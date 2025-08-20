PwC Under-18 Boys Clubs Interpros: Player Rankings – Top Tens After Round 1
Following their six-try success away to Ulster, Leinster players unsurprisingly rank highly across a number of individual categories in the PwC Under-18 Boys Clubs Interprovincial Championship.
PwC Under-18 Boys Clubs Interpros: Round 1 Review
Naas talent Matthew Costello (15 points) is the competition’s top points scorer after the first round, having landed all seven of his place-kicks in Belfast as Ken Moore’s charges moved straight to the top of the table.
Leinster’s David Cronn, Eanna Moynihan, and Tadg Young bagged a brace of tries each, with a knock-on preventing winger Young, who tallied up 188.2 running metres, from adding a breakaway third score.
Ulster rallied late on with impressive replacement James Lennon touching down twice, while City of Armagh flanker Harry Dougan was a real workhouse with 29 defensive ruck arrivals, closely followed by fellow back rower Caiden Slaughter (26).
The top ball carriers came from the meeting of Connacht and Munster at Creggs RFC, where John Brendan McDonnell and Michael Griffin both had a dozen carries. Dylan Curran kicked 10 points in a 20-14 victory for the westerners.
Connacht lock JJ Phillips (pictured above) lorded it in the air with seven lineout takes and two steals. Set-piece ball is sure to be fiercely contested when Leinster host second-placed Connacht at Energia Park on Saturday (kick-off 1pm), as part of a double header with the U-19s.
There will be three age-grade Interprovincial fixtures at Newforge on Saturday afternoon, including the U-18 Clubs encounter between Ulster and Munster at 3pm.
The Opta statistics, collected across the three-round series, are provided by Stats Perform.
|Team
|Pld
|W
|D
|L
|PF
|PA
|Diff
|TF
|TA
|TB
|LB
|Points
|LEINSTER
|1
|1
|0
|0
|45
|21
|+24
|6
|3
|1
|0
|5
|CONNACHT
|1
|1
|0
|0
|20
|14
|+6
|2
|2
|0
|0
|4
|MUNSTER
|1
|0
|0
|1
|14
|20
|-6
|2
|2
|0
|1
|1
|ULSTER
|1
|0
|0
|1
|21
|45
|-24
|3
|6
|0
|0
|0
PWC UNDER-18 BOYS CLUBS INTERPROVINCIAL CHAMPIONSHIP – PLAYER RANKINGS AFTER ROUND 1:
POINTS –
Matthew Costello (Leinster) 15
David Cronn (Leinster) 10
Dylan Curran (Connacht) 10
Eanna Moynihan (Leinster) 10
James Lennon (Ulster) 10
Tadg Young (Leinster) 10
Jonnie Kennedy (Ulster) 6
Alex Reddin (Munster) 5
Cillian O’Flynn (Munster) 5
Corey Kelly (Connacht) 5
Elias Agboknpolor (Ulster) 5
Owen Egan (Connacht) 5
TRIES –
David Cronn (Leinster) 2
Eanna Moynihan (Leinster) 2
James Lennon (Ulster) 2
Tadg Young (Leinster) 2
Alex Reddin (Munster) 1
Cillian O’Flynn (Munster) 1
Corey Kelly (Connacht) 1
Elias Agboknpolor (Ulster) 1
Owen Egan (Connacht) 1
KICKING ACCURACY –
Matthew Costello (Leinster) 7 made/7 attempts – 100%
Jonnie Kennedy (Ulster) 3/3 – 100%
Davyn Maher (Munster) 1/1 – 100%
Sean O’Regan (Munster) 1/1 – 100%
Dylan Curran (Connacht) 4/5 – 80%
SUCCESSFUL TACKLES –
Aidan Tamming (Leinster) 16
Alan Higgins (Leinster) 15
Michael Griffin (Munster) 13
Cillian McElwee (Leinster) 12
Alex Ryan (Munster) 11
Eanna Moynihan (Leinster) 11
