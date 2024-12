Energia All-Ireland League Women’s Division: Round 9 Results Round-Up

There were maximum hauls for Old Belvedere, Wicklow, Blackrock College, UL Bohemian, and unbeaten leaders Railway Union, as the Energia All-Ireland League Women’s Division delivered a sackful of tries heading into the Christmas break.

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 9:

Saturday, December 14 –

OLD BELVEDERE 60 TULLOW 0, Ollie Campbell Park

Scorers: Old Belvedere: Tries: Vanessa Hullon 2, Emma Tilly, Megan Edwards 2, Jade Gaffney, Lisa Callan 2, Kara Mulcahy, Amy Bond; Cons: Minonna Nunstedt 3 Aine Donnelly 2

Tullow: –

HT: Old Belvedere 38 Tullow 0

Old Belvedere: Vanessa Hullon, Kate Ballance, Emma Tilly, Minonna Nunsdedt, Megan Edwards, Jade Gaffney, Hannah Wilson, Lisa Callan, Katie Layde, Clodagh Dunne, Grace Tutty, Áine Rutley, Lesley Ring, Kara Mulcahy, Aine Donnelly.

Replacements: Georgia Foley, Orlaith McAuliffe, Hannah Rapley, Juliet Condron, Amy Bond, Amelia Ekstrand.

Tullow RFC: Hilary Fitzgerald, Jacinta Byrne, Roisin O’Toole, Catherine Dempsey, Leanne Savage, Aoife McGrath, Alice Carroll, Anna O’Neill, Niamh Ryan, Nicola Kilcoyne, Aoife Byrne, Orla Hanlon, Emma Byrne, Lana Brennan, Grace Kelly (capt).

Replacements: Joanna Mahon, Courtney Kelly.

BLACKROCK COLLEGE 26 SUTTONIANS 5, Stradbrook

Scorers: Blackrock College: Tries: Maggie Boylan 2, Nikki Gibson, Tess Proos; Cons: Hannah O’Connor 3

Suttonians: Try: Esmee Ligtvoet

HT: Blackrock College 0 Suttonians 5

BLACKROCK COLLEGE: Ava Ryder, Maggie Boylan, Tess Proos, Cara Martin, Anna Doyle, Ella Durkan, Casey Jackson, Megan Brodie, Lynn Koelman, Ava Fannin, Clíodhna Ní Chonchobhair, Kate Jordan, Orla Wafer, Aoife Moore, Hannah O’Connor.

Replacements: Ann-Marie Rooney, Molly Fitzpatrick, Christy Haney, Nikki Gibson, Sarah Farley, Lauren Patterson, Kate Barry.

SUTTONIANS: Clara Sexton, Mairead McErlean, Meabh O’Brien (capt), Lauren Farrell McCabe, Lena Kibler, Esmee Ligtvoet, Meabh Collins, Roisin O’Driscoll, Orla McDonald, Aoife Brennan, Caoimhe Guinan, Nicola Bolger, Carrie O’Keeffe, Lucinda Kinghan, Isa Prins.

Replacements: Ciara Spencer, Brenda Barr, Julia O’Connor, Caoimhe Hoy.

GALWEGIANS 10 UL BOHEMIAN 53, Crowley Park

Scorers: Galwegians: Try: Sarah Purcell; Con: Sarah Purcell; Pen: Sarah Purcell

UL Bohemian: Tries: Laoise McGonagle, Éabha Nic Dhonnacha, Alana McInerney 2, Muirne Wall, Ciara McLoughlin, Eilis Cahill, Claire Bennett, Chloe Pearse; Cons: Kate Flannery 3

HT: Galwegians 3 UL Bohemian 36

GALWEGIANS: Gemma Faulkner, Mollie Walsh, Sarah Purcell, Lorna Morrin, Orla Dixon, Sophie Cullen, Grainne Moran, Ellen Connolly, Elizabeth McNicholas, Róisín Maher, Orla Fenton, Grace Fennell, Stacey Hanley, Mollie Starr, Sarah McCormick.

Replacements: Jessica Loftus, Celia Killilea, Ella Burns, Megan Connolly, Ciara Mulkern, Cara Connolly.

UL BOHEMIAN: Aoife Corey, Laoise McGonagle, Eabha Nic Dhonnacha, Catriona Finn, Alana McInerney, Kate Flannery, Muirne Wall, Saoirse Crowe, Ciara McLoughlin, Eilis Cahill, Claire Bennett, Aoibheann Hahessy, Rachel Allen, Aoibhe O’Flynn, Chloe Pearse (capt).

Replacements: Niamh Brodie, Stephanie Nunan, Clara Barrett, Lucia Linn, Abbie Salter-Townshend, Nicole Cronin, Abby Moyles.

RAILWAY UNION 91 BALLINCOLLIG 0, Park Avenue

Scorers: Railway Union: Tries: Laura Sheehan 2, Molly Boyne 2, Aimee Clarke 2, Niamh Byrne, Leah Tarpey, Rhiann Heery 2, Patricia Doyle, Aoife McDermott, Claire Boles, Sarah Munnelly, Penalty try; Cons: Hannah Scanlan 7, Pen try con

Ballincollig: –

HT: Railway Union 41 Ballincollig 0

RAILWAY UNION: Laura Sheehan, Rhiann Heery, Niamh Byrne, Leah Tarpey, Aimee Clarke, Hannah Scanlan, Ailsa Hughes, Patricia Doyle, Hannah Johnston, Megan Collis, Salome Trauth, Aoife McDermott, Claire Boles, Molly Boyne, Poppy Garvey.

Replacements: Meabh Keegan, Kirstie Stevenson, Mira Broeks, Lindsay Peat, Nicole Caughey, Caoimhe McCormack, Sarah Munnelly.

BALLINCOLLIG: Ellie Cournane, Miriam Murphy, Alison Kelly, Kate O’Sullivan, Brighid Twohig, Emma Connolly, Eve Prendergast, Sinead O’Donnell, Olivia Hay Mulvihill, Alisha Flynn, Amelia Green, Laurileigh Baker, Anna Kavanagh (capt), Caolainn Healy, Aoibheann McGrath.

Replacements: Chiara Calvetti, Niamh McCarthy, Aoife Madigan, Ella McCarthy, Rachel Naughton, Vicki Good.

WICKLOW 64 COOKE 0, Ashtown Lane

Scorers: Wicklow: Tries: Robyn Johnston, Roisin Stone, Clara Dunne 2, Erin McConnell, Jessica Griffey, Ciara Short, Jennifer Madden; Conversions: Robyn Johnston 2, Beth Roberts 3

Cooke: –

HT: Wicklow 36 Cooke 0

WICKLOW: Emily McKeown, Sarah Gleeson, Robyn Johnston, Roisin Stone, Clara Dunne, Beth Roberts, Erin McConnell, Caoimhe Molloy, Faith Morley, Erana Te Moananui, Jessica Griffey, Caitlin Griffey, Renee Koper, Ciara Short, Rachel Griffey.

Replacements: Noelle Ward, Linda Dempsey, Laura Newsome, Robyn McCarthy, Jennifer Madden, Faye O’Neill, Sophie Donnelly.

COOKE: Kirsty Cameron, Sophie Moffett, Molly Boyd, Katie Gilmour, Amanda Morton, Georgia Boyce, Ella Garland, Freya Craig, Ilse Van Staden, Sorcha Mac Laimhin, Isobel Harris, Enya Hughes, Fiona McCaughan, Megan Simpson.

Replacements: .

Keep up to date with all the latest news in our dedicated website hub at www.irishrugby.ie/energiaail, and follow #EnergiaAIL on social media channels.