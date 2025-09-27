#EnergiaAIL Men’s Divisions: Round 1 Results Round-Up
The return of the Energia All-Ireland League lit up grounds across the four provinces. St. Mary’s College set out their stall by toppling defending top-flight champions Clontarf, while there were eye-catching starts too from Division 1B newcomers Instonians, and Thomond, who have regained their senior status.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 1:
Saturday, September 27 –
DIVISION 1A:
BALLYNAHINCH 35 YOUNG MUNSTER 33, Ballymacarn Park
Scorers: Ballynahinch: Tries: Bradley Luney, Claytan Milligan, Mark Best, Matthew Booth, Tom McAllister; Cons: Conor Rankin 5
Young Munster: Tries: Hubert Gilvarry 2, Shay McCarthy, Christian Foley, Paul Allen; Cons: Kelvin Langan 4
HT: Ballynahinch 28 Young Munster 7
BALLYNAHINCH: Conor Rankin; Ethan Graham, Matthew Booth, Mark Best, Aaron Sexton; Paul Kerr, Chris Gibson; Matthew Burke, Claytan Milligan (capt), Tom McAllister, Declan Horrox, Bradley Luney, Marcus Rea, Zack McCall, Bryn Ward.
Replacements: Josh Hanlon, Joe Mawhinney, Ryan Connolly, Peter Heasley, James Humphreys, Pierce Crowe.
YOUNG MUNSTER: Harry Langbridge; Hubert Gilvarry, Shay McCarthy, Luke McCready, Orin Burke; Kelvin Langan, John Poland; Christian Foley, Liam McMahon, Kieran Ryan, Alan Kennedy (capt), Ajae Hanson, Stephen McLoughlin, Bailey Faloon, Fintan Coleman.
Replacements: Arron Roulston, Paul Allen, Oran O’Reilly, James Horrigan, Leo Langbridge, Jake O’Riordan.
LANSDOWNE 27 CORK CONSTITUTION 22, Aviva Stadium back pitch
Scorers: Lansdowne: Tries: Bobby Sheehan 2, Todd Lawlor; Cons: Stephen Madigan 3; Pens: Stephen Madigan 2
Cork Constitution: Tries: Danny Sheahan, Matthew Bowen, Cian Barry; Cons: Dylan Hicks 2; Pen: George Coomber
HT: Lansdowne 27 Cork Constitution 7
LANSDOWNE: Todd Lawlor; Mark Roche, Andy Marks (capt), Harry O’Riordan, Cathal Eddy; Stephen Madigan, Jack Matthews; Julien Valleise, Bobby Sheehan, Greg McGrath, Matt Healy, Juan Beukes, Jack Cooke, Ross O’Neill, Paul Wilson.
Replacements: Jack Treanor, Evann Shelly, Ruairi Clarke, Hardus van Eeden, James Kenny, Tom Daly.
CORK CONSTITUTION: George Coomber; Sean Condon, Sean French, Rob Hedderman, Matthew Bowen; Darragh French, Adam Maher; Julien Royer, Danny Sheahan, Luke Masters, Sean Duffy, Cian Barry, Mark Skelly, Peter Hyland, Jack Kelleher (capt).
Replacements: George Good, David Good, Michael Cogan, Dylan Hicks, Louis Kahn, Eoghan Smyth.
ST. MARY’S COLLEGE 32 CLONTARF 21, Templeville Road
Scorers: St. Mary’s College: Tries: Ruairi Shields, Jack Nelson Murray, Myles Carey, Tom O’Reilly; Cons: Mick O’Gara 3; Pens: Mick O’Gara 2
Clontarf: Tries: Dylan Donnellan, Declan Adamson, Penalty try; Cons: Conor Kelly 2, Pen try con
HT: St. Mary’s College 22 Clontarf 7
ST. MARY’S COLLEGE: Ruairi Shields; Mark Fogarty, Myles Carey, Mick O’Gara, Leandro Ramirez; Conor Dean (capt), Colm Reilly; Oisin Michel, Jack Nelson Murray, Tom O’Reilly, David Leane, Greg Jones, Josh Gimblett, Finn Burke, Dan Goggin.
Replacements: Cillian Jacobs, Ciaran Scott, Liam Corcoran, Aaron O’Sullivan, Rob Gilsenan, Daniel Leane.