Calum Tutty (Munster) 10
Aiden McGovern (Leinster) 9
Alex Reddin (Munster) 9
Ciaran Dunne (Leinster) 9
Cillian O’Flynn (Munster) 9
Daniel Ward (Munster) 9
Sean O’Regan (Munster) 9
DOMINANT TACKLES –
Aiden McGovern (Leinster) 3
Caiden Slaughter (Ulster) 3
Joe Coates (Ulster) 3
Alan Higgins (Leinster) 2
Ciaran Dunne (Leinster) 2
Daniel Allen (Connacht) 2
Darragh Carroll (Munster) 2
Harry Heagney (Leinster) 2
Luke McMillan (Ulster) 2
Aidan Tamming (Leinster) 1
Alex Bagnall (Leinster) 1
Alex Ryan (Munster) 1
Byron O’Hara (Leinster) 1
Calum Tutty (Munster) 1
Cillian Murphy (Leinster) 1
Corey Kelly (Connacht) 1
Daniel Ward (Munster) 1
Dara O’Brien (Munster) 1
James Walls (Leinster) 1
Joel Irwin (Ulster) 1
Josh McColgan (Ulster) 1
Lorcan McLarnon (Ulster) 1
Michael Griffin (Munster) 1
Ryan Hamilton (Ulster) 1
Scott Henderson (Ulster) 1
Seamus Whelan (Leinster) 1
Sean Glapiak (Leinster) 1
Tadgh Halpenny (Leinster) 1
CARRIES –
John Brendan McDonnell (Connacht) 12
Michael Griffin (Munster) 12
David Cronn (Leinster) 11
Alfie Clarke (Ulster) 10
Daniel Allen (Connacht) 9
Harry Dougan (Ulster) 9
Charlie Hargy (Ulster) 9
Caiden Slaughter (Ulster) 8
Joel Irwin (Ulster) 8
Reuben Colleran (Connacht) 8
Sean O’Regan (Munster) 8
RUNNING METRES –
Tadg Young (Leinster) 188.2
Diarmuid Gleeson (Munster) 98.8
David Cronn (Leinster) 96.3
John Brendan McDonnell (Connacht) 93.8
Franklin Onwuzulumba (Leinster) 91
Michael Griffin (Munster) 90.4
Cillian O’Flynn (Munster) 87.7
Owen Egan (Connacht) 87.3
Cillian McElwee (Leinster) 82.5
Luke McMillan (Ulster) 68.8
KICKS –
Josh O’Keeffe (Leinster) 12
Sam Harper (Ulster) 12
Dylan Curran (Connacht) 7
James Walls (Leinster) 7
Jonnie Kennedy (Ulster) 4
Luke Molloy (Connacht) 3
Matthew Costello (Leinster) 3
Alfie Clarke (Ulster) 2
Cillian O’Flynn (Munster) 2
Conor O’Reilly (Connacht) 2
Diarmuid Gleeson (Munster) 2
Joe Coates (Ulster) 2
Lorcan McLarnon (Ulster) 2
Owen Egan (Connacht) 2
Ryan Hamilton (Ulster) 2
Sean O’Regan (Munster) 2
Tadg Young (Leinster) 2
KICKING METRES –
Josh O’Keeffe (Leinster) 414.2
Sam Harper (Ulster) 300.4
Dylan Curran (Connacht) 274.6
James Walls (Leinster) 156
Jonnie Kennedy (Ulster) 85.5
Luke Molloy (Connacht) 83
Matthew Costello (Leinster) 79.4
Joe Coates (Ulster) 76.1
Tadg Young (Leinster) 69.4
Sean O’Regan (Munster) 67.4
OFFLOADS –
Alan Higgins (Leinster) 3
Matthew Costello (Leinster) 3
Cian Kiernan (Connacht) 2
Darragh Carroll (Munster) 2
David Cronn (Leinster) 2
Dylan Curran (Connacht) 2
Cillian McElwee (Leinster) 1
Conor O’Reilly (Connacht) 1
Corey Kelly (Connacht) 1
Daithi Lambe (Connacht) 1
Devyn Duggan (Munster) 1
Diarmuid Gleeson (Munster) 1
Eanna Moynihan (Leinster) 1
Harry Heagney (Leinster) 1
JJ Phillips (Connacht) 1
Joel Irwin (Ulster) 1
John Brendan McDonnell (Connacht) 1
Jonnie Kennedy (Ulster) 1
Josh McColgan (Ulster) 1
Liam Kelleher (Munster) 1
Michael Griffin (Munster) 1
Reuben Colleran (Connacht) 1
Ryan Hamilton (Ulster) 1
Sean Glapiak (Leinster) 1
Sean O’Regan (Munster) 1
LINE BREAKS –
Franklin Onwuzulumba (Leinster) 3
Cillian O’Flynn (Munster) 2
Diarmuid Gleeson (Munster) 2
Tadg Young (Leinster) 2
Alastair Hewson (Connacht) 1
Brian McHugh (Connacht) 1
