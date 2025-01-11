Energia All-Ireland League Women’s Division: Round 10 Results Round-Up
The leading five teams in the Energia All-Ireland League Women’s Division all started the New Year on a winning note, but Cooke and Suttonians both picked up bonus points thanks to battling performances at home.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 10:
Saturday, January 11 –
UL BOHEMIAN 50 GALWEGIANS 17, Annacotty
Scorers: UL Bohemian: Tries: Stephanie Nunan, Maddy Kushner, Lyndsay Clarke, Eilís Cahill 2, Aoibhe O’Flynn, Rachel Allen, Penalty try; Cons: Abby Moyles 4, Pen try con
Galwegians: Tries: Kila Curran, Sophie Cullen, Stacy Hanley; Con: Sarah Purcell
HT: UL Bohemian 12 Galwegians 10
UL BOHEMIAN: Abby Moyles; Clara Barrett, Stephanie Nunan, Maddy Kushner, Lyndsay Clarke; Nicole Cronin, Abbie Salter-Townshend; Ciara McLoughlin, Orla Curtin, Eilís Cahill, Claire Bennett, Aoibheann Hahessy, Aoibhe O’Flynn, Rachel Allen, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Lily Brady, Ciara O’Dwyer, Niamh Brodie, Brianna Heylmann, Rebecca Bradshaw, Nina Mathastein, Aisling Stock.
GALWEGIANS: Jemma Lees; Kila Curran, Sarah Purcell, Lorna Morrin, Emily Foley; Sophie Cullen, Megan Connolly; Ellen Connolly (capt), Stacy Hanley, Róisín Maher, Orla Fenton, Grace Browne Moran, Ailish Quinn, Mollie Starr, Sarah McCormick.
Replacements: Eve Tarpey, Celia Killilea, Jessica Loftus, Grace Fennell, Ciara Mulkern, Holly O’Dwyer.
BALLINCOLLIG 3 RAILWAY UNION 58, Tanner Park
Scorers: Ballincollig: Pen: Emma Connolly
Railway Union: Tries: Caoimhe McCormack 2, Laura Sheehan, Niamh Byrne, Lindsay Peat 3, Emer Meagher, Camille Ginesty, Sarah Munnelly; Cons: Nikki Caughey 2, Hannah Scanlan 2
HT: Ballincollig 3 Railway Union 24
BALLINCOLLIG: Kate O’Sullivan; Ellie Cournane, Alison Kelly, Michelle O’Driscoll (capt), Brighid Twohig; Emma Connolly, Miriam Murphy; Niamh McCarthy, Olivia Hay Mulvihill, Alisha Flynn, Amelia Green, Laurileigh Baker, Aoife Madigan, Caolainn Healy, Aoibheann McGrath.
Replacements: Aoife Fleming, Sinead O’Donnell, Alix Cunneen, Lucy Morley, Vicki Good, Rachel Naughton, Michelle Stafford.
RAILWAY UNION: Caoimhe McCormack; Laura Sheehan, Niamh Byrne (capt), Nikki Caughey, Aimee Clarke; Hannah Scanlan, Ailsa Hughes; Kirstie Stevenson, Meabh Keegan, Megan Collis, Grace Jackson, Aoife McDermott, Evelyn Donnelly, Mira Broeks, Lindsay Peat.
Replacements: Emer Meagher, Sonia McDermott, Michelle Nadine, Cassandra McCloat, Camille Ginesty, Sarah Munnelly.
COOKE 22 WICKLOW 27, Gibson Park
Scorers: Cooke: To follow
Wicklow: Tries: Naoise O’Reilly 2, Robyn Johnston, Roisin Stone, Clara Dunne; Con: Beth Roberts
HT: Cooke 5 Wicklow 17
COOKE: Niamh Marley; Sophie Moffett, Molly Boyd, Katie Gilmour, Daina Marks; Amanda Morton, Georgia Boyce; Ella Garland, Megan Simpson (capt), Ilse van Staden, Sorcha Mac Laimhin, Izzy Harris, Enya Hughes, Emily Martin, Stacey Sloan.