CLONTARF: Dylan O’Grady; Ross Deegan, Connor Fahy, James Conroy, Peter Maher; Conor Kelly, Sam Owens; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Ben Griffin, Fionn Gilbert, Jim Peters, Richie Whelan, Aaron Coleman, Oran Walsh.
Replacements: Declan Adamson, Alex Usanov, Luke Brady, Angus Lloyd, Alex O’Grady, Niall Smyth.
UCD 15 TERENURE COLLEGE 24, UCD Bowl
Scorers: UCD: Tries: Charlie Molony 2; Con: Paddy Clancy; Pen: Paddy Clancy
Terenure College: Tries: Dan Martin 2, Aran Egan; Cons: Julian Leszczynski 3; Pen: Julian Leszczynski
HT: UCD 3 Terenure College 17
UCD: Charlie Molony; Daniel Hurley, Tom Murtagh, Mark Canniffe, Andrew Cosgrave; Paddy Clancy, Thomas Quinn; Tom O’Riordan, Lucas Maguire, Sami Bishti, Donnacha McGuire, Dylan McNiece, Dan Barron (capt), Conor Tonge, Michael Colreavy.
Replacements: Duinn Maguire, Max Doyle, Jack Spencer, Oran Handley, Andrew O’Mahony, Daragh Gilbourne.
TERENURE COLLEGE: Aran Egan; Dan Martin, Ethan Reilly, John Devine, Craig Adams; Julian Leszczynski, Will Reilly; Marcus Hanan, Max Russell, Adam Tuite, Oisin Shannon, Luke Rigney, Harrison Brewer, Ben Blaney, Luke Clohessy (capt).
Replacements: Mark Nicholson, Odhran Brannigan, Oisin McCormack, Arthur Ashmore, Griffin Culver, Caolan Dooley.
NENAGH ORMOND 13 OLD BELVEDERE 23, New Ormond Park
Scorers: Nenagh Ormond: Try: Derek Corcoran; Con: Conor McMahon; Pens: Conor McMahon 2
Old Belvedere: Tries: Will McDonald, Luke McLaughlin; Cons: David Wilkinson 2; Pens: David Wilkinson 3
HT: Nenagh Ormond 6 Old Belvedere 3
NENAGH ORMOND: Aaron Kelly; Matt Brice, Conor McMahon, Angus Blackmore, Conor O’Shaughnessy; Oscar Davey, Luke Kerr; Mikey Doran, Dylan Murphy, Darragh McSweeney, Jake O’Kelly, Kevin O’Flaherty (capt), Rob Buckley, John Healy, John O’Flaherty.
Replacements: Robbie Tynan, Niall O’Gorman, Kevin Seymour, Joe Coffey, Nicky Irwin, Derek Corcoran.
OLD BELVEDERE: Morgan Meredith; Jack Keating, Jayden Beckett, Justin Leonard, Andre Ryan; David Wilkinson, Chris O’Connor; Hugh Flood, Calum Dowling (capt), Ryan McMahon, Fionn McWey, Eddie Rees, Patrick Dowling, Ronán O’Sullivan, Will McDonald.
Replacements: Luke McLaughlin, Hugo O’Malley, Thomas Connolly, George Methven, Saul Fitzpatrick, Joe White.
DIVISION 1B:
DUBLIN UNIVERSITY 36 BLACKROCK COLLEGE 26, College Park
Scorers: Dublin University: Tries: Noah Byrne, Kevin Jackson, Alex Finlay, Oscar Cawley, Zach Baird; Cons: Matty Lynch 4; Pen: Matty Lynch
Blackrock College: Tries: James Rogan, Shane Jennings, Harry Waters, Peter Quirke; Cons: Tim Corkery 3
HT: Dublin University 24 Blackrock College 14
DUBLIN UNIVERSITY: Noah Byrne; Alex Finlay, Hugo Lynch, Mark Walsh, Johnny O’Sullivan; Matty Lynch, Oscar Cawley; Karl Brennan, Jack Pollard, Eoin McDermott, Artur Smykovskiy, Tom Davidson, Kevin Jackson, Conall Henchy, David Walsh (capt).
Replacements: Zach Baird, Hunter Deane-Johns, Dan Carroll, Jack O’Neill, Paul McConkey, Zach Quirke.
