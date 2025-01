Energia All-Ireland League Women’s Division: Round 11 Results Round-Up

Galwegians claimed the result of the day in the Energia All-Ireland League Women’s Division , ending Old Belvedere’s seven-match winning streak with an inspired performance at home. Elsewhere, Wicklow came from behind to beat Ballincollig.

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 11:

Saturday, January 18 –

SUTTONIANS 7 UL BOHEMIAN 57, JJ McDowell Memorial Grounds

Scorers: Suttonians: Try: Mary Healy; Con: Laura Claridge

UL Bohemian: Tries: Jane Clohessy, Penalty try, Laoise McGonagle, Aoife Corey 5, Abbie Salter-Townshend; Cons: Caitríona Finn 2, Pen try con, Kate Flannery 3

HT: Suttonians 7 UL Bohemian 26

SUTTONIANS: Clara Sexton; Mairead McErlean, Meabh O’Brien (capt), Lauren Farrell McCabe, Lena Kibler; Laura Claridge, Esmee Ligtvoet; Ciara Spencer, Orla McDonald, Aoife Brennan, Caoimhe Guinan, Nicola Bolger, Julia O’Connor, Carrie O’Keeffe, Mary Healy.

Replacements: Roisin O’Driscoll, Meabh Collins, Caoimhe Hoy.

UL BOHEMIAN: Aoife Corey; Chisom Ugwueru, Stephanie Nunan, Kate Flannery, Laoise McGonagle; Caitríona Finn, Nicole Cronin; Ciara McLoughlin, Lily Brady, Eilís Cahill, Claire Bennett, Aoibhe O’Flynn, Rachel Allen, Jane Clohessy, Chloe Pearse (capt).

Replacements: Orla Curtin, Grainne Burke, Niamh Brodie, Aoibheann Hahessy, Éabha Nic Dhonnacha, Abbie Salter-Townshend, Abby Moyles.

BLACKROCK COLLEGE 70 TULLOW 0, Stradbrook

Scorers: Blackrock College: Tries: Lisa Mullen 3, Ava Ryder 2, Catherine Martin, Andi Murphy, Maggie Boylan 2, Aoife Moore, Tess Proos, Casey Jackson; Cons: Lisa Mullen 5

Tullow: –

HT: Blackrock College 36 Tullow 0

BLACKROCK COLLEGE: Andi Murphy; Maggie Boylan, Catherine Martin, Sarah Farley, Ava Ryder; Lisa Mullen (capt), Casey Jackson; Aoife Moore, Emily Whittle, Ava Fannin, Nikki Gibson, Kate Jordan, Ciara Scanlan, Sarah Moody, Meadbh Scally.

Replacements: Ann-Marie Rooney, Megan Brodie, Koren Dunne, Hannah O’Connor, Tess Proos, Ella Durkan, Orla Wafer.

TULLOW: Roisin O’Toole; Leanne Savage, Catherine Dempsey, Alex O’Brien, Alice Carroll; Hilary Fitzgerald, Aoife McGrath; Anna O’Neill, Grace Kelly (capt), Joanna Mahon, Orla Hanlon, Aoife Byrne, Emma Byrne, Lana Brennan, Katie Ann O’Neill.

Replacements: Niamh Ryan, Jacinta Byrne, Courtney Kelly.

BALLINCOLLIG 26 WICKLOW 44, Tanner Park

Scorers: Ballincollig: Tries: Shirley Bailey, Eve Prendergast, Alisha Flynn 2; Cons: Emma Connolly 3

Wicklow: Tries: Naoise O’Reilly 5, Faye O’Neill, Roisin Stone, Sarah Gleeson; Cons: Beth Roberts 2

HT: Ballincollig 21 Wicklow 15

BALLINCOLLIG: Ellie Cournane; Eve Prendergast, Alison Kelly, Michelle O’Driscoll (capt), Brighid Twohig; Emma Connolly, Miriam Murphy; Olivia Hay Mulvihill, Aoife Fleming, Alisha Flynn, Amelia Green, Laurileigh Baker, Aoife Madigan, Caolainn Healy, Shirley Bailey.

Replacements: Sinead O’Donnell, Lily Morris, Alix Cunneen, Anna Kavanagh, Michelle Stafford, Grace Buckley, Vicki Good.

WICKLOW: Naoise O’Reilly; Faye O’Neill, Clara Dunne, Roisin Stone, Jennifer Madden; Beth Roberts, Sarah Gleeson; Valerie Conyard, Noelle Ward, Erana Te Moananui, Laura Newsome, Caitlin Griffey, Renee Koper, Ciara O’Leary, Rachel Griffey (capt).

Replacements: Aoife Nixon, Kathy Byrne, Emily Roberts, Alannah Dixon.

GALWEGIANS 17 OLD BELVEDERE 10, Crowley Park

Scorers: Galwegians: Tries: Kila Curran, Emily Foley, Róisín Maher; Con: Sarah Purcell

Old Belvedere: Tries: Elise O’Byrne-White, Megan Edwards

HT: Galwegians 12 Old Belvedere 0

GALWEGIANS: Gemma Faulkner; Kila Curran, Orla Dixon, Sarah Purcell, Emily Foley; Grainne Moran, Megan Connolly; Ellen Connolly (capt), Stacey Hanley, Róisín Maher, Orla Fenton, Grace Browne Moran, Ailish Quinn, Mollie Starr, Sarah McCormick.

Replacements: Eve Tarpey, Celia Killilea, Grace Fennell, Ciara Mulkern, Lorna Morrin, Sophie Cullen.

OLD BELVEDERE: Emma Tilly; Juliet Byrne, Elise O’Byrne-White, Emma Kelly, Megan Edwards; Aine Donnelly, Kate Ballance; Hannah Rapley, Lisa Cullan, Katie Layde, Orlaith McAuliffe, Laura Carroll, Áine Rutley, Lesley Ring (capt), Kara Mulcahy.

Replacements: Hannah Wilson, Vic Dabanovich O’Mahony, Grace Tutty, Chloe Ericson, Amy Bond, Georgia Foley.

RAILWAY UNION 71 COOKE 5, Park Avenue

Scorers: Railway Union: Tries: Caoimhe McCormack 3, Laura Sheehan 2, Aimee Clarke, Ailsa Hughes 3, Alaïs Diebold 2, Niamh Byrne 2; Cons: Nikki Caughey, Hannah Scanlan 2

Cooke: Try: Niamh Marley

HT: Railway Union 20 Cooke 5

RAILWAY UNION: Caoimhe McCormack; Laura Sheehan, Niamh Byrne (capt), Nikki Caughey, Aimee Clarke; Hannah Scanlan, Ailsa Hughes; Kirstie Stevenson, Meabh Keegan, Megan Collis, Grace Jackson, Aoife McDermott, Martha Dwyer, Mira Broeks, Evelyn Donnelly.

Replacements: Alanna Fusciardi Wallace, Emer Meagher, Sonia McDermott, Michelle Nadine, Alaïs Diebold, Rhiann Heery, Sarah Munnelly.

COOKE: Niamh Marley; Katie Gilmour, Paige Smyth, Stacey Sloan, Molly Boyd; Amanda Morton, Georgia Boyce; Ella Garland, Alanagh van Staden, Ilse van Staden, Izzy Harris, Angelique Corry, Sorcha Mac Laimhin, Aishling O’Connell, Megan Simpson (capt).

Replacements: –

