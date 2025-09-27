#EnergiaAIL Women’s Division: Round 1 Results Round-Up
There were four away victories on the opening day of the Energia All-Ireland League, including winning starts for Women’s Division newcomers Ennis, and new Old Belvedere head coach Fiona Hayes. Wicklow are the early pacesetters after an eight-try triumph over Cooke.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 1:
Saturday, September 27 –
RAILWAY UNION 19 OLD BELVEDERE 34, Park Avenue
Scorers: Railway Union: Tries: Molly Boyne, Emily Gavin, Hannah Johnston; Cons: Nikki Caughey 2
Old Belvedere: Tries: Ellie O’Sullivan Sexton, Naoise Smyth, Hannah Clarke 2, Hazel Simmons; Cons: Ellie O’Sullivan Sexton 3; Pen: Ellie O’Sullivan Sexton
HT: Railway Union 14 Old Belvedere 26
RAILWAY UNION: Chloe Pontus; Viola Maffia, Niamh Byrne (capt), Heidi Lyons, Ava Usanova; Nikki Caughey, Hannah Scanlan; Emer Meagher, Emily Gavin, Megan Collis, Keelin Brady, Grace Jackson, Evelyn Donnelly, Molly Boyne, Poppy Garvey.
Replacements: Méabh Keegan, Hannah Johnston, Alanna Fusciardi Wallace, Cassandra McGloat, Miriam Vega, Ailsa Hughes, Camille Ginesty.
OLD BELVEDERE: Amy Larn; Hannah Clarke, Robyn O’Connor, Deirbhile Nic a Bháird, Megan Edwards; Ellie O’Sullivan Sexton, Jade Gaffney; Hannah Wilson, Lisa Callan (capt), Katie Layde, Éadaoin Murtagh, Naoise Smyth, Emma Kelly, Emily Byrne, Ivana Kiripati.
Replacements: Kara Mulcahy, Hannah Rapley, Chloe Ericson, Grace Tutty, Kate Ballance, Hazel Simmons, Brooke Gilroy.
TULLOW 26 ENNIS 29, Blackgates
Scorers: Tullow: Tries: Roisin O’Toole, Alex O’Brien, Katie Ann O’Neill, Chloe Farrell; Cons: France Bloomfield 3
Ennis: Tries: Saher Hamdan, Megan O’Connor, Caoilfhionn Conway Morrissey 2; Cons: Emma Keane 3; Pen: Emma Keane
HT: Tullow 19 Ennis 7
TULLOW: Hilary Fitzgerald; Sara Rennick, Chloe Farrell, Emma Carroll, Roisin O’Toole; Catherine Dempsey, France Bloomfield; Grace Kelly (capt), Katie Ann O’Neill, Nicola Kilcoyne, Angela Viciano, Leah Browne, Lana Brennan, Emma Byrne, Alex O’Brien.
Replacements: Gabby Cuddy, Anna O’Neill, Diana Kabi, Courtney Kelly, Siobhan Kennedy, Molly O’Gorman, Lisa O’Toole.
ENNIS: Orna Moynihan; Emma Keane, Saskia Conway Morrissey, Saher Hamdan, Megan O’Connor; Lyndsay Clarke, Clodagh McMahon; Annie Lynch, Aisling Heapes, Ciara Coughlan, Aoibheann Hahessy, Laura Cooney, Sally Kelly, Micaela Glynn (capt), Caoilfhionn Conway Morrissey.
Replacements: Meadbh O’Driscoll, Saoirse Reidy, Emily Anglim, Eileen Keane, Amy Flavin, Emily Murphy, Aoibhinn O’Loughlin.