BLACKROCK COLLEGE: Shane Jennings; Harry Waters, Ciarán Mangan, Paddy Cowhey, Barry Galvin; Tim Corkery, Jack Ringrose (capt); Paddy Moore, Jamie Rogan, Joe Byrne, Tommy Butler, Odhran Ring, Naoise Golden, David Fortune, Inigo Cruise O’Brien.
Replacements: Sam Greene, Jack Mullany, Ciarán Patchell, Jack Gardiner, Matty McCarthy, Peter Quirke.
GARRYOWEN 22 UCC 19, Dooradoyle
Scorers: Garryowen: Tries: Alan Fitzgerald, Max Clein, Mark Fitzgerald; Cons: Tom Wood 2; Pen: Lachlan Stewart
UCC: Tries: Chris Barrett 2, Stephen O’Shaughnessy; Cons: Harry Murphy 2
HT: Garryowen 8 UCC 12
GARRYOWEN: Fionn Rowsome; Colm Quilligan, Alex Wood, Jack Delaney, Sean Sexton; Lachlan Stewart, Harry Chittick; George Hadden, Johynn Byrne, Thymo Peters, Joe Finn, Finn McCall, Oisin Cooke, Des Fitzgerald (capt), Alan Fitzgerald.
Replacements: Max Clein, Mark Fitzgerald, Ben Leahy, Jack Costello, Luca Cleary, Tom Wood.
UCC: Ben O’Connor; Jed O’Dwyer, Gene O’Leary Kareem, David Cogan, Mark Hetherington; Harry Murphy, Chris Barrett; Sean Dunne, Stephen O’Shaughnessy, Danny McCarthy, Sam O’Sullivan (capt), Kamil Nowak, Jason Aherne, Dawid Nowak, Sean Edogbo.
Replacements: George Rasmussen, Alex Hamilton, Jamie Browne, Michael O’Sullivan, Paddy Gaffney, Charlie O’Shea.
HIGHFIELD 21 QUEEN’S UNIVERSITY 14, Woodleigh Park
Scorers: Highfield: Tries: Penalty try, Mark Dorgan, Nicky Greene; Cons: Pen try con, Shane O’Riordan 2
Queen’s University: Tries: Charles Johnston, James McKillop; Cons: Jordan McAuley, Eamonn Rogers
HT: Highfield 14 Queen’s University 7
HIGHFIELD: Jamie Shanahan (capt); Nicky Greene, David McCarthy, Mark Dorgan, Eoin Dorgan; Shane O’Riordan, Chris Banon; James Cronin, Rob Murphy, Daragh Fitzgerald, Mark Fitzgerald, Dave O’Connell, Aidan Keane, Conor Galvin, Adam Murphy.
Replacements: Niall Downing, Cillian Buckley, Dave O’Halloran, James Brugger, Shane Buckley, Dave O’Sullivan.
QUEEN’S UNIVERSITY: Ben McFarlane; Ryan Street, Wilhelm de Klerk, Fraser Cunningham, Lukas Kenny; Jordan McAuley, Clark Logan; Jacob Boyd, Henry Walker, Charles Johnston, Joe Hopes, Charlie Irvine, James McKillop (capt), Josh Stevens, Tom Brigg.
Replacements: Aaron Caldwell, Tyrese Abolarin, Martin Meenan, Billy Allen, Eamonn Rogers, James Kerr.
INSTONIANS 32 NAAS 13, Shaw’s Bridge
Scorers: Instonians: Tries: Hugo Ellerby, Penalty try, Oli Clark, Bradley McNamara, Craig Gilroy; Cons: Pen try con, Josh Eagleson; Pen: Josh Eagleson
Naas: Try: Tadhg Brophy; Con: Tom Bohan; Pens: Tom Bohan 2
HT: Instonians 19 Naas 13
INSTONIANS: Bradley McNamara; Mark Keane, Bevan Prinsloo, Ian Whitten, Hugo Ellerby; Josh Eagleson, Ruairi O’Farrell; Schalk van der Merwe, Oli Clark, Liam Kaprigiannis, Marty Vorster, Ed Broom, Mark Lee, Paul Pritchard, David Whitten (capt).
Replacements: Neil Saulters, Craig Gilroy, Matthew Neill, Robert Whitten, Anton Lupari, Blake McClean.
