 14
MALAHIDE: Conrad Daly; Dan Hayes, Tom Hogan, Ollie Brown, Shane Rodgers; David O’Halloran, Rory McGinty; Reece O’Connell (capt), Lee Byrne, James Hurley, Evan Tyndall, Aidan Donnelly, James Doyle, Richie McHugh, Sam Pene.
Replacements: Michael Tyrrell, David Morrin, Sam Lindeman, Eamon McNicholas, James McKeown.
BELFAST HARLEQUINS: Mark Glover; Alex Armstrong, Luke Graham, Callum Florence, Connor Scollan; Thomas Armstrong, Johnny McCracken; Cameron Hillis, Joel Dundas (capt), Roland Marki, Harry Palmer, Christian Bennison, Ollie McCauley, Zac Solomon, Nathaniel Peters.
Replacements: Yeray Carrasco, Ben Porter, Aidan Kelleher, David Armstrong, Agustin Navarro.
Keep up to date with all the latest news in our dedicated website hub at www.irishrugby.ie/energiaail, and follow #EnergiaAIL on social media channels.