BALLINCOLLIG 19 GALWEGIANS 29, Tanner Park
Scorers: Ballincollig: Tries: Eve Prendergast, Aoife Madigan, Kate O’Sullivan; Cons: Emma Connolly 2
Galwegians: Tries: Dolores Hughes 3, Kila Curran Coleman 2; Cons: Siofra Hession 2
HT: Ballincollig 14 Galwegians 10
BALLINCOLLIG: Alex Good; Grace Kingston, Kelly Griffin, Awatere McLean-Wanoa, Brighid Twohig; Emma Connolly, Eve Prendergast; Ciara Fleming, Aoife Fleming, Lily Morris, Anna Kavanagh, Amelia Green, Ellie Cournane, Katelyn Fleming, Aoife Madigan (capt).
Replacements: Sinead O’Donnell, Orlaith Morrissey, Roisin Coughlan, Kate O’Sullivan, Fia Whelan, Alison Kelly, Vicki Good, Emelia Deane.
GALWEGIANS: Sophie Cullen; Kila Curran Coleman, Jemma Lees, Dolores Hughes, Sinead O’Brien; Siofra Hession, Gráinne Moran (co-capt); Katherine Mahon, Laura Scuffil, Dearbhla Canty, Orla Fenton, Aisling Hahessy, Ellen Connolly (co-capt), Evanna Finn, Catherine Fleming.
Replacements: Grace Fennell, Aisling Whyte, Megan Connolly, Rebecca Farrell, Anna Taylor.
BLACKROCK COLLEGE 12 UL BOHEMIAN 21, Stradbrook
Scorers: Blackrock College: Tries: Maggie Boylan 2; Con: Abby Moyles
UL Bohemian: Tries: Aoibhe O’Flynn, Eilís Cahill, Chloe Pearse; Cons: Caitríona Finn 3
HT: Blackrock College 7 UL Bohemian 14
BLACKROCK COLLEGE: Abby Moyles; Andi Murphy, Ella Durkan, Cara Martin, Maggie Boylan; Lauren Farrell McCabe, Amelie Birrell; Aoife Moore, Niamh Tester, Ava Fannin, Kate Jordan, Nikki Gibson, Carrie O’Keeffe, Maeve Óg O’Leary, Hannah O’Connor (capt).
Replacements: Ann-Marie Rooney, Megan Brodie, Molly Fitzpatrick, Regan Casey, Sophie Balay-Chawke, Ava Ryder, Trinity Todd.
UL BOHEMIAN: Aoife Corey; Lucia Linn, Éabha Nic Dhonnacha, Caitríona Finn, Alana McInerney; Kate Flannery, Abbie Salter-Townshend; Ciara McLoughlin, Lily Brady, Eilís Cahill, Aoibhe O’Flynn, Claire Bennett, Anaïs Jubin, Clodagh O’Halloran, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Emma Dunican, Gráinne Burke, Louise Carter, Ava O’Malley, Rachel Allen, Maddy Kushner, Abaigeal Connon.
WICKLOW 44 COOKE 0, Ashtown Lane
Scorers: Wicklow: Tries: Jennifer Madden, Clara Dunne, VIcky Elmes Kinlan 2, Eimear Douglas, Sophie Murphy, Rebecca Brennan 2; Cons: Beth Roberts 2
Cooke: –
HT: Wicklow 22 Cooke 0
WICKLOW: Jennifer Madden; Clara Dunne, Vicky Elmes Kinlan, Robyn Johnston, Faye O’Neill Larkin; Beth Roberts, Erin McConnell; Caoimhe Molloy, Lorraine Voorbach, Eimear Douglas (co-capt), Laura Newsome, Renee Koper, Ciara O’Leary, Ciara Short, Rachel Griffey (co-capt).
Replacements: Dannii Masters, Joanne Smith, Caitlin Griffey, Rebecca Brennan, Usha Daly O’Toole, Sophie Murphy, Roisin Stone.
COOKE: Elise McDermott; Laura Scott, Teah Maguire, Paige Smyth, Katie Gilmour; Amanda Morton (capt), Georgia Boyce; Grace Simati, Emilee Jalosou, Shola Ilutemi, Izzy Harris, Alanagh van Staden, Sorcha Mac Laimhin, Bronach Cassidy, Sophie McAllister.
Replacements: Angelique Corry, Kellie Graham, Hannah Lee.