NAAS: Charlie Sheridan; Donal Conroy, Paddy Taylor, Dylan O’Keeffe, Tom Monaghan; Tom Bohan, Tadhg Brophy; Stephen Lackey, Brad Clements, Adam Deay, Oisin Halpin, James O’Loughlin, Eoin Walsh, Will O’Brien (capt), Darragh Murphy.
Replacements: John King, Thomas Adams, Paulie Tolofua, Cormac King, Fionn O’Hara, David O’Sullivan.
OLD WESLEY 21 CITY OF ARMAGH 12, Energia Park
Scorers: Old Wesley: Tries: Jules Fenelon, Ethan Black; Con: Tom Larke; Pens: Tom Larke 3
City of Armagh: Tries: Rocky Olsen, James McCormick; Con: Owen O’Kane
HT: Old Wesley 8 City of Armagh 7
OLD WESLEY: Tom Larke; Jules Fenelon, Ethan Black, Eoin Deegan, Jarrod Homan; Niall Carroll, Evan Kenny; Jamie Clark, Kieran O’Shea (capt), Ben Popplewell, Shane Cawley, Luke O’Connor, Cathal Kelly, Dan Campbell, Charlie Meagher.
Replacements: Rian Handley, Sam Kenny, Kian Regan, Patrick McBarron, Charlie Hempenstall, Stephen Hendy.
CITY OF ARMAGH: Shea O’Brien (capt); Matthew Hooks, Rocky Olsen, Ross Taylor, Luke McCall; Owen O’Kane, Nick Murray; Niall Carville, James McCormick, Paul Mullen, John Glasgow, Josh McKinley, Thomas Dougan, Andrew Willis, James Anderson.
Replacements: Finn Fehnert, Dylan Poyntz, Noah Bell, Ryan Finlay, Danny Guy, Matthew Monaghan.
DIVISION 2A:
GALWAY CORINTHIANS 45 BANBRIDGE 8, Corinthian Park
Scorers: Galway Corinthians: Tries: Declan O’Loughlin, Colm de Buitléar, Sean Fox 2, Joey Tierney, Patrick Fahy, Ian Staunton; Cons: Jack Conway 5
Banbridge: Try: Robert Lyttle; Con: Charlie Beattie
HT: Galway Corinthians 17 Banbridge 8
GALWAY CORINTHIANS: Declan O’Loughlin; Eoin Conlon, Colm de Buitléar, Tom Waters, Sean Fox; Jack Conway, Joey Tierney; Patrick Fahy, Adam Nash, Ian Staunton, Matthew Roche Nagle, Jamie Treacy, Charlie Keane, John Claffey, Mark Boyle (capt).’
Replacements: Charlie Leonard, Rory Lyons, Jack Boyan, Harry Rogers, Jack Burns.
BANBRIDGE: Bailey Danielson; Xander Lowham, Jona Mataiciwa, Robert Lyttle, Adam Doherty; Charlie Beattie, Neil Kilpatrick; Ryan Rodgers, Finlay King, Michael Cromie, Daniel Kilpatrick, Alexander Thompson (capt), Dean Hayes, Matthew Heasley, Kyle Stirling.
Replacements: John Wilson, Rio McDonagh, Axel Montgomery, Fletcher Britz, Luke Gibson.
GREYSTONES 24 DUNGANNON 31, Dr Hickey Park
Scorers: Greystones: Tries: Reeve Satherley, Conor McAleer, David Baker; Cons: Gavin Rochford 3; Pen: Gavin Rochford
Dungannon: Tries: James McMahon, Penalty try, James McCammon, James Gamble; Cons: Ben McCaughey 3, Pen try con: Pen: Ben McCaughey
HT: Greystones 17 Dungannon 7
GREYSTONES: Matt O’Brien; Ferdia Kenny, Andrew Lynch, Jack O’Brien, Dylan Henry; Gavin Rochford, David Baker; Quermy Warmerdam, Freddy Happonen, Conor Pearse, Eoin Marmion (capt), Johan van der Flier, Stephen Bourke, Danny Kenny, Reeve Satherley.
Replacements: Matt Looby, Cole Kelly, Adam Benson, Conor McAleer, Craig Kenny.
DUNGANNON: Ben McCaughey; Jack Girvan, James Girvan, Kyle Gormley, Alex Kennedy; Andrew McGregor, Toby Gribben; James Gamble, James McCammon, Sean O’Hagan, Peter Nicholl, Stephen Todd, David Leyburn, Adam Milligan (capt), James McMahon.