Replacements: Fiona McCaughan, Angelique Corry, Alanagh van Staden, Lauren Patton, Kirsty Cameron.
WICKLOW: Sarah Gleeson; Naoise O’Reilly, Robyn Johnston, Roisin Stone, Clara Dunne; Beth Roberts, Erin McConnell; Valerie Conyard, Eimear Douglas (capt), Erana Te Moananui, Laura Newsome, Caitlin Griffey, Ciara O’Leary, Renee Koper, Rachel Griffey.
Replacements: Aoife Nixon, Kathy Byrne, Emily Roberts, Jennifer Madden, Faye O’Neill, Alannah Dixon.
SUTTONIANS 20 BLACKROCK COLLEGE 22, JJ McDowell Memorial Grounds
Scorers: Suttonians: Tries: Mary Healy, Caoimhe Guinan; Cons: Laura Claridge 2; Pens: Laura Claridge 2
Blackrock College: Tries: Ella Durkan, Kate Jordan, Ava Ryder, Lauren Patterson; Con: Lisa Mullen
HT: Suttonians 3 Blackrock College 17
SUTTONIANS: Meabh Collins; Mairead McErlean, Meabh O’Brien (capt), Lauren Farrell McCabe, Lena Kibler; Laura Claridge, Esmee Ligtvoet; Roisin O’Driscoll, Orla McDonald, Aoife Brennan, Brenda Barr, Nicola Bolger, Julia O’Connor, Carrie O’Keeffe, Isa Prins.
Replacements: Bronach Cassidy, Ciara Spencer, Mary Healy, Caoimhe Guinan, Clara Sexton, Anne Marie Cullen, Caoimhe Hoy.
BLACKROCK COLLEGE: Ella Durkan; Ava Ryder, Tess Proos, Cara Martin, Maggie Boylan; Lisa Mullen, Casey Jackson; Aoife Moore, Ann-Marie Rooney, Ava Fannin, Nikki Gibson, Kate Jordan, Meadbh Scally, Sarah Moody, Hannah O’Connor (capt).
Replacements: Emily Whittle, Megan Brodie, Koren Dunne, Jillian O’Toole, Catherine Martin, Sarah Farley, Lauren Patterson, Sophie Balay-Chawke.
TULLOW 5 OLD BELVEDERE 45, Blackgates
Scorers: Tullow: Try: Anna O’Neill
Old Belvedere: Tries: Emma Tilly 3, Vanessa Hullon, Megan Edwards, Grace Tutty, Juliet Byrne; Cons: Emma Kelly 5
HT: Tullow 0 Old Belvedere 19
TULLOW: Roisin O’Toole; Leanne Savage, Catherine Dempsey, Alex O’Brien, Alice Carroll; Hilary Fitzgerald, Aoife McGrath; Anna O’Neill, Grace Kelly (capt), Joanna Mahon, Orla Hanlon, Nicola Kilcoyne, Emma Byrne, Lana Brennan, Katie Ann O’Neill.
Replacements: Aoife Byrne, Jane O’Neill, Courtney Kelly, Jacinta Byrne.
OLD BELVEDERE: Emma Tilly; Vanessa Hullon, Elise O’Byrne-White, Minonna Nunsdedt, Megan Edwards; Emma Kelly, Kate Ballance; Hannah Wilson, Lisa Cullan, Katie Layde, Orlaith McAuliffe, Grace Tutty, Juliet Byrne, Áine Rutley, Lesley Ring (capt).
Replacements: Kara Mulcahy, Hannah Rapley, Vic Dabanovich O’Mahony, Laura Carroll, Amy Bond, Chloe Ericson, Georgia Foley.
Keep up to date with all the latest news in our dedicated website hub at www.irishrugby.ie/energiaail, and follow #EnergiaAIL on social media channels.