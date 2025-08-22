PwC Under-18 Boys Clubs Interpros – Round 2 Previews
After conceding six tries to Leinster, Ulster must make home advantage count against Munster in the second round of the PwC Under-18 Boys Clubs Interprovincial Championship. Connacht visit Energia Park on Sunday for a top of the table clash.
|Team
|Pld
|W
|D
|L
|PF
|PA
|Diff
|TF
|TA
|TB
|LB
|Points
|LEINSTER
|1
|1
|0
|0
|45
|21
|+24
|6
|3
|1
|0
|5
|CONNACHT
|1
|1
|0
|0
|20
|14
|+6
|2
|2
|0
|0
|4
|MUNSTER
|1
|0
|0
|1
|14
|20
|-6
|2
|2
|0
|1
|1
|ULSTER
|1
|0
|0
|1
|21
|45
|-24
|3
|6
|0
|0
|0
PWC UNDER-19 BOYS CLUBS INTERPROVINCIAL CHAMPIONSHIP – ROUND 2:
Saturday, August 23 –
ULSTER U-18 CLUBS (4th) v MUNSTER U-18 CLUBS (3rd), Newforge, 3pm
ULSTER U-18 CLUBS: Alfie Clarke (Dromore High School/Dromore RFC); Luke McMillan (Coleraine Grammar School/Ballymoney RFC), Joe Coates (Coleraine Grammar School/Coleraine RFC), Ryan Hamilton (Royal School Armagh/Dungannon RFC), Lorcan McLarnon (Rainey Endowed School/Rainey RFC); Jonnie Kennedy (Larne Grammar School/Larne RFC), Sam Harper (Omagh Academy/Omagh Accies RFC); Elias Agbonkpolor (Belfast Royal Academy/Academy RFC), Josh McColgan (Ballyclare High School/Academy RFC), Joel Irwin (Friends’ School/Lisburn RFC), Alfie Lucy (Enniskillen Royal Grammar School/Enniskillen RFC), Tyrese Dunlop (Ballymena RFC), Austin Adair (Ballyclare High School/Academy RFC), Harry Dougan (Royal School Armagh/City of Armagh RFC) (capt), Caiden Slaughter (Carrickfergus RFC).
Replacements: Ashton Hassard (Omagh Academy/Strabane RFC), Noah Carson (Ballymena RFC), Dylan Byrne (Dungannon RFC), James Lennon (Virginia RFC), Fynn Niblock (Banbridge Academy/Banbridge RFC), Ben Todd (Coleraine Grammar School/Coleraine RFC), Scott Henderson (Friends’ School/Ballynahinch RFC), Lewis McIvor (Omagh Academy/Omagh Accies RFC).
MUNSTER U-18 CLUBS: Dave Sargent (Tralee RFC); Darragh Carroll (Mallow RFC), Cillian O’Flynn (Bandon RFC), Sean O’Regan (Old Christians RFC), Diarmuid Gleeson (Nenagh Ormond RFC); Davyn Maher (Old Christians RFC), Edward Breen (Waterpark RFC); Dara O’Brien (Newcastle West RFC), Calum Tutty (Dungarvan RFC) (capt), Jonathan Tutty (Dungarvan RFC), Daniel Moloney (Ennis RFC), Alex Ryan (Clanwilliam FC), Daniel Ward (Bantry Bay RFC), Alan Phelan (Waterford City RFC), Michael Griffin (Castleisland RFC).
Replacements: William Hanley (Fermoy RFC), Patrick O’Connor (Kilfeacle & District RFC), Ronan Maher (Nenagh Ormond RFC), PJ Walsh (Clonmel RFC), Alex Reddin (Waterpark RFC), Devyn Duggan (St. Senan’s RFC), Ewan Knowles (Clonakilty RFC), Liam Kelleher (Old Christians RFC), Ruben O’Riordan (Youghal RFC), Conor Cogan (Highfield RFC).
Sunday, August 24 –
LEINSTER U-18 CLUBS (1st) v CONNACHT U-18s (2nd), Energia Park, 1pm
LEINSTER U-18 CLUBS: Michael Redmond (Tullow RFC); Tadg Young (Sutonians RFC), David Cron (De La Salle Palmerston FC), Turlough Donnelly (Newbridge RFC), Franklin Onwuzulumba (Clondalkin RFC); Josh O’Keeffe (Newbridge RFC), James Walls (Skerries RFC); Aiden McGovern (Boyne RFC), Harry Heagney (Clontarf FC), Tadgh Halpenny (Dundalk RFC) (capt), Aidan Tamming (Naas RFC), Ciaran Dunne (Portlaoise RFC), Alan Higgins (Skerries RFC), Cillian McElwee (Kilkenny RFC), Eanna Moynihan (Portlaoise RFC).
Replacements: Seamus Whelan (Balbriggan RFC), Philip Murphy (New Ross RFC), Jack Power (MU Barnhall RFC), Juwon Adeoye (Boyne RFC), Harvey Butler (Skerries RFC), Byron O’Hara (Terenure College RFC), Dan Whelan (Portlaoise RFC), Sirio Scalabrino Noone (Suttonians RFC).
CONNACHT U-18: Cian Hynes (Tuam RFC/St. Jarlath’s College); Owen Egan (Buccaneers RFC/Marist College), Darragh Glennon (Buccaneers RFC/Marist College), John Brendan McDonnell (Galway Bay RFC/St. Joseph’s Patrician College), Shane Lally (Monivea RFC/Presentation College Athenry); Dylan Curran (Galway Bay RFC/Coláiste Chroí Mhuire), Luke Molloy (Galway Corinthians RFC/Presentation College Athenry); Reuben Galvin (Sligo Rugby/Sligo Grammar School), Hugh Óg Arnold (Sligo Rugby/Summerhill College), Corey Kelly (Tuam RFC/St. Jarlath’s College), Micheál Walsh (Galwegians RFC/Coláiste Iognáid), JJ Phillips (Galwegians RFC/Coláiste Iognáid), Rueben Colleran (Buccaneers RFC/Marist College) (capt), Alastair Hewson (Carrick-on-Shannon RFC/Sligo Grammar School), Ruben Flynn (Galway Corinthians RFC/Cistercian College Roscrea).
Replacements: Felix Zeray (Westport RFC/Rice College Westport), James Siva (Galway Bay RFC/St. Joseph’s Patrician College), Daithí Lambe (Cashel RFC/Rockwell College), Joseph Boote (Connemara RFC/Galway Bay RFC/Clifden Community School), Cian Kiernan (Creggs RFC/CBS Roscommon), Connor O’Reilly (Galwegians RFC/Coláiste Iognáid), Brian McHugh (Galway Corinthians RFC/Coláiste Bhaile Chláir), Dan Kelly (Creggs RFC/Coláiste Mhuire Ballygar).
PWC UNDER-18 BOYS CLUBS INTERPROVINCIAL CHAMPIONSHIP RESULTS/FIXTURES –
Saturday, August 16 –
Connacht 20 Munster 14, Creggs RFC
Sunday, August 17 –
Ulster 21 Leinster 45, Affidea Stadium
Saturday, August 23 –
Ulster v Munster, Newforge, 3pm
Sunday, August 24 –
Leinster v Connacht, Energia Park, 1pm
Saturday, August 30 –
Munster v Leinster, Virgin Media Park, 2.30pm
Connacht v Ulster, Creggs RFC, 3pm