Replacements: Ryan Abernethy, Matthew Stockdale, Ben Connelly, Matthew Maguire, Alex Johnston.
OLD CRESCENT 16 BALLYMENA 11, Takumi Park
Scorers: Old Crescent: Try: Timmy Duggan; Con: Jeff Williams; Pens: Jeff Williams 3
Ballymena: Try: Adam Lamont; Pens: Callum Davidson 2
HT: Old Crescent 7 Ballymena 8
OLD CRESCENT: Stephen Kiely; Daithi Byrnes, Jason Aylward, Timmy Duggan, Dan Hurley; Jeff Williams, Aaron Cosgrove,; Nesta Nyamakazi, Niall Hardiman (capt), Robert Magill, John Moloney, Oisin Toland, John Toland, James Rael, Cillian Toland.
Replacements: Joe Rickard, Evan Creaven, John Lyons, Brian Molloy, Gary Fitzgerald.
BALLYMENA: Sean McKay; Ben Neely, Daniel Vercoe Rogers, Callum Patterson, Michael McLean; Nathan Carroll, Callum Davidson; Andrew Warwick, Alexander Clarke, Angus Graham, David Milford, Jonny Browne, Paddy Browne, James McClean, Adam Lamont (capt).
Replacements: Callum Mustoe, Matthew Wright, Lee Montgomery, Nick van deer Linde, Angus Robson.
SHANNON 19 CASHEL 26, Thomond Park back pitch
Scorers: Shannon: Try: Josh Costello; Con: Cillian O’Connor; Pens: Cillian O’Connor 3, Neil Cronin
Cashel: Tries: Rob Carney 2, Timothy Townsend 2; Cons: John O’Sullivan 3
HT: Shannon 16 Cashel 12
SHANNON: Darren Gavin; Josh Costello, Cian O’Halloran, Harry Long (capt), Matt Te Pou; Cillian O’Connor, Neil Cronin; Tony Cusack, Alex Long, Jamie Conway, Samson Alaimoana, Cian McCann, Luke Moylan, Neal Moylett, Oisin Minogue.
Replacements: Adam Moloney, Emmet Calvey, Alex Lautsou, Ian Leonard, Luke Doyle.
CASHEL: Timothy Townsend; Rob Carney, Alan Flannery, Jamie Ryan, Marcel Strydom; John O’Sullivan, Fionn Carney; Mike Treacy, David Upton, Adam Shirley, Diarmuid Rowe, Fearghail O’Donoughue, Mikey Wilson, Richard Moran (capt), Ciaran Ryan.
Replacements: Joe Callery, Barry Bracken, Cormac O’Donnell, Marcello Frati, Ryan O’Sullivan.
WANDERERS 14 MU BARNHALL 23, Merrion Road
Scorers: Wanderers: Tries: Dylan Ryan, Louis McDonough; Cons: David Fitzgibbon 2
MU Barnhall: Tries: Eoin Kelly, Adam Gray; Cons: Neil Byrne 2; Pens: Neil Byrne 3
HT: Wanderers 7 MU Barnhall 14
WANDERERS: Alex Walsh; Jordan Conroy, Deon Mau’u, Louis McDonough, Eoin O’Shaughnessy; David Fitzgibbon, Dylan Kelly; Rob Scully, Jamie Kavanagh (capt), Fionn Finlay, Mark O’Reilly, James Kenny, Simon Burke, Karl Madden, Dylan Ryan.
Replacements: Eoghan Quinn, Aaron O’Callaghan, Eoghan McCaul, Jack Connolly, Cian Whooley.
MU BARNHALL: Neil Byrne; Greg Edogun, Shane Mallon, Conor Duggan, Adam Gray; Oisin O’Neill, Rob Holt (capt); Keith Farrell, Cathal Duff, Darragh Bellanova, Sean Walsh, Ciaran Enright, Daniel Murphy, Abdul Olaosebikan, Eoin Kelly.
Replacements: Finn Brien, Jack Castles, Donny Freeman, Luke Fogarty, Jack Hannon.