Cian Hynes (Connacht) 1
Cillian McElwee (Leinster) 1
Darragh Glennon (Connacht) 1
David Cronn (Leinster) 1
James Lennon (Ulster) 1
JJ Phillips (Connacht) 1
Jonnie Kennedy (Ulster) 1
Lorcan McLarnon (Ulster) 1
Luke McMillan (Ulster) 1
Michael Griffin (Munster) 1
Michael Redmond (Leinster) 1
Owen Egan (Connacht) 1
Reuben Colleran (Connacht) 1
TACKLE BREAKS –
Franklin Onwuzulumba (Leinster) 11
Cian Hynes (Connacht) 6
Alfie Clarke (Ulster) 5
Jonnie Kennedy (Ulster) 5
Lorcan McLarnon (Ulster) 5
Cillian McElwee (Leinster) 4
Owen Egan (Connacht) 4
Tadg Young (Leinster) 4
Alan Higgins (Leinster) 3
Alex Ryan (Munster) 3
Austin Adair (Ulster) 3
Cian Kiernan (Connacht) 3
Cillian Murphy (Leinster) 3
David Cronn (Leinster) 3
John Brendan McDonnell (Connacht) 3
Luke McMillan (Ulster) 3
Matthew Costello (Leinster) 3
Ryan Hamilton (Ulster) 3
BREAKDOWN STEALS –
Cillian McElwee (Leinster) 2
Eanna Moynihan (Leinster) 2
James Lennon (Ulster) 2
Aiden McGovern (Leinster) 1
Alan Higgins (Leinster) 1
Dylan Curran (Connacht) 1
Edward Breen (Munster) 1
Harry Heagney (Leinster) 1
Hugh Óg Arnold (Connacht) 1
Jonathan Tutty (Munster) 1
Michael Griffin (Munster) 1
Reuben Colleran (Connacht) 1
Tadgh Halpenny (Leinster) 1
ATTACKING RUCK ARRIVALS –
Harry Dougan (Ulster) 29
Caiden Slaughter (Ulster) 26
Alastair Hewson (Connacht) 19
Elias Agboknpolor (Ulster) 19
JJ Phillips (Connacht) 19
Austin Adair (Ulster) 18
James Lennon (Ulster) 18
Reuben Colleran (Connacht) 17
Josh McColgan (Ulster) 14
Cillian McElwee (Leinster) 13
Ruben Flynn (Connacht) 13
DEFENSIVE RUCK ARRIVALS –
Eanna Moynihan (Leinster) 17
Michael Griffin (Munster) 9
Cillian McElwee (Leinster) 8
Harry Heagney (Leinster) 8
Alan Phelan (Munster) 7
James Lennon (Ulster) 7
Tadgh Halpenny (Leinster) 7
Aiden McGovern (Leinster) 6
Alan Higgins (Leinster) 6
Alastair Hewson (Connacht) 6
Alex Reddin (Munster) 6
Joe Coates (Ulster) 6
LINEOUT TAKES –
JJ Phillips (Connacht) 7
Caiden Slaughter (Ulster) 6
Alan Higgins (Leinster) 5
Daniel Allen (Connacht) 2
Daniel Moloney (Munster) 2
Reuben Colleran (Connacht) 2
Tyrese Dunlop (Ulster) 2
Aiden McGovern (Leinster) 1
Alan Phelan (Munster) 1
Alex Ryan (Munster) 1
Austin Adair (Ulster) 1
Cian Kiernan (Connacht) 1
Daniel Ward (Munster) 1
Harry Dougan (Ulster) 1
Harvey Butler (Leinster) 1
Ryan Hamilton (Ulster) 1
LINEOUT STEALS –
JJ Phillips (Connacht) 2
Daniel Allen (Connacht) 1
Reuben Colleran (Connacht) 1
MINUTES PLAYED –
Aidan Tamming (Leinster) 70
Alan Higgins (Leinster) 70
Alfie Clarke (Ulster) 70
Austin Adair (Ulster) 70
Caiden Slaughter (Ulster) 70
Cian Hynes (Connacht) 70
Cillian McElwee (Leinster) 70
Daniel Ward (Munster) 70
Darragh Carroll (Munster) 70
Darragh Glennon (Connacht) 70
David Cronn (Leinster) 70
Diarmuid Gleeson (Munster) 70
Dylan Curran (Connacht) 70
Harry Dougan (Ulster) 70
JJ Phillips (Connacht) 70
John Brendan McDonnell (Connacht) 70
Jonnie Kennedy (Ulster) 70
Josh O’Keeffe (Leinster) 70
Lorcan McLarnon (Ulster) 70
Luke McMillan (Ulster) 70
Matthew Costello (Leinster) 70
Michael Griffin (Munster) 70
Reuben Colleran (Connacht) 70
Ruben Flynn (Connacht) 70
Sean O’Regan (Munster) 70
Tadg Young (Leinster) 70