DIVISION 2B:
BUCCANEERS 17 GALWEGIANS 38, Dubarry Park
Scorers: Buccaneers: Tries: Leo McFarlane, Paddy Egan; Cons: Dylan Duffy 2; Pen: Dylan Duffy
Galwegians: Tries: Dylan Keane, Cian Brady 2, Oisin McKey, Andrew Sherlock 2; Cons: Stephen Mannion 3, Cian Brady
HT: Buccaneers 17 Galwegians 14
BUCCANEERS: Dylan Duffy; Tom Shine, Thomas Cotton, Corey Reid (capt), Orrin Burgess; Abel Bouwens, Leo McFarlane; Adam Cooper, Oisin Dolan, Ryan Duffy, Conor Sheehan, Samuel Meecham, Luke Balsiger, Paddy Egan, Dan Donovan.
Replacements: Sean Glennon, James Kelly, Charlie Byrne, Donncha Connolly, Harry Balsiger.
GALWEGIANS: Darragh Kennedy; Luke Casserly, Rob Deacy, Cian Brady, Oisin McKey; Stephen Mannion, Albert Linder; Jack Winters, Ryan Smith, Tom Gormley, Rob Holian, Jack Quinn, Liam Angermann, Dylan Keane (capt), Jarrad Butler.
Replacements: Matthew Victory, Luke Murtagh, Eoin Ferry, Andrew Sherlock, David Walsh.
MALONE 26 ENNISCORTHY 17, Gibson Park
Scorers: Malone: Tries: Matty Rae, Dara Gaskin, Sam Green, Josh Pentland; Cons: Matty Rae 3
Enniscorthy: Tries: Ivan Jacob 2, Ben Kidd; Con: Ben Kidd
HT: Malone 10 Enniscorthy 17
MALONE: Ben Gibson; Tane Hotham, Thomas Quigley, Davy Scott, Cameron McCaughey; Matty Rae, Dara Gaskin; Ben Halliday, Dan Kerr, Ricky Greenwood, Logan Wakefield, Callum Knox, Jacob Edwards, David Greatorex, Ross Todd (capt).
Replacements: Sam Green, Bailey Young, Zach Devine, Adam Lowry, Josh Pentland.
ENNISCORTHY: Ben Kidd; Ivan Jacob, Shane McGuire, Jack Kelly, Miguel Byrne; Conal Kervick, Graham Barry; Ore Lasisi, Davie Murphy, MJ Doyle, Marco Byrne, Tomás Stamp, Laurence Power, Lee Treacy, Tony Ryan (capt).
Replacements: Andrew Redmond, Senan Fallon, Ryan Bailey, Luke Wheelock, Mikey Nolan.
NAVAN 21 UL BOHEMIAN 33, Balreask Old
Scorers: Navan: Tries: Conor Hand, Gary Faulkner, Jordan Finney; Cons: Harrison Astley 3
UL Bohemian: Tries: Joel Rowntree, Oisin Fagan 2, Joe Johnson, Zac O’Loughlin; Cons: Oisin Fagan 4
HT: Navan 21 UL Bohemian 12
NAVAN: Shane Walshe; Cormac Horan, Ben McEntagart, Drew Hamilton, Harry Devlin; Harrison Astley, Noah Kavanagh; James Wyse, Gary Faulkner, Jordan Finney, Rokas Lipinskas, Karolis Navickas, Kade Su’a, Michael Brady, Conor Hand (capt).
Replacements: Fionn Craik, Liam Carroll, Andrew Keating, Saul Nicholson, Mark Farrell.
UL BOHEMIAN: Greg Fitzgerald; Joe Johnson, Killian Dineen (capt), Joel Rowntree, Zac O’Loughlin; Oisin Fagan, Donnchadh O’Callaghan; Kean Sheehy, Darren Ferrar, Jake Considine, Simon Staunton, Padraic Galvin, Sean Quirke, Conor Nesbitt, Liam Neilan.
Replacements: Sam Lynch, Pauric Nesbitt, Jack Ryan, Evan Lacey, Liam O’Shanahan.
RAINEY 13 CLOGHER VALLEY 15, Hatrick Park
Scorers: Rainey: Tries: Ronan McCusker, Michael Nevin; Pen: Scott McLean
Clogher Valley: Tries: Karl Bothwell, Josh Kyle; Con: David Maxwell; Pen: David Maxwell
HT: Rainey 0 Clogher Valley 10
RAINEY: Ross McLaughlin; James Cappell, Killene Thornton, Damien McMurray, Andrew Donaghy; Scott McLean, Lorcan Quinn; Tommy O’Hagan, Daniel O’Neill, Calum Smyth, Ronan McCusker, Tom Hutchinson, Adam Montgomery, Michael McCusker (capt), Jody McMurray.
Replacements: Michael Nevin, Andrew Nevin, Bryn Davies, Ewan Bolton, Andrew Brown.
CLOGHER VALLEY: Jake Woods; Karl Bothwell, Michael Bothwell, Josh Kyle, Taine Haire; David Maxwell, Matthew Bothwell; Jamie Allen, Luke Allen, Michael Treanor, Eugene McKenna (capt), Matthew Wilson, David Stinson, Aaron Dunwoody, Callum Smyton.
Replacements: Kyle Cobane, Aaron Crawford, Neil Henderson, Ryan Stewart, Thomas Barnett.
SKERRIES 17 SLIGO 31, Holmpatrick
Scorers: Skerries: Try: Brian Walsh; Pens: Jack Litchfield 4
Sligo: Tries: Cameron Griffith, Mark McGlynn, Louis McVitty, Luke Timms; Cons: Euan Brown 4; Pen: Euan Brown
HT: Skerries 11 Sligo 10
SKERRIES: Jack Litchfield; Brian Walsh, Dara Lowndes, Mikey Sherlock, David Goodman; Paul O’Loghlen, John Healy; Tomás O’Donovan, Cal Marrey, Alex Hewitt, Sam Deering, Rossa Gilbride, Patrick Finn, Alex Cleary, Peter O’Neill (capt).
Replacements: Trevor Scuffil, Darragh McEneaney, Ben McKiernan, James Downes, Dara Twomey.
SLIGO: Cameron Griffith; Mark McGlynn, Conor Creavan, Will Whelan, Louis McVitty; Euan Brown, Jacob Fleming; Luke Timms, Matthew Earley (co-capt), Kuba Wojtkowicz, Evin Ballantine, Pat Lynch, Max O’Hehir, Ben Hynes (co-capt), Facundo Dellemea.
Replacements: Bernard Gericke, Eoin Ryan, Will MacAuley, Aorelian Durkan, Cillian O’Neill.
DIVISION 2C:
BELFAST HAREQUINS 33 DOLPHIN 24, Deramore Park
Scorers: Belfast Harlequins: To follow
Dolphin: To follow
HT: Belfast Harequins 7 Dolphin 17
BELFAST HARLEQUINS: Mark Glover; Agustin Navarro, Luke Graham, Callum Florence, Connor Scollan; Thomas Armstrong, Johnny McCracken; Cameron Hillis, Joel Dundas (capt), Roland Marki, Harry Palmer, Christian Bennison, Ollie McCauley, Zac Solomon, Nathaniel Peters.
Replacements: Ignacio Said, Ben Porter, Aidan Kelleher, David Armstrong, Alex Armstrong.
DOLPHIN: Hunter Yarrell; Karl Waterman, Scott Sexton, Sam Boyle, Liam Ormond; Cameron O’Shaughnessy, Daryl Foley; Jack Fox, Max Abbott, David Byrne, Brian O’Connor, Brian O’Mahony, Eoin Sheehan, Matt Barry, Richie Heaslip.
Replacements: Charlie Whitford, Tom Sheehan, Diarmuid Keogh, Darragh O’Sullivan, Billy Kiernan.
CLONMEL 33 BALLYCLARE 27, Ardgaoithe
Scorers: Clonmel: Tries: Mogeni Masuka, Tom Ross, Brandon Delicato 2; Con: Joey O’Connor 2; Pen: Joey O’Connor 3
Ballyclare: Tries: Luke McIlwrath, Aaron Playfair, Pete Gillespie, Josh Cowan; Cons: Matthew McDowell 2; Pen: Matthew McDowell
HT: Clonmel 11 Ballyclare 10
CLONMEL: Jack Walsh; Freddie Davies, Henry Buttimer (capt), Joey O’Connor, Michael Connellan; Drew Musa, Ben O’Dwyer; Tim Nugent, Jason Monua, Tomas Stransky, Diarmuid Brannock, Keith Melbourne, Conor Bowen, Mongeni Masuka, Andrew Daly.
Replacements: Sean Sweetman, Brandon Delicato, Luke Slattery, Zac Cahalan, Tom Ross.
BALLYCLARE: Jacob Scarlett; Pete Gillespie, Isaac Sheils, Matthew McDowell, Josh Cowan; Alex Darrah, James Creighton; Dean Jones, Matthew Coulter, Adam Barron, Dave Gillespie, Josh Young, Luke Mcllwrath, Aaron Playfair, Jack Gamble (capt).
Replacements: Ryan McNeill, David McCleary, Grant Bartley, Jack Milton, Ryan McIlwaine.
MIDLETON 40 BRUFF 25, Towns Park
Scorers: Midleton: Tries: JB du Toit, Ted Coleman, Conor McCarthy, Kyle Read, Gary Downey, Seamus Lyne; Cons: Conall Doyle 5
Bruff: Tries: Shane Duggan, Pa Maher, Andrew O’Byrne; Cons: Paul Collins 2; Pens: Paul Collins 2
HT: Midleton 12 Bruff 11
MIDLETON: Seamus Lyne; Darragh Daly, Eoghan Devaney, Ted Coleman, William Meyer; Conall Doyle, Kyle Read; Steve Monaghan, JB Du Toit (capt), Fionn O’Connell, Andrew Beyrooti, Denis Broderick, Lee McSherry, Conor McCarthy, Flor McCarthy.
Replacements: Mark Corby, Ryan Lehane, Idris Rqibi, Dan Walsh, Gary Downey.
BRUFF: Paul Collins; Shane Duggan, Jesse Bowring, Andrew O’Byrne, Patricio Neheun; John Bateman, Cathal Garvey; Ciaran Cronin, Wiktor Wilczuk, Kieran O’Dwyer, Tom O’Dwyer, Brendan Gleeson, Mike Frawley, John Sheehan, Cillian Rea (capt).
Replacements: Darragh O’Brien, Pa Maher, Mark Kennedy, Hugh Clogan, Clem McAuliffe, Darragh Browne.
MONKSTOWN 57 MALAHIDE 20, Sydney Parade
Scorers: Monkstown: To follow
Malahide: To follow
HT: Monkstown 17 Malahide 13
MONKSTOWN: Andrew O’Leary; Tom Griffin, Saul O’Carroll, Matt Stapleton, Cian O’Donoghue; Fraser Wright, Tristan Brady (capt); Kieran Stokes, Paul O’Donnell, Michael Ashdown, Michael Scully, Luke Kelly, Ruadhan McDonnell, Rob Wynne, Stephen McVeigh.
Replacements: Dave Cave, Martin Murphy, Tony McGinness, Conor Curran, Sean Cullen.
MALAHIDE: Sam Lindeman; Dan Hayes, Tom Hogan, Shane Rodgers, Matt Faulkner; David O’Halloran, Rory McGinty; Reece O’Connell (capt), Lee Byrne, James Hurley, Evan Tyndall, James Doyle, Marc Kelly, Richie McHugh, Sam Pene.
Replacements: Michael Tyrrell, Aidan Donnelly, Dave Morrin, Eamon MacNicholas, Michael Hanley.
THOMOND 29 BECTIVE RANGERS 22, Liam Fitzgerald Park
Scorers: Thomond: Tries: Suliano Mainavolau, Ryain O’Donovan Ahern, Riann O’Dwyer, Colin Slater; Cons: Evan Cusack 3; Pen: Evan Cusack
Bective Rangers: Tries: Connor Halpenny, Shane O’Meara, Chris Poole; Cons: Connor Halpenny 2; Pen: Oly Foote
HT: Thomond 19 Bective Rangers 12
THOMOND: Luke Costello; Sam Birrane, Jason Kiely, Luke Fitzgerald, Andrew Lyons; Evan Cusack, Evan Maher; Rian Burke, Colin Slater, Kian McGrath, Riann O’Dwyer, Joe Costello, Kealan McMahon (capt), Ryain O’Donovan Ahern, Suliano Mainavolau.
Replacements: Peter Meyer, Sean Rice, Josh Tunney-Ware, Lloyd Costelloe, Jake Connolly.
BECTIVE RANGERS: Tim Carroll; Chris Rolland, Bobby Holland, Martin O’Neill, Shane O’Meara; Oly Foote, Connor Halpenny; Oscar Egan, Chris Hennessy, Conor Kelly, Killian Hanley, Mark O’Brien, Mattie Keane, Chris Poole, Tiarnan McCloskey (capt).
Replacements: Luke Mion, Ronan Cregan, Oisin McCloskey, Eoin Joy, Mikey O’Hare.
